'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin (10,8% y 12,6%) y puede con 'GH Dúo' (10,2%)

Audiencias Domingo 1 de Febrero de 2026
'Lo de Évole' ya promocionaba esta temporada anunciando que uno de los entrevistados más potentes sería Iñaki Urdangarin. Su encuentro fue dividido en dos partes, aunque laSexta apostó por emitir ambas seguidas en la noche del 1 de febrero y lo hizo con gran éxito, pues firmó un 10,8% en la primera y un 12,6% en la segunda, (1.455.000 y 1.388.000 espectadores, respectivamente), siendo esta la mejor cuota desde 19 de febrero de 2023. El formato de Jordi Évole crece considerablemente tras anotar un 8,3% la semana anterior.
Televisión Española mejora considerablemente con su 'Película de la semana' +2,3 puntos. Apuntar un 11,8% y cuenta con 1.287.000 espectadores con la emisión de 'Juego de ladrones. El atraco perfecto'. 'GH Dúo', por su parte, pierde tres décimas con sus 'Cuentas pendientes', pero se mantiene en el doble dígito al apuntar un 10,2%.
'Cuarto milenio' se mantiene con buenos datos, aunque pierde una décima respecto a la semana anterior, firma en esta ocasión un 7,1% y cuenta con 783.000 espectadores. En Antena 3, el nuevo capítulo de 'Una nueva vida' se queda en un 9,6%, perdiendo -0,7 puntos respecto al domingo anterior.
Fotograma de la película 'Juego de ladrones. El atraco perfecto'
Prime time
- El cine de La mejora +2,3 puntos y firma un 11,8%
- Grandes resultados para 'Lo de Évole' con Urdangarin
- Cede 3 décimas 'GH Dúo' al apuntar un 10,2%
- 7,1% para 'Cuarto milenio', que se mantiene (-0,1)
- 'Una nueva vida' baja 7 décimas y se queda en un 9,6%
La película de la semana 1.287.000 11,8%
Imprescindibles394.000 2,9%
Incluye:
- Cortometraje 394.000 2,9%
Al cielo con ella340.000 2,7%
Versión española presentación 211.000 2,7%
Incluye:
- Versión española 237.000 2,8%
- Versión española coloquio 108.000 2,2%
Una nueva vida879.000 9,6%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21581.000 4,3%
Cuarto milenio783.000 7,1%
GH Dúo: Cuentas pendientes837.000 10,2%
Lo de Évole 1.455.000 10,8%
Lo de Évole 1.388.000 12,6%
Lo de Évole 330.000 5,1%
Carlos Lozano, en la casa de 'GH Dúo'
Late night
- Cuatro mejora con 'Cuarto milenio' respecto a la NFL
- Sube ligeramente la reposición de 'Una nueva vida' (5,2%<)/li>
- Bajan las dos películas de La 1 en una semana
- Crece ligeramente (+0,1) la reposición de 'Lo de Évole'
Cine 330.000 7,1%
Cine 2 125.000 5,9%
Apocalipsis: El ocaso de Hitler 40.000 1,2%
Apocalipsis: El ocaso de Hitler 61.000 3,2%
Una nueva vida144.000 5,2%
Sportium game show29.000 1,8%
Cuarto milenio243.000 6,8%
Gran Madrid show146.000 7,7%
Lo de Évole 142.000 4,7%
La casa del juego de pokerstars39.000 2,2%
La entrevista de Emma García a Gloria Camila en 'Fiesta'
Sobremesa y tarde
- Gran 11,6% para 'Aquí la Tierra', pese a ceder tres décimas
- Buena mejora para los 'Home cinema' de Cuatro
- Sube 8 décimas 'Fiesta', firmando un 8,8%
- 'La Roca' apunta un 5,3% al crecer tres décimas
Sesión de tarde 1.020.000 9,9%
Sesión de tarde 2 959.000 9,6%
Sesión de tarde 3 847.000 7,9%
Aquí la tierra1.357.000 11,6%
Saber y ganar: Fin de semana307.000 2,9%
Grandes documentales255.000 2,5%
Incluye:
- Del amanecer al crepúsculo 238.000 2,3%
- Las caras salvajes 264.000 2,6%
- Fauna letal 274.000 2,8%
Documentales de la 2262.000 2,6%
Incluye:
- La tierra 261.000 2,6%
España sin asfalto 235.000 2,3%
Viajar en tren 235.000 2,2%
Rios 291.000 2,5%
Multicine 1.203.000 11,8%
Multicine 2 813.000 8,1%
Multicine 3 662.000 6,1%
Home cinema 939.000 9,1%
Home cinema 2 764.000 7,6%
Fiesta910.000 8,8%
La Roca542.000 5,3%
Malena Gracia conecta en directo con '¡Vaya fama!'
