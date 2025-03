El reencuentro de 'La isla de las tentaciones' anota un deslumbrante 26,9% y 'Bake off' (7,8%) firma mínimo

Por Redacción | |

El fenómeno de 'La isla de las tentaciones' no toca techo y, tras haber celebrado ya las finales y firmar un 22% en la entrega de la semana anterior, firma ahora con su primer reencuentro de '3 meses después' un espectacular 26,9% en el prime time de Telecinco. Así, reúne a un total de 2.211.000 espectadores, mientras que el 'Exprés' no se queda muy atrás, con un 17,4% y 2.443.000.

Por su parte, 'Renacer' no solo aguanta fuente en Antena 3 sino que con su 11,2% mejora en punto y medio el dato que cosechó el lunes anterior. A quien no le va tan bien es a 'Bake Off España', que a las puertas de la final firma nuevo mínimo de audiencia al quedarse en un 7,8%, perdiendo -0,5 puntos.

La entrega de 'Fuera de cobertura' titulada 'Madrid distrito federal' anota un 3,4% en el prime time de Cuatro y solo reúne a 329.000 espectadores. Este dato de cuota de pantalla supone una pérdida de -1,4 puntos en una semana. El cine de laSexta consigue mejor cuota de pantalla al apuntar un 4,3% con 'Un crimen perfecto', aunque lo cierto es que cae -2,1 puntos en una semana.

La 1

La Revuelta Natti Natasha - Carlos Soria 1.598.000 11,3% Bake off: Famosos al horno581.000 7,8%

La 2

Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda Navegando un mar que ya no existe 256.000 2,1% Cifras y letras806.000 5,8% Cine clásico Recuerda 417.000 3,2% Cine El peor vecino del mundo 141.000 2,3%

Antena 3

El Hormiguero Ana Peleteiro 2.064.000 14,6% Renacer924.000 11,2%

Cuatro

First Dates763.000 5,8% First Dates684.000 4,8% Fuera de cobertura Madrid distrito federal 329.000 3,4%

Telecinco

La isla de las tentaciones: Express2.443.000 17,4% La isla de las tentaciones2.211.000 26,9%

laSexta

El intermedio901.000 6,4% El taquillazo Un crimen perfecto 361.000 4,3%

'Renacer'

Late night

3,8% para el cine de laSexta, que mejora 3 décimas

El especial de las 'Tentaciones' apunta un 20,3% en Telecinco

'Comerse el mundo con Peña' pierde casi dos puntos viajando a Dublín (7,4%)

La reposición de 'Renacer' marca un 5,7% (-0,6 puntos)

1,1% para 'El desmarque: madrugada'

La 1

Comerse el mundo con Peña Dublín, Irlanda 173.000 7,4%

La 2

Metropolis Ovni, una nave nómada 24.000 1,0% Conciertos Radio 3 Phoac 33.000 1,7%

Antena 3

Renacer193.000 5,7%

Cuatro

Fuera de cobertura Alicante, el nuevo Edén ruso 161.000 3,1% El desmarque: Madrugada27.000 1,1% Sportium game show8.000 0,4%

Telecinco

La isla de las tentaciones: La rebelión de la tentación triunfa653.000 20,3% Gran Madrid show214.000 10,7%

laSexta

Cine Vivir con miedo 106.000 3,8%

'El cazador'

Sobremesa y tarde

Máximo histórico para 'El diario de Jorge' con un 9,4%

'El cazador' entrega su mayor bote ante un 7,3% de la audiencia

'Más vale tarde' sigue fuerte y firma un 8,5% en laSexta

La 1

Valle Salvaje731.000 8,3% La promesa982.000 12,8% El cazador574.000 7,3% El cazador810.000 8,7% Aquí la tierra1.327.000 12,0%

La 2

Saber y ganar664.000 6,9% Grandes documentales335.000 4,0% Incluye: - Un año salvaje en la tierra Septiembre - Octubre: Un tiempo de activación 399.000 4,5% - Borneo: El edén ancestral de la tierra273.000 3,5% El western de La 2 Montura de plata 163.000 2,1% Cine La ruta del caribú 122.000 1,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.308.000 13,9% Y ahora, Sonsoles855.000 10,6% Pasapalabra1.899.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira608.000 7,0% Lo sabe, no lo sabe459.000 5,7%

Telecinco

Tardear780.000 9,1% El diario de Jorge759.000 9,4% Reacción en cadena849.000 8,1%

laSexta

Zapeando563.000 6,1% Más vale tarde680.000 8,5% laSexta clave785.000 6,4%

'La mirada crítica'

Mañana

'La mirada crítica' (12,1%) firma máximo de share en su nuevo horario

'Aruser@s' lidera con un enorme 17,6% en laSexta

Con un 22%, 'La ruleta de la suerte' sigue imparable

La 1

La hora de La 1275.000 13,4% Mañaneros278.000 8,6% Extra Mañaneros552.000 7,0%

La 2

Inglés en TVE2.000 0,2% Arqueomania Los apostoles de occidente 8.000 0,5% El hotel cactus24.000 1,2% El escarabajo verde De lo innato y lo adquirido 12.000 0,6% Aquí hay trabajo7.000 0,3% La aventura del saber21.000 0,9% Vida salvaje El tiburón fantasma que emerge de las profundidades 24.000 0,9% Culturas 216.000 0,6% Mi familia en la mochila. Ruta España Andalucía 32.000 1,0% Documenta265.000 1,4% Incluye: - Un planeta espectacular Auroras boreales 65.000 1,4% Diseños fabulosos87.000 1,2% Conversaciones en el seno del poder: Los señores del Reich 1929 - 1936: El ascenso 174.000 1,8%

Antena 3

Espejo público338.000 12,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Coles de Bruselas asadas con puré de boniato 828.000 16,9% La ruleta de la suerte1.617.000 22,0%

Cuatro

Love shopping tv6.000 0,6% ¡Toma salami! Jesús Calleja 13.000 0,9% Alerta cobra Animales salvajes 13.000 0,7% Alerta cobra Los muertos no vuelven 18.000 0,9% Alerta cobra Joven, mujer y altamente explosiva 18.000 0,8% En boca de todos174.000 5,4%

Telecinco

La mirada crítica237.000 12,1% El programa de AR353.000 14,9% Vamos a ver488.000 14,3% Vamos a ver más759.000 11,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante1.000 0,1% Aruser@s el humorning230.000 14,5% Aruser@s388.000 17,6% Al rojo vivo502.000 12,5%

Informativos

Las dos ediciones de 'Antena 3 noticias' arrasan por completo y superan los dos millones de espectadores. La edición de la sobremesa alcanza el 22,6% de share, quedando lejos del 11,7% de 'Telediario 1' y el 11,5% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' firma un 17,9%, sacando gran ventaja a 'Telediario 2' (11,5%) y a 'Informativos Telecinco 21:00' (9,4%).

La 1

Telediario matinal168.000 19,4% Telediario 11.115.000 11,7% Informativo 24h2.000 0,0% Telediario 21.446.000 11,5%

Antena 3

Noticias de la mañana183.000 13,9% Antena 3 Noticias 12.134.000 22,6% Antena 3 Noticias 22.262.000 17,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1506.000 6,9% El Desmarque Cuatro 1358.000 3,8% Noticias Cuatro 2540.000 5,4%

Telecinco

El matinal102.000 10,2% El matinal128.000 8,5% Informativos Telecinco 15:001.097.000 11,5% Informativos Telecinco 21:001.199.000 9,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h914.000 10,3% laSexta Noticias: Jugones669.000 7,0% laSexta Noticias 20h937.000 9,4%

