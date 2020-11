'La casa fuerte 2' sufre una bajada al 16,9% frente al notable estreno de '¿Te lo vas a comer?' (9,9%)

*En elaboración

La llegada de '¿Te lo vas a comer?' ha afectado a la oferta que ya se encontraba establecida en la noche del jueves. Todos los programas han bajado a causa del estupendo estreno de Alberto Chicote, que ha marcado un 9,9%, mejorando a 'La isla' en +5,7 puntos. Por tanto, 'La casa fuerte' pierde el récord de la semana anterior, quedándose en esta ocasión con un 16,9% y -2,8 puntos.

'La valla' ha salido perjudicada cuando encara su final. El episodio bajó del millón de espectadores, anotando, además, un 8,1%, lo que supone su mínimo. De este modo, cede -1 punto en 7 días. Por otro lado, 'Volando voy' se ha quedado con un aceptable 5,9% al dejarse -1,4 puntos y 'El paisano' es quien mejor resiste con un 7,3% (-0,6).

· '¿Te lo vas a comer?' regresa con un notable 9,9%

· 'La valla' firma mínimo con un 8,1%

· 'La casa fuerte' lidera, pero a la baja: 16,9% y -2,8 puntos

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

Cuatro

La 2

· La segunda emisión de '¿Te lo vas a comer?' destaca con un 8,1%

· El cine de La 1 se apunta un 6,2%, cediendo -1,1 puntos

· El resumen de 'La casa fuerte' también baja: 12,6% y -2 puntos

Antena 3

Telecinco

Cuatro

La 1

'Cine' "The old man and the gun": 737.000 y 6,2%

'Viaje al centro de la tele' "Especial Mecano": 234.000 y 3,9%

'Viaje al centro de la tele' "¡Bravo Raffaella!": 149.000 y 5,2%