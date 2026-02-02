'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin (10,8% y 12,6%) y puede con 'GH Dúo' (10,2%)

Por Redacción | |

'Lo de Évole' ya promocionaba esta temporada anunciando que uno de los entrevistados más potentes sería Iñaki Urdangarin. Su encuentro fue dividido en dos partes, aunque laSexta apostó por emitir ambas seguidas en la noche del 1 de febrero y lo hizo con gran éxito, pues firmó un 10,8% en la primera y un 12,6% en la segunda, (1.455.000 y 1.388.000 espectadores, respectivamente), siendo esta la mejor cuota desde 19 de febrero de 2023. El formato de Jordi Évole crece considerablemente tras anotar un 8,3% la semana anterior.

Televisión Española mejora considerablemente con su 'Película de la semana' +2,3 puntos. Apuntar un 11,8% y cuenta con 1.287.000 espectadores con la emisión de 'Juego de ladrones. El atraco perfecto'. 'GH Dúo', por su parte, pierde tres décimas con sus 'Cuentas pendientes', pero se mantiene en el doble dígito al apuntar un 10,2%.

'Cuarto milenio' se mantiene con buenos datos, aunque pierde una décima respecto a la semana anterior, firma en esta ocasión un 7,1% y cuenta con 783.000 espectadores. En Antena 3, el nuevo capítulo de 'Una nueva vida' se queda en un 9,6%, perdiendo -0,7 puntos respecto al domingo anterior.

Fotograma de la película 'Juego de ladrones. El atraco perfecto'

Prime time

El cine de La mejora +2,3 puntos y firma un 11,8%

Grandes resultados para 'Lo de Évole' con Urdangarin

Cede 3 décimas 'GH Dúo' al apuntar un 10,2%

7,1% para 'Cuarto milenio', que se mantiene (-0,1)

'Una nueva vida' baja 7 décimas y se queda en un 9,6%

La 1

La película de la semana Juego de ladrones. El atraco perfecto 1.287.000 11,8%

La 2

Imprescindibles394.000 2,9% Incluye: - Cortometraje Los chichos, ni más ni menos 394.000 2,9% Al cielo con ella340.000 2,7% Versión española presentación El cover 211.000 2,7% Incluye: - Versión española El cover 237.000 2,8% - Versión española coloquio El cover 108.000 2,2%

Antena 3

Una nueva vida879.000 9,6%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21581.000 4,3% Cuarto milenio783.000 7,1%

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes837.000 10,2%

laSexta

Lo de Évole Urdangarin, cara 1.455.000 10,8% Lo de Évole Urdangarin, cruz 1.388.000 12,6% Lo de Évole Sandro Rosell 330.000 5,1%

Carlos Lozano, en la casa de 'GH Dúo'

Late night

Cuatro mejora con 'Cuarto milenio' respecto a la NFL

Sube ligeramente la reposición de 'Una nueva vida' (5,2%<)/li>

Bajan las dos películas de La 1 en una semana

Crece ligeramente (+0,1) la reposición de 'Lo de Évole'

La 1

Cine Agent game 330.000 7,1% Cine 2 Dormir y ligar: Todo es empezar 125.000 5,9%

La 2

Apocalipsis: El ocaso de Hitler El gran enfrentamiento 40.000 1,2% Apocalipsis: El ocaso de Hitler El último acto 61.000 3,2%

Antena 3

Una nueva vida144.000 5,2% Sportium game show29.000 1,8%

Cuatro

Cuarto milenio243.000 6,8%

Telecinco

Gran Madrid show146.000 7,7%

laSexta

Lo de Évole Tres días en la cárcel 142.000 4,7% La casa del juego de pokerstars39.000 2,2%

La entrevista de Emma García a Gloria Camila en 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

Gran 11,6% para 'Aquí la Tierra', pese a ceder tres décimas

Buena mejora para los 'Home cinema' de Cuatro

Sube 8 décimas 'Fiesta', firmando un 8,8%

'La Roca' apunta un 5,3% al crecer tres décimas

La 1

Sesión de tarde Morning glory (2010) 1.020.000 9,9% Sesión de tarde 2 El hombre perfecto 959.000 9,6% Sesión de tarde 3 Desayuno con Tessa 847.000 7,9% Aquí la tierra1.357.000 11,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana307.000 2,9% Grandes documentales255.000 2,5% Incluye: - Del amanecer al crepúsculo Arabia: El reino del sol 238.000 2,3% - Las caras salvajes Crecer 264.000 2,6% - Fauna letal Sudamérica 274.000 2,8% Documentales de la 2262.000 2,6% Incluye: - La tierra Humanidad 261.000 2,6% España sin asfalto La sierra de Guadarrama 235.000 2,3% Viajar en tren Japón: Hitoyoshi - Kumamoto 235.000 2,2% Rios Llobregat 291.000 2,5%

