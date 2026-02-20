'Perdiendo el juicio' (11,7%) es lo más visto frente al cine de La 1 (9,8%) y 'GH Dúo' (14,1%) sube

Por Redacción | |

*En elaboración*

La noche del jueves ha estado marcada por la emisión de un nuevo capítulo de 'Perdiendo el juicio' en Antena 3, que ha sido la oferta del prime time más vista con un 11,7% y 947.000 espectadores. En Telecinco, 'GH Dúo' mejora sin el Benidorm Fest y alcanza un 14,1% con 813.000 espectadores. En la franja de estricta coincidencia de estos dos formatos, que coincide con la franja de emisión de la serie de Antena 3, 'Perdiendo el juicio' lidera frente al 11,4% y 921.000 espectadores del reality de Telecinco.

Por su parte, en La 1 el cine de 'Mala persona' se ha quedado con un 9,8% y 625.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja. En el access prime time, 'La revuelta' ha marcado un 11,7% con más de 1,4 millones de espectadores, colocándose detrás también de Antena 3 y 'El hormiguero', que lidera con un 14,7% y 1.857.000 espectadores.

Tras Antena 3 y La 1, como tercera opción del access nos encontramos a Cuatro y su 'Horizonte', que en el avance firman un 8,4% con 1.054.000 espectadores, imponiéndose al express de 'GH Dúo' (6,9% y 862.000 espectadores). Volviendo al prime, el programa de Iker Jiménez registra un 8,9% con 640.000 espectadores en su bloque central. Para terminar, la película 'Safe' se queda en un 4,8% con 349.000 espectadores, mejorando al dato de 'Especialita' del jueves pasado.

Cristina Piaget y Anita Williams en 'GH Dúo'

Prime time

Subida de +1,4 puntos para 'Cifras y letras', que llega al 6%

'Perdiendo el juicio' se mantiene líder con un 11,7%, aunque cede del millón de espectadores

+3,4 puntos para el access de 'Horizonte', que marca un 8,4%

La 1

La revuelta - Jacob Petrus-Hijos de la ruina1.423.000 11,7% Somos cine RTVE - Mala persona625.000 9,8%

La 2

Cifras y letras618.000 4,9% Cifras y letras781.000 6,0% El cine de la 2: película - Una femmina, código de silencio278.000 2,7%

Antena 3

El hormiguero - Elena Furiase1.857.000 14,7% Antena 3 presenta - Perdiendo el juicio1.216.000 11,3% Perdiendo el juicio947.000 11,7%

Cuatro

First Dates650.000 5,3% Horizonte: avance1.054.000 8,4% Horizonte640.000 8,9%

Telecinco

GH Dúo: expres862.000 6,9% GH Dúo813.000 14,1%

laSexta

La sexta clave545.000 4,6% El intermedio857.000 6,8% El taquillazo - Safe349.000 4,8%

La película 'El inconveniente' marca un 8,5% en el late de La 1

Late night

Buen 8,5% para la película 'El inconveniente' en La 1

'Callejeros' mejora +1,4 puntos en una semana y firma un 6,8% en el late

El cine de laSexta se mantiene en un 2,7% con 'Error médico'

La 1

Somos cine RTVE 2 - El inconveniente221.000 8,5%

La 2

Documentos tv - ¿Terapia inteligente?33.000 0,7% Cine - La huida (Deadfall)33.000 1,3%

Antena 3

Perdiendo el juicio296.000 6,6% Allí abajo - Todos para uno104.000 4,3%

Cuatro

Callejeros - Las 3000 y pico202.000 6,8%

Telecinco

Gran Madrid show170.000 9,0%

laSexta

Cine - Error médico72.000 2,7%

Joaquín Prat presenta 'El tiempo justo' y marca un 9%

Sobremesa y tarde

'Directo al grano' se deja -2 puntos enteros, rozando el doble dígito con un 9,9%

