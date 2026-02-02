Trece triunfa con 'El dorado' (5,5%) y coloca otras tres películas entre lo más visto de TDT

Por Redacción | |

Trece reina durante la jornada del domingo 1 de febrero de 2026 al promediar un 2,6, seguido de Energy (2,4%) y FDF (2%). La película 'El dorado' se corona como lo más visto del día con 569.000 espectadores y un 5,5% de cuota de pantalla en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Su apuesta por el cine demuestra su fortaleza con otros tres títulos dentro del ranking diario.

Mientras que BeMad logra destacar con el largometraje 'Wasabi, el trato sucio de la mafia', que anota un 2,2% de share y reúne a 293.000 espectadores. Una semana más, 'Los Simpson' (3,1%) y 'La que se avecina' (2%) continúan siendo valores seguros para Neox y FDF, respectivamente.