Mañana
- 'D Corazón' pierde -2,2 puntos y se queda en un 8,5%
- 16% para la reposición de 'La ruleta de la suerte'
- '¡Vaya fama!' cae ocho décimas y apunta un 6,5%
Agrosfera106.000 14,9%
Decomasters229.000 6,0%
Viaje al centro de la tele 307.000 5,9%
D Corazón605.000 8,5%
Universo UNED15.000 2,5%
La tierra 22.000 2,4%
Los conciertos de La 2 21.000 1,5%
Medina38.000 1,9%
Buenas noticias tv38.000 1,6%
Shalom26.000 0,9%
Últimas preguntas60.000 1,8%
El día del señor212.000 4,9%
Incluye:
- Santa misa223.000 5,1%
Pueblo de Dios 124.000 2,6%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista119.000 2,4%
Un país para leerlo 107.000 2,0%
Flash moda84.000 1,5%
El escarabajo verde 84.000 1,4%
¡Qué animal! 97.000 1,4%
¡Qué animal! 92.000 1,2%
Saber y ganar: Fin de semana85.000 0,9%
Pelopicopata19.000 2,8%
Los más...97.000 3,5%
Incluye:
- Los + divertidos de la tele34.000 3,0%
- Los más TV109.000 3,5%
El 1%196.000 4,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 395.000 7,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 615.000 9,9%
La ruleta de la suerte1.290.000 16,0%
Minutos musicales4.000 0,9%
Love shopping tv3.000 0,5%
¡Toma salami!' "P'habernos matao"14.000 2,0%
¡Toma salami! 26.000 3,0%
Volando voy 85.000 5,4%
Volando voy 310.000 8,3%
Viajeros Cuatro 296.000 6,1%
Viajeros Cuatro 428.000 7,4%
Minutos musicales1.000 0,2%
Enphorma1.000 0,1%
Love shopping tv11.000 1,0%
Got talent España: Momentazos84.000 5,2%
Got talent: All stars286.000 7,3%
El precio justo350.000 6,7%
¡Vaya fama!485.000 6,5%
Equipo de investigación 21.000 3,8%
Equipo de investigación 53.000 6,1%
Aruser@s weekend178.000 7,5%
Equipo de investigación 259.000 5,8%
Equipo de investigación 341.000 6,9%
Equipo de investigación 421.000 7,3%
Informativos
Superando los dos millones de espectadores y con un 20,8%, 'Antena 3 noticias fin de semana' arrasa en la sobremesa, muy alejada del 11,7% de 'Telediario fin de semana' y del 8,5% de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Por la noche, las noticias de Antena 3 también lideran pero con un 13,1% que no se distancia tanto del 11,3% de las de La 1, mientras que las de Telecinco apuntan un 8,7%.
Fin de semana 24h74.000 12,8%
Fin de semana 24h199.000 15,5%
Telediario Fin de Semana 11.182.000 11,7%
Telediario Fin de Semana 21.495.000 11,3%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.092.000 20,8%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.740.000 13,1%
Noticias Cuatro 1538.000 6,9%
El Desmarque Cuatro 1406.000 4,1%
Noticias Cuatro 2761.000 6,9%
Informativos Telecinco 15:00852.000 8,5%
Informativos Telecinco 21:001.148.000 8,7%
laSexta Noticias 14h637.000 8,2%
laSexta Deportes 1435.000 4,5%
laSexta Noticias 20h960.000 8,6%
laSexta Deportes 2699.000 5,2%