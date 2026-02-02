Trece triunfa con 'El dorado' (5,5%) y coloca otras tres películas entre lo más visto de TDT

Trece reina durante la jornada del domingo 1 de febrero de 2026 al promediar un 2,6, seguido de Energy (2,4%) y FDF (2%). La película ' y un 5,5% de cuota de pantalla en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Su apuesta por el cine demuestra su fortaleza con otros tres títulos dentro del ranking diario. El dorado' se corona como lo más visto del día con 569.000 espectadores
Mientras que BeMad logra destacar con el largometraje
'Wasabi, el trato sucio de la mafia', que anota un 2,2% de share y reúne a 293.000 espectadores. Una semana más, ' Los Simpson' (3,1%) y ' La que se avecina' (2%) continúan siendo valores seguros para Neox y FDF, respectivamente.
BeMad destaca con la emisión de la película 'Wasabi, el trato sucio de la mafia'
Ranking cadenas TDT Domingo, 1 de Febrero de 2026
2,6%
2,4%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7% Ranking programas TDT Domingo, 1 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El dorado (1966)
18:17
20:30
569.000
5,5%
Viva el cine español.tv
El rediezcubrimiento de ...
16:24
18:17
390.000
3,9%
Cine
Wasabi: El trato sucio de la mafia
20:42
22:10
293.000
2,2%
Control de carreteras
21:04
21:25
273.000
2,1%
Tu cine
Bandido
20:36
22:08
267.000
2,1%
Los Simpson
14:28
14:54
263.000
3,1%
Control de carreteras
20:36
21:03
261.000
2,2%
La que se avecina
Una póliza premium, un ...
20:16
22:13
258.000
2,0%
062: Alerta ciudadana
21:31
21:53
246.000
1,8%
Viva el cine español.tv
Los pecados de una ...
14:44
16:24
236.000
2,3%
