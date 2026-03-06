FormulaTV
El estreno de 'Supervivientes 2026' arrasa y hace bajar a 'Perdiendo el juicio' y 'Al margen de todo'

AUDIENCIAS JUEVES 5 DE MARZO

El estreno de 'Supervivientes 2026' arrasa (21,2%) y hace bajar a 'Perdiendo el juicio' y 'Al margen de todo'

'El hormiguero' lideró en su franja con un 15%, sacando cuatro puntos de ventaja al exprés de 'Supervivientes'.

El estreno de 'Supervivientes 2026' arrasa (21,2%) y hace bajar a 'Perdiendo el juicio' y 'Al margen de todo'
Por RedacciónPublicado: Viernes 6 Marzo 2026 09:00 (hace 1 hora) | Última actualización: Viernes 6 Marzo 2026 09:45 (hace 30 minutos)

Audiencias Jueves 5 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    13,5%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    11,0%

  • logolasexta

    7,2%

  • logocuatro

    7,0%

  • logola2

    3,6%

  • logoenergy

    2,3%

  • logofdf

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logonova

    1,8%

  • logo13tv

    1,6%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,2%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    0,8%

  • logodkiss

    0,8%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Telecinco acaba de estrenar su plato fuerte: 'Supervivientes'. El reality de supervivencia suele darle grandes resultados a la cadena y con el estreno de esta nueva edición ha conseguido arrasar al firmar un 21,2% de cuota y un total de 1.227.000 espectadores. De este modo, supera en +6,3% el dato del jueves anterior de 'GH Dúo', cuando firmó su máximo.

Con este arranque, las otras principales ofertas de la noche bajaron respecto a la semana pasada. 'Perdiendo el juicio' aguanta fuerte con un 10% pese a ceder -2,1 puntos, mientras que la segunda entrega de 'Al margen de todo' con Dani Rovira se queda en un 7,7%, tras el 10,1% de su estreno. Por su parte, 'Horizonte' es lo que menos baja al apuntar un 10% en Cuatro (-0,8), que apunta un 9,1% en el access.

'Al margen de todo' baja a un 7,7% con la visita de Lolita Flores y Elena Furiase

'Al margen de todo' baja a un 7,7% con la visita de Lolita Flores y Elena Furiase

Precisamente en el access prime time, 'El hormiguero' lidera con la visita de Marc Giró al firmar un 15%, frente al exprés de 'Supervivientes' (10,8%) y 'La revuelta' (10,3%). En la franja de coincidencia entre estos tres formatos, el formato de Pablo Motos también anota un 15%, el reality sí que subiría a un 11% y el programa de David Broncano anota un 10,2% en La 1.

Prime time

  • 'Supervivientes' se estrena con un 10,8% un 21,2%
  • Cede -2,1 'Perdiendo el juicio' (10%)
  • El programa de Dani Rovira pierde -2,4 puntos
  • 'Horizonte' apunta un 10%, al ceder 8 décimas
  • 5,6% para 'El taquillazo' de laSexta (+0,4)
La 1

La revuelta - Christophe Lacampagne-Chambao1.280.000 10,3%

Al margen de todo567.000 7,7%

La 2

Cifras y letras530.000 4,1%

Cifras y letras681.000 5,2%

El cine de La 2: película - Un blanco fácil314.000 3,1%

Antena 3

El hormiguero - Marc Giró1.899.000 15,0%

Perdiendo el juicio813.000 10,0%

Cuatro

First Dates674.000 5,3%

Horizonte: avance1.163.000 9,1%

Horizonte729.000 10,0%

Telecinco

Supervivientes express1.375.000 10,8%

Supervivientes1.227.000 21,2%

laSexta

laSexta clave568.000 4,7%

El intermedio905.000 7,1%

El taquillazo - The bank job376.000 5,6%

Elena Rivera y Manu Baqueiro, en una escena de 'Perdiendo el juicio'

Elena Rivera y Manu Baqueiro, en una escena de 'Perdiendo el juicio'

Late night

  • 'Perdiendo el juicio' baja con su reposición y anota un 5,6%
  • Subida de +1,2 puntos para 'Callejeros' (6,4%)
  • 3,7% para la película de laSexta
  • La reposición de 'Al margen de todo' se queda en un 3,5%
La 1

