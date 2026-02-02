FormulaTV
Audiencias 'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin y puede con 'GH Dúo'

AUDIENCIAS TDT 1 DE FEBRERO

Trece triunfa con 'El dorado' (5,5%) y coloca otras tres películas entre lo más visto de TDT

El largometraje, protagonizado por John Wayne, conquista a 569.000 espectadores durante su emisión en la tarde de Trece.

Publicado: Lunes 2 Febrero 2026 09:25 (hace 8 horas) | Última actualización: Lunes 2 Febrero 2026 09:45 (hace 8 horas)

Audiencias Domingo 1 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    9,6%

  • logola1

    9,6%

  • logotelecinco

    8,2%

  • logolasexta

    6,9%

  • logocuatro

    6,8%

  • logola2

    2,7%

  • logo13tv

    2,6%

  • logoenergy

    2,4%

  • logofdf

    2,0%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logodivinity

    1,6%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logonova

    1,1%

  • logoboing

    1,1%

  • logoteledeporte

    1,0%

  • logoclan

    0,8%

  • logoten

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Trece reina durante la jornada del domingo 1 de febrero de 2026 al promediar un 2,6, seguido de Energy (2,4%) y FDF (2%). La película 'El dorado' se corona como lo más visto del día con 569.000 espectadores y un 5,5% de cuota de pantalla en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Su apuesta por el cine demuestra su fortaleza con otros tres títulos dentro del ranking diario.

Mientras que BeMad logra destacar con el largometraje 'Wasabi, el trato sucio de la mafia', que anota un 2,2% de share y reúne a 293.000 espectadores. Una semana más, 'Los Simpson' (3,1%) y 'La que se avecina' (2%) continúan siendo valores seguros para Neox y FDF, respectivamente.

BeMad destaca con la emisión de la película &#39;Wasabi, el trato sucio de la mafia&#39;
Ranking cadenas TDT Domingo, 1 de Febrero de 2026

TRECE 2,6%

Energy 2,4%

FDF 2,0%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,7%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,7%

Divinity 1,6%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,3%

Boing 1,1%

Nova 1,1%

Canal 24 Horas 1,1%

Teledeporte 1,0%

Clan TVE 0,8%

Ten 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El dorado (1966)
18:17
20:30
569.000
5,5%
TRECE
Viva el cine español.tv El rediezcubrimiento de ...
16:24
18:17
390.000
3,9%
BEMADtv
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
20:42
22:10
293.000
2,2%
DMAX
Control de carreteras
21:04
21:25
273.000
2,1%
TRECE
Tu cine Bandido
20:36
22:08
267.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
263.000
3,1%
DMAX
Control de carreteras
20:36
21:03
261.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una póliza premium, un ...
20:16
22:13
258.000
2,0%
DMAX
062: Alerta ciudadana
21:31
21:53
246.000
1,8%
TRECE
Viva el cine español.tv Los pecados de una ...
14:44
16:24
236.000
2,3%

Ranking TRECE (2,6%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El dorado (1966)
18:17
20:30
569.000
5,5%
TRECE
Viva el cine español.tv El rediezcubrimiento de ...
16:24
18:17
390.000
3,9%
TRECE
Tu cine Bandido
20:36
22:08
267.000
2,1%
TRECE
Viva el cine español.tv Los pecados de una ...
14:44
16:24
236.000
2,3%
TRECE
Cine El hombre tranquilo
22:08
24:32
195.000
1,9%

Ranking Energy (2,4%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Maraton The Rookie Land
17:40
26:19
227.000
2,4%
Energy
Mentes criminales Obra maestra
16:48
17:40
188.000
1,8%
Energy
Mentes criminales Zugzwang
15:54
16:48
184.000
1,8%
Energy
Mentes criminales Perennes
14:59
15:54
158.000
1,5%
Energy
Mentes criminales La lección
14:11
14:59
126.000
1,5%

Ranking FDF (2,0%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una póliza premium, un ...
20:16
22:13
258.000
2,0%
FDF
Cine El protector (Homefront)
22:20
24:20
221.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
18:40
20:16
207.000
2,0%
FDF
El pueblo
17:07
18:40
200.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
15:14
17:07
200.000
1,9%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
20:42
22:10
293.000
2,2%
BEMADtv
Cine Hora punta 3
19:05
20:42
235.000
2,2%
BEMADtv
Cine Hora punta 2
17:40
19:05
220.000
2,2%
BEMADtv
Cine Hora punta
15:44
17:40
204.000
2,0%
BEMADtv
Cine Asalto al furgón blindado
22:16
23:56
137.000
1,2%

