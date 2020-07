'Typical Spanish' (10,5%) anota máximo y "La intérprete" lidera con un pobre 11,5% en Telecinco

'Typical Spanish' da la sorpresa de la noche. Tras mejorar sus datos la semana pasada al saltar al lunes, su segunda semana en esta ubicación le produce un crecimiento de +2,8 puntos, lo que se traduce en su máximo con un 10,5%. Además, no se queda muy lejos del liderazgo, pues "La intérprete", en Telecinco, se corona con un pobre 11,5%, perdiendo -2,4 puntos en tanto a la película de hace 7 días.

'En el punto de mira' vive una mejoría al subir +0,6 puntos a un aceptable 6,5%. El cine de Antena 3 registra una bajada, quedándose por debajo del doble dígito. "Inconcebible" se apunta un 9,4%, cediendo -2,4 puntos. En cuanto a laSexta, "Blackhat: Amenaza en la red" cosecha un discreto 5,7%, aunque crece +1,8 puntos respecto a la película del lunes pasado.

Antena 3

Telecinco

'Got Talent: Lo mejor del mundo: Comienza el espectáculo': 1.250.000 y 9,4%

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 422.000 y 3,4%

'El taquillazo' "Blackhat: Amenaza en la red": 599.000 y 5,7%