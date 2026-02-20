FórmulaTV
'Leyla' lidera por partida doble, seguida de otras series de Nova como 'Vino el amor' y 'Emanet'
AUDIENCIAS TDT 19 DE FEBRERO
'Leyla' lidera por partida doble, seguida de otras series de Nova como 'Vino el amor' y 'Emanet'
Dos capítulos de 'CSI' en Energy se cuelan en el Top 10 de lo más visto del día.
Por |
Redacción Publicado:
Viernes 20 Febrero 2026 09:31 (hace 44 minutos)
Audiencias Jueves 19 de Febrero de 2026
13,8%
12,4%
9,2%
6,4%
6,4%
3,6%
2,3%
2,1%
2,1%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,7%
0,7%
0,6%
0,0%
0,0%
'Leyla' sigue arrasando en Nova y lidera la jornada con dos capítulos. Además,
esta cadena coloca otras cuatro de sus series en el Top 10 del día, concretamente con capítulos de 'Vino el amor', 'Emanet', 'Cuando seas mía' y 'El amor invencible'. Dos entregas de ' CSI: Las Vegas' en Energy también se posicionan en el ranking, al igual que ' La que se avecina' y el patinaje artístico femenino de los JJOO en Teledeporte.
'CSI' es lo más visto en Energy
Ranking cadenas TDT Jueves, 19 de Febrero de 2026
2,3%
2,1%
2,1%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6% Ranking programas TDT Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:10
23:10
314.000
2,5%
Vino el amor
19:32
20:07
311.000
3,6%
Leyla
21:40
22:10
311.000
2,4%
Emanet
15:04
16:38
301.000
3,3%
La que se avecina - Una piña podrida, un hombre sin ...
21:06
22:55
290.000
2,3%
Cuando seas mía
16:38
18:00
283.000
3,6%
CSI: Vegas - El juego del Trile
22:19
23:06
280.000
2,3%
JJOO Patinaje artístico: femenino - individual ...
21:11
23:01
274.000
2,2%
CSI: Vegas - ¿Últimas palabras?
23:06
24:03
273.000
3,0%
El amor invencible
20:07
21:40
269.000
2,5%
Ranking Nova (
2,3%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:10
23:10
314.000
2,5%
Leyla
21:40
22:10
311.000
2,4%
Vino el amor
19:32
20:07
311.000
3,6%
Emanet
15:04
16:38
301.000
3,3%
Cuando seas mía
16:38
18:00
283.000
3,6%
Ranking FDF (
2,1%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Una piña podrida, un hombre sin ...
21:06
22:55
290.000
2,3%
La que se avecina - Un vídeo beta, una madrastra y un ...
15:36
17:27
195.000
2,3%
La que se avecina - un bodorrio tóxico, un burbujón ...
19:24
21:06
167.000
1,8%
Cine - 3 días para matar
22:55
25:04
158.000
2,1%
La que se avecina - Un topo, un torero león y un ...
17:27
19:24
143.000
1,9%
Ranking Energy (
2,1%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Vegas - El juego del Trile
22:19
23:06
280.000
2,3%
CSI: Vegas - ¿Últimas palabras?
23:06
24:03
273.000
3,0%
CSI: Casualidad
21:22
22:19
226.000
1,8%
CSI: Post mortem
20:24
21:22
196.000
1,8%
CSI: Leyenda viva
24:03
24:52
188.000
3,3%
Ranking Atreseries (
1,7%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:53
22:35
237.000
1,8%
Forever
22:35
23:26
203.000
1,8%
Forever
23:26
24:25
183.000
2,4%
Forever
21:00
21:53
167.000
1,4%
Hudson & Rex
19:14
20:04
161.000
1,9%
Ranking Neox (
1,6%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:02
15:27
241.000
2,6%
Los Simpson
15:27
15:54
240.000
2,6%
The Big Bang Theory
20:18
20:36
207.000
2,1%
The Big Bang Theory
21:08
21:34
206.000
1,7%
The Big Bang Theory
20:36
21:08
205.000
1,9%
Ranking TRECE (
1,5%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - Asalto al fuerte Clark
19:06
20:58
233.000
2,5%
Tu cine - Montana
20:59
22:15
210.000
1,7%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
208.000
2,1%
El cascabel
22:15
24:33
163.000
1,7%
Sesión doble - Las montañas de la luna
14:49
17:20
156.000
1,8%
Ranking Teledeporte (
1,4%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO Patinaje artístico: femenino - individual ...
