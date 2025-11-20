Audiencias Miércoles 19 de Noviembre de 2025
14,2%
13,6%
9,5%
6,6%
5,3%
3,5%
2,4%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,6%
0,5%
0,3%
0,0%
La segunda entrega de 'Hasta el fin del mundo' confirma la buena acogida y no solo lidera, sino que logra mejorar 8 décimas respecto a su estreno y firmar un 15,1% en La 1. También nota su mejoría en el número de espectadores, quedándose cerca del millón, con un total de 991.000.
Por su parte, la aventura también mejora en laSexta, con 'Cazadores de imágenes' creciendo a un 6,3% (+1,3). Peor suerte corre 'El 1%', que al firmar un 10,7%, pierde -1,6 puntos en una semana. 'La Agencia' de Telecinco apunta un 8,3%, manteniéndose en unos datos similares y creciendo ligeramente una décima.
Arturo Valls, presentador de 'El 1%'
En cuanto a la batalla por el access, 'El hormiguero' arrasa superando la barrera de los dos millones de espectadores y firmando un 16,6% en Antena 3. 'La revuelta', por su parte, cuenta con 1.682.000 y firma un 13,2% en La 1, mientras que Telecinco apuesta por 'La isla de las tentaciones' con buenos resultados, pues anota un 11,6% y reúne a 1.466.000 espectadores. Además, 'Cifras y letras' bate su récord con la entrega más vista (937.000).
Prime time
- 'Hasta el fin del mundo' (15,1%) sube ocho décimas con su segunda entrega
- 'El 1%' baja a un 10,7%, perdiendo -1,6 puntos
- 'Callejeros' marca un 5,1% y sube 4 décimas en una semana
- Una décima de mejora para 'La Agencia' al anotar un 8,3%
- 'Cifras y letras' ofrece su entrega más vista, con 937.000 espectadores
La Revuelta 1.682.000 13,2%
Hasta el fin del mundo991.000 15,1%
Cifras y letras622.000 5,1%
Cifras y letras937.000 7,2%
En primicia 209.000 1,7%
En portada 99.000 1,1%
Documentos tv 69.000 1,2%
El Hormiguero 2.115.000 16,6%
El 1%764.000 10,7%
First Dates797.000 6,5%
First Dates856.000 6,8%
Callejeros 375.000 5,1%
La isla de las tentaciones1.466.000 11,6%
La agencia637.000 8,3%
laSexta clave527.000 4,5%
El intermedio849.000 6,6%
Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz 589.000 6,3%
'Gran hermano' ofrece su 'Última hora' y 'La casa en directo' en el late night
Late night
- 'El desmarque: Madrugada' crece +1,1 puntos al firmar un 2,3%
- Telecinco mejora su late night con 'Gran Hermano'
- 9,5% para la repetición de 'El 1%', que cede un punto
- Buen 4,7% para la reposición de 'Cazadores' en laSexta
- 'Más allá del fin del mundo' apunta un 12,2% en La 1
Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo313.000 12,2%
Hasta el fin del mundo167.000 9,0%
La confesión del diablo 45.000 1,6%
Conciertos Radio 3 28.000 1,7%
El 1%264.000 9,5%
Sportium game show87.000 5,3%
Callejeros 126.000 4,2%
El desmarque: Madrugada40.000 2,3%
Gran hermano: Última hora201.000 5,0%
Gran hermano: La casa en directo129.000 5,3%
Gran Madrid show87.000 5,1%
Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz 247.000 4,7%
Señor, dame paciencia86.000 3,2%
Pokerstars casino live45.000 2,6%
Manu, concursante ya veterano de 'Pasapalabra'
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' es lo más visto de la tarde de La 1
- Enorme 20,2% para 'Pasapalabra' con más de 2 millones
- 'El tiempo justo' iguala su tercera mejor cuota histórica con un 9,9%
Directo al grano861.000 10,5%
Valle Salvaje790.000 10,5%
La promesa959.000 11,9%
Malas lenguas1.068.000 11,9%
Aquí la tierra1.589.000 15,2%
Saber y ganar493.000 5,6%
Grandes documentales318.000 4,0%
Incluye:
- La vida en el África ardiente 320.000 3,9%
- La carrera de la vida 313.000 4,1%
Malas lenguas609.000 7,8%
Mi casa flotante169.000 1,9%
Escapadas extraordinarias176.000 1,7%
Sueños de libertad1.191.000 13,9%
Y ahora, Sonsoles826.000 10,4%
Pasapalabra2.083.000 20,2%
Todo es mentira507.000 6,3%
Lo sabe, no lo sabe435.000 5,3%
El tiempo justo787.000 9,9%
El diario de Jorge739.000 9,1%
Agárrate al sillón754.000 7,6%
Zapeando467.000 5,6%
Más vale tarde474.000 6,0%
Silvia Intxaurrondo, al frente de 'La hora de La 1'
Mañana
- Gran 19,2% para 'La hora de La 1'
- 'El programa de Ana Rosa' apunta un 14,5% frente al 9,1% de 'Espejo público'
- 'En boca de todos' apunta un 5,7% en Cuatro
- Mejora para 'Al rojo vivo' que apunta un 9,2% (+1,2)
La hora de La 1380.000 19,2%
Mañaneros 360521.000 17,4%
Mañaneros 360879.000 11,3%
Zoom net13.000 1,6%
De seda y hierro 18.000 1,7%
Flash moda10.000 0,7%
El círculo mágico del arrecife 19.000 1,1%
Pagina2 21.000 1,1%
Aquí hay trabajo14.000 0,7%
La aventura del saber16.000 0,7%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 21.000 0,9%
Culturas 210.000 0,4%
El viajero 22.000 0,9%
El western de La 2 83.000 2,4%
El cazador92.000 1,4%
Saber y ganar216.000 2,4%
Espejo público228.000 9,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 829.000 18,1%
La ruleta de la suerte1.571.000 22,5%
Minutos musicales8.000 1,1%
Love shopping tv7.000 0,8%
¡Toma salami! 13.000 0,9%
Alerta cobra 16.000 0,9%
Alerta cobra 30.000 1,5%
Alerta cobra 63.000 2,8%
En boca de todos172.000 5,7%
La mirada crítica181.000 10,1%
El programa de AR364.000 14,5%
Vamos a ver582.000 9,5%
Remescar, cosmética al instante10.000 1,3%
Aruser@s el humorning206.000 14,0%
Aruser@s342.000 15,7%
Al rojo vivo319.000 9,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un 23,2% de cuota, alejada del 14,7% de 'Telediario 1' y más aún del 10,2% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, se repite el orden aunque 'Antena 3 noticias 2' (18,4%) ya no saca tanta ventaja a 'Telediario 2' (15,8%), mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' (7,1%) queda muy debajo.
Telediario matinal152.000 18,8%
Telediario 11.329.000 14,7%
Telediario 21.882.000 15,8%
Noticias de la mañana178.000 14,6%
Antena 3 Noticias 12.106.000 23,2%
Antena 3 Noticias 22.201.000 18,4%
Noticias Cuatro 1393.000 5,7%
El Desmarque Cuatro 1305.000 3,4%
Noticias Cuatro 2502.000 5,2%
El matinal44.000 6,1%
El matinal98.000 7,7%
Informativos Telecinco 15:00920.000 10,2%
Informativos Telecinco 21:00842.000 7,1%
laSexta Noticias 14h648.000 8,2%
laSexta Noticias: Jugones510.000 5,6%
laSexta Noticias 20h639.000 6,5%