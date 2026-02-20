FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 19 DE FEBRERO

'Leyla' lidera por partida doble, seguida de otras series de Nova como 'Vino el amor' y 'Emanet'

Dos capítulos de 'CSI' en Energy se cuelan en el Top 10 de lo más visto del día.

Por RedacciónPublicado: Viernes 20 Febrero 2026 09:31 (hace 44 minutos)

Audiencias Jueves 19 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,8%

  • logola1

    12,4%

  • logotelecinco

    9,2%

  • logocuatro

    6,4%

  • logolasexta

    6,4%

  • logola2

    3,6%

  • logonova

    2,3%

  • logofdf

    2,1%

  • logoenergy

    2,1%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logo13tv

    1,5%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logodivinity

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoclan

    0,7%

  • logoboing

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

'Leyla' sigue arrasando en Nova y lidera la jornada con dos capítulos. Además, esta cadena coloca otras cuatro de sus series en el Top 10 del día, concretamente con capítulos de 'Vino el amor', 'Emanet', 'Cuando seas mía' y 'El amor invencible'. Dos entregas de 'CSI: Las Vegas' en Energy también se posicionan en el ranking, al igual que 'La que se avecina' y el patinaje artístico femenino de los JJOO en Teledeporte.

'CSI' es lo más visto en Energy

Ranking cadenas TDT Jueves, 19 de Febrero de 2026

Nova 2,3%

FDF 2,1%

Energy 2,1%

Atreseries 1,7%

Neox 1,6%

TRECE 1,5%

Teledeporte 1,4%

Mega (España) 1,4%

BEMADtv 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

DMAX 1,3%

Ten 1,1%

Divinity 1,0%

DKiss 1,0%

Squirrel 0,9%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:10
23:10
314.000
2,5%
Nova
Vino el amor
19:32
20:07
311.000
3,6%
Nova
Leyla
21:40
22:10
311.000
2,4%
Nova
Emanet
15:04
16:38
301.000
3,3%
FDF
La que se avecina - Una piña podrida, un hombre sin ...
21:06
22:55
290.000
2,3%
Nova
Cuando seas mía
16:38
18:00
283.000
3,6%
Energy
CSI: Vegas - El juego del Trile
22:19
23:06
280.000
2,3%
Teledeporte
JJOO Patinaje artístico: femenino - individual ...
21:11
23:01
274.000
2,2%
Energy
CSI: Vegas - ¿Últimas palabras?
23:06
24:03
273.000
3,0%
Nova
El amor invencible
20:07
21:40
269.000
2,5%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:10
23:10
314.000
2,5%
Nova
Leyla
21:40
22:10
311.000
2,4%
Nova
Vino el amor
19:32
20:07
311.000
3,6%
Nova
Emanet
15:04
16:38
301.000
3,3%
Nova
Cuando seas mía
16:38
18:00
283.000
3,6%

Ranking FDF (2,1%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Una piña podrida, un hombre sin ...
21:06
22:55
290.000
2,3%
FDF
La que se avecina - Un vídeo beta, una madrastra y un ...
15:36
17:27
195.000
2,3%
FDF
La que se avecina - un bodorrio tóxico, un burbujón ...
19:24
21:06
167.000
1,8%
FDF
Cine - 3 días para matar
22:55
25:04
158.000
2,1%
FDF
La que se avecina - Un topo, un torero león y un ...
17:27
19:24
143.000
1,9%

Ranking Energy (2,1%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Vegas - El juego del Trile
22:19
23:06
280.000
2,3%
Energy
CSI: Vegas - ¿Últimas palabras?
23:06
24:03
273.000
3,0%
Energy
CSI: Casualidad
21:22
22:19
226.000
1,8%
Energy
CSI: Post mortem
20:24
21:22
196.000
1,8%
Energy
CSI: Leyenda viva
24:03
24:52
188.000
3,3%

Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:53
22:35
237.000
1,8%
Atreseries
Forever
22:35
23:26
203.000
1,8%
Atreseries
Forever
23:26
24:25
183.000
2,4%
Atreseries
Forever
21:00
21:53
167.000
1,4%
Atreseries
Hudson & Rex
19:14
20:04
161.000
1,9%

Ranking Neox (1,6%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:02
15:27
241.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:27
15:54
240.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
20:18
20:36
207.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
21:08
21:34
206.000
1,7%
Neox
The Big Bang Theory
20:36
21:08
205.000
1,9%

Ranking TRECE (1,5%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western - Asalto al fuerte Clark
19:06
20:58
233.000
2,5%
TRECE
Tu cine - Montana
20:59
22:15
210.000
1,7%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
208.000
2,1%
TRECE
El cascabel
22:15
24:33
163.000
1,7%
TRECE
Sesión doble - Las montañas de la luna
14:49
17:20
156.000
1,8%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO Patinaje artístico: femenino - individual ...
21:11
23:01
274.000
2,2%
Teledeporte
JJOO esquí de montaña(d) - sprint
20:52
21:10
174.000
1,5%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico: femenino - individual ...
19:00
20:51
130.000
1,5%
Teledeporte
JJOO esquí de montaña: ambos - sprint
12:42
15:11
96.000
1,6%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad - 1500 m
17:14
17:56
88.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:24
17:22
147.000
1,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
134.000
3,5%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:17
16:24
134.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego - La espada bárbara
22:02
22:50
126.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego: torneo de campeones - La espada ...
21:10
22:02
126.000
1,0%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Los ángeles de Charlie (2019)
17:25
19:17
163.000
2,1%
BEMADtv
Cine - Los ángeles de Charlie
19:17
20:43
156.000
1,7%
BEMADtv
Cine - el protector (The marksman)
15:21
17:25
152.000
1,8%
BEMADtv
Cine - Los ángeles de Charlie: al límite ...
20:43
22:34
135.000
1,1%
BEMADtv
Cine - Río salvaje
22:34
24:40
117.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:35
223.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada - Ana Fernández Cebrián - ...
22:05
23:07
180.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
126.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:44
107.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
101.000
0,8%

Ranking DMAX (1,3%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Las peores cárceles del mundo
22:32
23:24
157.000
1,3%
DMAX
Las peores cárceles del mundo
23:31
24:22
145.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro
15:53
16:52
127.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
124.000
0,9%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
120.000
0,9%

Ranking Ten (1,1%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
20:11
21:07
107.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
19:13
20:11
86.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
13:17
14:14
81.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
18:20
19:13
79.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
12:19
13:17
77.000
2,2%

Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:03
21:59
118.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
21:59
22:55
107.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio
20:13
21:03
106.000
1,0%
Divinity
Vender para comprar
14:26
15:38
93.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
15:38
16:35
75.000
0,8%

Ranking DKiss (1,0%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
16:31
17:29
102.000
1,3%
DKiss
Demasiados kilos de más
23:09
24:10
95.000
1,1%
DKiss
Crimenes en la red
15:34
16:31
89.000
1,0%
DKiss
Pecados mortales
19:20
20:08
87.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos: Italia
26:00
26:30
86.000
4,5%

Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - Bushwick
22:01
23:29
134.000
1,1%
Squirrel
Cine - Dos pistolas de leyenda
19:12
20:37
93.000
1,0%
Squirrel
Justicia extrema
20:37
22:01
84.000
0,7%
Squirrel
Cine - A 20 millas de la justicia
17:34
19:12
84.000
1,1%
Squirrel
Cine - man from god's country
16:24
17:34
81.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bob Esponja
21:10
21:21
92.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
20:59
21:09
85.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:38
20:48
78.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:48
20:59
75.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:27
20:38
73.000
0,7%

Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:28
08:39
164.000
8,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:01
08:22
142.000
8,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:39
08:49
133.000
6,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:42
20:51
104.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:00
20:10
103.000
1,1%
