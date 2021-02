La prórroga de la Copa del Rey (27,4%) gana el partido, pero 'Mujer' se mantiene en un 18,8%

Bahar en 'Mujer'

El encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Granada brilló con un 21,4% y más de 3,8 millones de espectadores, buenos resultados que, sin embargo, crecieron durante la prórroga del encuentro hasta un impresionante 27,4%. Mientras, 'Mujer (Kadin)' resistió con un notable 18,8%.

Peor le fueron las cosas al capítulo de estreno de 'La caza. Tramuntana' (6,5%), anotando mínimo histórico y, aunque consigue superar en espectadores a 'Horizonte' (7,5%), no hace lo propio en cuota de pantalla. La oferta con menor seguimiento de las grandes cadenas fue el pase de "Herida abierta" (5,5%) en laSexta.

Prime time

· 'El hormiguero' (16,6%) sigue fuerte, pero se deja -0,4 en una semana

· La Copa del Rey (21,4%) crece +4,7 puntos respecto al encuentro Rayo Vallecano - Barcelona

· 'Mujer' (18,8%) baja -1,4 respecto al miércoles anterior

Telecinco

'Fútbol: Copa del Rey' "Granada - Barcelona": 3.860.000 y 21,4% 'Prórroga fútbol: Copa del Rey' "Granada - Barcelona": 4.523.000 y 27,4%

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Carmen Maura": 2.303.000 y 12,5% 'El Hormiguero' "Carmen Maura": 3.058.000 y 16,6% 'Mujer': 2.198.000 y 18,8%

La 1

'La caza. Tramuntana': 1.155.000 y 6,5%

laSexta

'El intermedio': 1.493.000 y 8,1% 'Cine' "Herida abierta": 776.000 y 5,5%

Cuatro

'First dates': 760.000 y 4,3% 'First dates': 1.264.000 y 6,9% 'Horizonte': 812.000 y 7,5%

La 2

'Documaster': 647.000 y 3,8% Incluye: - 'Ingeniería romana' "Acueductos: asegurando el aporte vital": 549.000 y 3% - 'Ingeniería romana' "Acueductos: asegurando el aporte vital (2ª parte)": 757.000 y 4,9%

Late night

· Importante subida de +3,4 puntos para 'Love is in the air', aunque pierde -810.000 espectadores

· La reposición de 'Mujer' (9,9%) empeora sus resultados -1,5 puntos

· 'Crímenes imperfectos' (4,4%) se apunta +0,4 respecto a la semana anterior

Antena 3

'Mujer': 410.000 y 9,9%

Telecinco

'Love is in the air': 1.253.000 y 15,6% 'La tienda en casa': 177.000 y 7,5%

Cuatro

'Horizonte': 278.000 y 7,8%

La 1

'Cine' "Zodiac": 632.000 y 6,7% 'La noche en 24h: avance': 141.000 y 4,6%

laSexta

'Cine 2' "Panico en el lago": 282.000 y 4,5% 'Crímenes imperfectos': 128.000 y 4,4%

La 2

'En portada' "En nombre de Khashoggi": 243.000 y 2,2% 'Cine' "La defensa, por la libertad": 110.000 y 1,6% 'Conciertos Radio 3' "Sheila blanco": 44.000 y 1,2% 'Documenta2': 40.000 y 1,6% Incluye: - 'A la conquista del Sol': 40.000 y 1,6%

Sobremesa y tarde

· Estupendo 18,9% para la versión naranja de 'Sálvame', que repite resultado

· Magnífico 22,8% para 'Pasapalabra', aunque pierde -0,7

· Leve subida para 'Saber y ganar' con +0,3 respecto al miércoles pasado

Telecinco

'Sálvame limón': 1.846.000 y 14,6% 'Sálvame naranja': 2.194.000 y 18,9% 'Sálvame tomate': 2.515.000 y 17,1%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.396.000 y 11,9% '¡Ahora caigo!': 1.163.000 y 10,4% '¡Boom!': 1.631.000 y 13,3% 'Pasapalabra': 3.434.000 y 22,8%

La 1

'Dos vidas': 1.009.000 y 8,5% 'Servir y proteger': 1.062.000 y 9,5% 'Acacias 38': 889.000 y 7,9% 'El cazador': 1.099.000 y 9% 'España directo': 1.063.000 y 7,7% 'Aquí la tierra': 1.636.000 y 10,5%

laSexta

'Zapeando': 944.000 y 7,4% 'Más zapeando': 681.000 y 5,7% 'Más vale tarde: avance': 589.000 y 5,2% 'Más vale tarde': 770.000 y 6,6% 'laSexta clave': 853.000 y 5,1%

Cuatro

'Todo es mentira': 806.000 y 6,3% 'Todo es mentira bis': 749.000 y 6,4% 'Cuatro al dia': 623.000 y 5,4% 'Cuatro al día a las 20h': 495.000 y 3,5%

La 2

'Saber y ganar': 959.000 y 7,4% 'Grandes documentales': 598.000 y 5,1% Incluye: - 'Chile salvaje' "La vida sin agua": 633.000 y 5,3% - 'Supervivientes de la naturaleza' "Arquitectura animal": 560.000 y 5% 'Documenta2': 346.000 y 3,1% Incluye: - 'Mas cerca de las estrellas': 346.000 y 3,1% - 'Mas cerca de las estrellas': 327.000 y 2,9% 'El festín de las islas mediterráneas de Ottolenghi' "Creta": 352.000 y 2,9% 'Arqueomanía' "Arqueología del canibalismo": 217.000 y 1,6% 'Los ferrocarriles costeros con Julie Walters': 165.000 y 1% 'Grandes diseños de vuelta': 439.000 y 2,5%