Al margen de todo122.000 3,5%

La 2

Documentos tv - Endometriosis, esperanza en nuevas terapias95.000 1,9%

Cine - Flashdance39.000 1,5%

Antena 3

Perdiendo el juicio260.000 5,6%

Allí abajo - El órdago107.000 4,4%

Cuatro

Callejeros - Casas de lujo194.000 6,4%

Telecinco

Gran Madrid show169.000 9,4%

laSexta

Cine - Traición a los 1789.000 3,7%

'Allá tú' cosecha su máximo en esta nueva etapa

'Allá tú' cosecha su máximo en esta nueva etapa

Sobremesa y tarde

  • '¡Allá tú!' sube a su máximo histórico (9,8%)
  • Mejora de 3 décimas para 'Directo al grano' (11,1%)
  • Importantes mejoras para los formatos de Cuatro
  • Suben ligeramente los programas de laSexta
La 1

Directo al grano976.000 11,1%

Valle Salvaje823.000 10,5%

La promesa1.016.000 12,4%

Malas lenguas1.108.000 12,1%

Aquí la Tierra1.447.000 13,5%

La 2

Saber y ganar610.000 6,3%

Grandes documentales366.000 4,3%

Tasmania: extraña y maravillosa363.000 4,1%

Tecnología animal - Hormigas372.000 4,6%

Malas lenguas605.000 7,5%

Sukha202.000 2,2%

Limpia y ordena193.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.243.000 13,5%

Y ahora Sonsoles734.000 8,9%

Pasapalabra1.886.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira723.000 8,3%

Lo sabe no lo sabe552.000 6,6%

Telecinco

El tiempo justo754.000 8,9%

El diario de Jorge822.000 9,7%

¡Allá tú!1.013.000 9,8%

laSexta

Zapeando545.000 6,0%

Más vale tarde566.000 6,9%

'La hora de La 1 entrevista a Ernest Urtasun con un 21,4%

'La hora de La 1 entrevista a Ernest Urtasun con un 21,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1425.000 20,2%

Entrevista - Ernest Urtasun440.000 21,4%

Mañaneros 360581.000 16,7%

Entrevista - Margarita Robles450.000 16,0%

Mañaneros 360974.000 11,5%

La 2

Zoom tendencias31.000 2,1%

El tiempo de una vida31.000 1,6%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista18.000 0,9%

Aquí hay trabajo19.000 0,8%

La aventura del saber34.000 1,4%

El chef errante - Radhanagari56.000 2,2%

El chef errante - Nashik49.000 1,8%

El western de la 2 - Los compañeros90.000 2,5%

El cazador148.000 2,3%

El cazador248.000 2,6%

Antena 3

Espejo publico343.000 12,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Cabrito en salsa al ajillo832.000 15,6%

La ruleta de la suerte1.616.000 20,8%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,2%

¡toma salami! - Me encanta que los planes salgan mal14.000 1,0%

Alerta cobra - La reportera de noche17.000 0,9%

Alerta cobra - La rehén31.000 1,5%

Alerta cobra - Fiesta familiar54.000 2,3%

En boca de todos268.000 7,7%

Telecinco

La mirada crítica162.000 8,4%

El programa de AR308.000 12,4%

Vamos a ver411.000 9,9%

El precio justo676.000 9,1%

laSexta

Aruser@s el humorning182.000 11,5%

Aruser@s333.000 14,4%

Al rojo vivo445.000 10,8%

Informativos

Con un enorme 24,9% y rozando los 2,5 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa, quedando por encima de 'Telediario 1' con su 15% y de 'Informativos Telecinco 15:00' con un 9,8%. Por la noche, se repite el mismo orden aunque todos los datos bajan ligeramente respecto a la edición anterior con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza (20%), seguido de 'Telediario 2' (14,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (9,3%).

La 1

Informativo territorial 1901.000 13,6%

Telediario 11.502.000 15,0%

Informativo territorial 21.379.000 14,0%

Telediario 21.804.000 14,4%

Informativo 24h79.000 4,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.498.000 24,9%

Antena 3 noticias 22.525.000 20,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1569.000 7,7%

El desmarque Cuatro 1399.000 4,1%

Noticias Cuatro 2572.000 5,8%

El desmarque: madrugada71.000 4,2%

Telecinco

El matinal124.000 9,3%

Informativos Telecinco 15:00987.000 9,8%

Informativos Telecinco 21:001.159.000 9,3%

laSexta

laSexta noticias 14h916.000 10,5%

laSexta noticias: jugones483.000 4,7%

laSexta noticias 20h792.000 8,0%