Ranking Neox (1,7%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
263.000
3,1%
Neox
Cine Bus 657: El golpe del siglo
17:15
18:43
209.000
2,1%
Neox
Cine Killers
15:20
17:15
209.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:54
15:20
206.000
2,1%
Neox
Cine Desafío total
22:06
24:17
185.000
1,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de carreteras
21:04
21:25
273.000
2,1%
DMAX
Control de carreteras
20:36
21:03
261.000
2,2%
DMAX
062: Alerta ciudadana
21:31
21:53
246.000
1,8%
DMAX
Control de fronteras: España
22:28
22:50
229.000
1,8%
DMAX
062: Alerta ciudadana
21:59
22:22
229.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,7%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Ducos
21:58
23:02
231.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el trópico Sainte-Marie
23:02
24:03
163.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el paraíso
09:33
21:58
131.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el trópico Gros raisins
24:03
25:03
127.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el trópico La trinite
25:03
26:01
83.000
2,7%

Ranking Divinity (1,6%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Divinity The Home Channel
09:11
22:22
127.000
1,5%
Divinity
Emergency lovers
22:22
26:29
86.000
1,3%
Divinity
Medical lovers
02:30
06:27
45.000
4,7%
Divinity
Veterinario en la ciudad
06:33
07:10
22.000
4,0%
Divinity
Veterinario en la ciudad
07:10
07:55
15.000
2,3%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:14
23:43
197.000
1,7%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
184.000
2,2%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:00
22:14
184.000
1,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
179.000
4,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:47
21:00
118.000
1,1%

Ranking DKiss (1,3%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi casa soñada
17:26
17:48
165.000
1,6%
DKiss
Mi casa soñada
17:02
17:26
160.000
1,6%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de Lucas
19:56
21:36
149.000
1,2%
DKiss
Mi casa soñada
17:48
18:14
139.000
1,4%
DKiss
Mi casa soñada
16:11
16:37
132.000
1,3%

Ranking Boing (1,1%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
20:04
20:25
186.000
1,7%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
19:41
20:02
152.000
1,5%
Boing
Tiny Toons: Looniversidad
19:15
19:36
148.000
1,4%
Boing
Cine Lego Batman: La película: El regreso de ...
15:19
16:32
94.000
0,9%
Boing
Los Thunderman Mad Max: Más allá de la ...
22:10
22:31
82.000
0,6%

Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:18
22:00
233.000
1,7%
Nova
Pasión de gavilanes
20:32
21:18
222.000
1,8%
Nova
Pasión de gavilanes
19:47
20:32
196.000
1,8%
Nova
Pasión de gavilanes
19:24
19:47
163.000
1,6%
Nova
Velvet: El nuevo imperio
18:56
19:24
123.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:40
107.000
1,1%
Canal 24 Horas
En primicia Miguel Ángel Aguilar
15:47
16:42
103.000
1,0%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
09:22
14:26
99.000
2,1%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
20:58
21:46
98.000
0,7%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:30
22:59
86.000
0,7%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Balonmano: Campeonato de Europa Dinamarca - ...
18:03
19:37
186.000
1,8%
Teledeporte
Fútbol sala: Eurocopa España - Italia
19:39
21:04
184.000
1,7%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
23:04
24:20
136.000
1,5%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
24:20
25:01
92.000
1,7%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
22:35
23:04
81.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche Clan
21:08
23:30
88.000
0,7%
Clan TVE
La tarde Clan
16:43
21:07
85.000
0,8%
Clan TVE
La sobremesa Clan
13:57
16:42
62.000
0,7%
Clan TVE
Mediodía Clan
10:51
13:56
55.000
1,1%
Clan TVE
Las mañanas de Clan
08:01
10:51
54.000
2,4%

Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:01
18:00
125.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
20:37
21:35
124.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:00
18:52
124.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
18:52
19:47
120.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
19:47
20:37
119.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: Minuto a minuto R. Madrid - Rayo ...
13:46
16:09
91.000
1,0%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis R. Madrid - Rayo ...
16:09
18:09
85.000
0,8%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: La cuenta atrás R. Madrid - Rayo ...
13:04
13:46
85.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine Cazadores a sueldo
21:34
23:15
72.000
0,6%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis R. Madrid - Rayo ...
21:03
21:28
65.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 1 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Anillo de fuego
15:15
16:40
117.000
1,1%
Squirrel
Cine Danger one
16:40
18:17
97.000
1,0%
Squirrel
Cine El libro negro
18:17
20:31
86.000
0,8%
Squirrel
Cine El fantasma rojo
20:31
22:04
82.000
0,6%
Squirrel
Cine The outpost
22:04
23:57
73.000
0,6%
