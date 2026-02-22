'El 47' (14,8%) lidera en La 1, 'Got Talent' (8,6%) no toca fondo y 'Atrapa un millón' (10,5%) sube

Por Redacción | |

La 1 no deja escapar el liderazgo de la noche del sábado. Si la semana pasada fue con la final del Benidorm Fest, en esta ocasión ha sido con 'El 47'. La película ganadora del gran premio de los Goya en la pasada edición alcanzaba un 14,8% y 1.457.000, dato más que suficiente para superar a la competencia en su franja.

'Atrapa un millón' se recupera tras el unidígito de hace 7 días, pues sube +1,1 puntos a un 10,5%, además de ser visto por 1.107.000 espectadores. En la otra cara de la moneda se sitúa 'Got Talent España', que no toca fondo al reunir a un discreto 8,6% y 717.000 y ceder ligeramente -0,2 puntos. En cuanto a 'laSexta Xplica!', experimenta una subida de +1,3 puntos al cosechar un 7,7% y 593.000 espectadores. Respecto a Cuatro, 'El blockbuster' baja -0,4 puntos con 'El justiciero', que es seguido por un 7% y 658.000.

'Atrapa un millón' mejora sus datos y recupera el doble dígito

Por la tarde, 'Fiesta' reunió a un 8,4% y 669.000 espectadores, lo que supone una pérdida de -0,4 puntos respecto a la semana anterior. Además, después de dos sábados ocupados por 'Aquí la Tierra', 'Cine de barrio' regresó a La 1, donde logró un 11,3% y 979.000. El otro magacín del día, 'D Corazón', atrajo a un 9,4% y 515.000 espectadores, de modo que se eleva +0,7 puntos.

La 1 se hace con el liderazgo de la jornada al promediar un 12,1%. Le sigue Antena 3, que mantiene el doble dígito con un 10,4%. En tercer lugar, y a bastante distancia, se coloca Telecinco con un 7,7%. Cuatro firma un 6,1% y supera por unas décimas a laSexta. Completan La 2 (2,3%), FDF (2,3%), Energy (2,2%) y Trece (2,1%).

Risto Mejide da un pase de oro en 'Got Talent España'

'Antena 3 noticias 1 fin de semana', lo más visto

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' vuelve a convertirse en lo más visto del día con un 23,1% y 1.972.000 espectadores, por lo que lidera su franja frente a 'Telediario fin de semana 1', que anota un 14,3% y 1.227.000. 'Informativos Telecinco 15:00' se queda a la mitad de sus competidores con un 7,3% y 628.000. Por la noche, las tornas cambian y 'Telediario fin de semana 2' se impone con un 13,7% y 1.318.000. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' cosecha un 12,6% y 1.236.000, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' es seguido por un 9,1% y 893.000.