Mañana

· '[email protected]' (16,6%) sigue disparado, creciendo +0,4

· 'La ruleta de la suerte' se apunta un fantástico 19,1% y sube +0,5

· 'El programa de Ana Rosa' (18,6%) no se baja del trono, pero se deja -1,4

Telecinco

'¡Toma salami!' "En ruta": 26.000 y 4,2% 'El programa de Ana Rosa': 697.000 y 18,6% 'Ya es mediodía': 1.253.000 y 13,7%

Antena 3

'Espejo Público': 447.000 y 14,2% 'Más Espejo Público': 534.000 y 12,5% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Menestra con ajetes": 1.086.000 y 16,1% 'La ruleta de la suerte': 1.916.000 y 19,1%

laSexta

'En clave de noche': 0.000 y 0% 'En clave de noche': 1.000 y 0,1% '[email protected]: previo': 252.000 y 12,7% '[email protected]': 525.000 y 16,6% 'Al rojo vivo: previo': 433.000 y 11,3% 'Al rojo vivo': 867.000 y 13,1%

La 1

'La hora de la 1': 281.000 y 8,9% Incluye: - 'La hora política' "Tomás Guitarte": 278.000 y 10,8% - 'La hora de actualidad': 283.000 y 7,8% 'Las cosas claras': 435.000 y 7,9% 'Las cosas claras': 746.000 y 6,8%

Cuatro

'Surferos tv': 9.000 y 0,8% 'Mejor llama a Kiko': 2.000 y 0,2% '¡Toma salami!' "Records": 36.000 y 1,6% 'El bribón': 78.000 y 3% 'Alerta Cobra' "Elección mortal": 133.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "La reportera de noche": 209.000 y 5,8% 'Alerta Cobra' "Los guardianes de Engonia": 217.000 y 5,7% 'Mujeres y hombres y viceversa': 128.000 y 2,8% 'El concurso del año': 275.000 y 4% 'El concurso del año': 499.000 y 4,4%

La 2

'Arqueomanía' "Los señores del valle (2ª parte)": 5.000 y 0,4% 'Ingles en TVE': 17.000 y 1,2% 'La carrera de la vida' "La defensa": 23.000 y 1,2% 'La carrera de la vida' "Los depredadores submarinos": 47.000 y 2% 'Jardines con historia' "Guipúzcoa Chillida Leku": 41.000 y 1,6% 'Aquí hay trabajo': 63.000 y 2% 'La aventura del saber': 41.000 y 1,2% 'Documenta2': 68.000 y 1,9% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "El árido Namib": 68.000 y 1,9% 'Grandes diseños': 120.000 y 2,9% 'Mañanas de cine' "La leyenda de Jud Starr": 236.000 y 4% 'América salvaje' "Pantanal y cerrado": 188.000 y 1,9% 'El festín mediterráneo de Ottolenghi' "Turquía": 250.000 y 1,9%

Informativos:

En la guerra de los matinales, el Telediario (18,1%) gana la batalla del miércoles a 'Las noticias de la mañana', que se mueve en torno al 14%, e 'Informativos Telecinco', con datos próximos al 10%. Sin embargo, durante las siguientes ediciones, es la principal cadena de Atresmedia quien se lleva el liderazgo.

Durante la noche, el fútbol ocupó la franja de 'Informativos Telecinco 21:00', y fue 'Antena 3 noticias 2' (20,6%) quien se queda el triunfo, por delante del 'Telediario 2' (10,1%). La de Atresmedia también consigue alzarse con la victoria en la sobremesa y 'Antena 3 noticias 1' (21%) acaba por delante de 'Informativos Telecinco 15:00' (15,4%) y del 'Telediario 1' (12,6%).

La 1

'Telediario matinal': 187.000 y 18,1% 'Informativo territorial 1': 715.000 y 8,4% 'Telediario 1': 1.662.000 y 12,6% 'Informativo territorial 2': 1.575.000 y 12,1% 'El tiempo 1': 1.308.000 y 10,3% 'Telediario 2': 1.797.000 y 10,1% Incluye: - 'El tiempo 2': 1.879.000 y 10,2%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 141.000 y 16,4% 'Noticias de la mañana': 307.000 y 13,7% 'Antena 3 noticias 1': 2.775.000 y 21% 'Deportes': 2.325.000 y 17,6% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.272.000 y 10% 'Antena 3 noticias 2': 3.575.000 y 20,6%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 95.000 y 10,1% 'Informativos Telecinco Matinal': 157.000 y 11,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 225.000 y 10,1% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.029.000 y 15,4%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 500.000 y 3,7%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.239.000 y 10,3% 'laSexta noticias: jugones': 745.000 y 5,6% 'laSexta clave': 853.000 y 5,1%

Cadenas:

Telecinco se hace con el control de la jornada, anotando un gran 17,8%. El buen funcionamiento de su day time junto al factor fútbol consiguen que la de Mediaset supere con facilidad a Antena 3 (15,7%) y a La 1 (8,7%), que ya cae por debajo de la barrera del 9%. Por detrás de las autonómicas (8,4%) está laSexta (7,4%), que supera sin esfuerzo al 5,4% de Cuatro. Cierran La 2 (3%), Nova (2,7%), FDF (2,2%) y Trece (2,1%).