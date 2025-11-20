Por Redacción | |

La segunda entrega de 'Hasta el fin del mundo' confirma la buena acogida y no solo lidera, sino que logra mejorar 8 décimas respecto a su estreno y firmar un 15,1% en La 1. También nota su mejoría en el número de espectadores, quedándose cerca del millón, con un total de 991.000.

Por su parte, la aventura también mejora en laSexta, con 'Cazadores de imágenes' creciendo a un 6,3% (+1,3). Peor suerte corre 'El 1%', que al firmar un 10,7%, pierde -1,6 puntos en una semana. 'La Agencia' de Telecinco apunta un 8,3%, manteniéndose en unos datos similares y creciendo ligeramente una décima.

Arturo Valls, presentador de 'El 1%'

En cuanto a la batalla por el access, 'El hormiguero' arrasa superando la barrera de los dos millones de espectadores y firmando un 16,6% en Antena 3. 'La revuelta', por su parte, cuenta con 1.682.000 y firma un 13,2% en La 1, mientras que Telecinco apuesta por 'La isla de las tentaciones' con buenos resultados, pues anota un 11,6% y reúne a 1.466.000 espectadores. Además, 'Cifras y letras' bate su récord con la entrega más vista (937.000).

Prime time

'Hasta el fin del mundo' (15,1%) sube ocho décimas con su segunda entrega

'El 1%' baja a un 10,7%, perdiendo -1,6 puntos

'Callejeros' marca un 5,1% y sube 4 décimas en una semana

Una décima de mejora para 'La Agencia' al anotar un 8,3%

'Cifras y letras' ofrece su entrega más vista, con 937.000 espectadores

La 1

La Revuelta Ernesto Alterio - Lucía Caraballo - Cayetana Guillén Cuervo 1.682.000 13,2% Hasta el fin del mundo991.000 15,1%

La 2

Cifras y letras622.000 5,1% Cifras y letras937.000 7,2% En primicia José María Pérez Peridis 209.000 1,7% En portada Adictos, saliendo a flote 99.000 1,1% Documentos tv Irak, tierra de milicias 69.000 1,2%

Antena 3

El Hormiguero Los Morancos 2.115.000 16,6% El 1%764.000 10,7%

Cuatro

First Dates797.000 6,5% First Dates856.000 6,8% Callejeros Casas únicas 375.000 5,1%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.466.000 11,6% La agencia637.000 8,3%

laSexta

laSexta clave527.000 4,5% El intermedio849.000 6,6% Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz Mario Vaquerizo 589.000 6,3%

'Gran hermano' ofrece su 'Última hora' y 'La casa en directo' en el late night

Late night

'El desmarque: Madrugada' crece +1,1 puntos al firmar un 2,3%

Telecinco mejora su late night con 'Gran Hermano'

9,5% para la repetición de 'El 1%', que cede un punto

Buen 4,7% para la reposición de 'Cazadores' en laSexta

'Más allá del fin del mundo' apunta un 12,2% en La 1

La 1

Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo313.000 12,2% Hasta el fin del mundo167.000 9,0%

La 2

La confesión del diablo Las cintas perdidas de Eichmann (2 parte) 45.000 1,6% Conciertos Radio 3 Bum motion club 28.000 1,7%

Antena 3

El 1%264.000 9,5% Sportium game show87.000 5,3%

Cuatro

Callejeros Casas de lujo 126.000 4,2% El desmarque: Madrugada40.000 2,3%

Telecinco

Gran hermano: Última hora201.000 5,0% Gran hermano: La casa en directo129.000 5,3% Gran Madrid show87.000 5,1%

laSexta

Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz Silvia Abril 247.000 4,7% Señor, dame paciencia86.000 3,2% Pokerstars casino live45.000 2,6%

Manu, concursante ya veterano de 'Pasapalabra'

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' es lo más visto de la tarde de La 1

Enorme 20,2% para 'Pasapalabra' con más de 2 millones

'El tiempo justo' iguala su tercera mejor cuota histórica con un 9,9%

La 1

Directo al grano861.000 10,5% Valle Salvaje790.000 10,5% La promesa959.000 11,9% Malas lenguas1.068.000 11,9% Aquí la tierra1.589.000 15,2%

La 2

Saber y ganar493.000 5,6% Grandes documentales318.000 4,0% Incluye: - La vida en el África ardiente Las abrasadoras llanuras del guepardo 320.000 3,9% - La carrera de la vida Las defensas 313.000 4,1% Malas lenguas609.000 7,8% Mi casa flotante169.000 1,9% Escapadas extraordinarias176.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.191.000 13,9% Y ahora, Sonsoles826.000 10,4% Pasapalabra2.083.000 20,2%

Cuatro

Todo es mentira507.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe435.000 5,3%

Telecinco

El tiempo justo787.000 9,9% El diario de Jorge739.000 9,1% Agárrate al sillón754.000 7,6%

laSexta

Zapeando467.000 5,6% Más vale tarde474.000 6,0%

Silvia Intxaurrondo, al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1380.000 19,2% Mañaneros 360521.000 17,4% Mañaneros 360879.000 11,3%

La 2

Zoom net13.000 1,6% De seda y hierro Mirar hacia adelante 18.000 1,7% Flash moda10.000 0,7% El círculo mágico del arrecife El paraíso de coral 19.000 1,1% Pagina2 Dan Brown 21.000 1,1% Aquí hay trabajo14.000 0,7% La aventura del saber16.000 0,7% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Oxford a Abingdon 21.000 0,9% Culturas 210.000 0,4% El viajero 48 horas en Vilna 22.000 0,9% El western de La 2 Los despiadados 83.000 2,4% El cazador92.000 1,4% Saber y ganar216.000 2,4%

Antena 3

Espejo público228.000 9,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón 829.000 18,1% La ruleta de la suerte1.571.000 22,5%

Cuatro

Minutos musicales8.000 1,1% Love shopping tv7.000 0,8% ¡Toma salami! Espacio exterior 13.000 0,9% Alerta cobra Resaca 16.000 0,9% Alerta cobra El gran regreso 30.000 1,5% Alerta cobra La princesita 63.000 2,8% En boca de todos172.000 5,7%

Telecinco

La mirada crítica181.000 10,1% El programa de AR364.000 14,5% Vamos a ver582.000 9,5%

laSexta

Remescar, cosmética al instante10.000 1,3% Aruser@s el humorning206.000 14,0% Aruser@s342.000 15,7% Al rojo vivo319.000 9,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un 23,2% de cuota, alejada del 14,7% de 'Telediario 1' y más aún del 10,2% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, se repite el orden aunque 'Antena 3 noticias 2' (18,4%) ya no saca tanta ventaja a 'Telediario 2' (15,8%), mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' (7,1%) queda muy debajo.

La 1

Telediario matinal152.000 18,8% Telediario 11.329.000 14,7% Telediario 21.882.000 15,8%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 14,6% Antena 3 Noticias 12.106.000 23,2% Antena 3 Noticias 22.201.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1393.000 5,7% El Desmarque Cuatro 1305.000 3,4% Noticias Cuatro 2502.000 5,2%

Telecinco

El matinal44.000 6,1% El matinal98.000 7,7% Informativos Telecinco 15:00920.000 10,2% Informativos Telecinco 21:00842.000 7,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h648.000 8,2% laSexta Noticias: Jugones510.000 5,6% laSexta Noticias 20h639.000 6,5%