21:11
23:01
274.000
2,2%
JJOO esquí de montaña(d) - sprint
20:52
21:10
174.000
1,5%
JJOO patinaje artístico: femenino - individual ...
19:00
20:51
130.000
1,5%
JJOO esquí de montaña: ambos - sprint
12:42
15:11
96.000
1,6%
JJOO patinaje de velocidad - 1500 m
17:14
17:56
88.000
1,2%
Ranking Mega (España) (
1,4%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:24
17:22
147.000
1,8%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
134.000
3,5%
Vida bajo cero
15:17
16:24
134.000
1,5%
Forjado a fuego - La espada bárbara
22:02
22:50
126.000
1,0%
Forjado a fuego: torneo de campeones - La espada ...
21:10
22:02
126.000
1,0%
Ranking BEMADtv (
1,4%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Los ángeles de Charlie (2019)
17:25
19:17
163.000
2,1%
Cine - Los ángeles de Charlie
19:17
20:43
156.000
1,7%
Cine - el protector (The marksman)
15:21
17:25
152.000
1,8%
Cine - Los ángeles de Charlie: al límite ...
20:43
22:34
135.000
1,1%
Cine - Río salvaje
22:34
24:40
117.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (
1,3%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:35
223.000
2,8%
La noche en 24h: portada - Ana Fernández Cebrián - ...
22:05
23:07
180.000
1,4%
Telediario 2
20:58
21:37
126.000
1,0%
Deportes 2
21:37
21:44
107.000
0,8%
Informativo 24h
21:44
22:05
101.000
0,8%
Ranking DMAX (
1,3%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Las peores cárceles del mundo
22:32
23:24
157.000
1,3%
Las peores cárceles del mundo
23:31
24:22
145.000
1,9%
La fiebre del oro
15:53
16:52
127.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
124.000
0,9%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
120.000
0,9%
Ranking Ten (
1,1%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
20:11
21:07
107.000
1,0%
Caso cerrado
19:13
20:11
86.000
1,0%
Caso cerrado
13:17
14:14
81.000
1,5%
Caso cerrado
18:20
19:13
79.000
1,0%
Caso cerrado
12:19
13:17
77.000
2,2%
Ranking Divinity (
1,0%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:03
21:59
118.000
1,0%
Tu casa a juicio
21:59
22:55
107.000
0,8%
Tu casa a juicio
20:13
21:03
106.000
1,0%
Vender para comprar
14:26
15:38
93.000
1,0%
Tu casa a juicio:vancouver
15:38
16:35
75.000
0,8%
Ranking DKiss (
1,0%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de América
16:31
17:29
102.000
1,3%
Demasiados kilos de más
23:09
24:10
95.000
1,1%
Crimenes en la red
15:34
16:31
89.000
1,0%
Pecados mortales
19:20
20:08
87.000
1,0%
Mi vida con 300 kilos: Italia
26:00
26:30
86.000
4,5%
Ranking Squirrel (
0,9%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Bushwick
22:01
23:29
134.000
1,1%
Cine - Dos pistolas de leyenda
19:12
20:37
93.000
1,0%
Justicia extrema
20:37
22:01
84.000
0,7%
Cine - A 20 millas de la justicia
17:34
19:12
84.000
1,1%
Cine - man from god's country
16:24
17:34
81.000
1,0%
Ranking Clan TVE (
0,7%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bob Esponja
21:10
21:21
92.000
0,8%
Una casa de locos
20:59
21:09
85.000
0,7%
Una casa de locos
20:38
20:48
78.000
0,7%
Una casa de locos
20:48
20:59
75.000
0,7%
Una casa de locos
20:27
20:38
73.000
0,7%
Ranking Boing (
0,7%) - Jueves, 19 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:28
08:39
164.000
8,0%
Doraemon,el gato cosmico
08:01
08:22
142.000
8,1%
Doraemon,el gato cosmico
08:39
08:49
133.000
6,4%
Doraemon,el gato cosmico
20:42
20:51
104.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
20:00
20:10
103.000
1,1%