+0,5 puntos para 'Todo es mentira', que registra un 7,4%

Leve subida general para la tarde de Telecinco, con 'El tiempo justo' llegando al 9%

La 1

Directo al grano812.000 9,9% Valle Salvaje846.000 11,3% La promesa989.000 12,3% Malas lenguas1.101.000 12,2% Aquí la Tierra1.494.000 14,4%

La 2

Saber y ganar548.000 6,0% Grandes documentales316.000 4,0% Dinastias - pumas330.000 4,0% Fauna letal - borneo291.000 3,8% Malas lenguas572.000 7,3% Sukha212.000 2,3% La gran aventura en tren de Nick Knowles - Perú188.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.224.000 14,3% Y ahora, Sonsoles784.000 9,9% Pasapalabra1.954.000 19,3%

Cuatro

Todo es mentira603.000 7,4% Lo sabe no lo sabe436.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo720.000 9,0% El diario de Jorge686.000 8,6% ¡Allá tú!824.000 8,3%

laSexta

Zapeando541.000 6,4% Más vale tarde492.000 6,3%

Susanna Griso, al frente de 'Espejo público' en Antena 3

Mañana

'La hora de La 1' crece en +1,3 puntos y llega a un 17,3%

+0,8 puntos para 'Espejo público', que sube al 12,5%

'Vamos a ver' firma un doble dígito y crece al 10,4%

La 1

La hora de La 1363.000 17,3% Mañaneros 360490.000 14,8% Mañaneros 360947.000 11,5%

La 2

Zoom tendencias24.000 2,3% Zoom tendencias21.000 1,5% Garajonay, el bosque primigenio de europa25.000 1,3% Un país en bicicleta, diario de una ciclista29.000 1,3% Aquí hay trabajo24.000 1,1% La aventura del saber34.000 1,4% Baserri Gourmet - Molino de Urdaniz49.000 1,9% El chef errante - Surat66.000 2,3% El western de la 2 - Sartana en el Valle del Oro129.000 3,4% El cazador153.000 2,4% El cazador228.000 2,5%

Antena 3

Espejo público342.000 12,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - tostada con espaguetis896.000 17,0% La ruleta de la suerte1.599.000 21,2%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! - Gente de campo9.000 0,6% Alerta cobra - Los cazados27.000 1,4% Alerta cobra - El mentalista30.000 1,4% Alerta cobra - El dinero gobierna el mundo47.000 2,0% En boca de todos270.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica165.000 8,6% El programa de AR298.000 12,2% Vamos a ver409.000 10,4% El precio justo671.000 9,2%

laSexta

Aruser@s el humorning202.000 12,7% Aruser@s302.000 13,2% Al rojo vivo318.000 8,1%

Informativos

Antena 3 se mantiene también líder en el terreno informativo, con un 23,5% al mediodía y un 19,6% en la noche. La 1 sigue también como segunda opción con un 15,2% en la sobremesa y un 14,2% en la noche. Por su parte, Telecinco se conforma con un 9,6% y un 7,6%, respectivamente, quedándose cerca del 9,8% y del 7,1% de laSexta.

La 1

Informativo territorial 1875.000 13,4% Telediario 11.412.000 15,2% Deportes 11.514.000 16,3% Informativo territorial 21.198.000 13,0% Telediario 21.716.000 14,2% Deportes 21.687.000 13,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.193.000 23,5% Deportes1.865.000 19,9% Antena 3 noticias 22.392.000 19,6% Deportes 21.789.000 14,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1534.000 7,3% El desmarque cuatro 1363.000 4,0% Noticias Cuatro 2461.000 4,8% El desmarque cuatro 2382.000 3,6% El desmarque:madrugada97.000 5,4%

Telecinco

El matinal115.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00899.000 9,6% El desmarque telecinco 1850.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00916.000 7,6%

laSexta

laSexta noticias 14h818.000 9,8% laSexta noticias:jugones513.000 5,4% laSexta noticias 20h681.000 7,1%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas