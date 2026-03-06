El estreno de 'Supervivientes 2026' arrasa (21,2%) y hace bajar a 'Perdiendo el juicio' y 'Al margen de todo'

Audiencias Jueves 5 de Marzo de 2026
13,5%
12,1%
11,0%
7,2%
7,0%
3,6%
2,3%
2,0%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,0%
0,0%
Telecinco acaba de estrenar su plato fuerte: 'Supervivientes'. El reality de supervivencia suele darle grandes resultados a la cadena y con el estreno de esta nueva edición ha conseguido arrasar al firmar un 21,2% de cuota y un total de 1.227.000 espectadores. De este modo, supera en +6,3% el dato del jueves anterior de 'GH Dúo', cuando firmó su máximo.
Con este arranque, las otras principales ofertas de la noche bajaron respecto a la semana pasada. 'Perdiendo el juicio' aguanta fuerte con un 10% pese a ceder -2,1 puntos, mientras que la segunda entrega de 'Al margen de todo' con Dani Rovira se queda en un 7,7%, tras el 10,1% de su estreno. Por su parte, 'Horizonte' es lo que menos baja al apuntar un 10% en Cuatro (-0,8), que apunta un 9,1% en el access.
'Al margen de todo' baja a un 7,7% con la visita de Lolita Flores y Elena Furiase
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Luis Merlo: "No voy a verme en 'Top chef' igual que nunca he visto 'Aquí no hay quien viva' o 'LQSA'"
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- 'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance
Precisamente en el access prime time, 'El hormiguero' lidera con la visita de Marc Giró al firmar un 15%, frente al exprés de 'Supervivientes' (10,8%) y 'La revuelta' (10,3%). En la franja de coincidencia entre estos tres formatos, el formato de Pablo Motos también anota un 15%, el reality sí que subiría a un 11% y el programa de David Broncano anota un 10,2% en La 1.
Prime time
- 'Supervivientes' se estrena con un 10,8% un 21,2%
- Cede -2,1 'Perdiendo el juicio' (10%)
- El programa de Dani Rovira pierde -2,4 puntos
- 'Horizonte' apunta un 10%, al ceder 8 décimas
- 5,6% para 'El taquillazo' de laSexta (+0,4)
La revuelta - Christophe Lacampagne-Chambao1.280.000 10,3%
Al margen de todo567.000 7,7%
Cifras y letras530.000 4,1%
Cifras y letras681.000 5,2%
El cine de La 2: película - Un blanco fácil314.000 3,1%
El hormiguero - Marc Giró1.899.000 15,0%
Perdiendo el juicio813.000 10,0%
First Dates674.000 5,3%
Horizonte: avance1.163.000 9,1%
Horizonte729.000 10,0%
Supervivientes express1.375.000 10,8%
Supervivientes1.227.000 21,2%
laSexta clave568.000 4,7%
El intermedio905.000 7,1%
El taquillazo - The bank job376.000 5,6%
Elena Rivera y Manu Baqueiro, en una escena de 'Perdiendo el juicio'
Late night
- 'Perdiendo el juicio' baja con su reposición y anota un 5,6%
- Subida de +1,2 puntos para 'Callejeros' (6,4%)
- 3,7% para la película de laSexta
- La reposición de 'Al margen de todo' se queda en un 3,5%
Al margen de todo122.000 3,5%
Documentos tv - Endometriosis, esperanza en nuevas terapias95.000 1,9%
Cine - Flashdance39.000 1,5%
Perdiendo el juicio260.000 5,6%
Allí abajo - El órdago107.000 4,4%
Callejeros - Casas de lujo194.000 6,4%
Gran Madrid show169.000 9,4%
Cine - Traición a los 1789.000 3,7%
'Allá tú' cosecha su máximo en esta nueva etapa
Sobremesa y tarde
- '¡Allá tú!' sube a su máximo histórico (9,8%)
- Mejora de 3 décimas para 'Directo al grano' (11,1%)
- Importantes mejoras para los formatos de Cuatro
- Suben ligeramente los programas de laSexta
Directo al grano976.000 11,1%
Valle Salvaje823.000 10,5%
La promesa1.016.000 12,4%
Malas lenguas1.108.000 12,1%
Aquí la Tierra1.447.000 13,5%
Saber y ganar610.000 6,3%
Grandes documentales366.000 4,3%
Tasmania: extraña y maravillosa363.000 4,1%
Tecnología animal - Hormigas372.000 4,6%
Malas lenguas605.000 7,5%
Sukha202.000 2,2%
Limpia y ordena193.000 1,7%
Sueños de libertad1.243.000 13,5%
Y ahora Sonsoles734.000 8,9%
Pasapalabra1.886.000 18,1%
Todo es mentira723.000 8,3%
Lo sabe no lo sabe552.000 6,6%
El tiempo justo754.000 8,9%
El diario de Jorge822.000 9,7%
¡Allá tú!1.013.000 9,8%
Zapeando545.000 6,0%
Más vale tarde566.000 6,9%
'La hora de La 1 entrevista a Ernest Urtasun con un 21,4%
Mañana
- 7,7% para 'En boca de todos', que pierde medio punto
- Gran 21,4% para la entrevista a Ernest Urtasun en 'La hora de La 1'
- 'El precio justo' sube tres décimas y anota un 9,1%
- 'La ruleta de la suerte' apunta un altísimo 20,8%, pese a ceder 8 décimas
La hora de La 1425.000 20,2%
Entrevista - Ernest Urtasun440.000 21,4%
Mañaneros 360581.000 16,7%
Entrevista - Margarita Robles450.000 16,0%
Mañaneros 360974.000 11,5%
Zoom tendencias31.000 2,1%
El tiempo de una vida31.000 1,6%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista18.000 0,9%
Aquí hay trabajo19.000 0,8%
La aventura del saber34.000 1,4%
El chef errante - Radhanagari56.000 2,2%
El chef errante - Nashik49.000 1,8%
El western de la 2 - Los compañeros90.000 2,5%
El cazador148.000 2,3%
El cazador248.000 2,6%
Espejo publico343.000 12,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Cabrito en salsa al ajillo832.000 15,6%
La ruleta de la suerte1.616.000 20,8%
Love shopping tv2.000 0,2%
¡toma salami! - Me encanta que los planes salgan mal14.000 1,0%
Alerta cobra - La reportera de noche17.000 0,9%
Alerta cobra - La rehén31.000 1,5%
Alerta cobra - Fiesta familiar54.000 2,3%
En boca de todos268.000 7,7%
La mirada crítica162.000 8,4%
El programa de AR308.000 12,4%
Vamos a ver411.000 9,9%
El precio justo676.000 9,1%
Aruser@s el humorning182.000 11,5%
Aruser@s333.000 14,4%
Al rojo vivo445.000 10,8%
Informativos
Con un enorme 24,9% y rozando los 2,5 millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa, quedando por encima de 'Telediario 1' con su 15% y de 'Informativos Telecinco 15:00' con un 9,8%. Por la noche, se repite el mismo orden aunque todos los datos bajan ligeramente respecto a la edición anterior con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza (20%), seguido de 'Telediario 2' (14,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (9,3%).
Informativo territorial 1901.000 13,6%
Telediario 11.502.000 15,0%
Informativo territorial 21.379.000 14,0%
Telediario 21.804.000 14,4%
Informativo 24h79.000 4,3%
Antena 3 noticias 12.498.000 24,9%
Antena 3 noticias 22.525.000 20,0%
Noticias Cuatro 1569.000 7,7%
El desmarque Cuatro 1399.000 4,1%
Noticias Cuatro 2572.000 5,8%
El desmarque: madrugada71.000 4,2%
El matinal124.000 9,3%
Informativos Telecinco 15:00987.000 9,8%
Informativos Telecinco 21:001.159.000 9,3%
laSexta noticias 14h916.000 10,5%
laSexta noticias: jugones483.000 4,7%
laSexta noticias 20h792.000 8,0%