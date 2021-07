La segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' celebró su esperada gran final, después de varios cambios de programación a lo largo de sus dos meses de emisión. El programa de entretenimiento de Antena 3 y Fremantle España se despidió por todo lo alto, anotando un fantástico 20,5% y batiendo su récord de temporada. No llegó, eso sí, a igualar el dato de la final de su primera entrega, que consiguió un espectacular 25,9%.

La otra cara de la moneda la marcó '¿Y si sí?', el nuevo programa de humor de La 1 presentado por Santiago Segura, que se estrenó con un escueto 6,8%, no llegando siquiera a igualar los datos del cine de la semana anterior (-2,2). El segundo puesto de la noche recayó en 'La última cena', que, eso sí, bajaba -2,2 puntos con respecto al estreno de su segunda temporada, quedándose en un 13,8%. 'El jefe infiltrado' bajó -0,7 hasta quedarse en un discreto 4,8%, viéndose superado por el regreso de '9-1-1' a Cuatro, que anotaba un 5,3% con su primer episodio de estreno.

· 'Mask Singer' despide su segunda edición con un fantástico 20,5% y batiendo récord de temporada

· '¿Y si sí?' se estrena sin convencer a la audiencia, no pasando de un escueto 6,8%

· 'La última cena' baja -2,2 puntos en su segunda emisión y marca un 13,8%

· '9-1-1' regresa a Cuatro anotando un aceptable 5,3% en su primera emisión

· 'El jefe infiltrado' baja -0,7 y se queda en un discreto 4,8%

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'laSexta clave': 341.000 y 3,7%

'El intermedio: the very best': 448.000 y 4%

'El jefe infiltrado': 524.000 y 4,8%