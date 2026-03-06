El estreno de 'Supervivientes 2026' arrasa (21,2%) y hace bajar a 'Perdiendo el juicio' y 'Al margen de todo'

Por Redacción | |

Telecinco acaba de estrenar su plato fuerte: 'Supervivientes'. El reality de supervivencia suele darle grandes resultados a la cadena y con el estreno de esta nueva edición ha conseguido arrasar al firmar un 21,2% de cuota y un total de 1.227.000 espectadores. De este modo, supera en +6,3% el dato del jueves anterior de 'GH Dúo', cuando firmó su máximo.

Con este arranque, las otras principales ofertas de la noche bajaron respecto a la semana pasada. 'Perdiendo el juicio' aguanta fuerte con un 10% pese a ceder -2,1 puntos, mientras que la segunda entrega de 'Al margen de todo' con Dani Rovira se queda en un 7,7%, tras el 10,1% de su estreno. Por su parte, 'Horizonte' es lo que menos baja al apuntar un 10% en Cuatro (-0,8), que apunta un 9,1% en el access.

'Al margen de todo' baja a un 7,7% con la visita de Lolita Flores y Elena Furiase

Precisamente en el access prime time, 'El hormiguero' lidera con la visita de Marc Giró al firmar un 15%, frente al exprés de 'Supervivientes' (10,8%) y 'La revuelta' (10,3%). En la franja de coincidencia entre estos tres formatos, el formato de Pablo Motos también anota un 15%, el reality sí que subiría a un 11% y el programa de David Broncano anota un 10,2% en La 1.

Prime time

'Supervivientes' se estrena con un 10,8% un 21,2%

Cede -2,1 'Perdiendo el juicio' (10%)

El programa de Dani Rovira pierde -2,4 puntos

'Horizonte' apunta un 10%, al ceder 8 décimas

5,6% para 'El taquillazo' de laSexta (+0,4)

La 1

La revuelta - Christophe Lacampagne-Chambao1.280.000 10,3% Al margen de todo567.000 7,7%

La 2

Cifras y letras530.000 4,1% Cifras y letras681.000 5,2% El cine de La 2: película - Un blanco fácil314.000 3,1%

Antena 3

El hormiguero - Marc Giró1.899.000 15,0% Perdiendo el juicio813.000 10,0%

Cuatro

First Dates674.000 5,3% Horizonte: avance1.163.000 9,1% Horizonte729.000 10,0%

Telecinco

Supervivientes express1.375.000 10,8% Supervivientes1.227.000 21,2%

laSexta

laSexta clave568.000 4,7% El intermedio905.000 7,1% El taquillazo - The bank job376.000 5,6%

Elena Rivera y Manu Baqueiro, en una escena de 'Perdiendo el juicio'

Late night

'Perdiendo el juicio' baja con su reposición y anota un 5,6%

Subida de +1,2 puntos para 'Callejeros' (6,4%)

3,7% para la película de laSexta

La reposición de 'Al margen de todo' se queda en un 3,5%

La 1

Al margen de todo122.000 3,5%

La 2

Documentos tv - Endometriosis, esperanza en nuevas terapias95.000 1,9% Cine - Flashdance39.000 1,5%

Antena 3

Perdiendo el juicio260.000 5,6% Allí abajo - El órdago107.000 4,4%

Cuatro

Callejeros - Casas de lujo194.000 6,4%

Telecinco

Gran Madrid show169.000 9,4%

laSexta

Cine - Traición a los 1789.000 3,7%

'Allá tú' cosecha su máximo en esta nueva etapa

Sobremesa y tarde

'¡Allá tú!' sube a su máximo histórico (9,8%)

Mejora de 3 décimas para 'Directo al grano' (11,1%)

Importantes mejoras para los formatos de Cuatro

Suben ligeramente los programas de laSexta

La 1

Directo al grano976.000 11,1% Valle Salvaje823.000 10,5% La promesa1.016.000 12,4% Malas lenguas1.108.000 12,1% Aquí la Tierra1.447.000 13,5%

La 2

Saber y ganar610.000 6,3% Grandes documentales366.000 4,3% Tasmania: extraña y maravillosa363.000 4,1% Tecnología animal - Hormigas372.000 4,6% Malas lenguas605.000 7,5% Sukha202.000 2,2% Limpia y ordena193.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.243.000 13,5% Y ahora Sonsoles734.000 8,9% Pasapalabra1.886.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira723.000 8,3% Lo sabe no lo sabe552.000 6,6%

Telecinco

El tiempo justo754.000 8,9% El diario de Jorge822.000 9,7% ¡Allá tú!1.013.000 9,8%

laSexta

Zapeando545.000 6,0% Más vale tarde566.000 6,9%

'La hora de La 1 entrevista a Ernest Urtasun con un 21,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1425.000 20,2% Entrevista - Ernest Urtasun440.000 21,4% Mañaneros 360581.000 16,7% Entrevista - Margarita Robles450.000 16,0% Mañaneros 360974.000 11,5%

La 2

Zoom tendencias31.000 2,1% El tiempo de una vida31.000 1,6% Un país en bicicleta, diario de una ciclista18.000 0,9% Aquí hay trabajo19.000 0,8% La aventura del saber34.000 1,4% El chef errante - Radhanagari56.000 2,2% El chef errante - Nashik49.000 1,8% El western de la 2 - Los compañeros90.000 2,5% El cazador148.000 2,3% El cazador248.000 2,6%

Antena 3

Espejo publico343.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Cabrito en salsa al ajillo832.000 15,6% La ruleta de la suerte1.616.000 20,8%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,2% ¡toma salami! - Me encanta que los planes salgan mal14.000 1,0% Alerta cobra - La reportera de noche17.000 0,9% Alerta cobra - La rehén31.000 1,5% Alerta cobra - Fiesta familiar54.000 2,3% En boca de todos268.000 7,7%

Telecinco

La mirada crítica162.000 8,4% El programa de AR308.000 12,4% Vamos a ver411.000 9,9% El precio justo676.000 9,1%

laSexta

Aruser@s el humorning182.000 11,5% Aruser@s333.000 14,4% Al rojo vivo445.000 10,8%

Informativos

Con un enorme 24,9% y rozando los 2,5 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa, quedando por encima de 'Telediario 1' con su 15% y de 'Informativos Telecinco 15:00' con un 9,8%. Por la noche, se repite el mismo orden aunque todos los datos bajan ligeramente respecto a la edición anterior con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza (20%), seguido de 'Telediario 2' (14,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (9,3%).

La 1

Informativo territorial 1901.000 13,6% Telediario 11.502.000 15,0% Informativo territorial 21.379.000 14,0% Telediario 21.804.000 14,4% Informativo 24h79.000 4,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.498.000 24,9% Antena 3 noticias 22.525.000 20,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1569.000 7,7% El desmarque Cuatro 1399.000 4,1% Noticias Cuatro 2572.000 5,8% El desmarque: madrugada71.000 4,2%

Telecinco

El matinal124.000 9,3% Informativos Telecinco 15:00987.000 9,8% Informativos Telecinco 21:001.159.000 9,3%

laSexta

laSexta noticias 14h916.000 10,5% laSexta noticias: jugones483.000 4,7% laSexta noticias 20h792.000 8,0%

