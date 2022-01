El 18 de enero de 2022 ha estado copado de estrenos. Por una parte, 'Sequía' debutaba en el prime time de La 1 y conseguía un 9,2% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la tercera opción de la noche. La primera de ellas fue 'La isla de las tentaciones' que cosechó un 17,4% gracias al reencuentro seis meses después de sus protagonistas, mientras que la segunda opción fue para 'Inocentes', que anotó un 11,3% de share.

Por otra parte, destacar que la entrevista de Manuel Alejandro en 'El hormiguero' firmó un 15,1%, mientras que 'El intermedio' en el access prime time de laSexta anotó un 7,8%. 'The Good Doctor' en Cuatro firmó un 5% redondo y 'Cachitos de hierro y cromo' en La 2 obtuvo un buen 3,6% de cuota de pantalla. Sin duda, un día reñido en cuanto a promedio general del día tras el empate de Antena 3 y Telecinco, compartiendo una cuota del 15,1%.

'Cine' "Call me by your name": 373.000 y 5,5%

'La noche en 24h: la entrevista' "Fernando López Miras": 52.000 y 2,2%

Incluye:

- 'Entrevista' "Fernando López Miras": 46.000 y 2,1%