Antena 3

Multicine Una nueva oportunidad (2024) 1.203.000 11,8% Multicine 2 Una familia para Brandon 813.000 8,1% Multicine 3 Amor en repetición 662.000 6,1%

Cuatro

Home cinema Way down 939.000 9,1% Home cinema 2 Caza al asesino 764.000 7,6%

Telecinco

Fiesta910.000 8,8%

laSexta

La Roca542.000 5,3%

Malena Gracia conecta en directo con '¡Vaya fama!'

Mañana

'D Corazón' pierde -2,2 puntos y se queda en un 8,5%

16% para la reposición de 'La ruleta de la suerte'

'¡Vaya fama!' cae ocho décimas y apunta un 6,5%

La 1

Agrosfera106.000 14,9% Decomasters229.000 6,0% Viaje al centro de la tele Música en femenino 307.000 5,9% D Corazón605.000 8,5%

La 2

Universo UNED15.000 2,5% La tierra Atmósfera 22.000 2,4% Los conciertos de La 2 Ciclo universo barroco, musas y heroínas (parte 1) 21.000 1,5% Medina38.000 1,9% Buenas noticias tv38.000 1,6% Shalom26.000 0,9% Últimas preguntas60.000 1,8% El día del señor212.000 4,9% Incluye: - Santa misa223.000 5,1% Pueblo de Dios Tenerife al servicio de los invisibles 124.000 2,6% Un país en bicicleta, diario de una ciclista119.000 2,4% Un país para leerlo Lekeitio 107.000 2,0% Flash moda84.000 1,5% El escarabajo verde Redención 84.000 1,4% ¡Qué animal! Voladores 97.000 1,4% ¡Qué animal! Monógamos 92.000 1,2% Saber y ganar: Fin de semana85.000 0,9%

Antena 3

Pelopicopata19.000 2,8% Los más...97.000 3,5% Incluye: - Los + divertidos de la tele34.000 3,0% - Los más TV109.000 3,5% El 1%196.000 4,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de pimiento tricolor y bacalao 395.000 7,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Espirales con berenjena y berberechos 615.000 9,9% La ruleta de la suerte1.290.000 16,0%

Cuatro

Minutos musicales4.000 0,9% Love shopping tv3.000 0,5% ¡Toma salami!' "P'habernos matao"14.000 2,0% ¡Toma salami! Lo tengo repe 26.000 3,0% Volando voy Canal de Castilla, Palencia 85.000 5,4% Volando voy Rioja alavesa 310.000 8,3% Viajeros Cuatro Vizcaya 296.000 6,1% Viajeros Cuatro Tarragona 428.000 7,4%

Telecinco

Minutos musicales1.000 0,2% Enphorma1.000 0,1% Love shopping tv11.000 1,0% Got talent España: Momentazos84.000 5,2% Got talent: All stars286.000 7,3% El precio justo350.000 6,7% ¡Vaya fama!485.000 6,5%

laSexta

Equipo de investigación La fiebre verde 21.000 3,8% Equipo de investigación La droga de la crisis 53.000 6,1% Aruser@s weekend178.000 7,5% Equipo de investigación El patrón: Rico o muerto 259.000 5,8% Equipo de investigación Territorio comanche 341.000 6,9% Equipo de investigación La ruta del hachís 421.000 7,3%

Informativos

Superando los dos millones de espectadores y con un 20,8%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, muy alejada del 11,7% de 'Telediario fin de semana' y del 8,5% de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Por la noche, las noticias de Antena 3 también lideran pero con un 13,1% que no se distancia tanto del 11,3% de las de La 1, mientras que las de Telecinco apuntan un 8,7%.

La 1

Fin de semana 24h74.000 12,8% Fin de semana 24h199.000 15,5% Telediario Fin de Semana 11.182.000 11,7% Telediario Fin de Semana 21.495.000 11,3%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.092.000 20,8% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.740.000 13,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1538.000 6,9% El Desmarque Cuatro 1406.000 4,1% Noticias Cuatro 2761.000 6,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00852.000 8,5% Informativos Telecinco 21:001.148.000 8,7%

laSexta

laSexta Noticias 14h637.000 8,2% laSexta Deportes 1435.000 4,5% laSexta Noticias 20h960.000 8,6% laSexta Deportes 2699.000 5,2%

