'Me he hecho viral' (10,4%) lidera en Antena 3 y '¿Algo que declarar?' (8,3%) gana al cine de Telecinco (6,7%)

Un miércoles más, el cine de Antena 3 consigue imponerse al resto de ofertas, liderando en esta ocasión con la película 'Me he hecho viral'. Este film protagonizado por Blanca Suárez cosechó un 10,4%, cediendo nueve décimas respecto al cine de dicha cadena la semana anterior.

En Televisión Española, el dating show '¿Algo que declarar?' crece tras su mínimo histórico. Mejora 8 décimas, lo que le lleva a apuntar un 8,3% y quedarse como segunda opción de la noche. De este modo, también supera al cine de Telecinco, que con 'Secuestro en directo' firma un 6,7%, perdiendo -2 puntos su 'Cine 5 estrellas'.

'Viajeros Cuatro' cedió en sus tres entregas. En las dos del access apuntó un 3,1% y un 4,5%, siendo este segundo dato el que repitió en el prime time visitando Tarragona. Por último, laSexta vio cómo 'Imperio' caía a un 2,7% tras perder medio punto respecto a la semana anterior.

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos ¿Te has mirado en el espejo? 793.000 9,0% Viaje al centro de la tele Euroestrellas 935.000 10,9% ¿Algo que declarar?406.000 8,3%

La 2

Cifras y letras306.000 4,0% Cifras y letras496.000 5,9% Documaster258.000 3,2% Incluye: - SAC: En la mente criminal291.000 3,3% - SAC: En la mente criminal253.000 3,0% - SAC: En la mente criminal Sac: Sección de análisis de conducta 225.000 3,3%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes 776.000 8,8% El peliculón Me he hecho viral 621.000 10,4%

Cuatro

Viajeros Cuatro Tenerife 252.000 3,1% Viajeros Cuatro Las Palmas de Gran Canaria 399.000 4,5% Viajeros Cuatro Tarragona 293.000 4,5%

Telecinco

First Dates916.000 10,5% Cine 5 estrellas Secuestro en directo 361.000 6,7%

laSexta

El intermedio: The very best344.000 3,9% Imperio148.000 2,7%

Late night

La 1

¿Algo que declarar?196.000 9,7%

La 2

Ciencia forense El ADN: Los crímenes de Calig 145.000 3,0% Festivales de verano Pete Roth trío con Bill Bruford 31.000 1,1% Reduce tu huella Las vidas del manzanares 17.000 0,9%

Antena 3

Cine Fuga de cerebros 173.000 6,9%

Cuatro

Viajeros Cuatro Punta umbría 124.000 3,6% El desmarque: Madrugada42.000 2,2%

Telecinco

El rey del mando Bien de power 147.000 5,7% Gran Madrid show63.000 3,3%

laSexta

Imperio50.000 2,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas665.000 8,7% Valle Salvaje686.000 9,9% La promesa802.000 12,4% Malas lenguas397.000 6,5% Aquí la tierra533.000 7,9%

La 2

Saber y ganar438.000 5,3% Grandes documentales204.000 2,9% Incluye: - Planeta en peligro II288.000 3,8% - Cazadores de África El príncipe perdido 226.000 3,2% - Los paísajes más bellos del mundo El distrito de los lagos 162.000 2,4% - Carreteras extremas La carretera sangrienta 153.000 2,4% Malas lenguas253.000 4,1% Malas lenguas 2: Al cuadrado440.000 6,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.081.000 13,7% Yas verano645.000 9,8% Pasapalabra1.402.000 21,1%

Cuatro

El tiempo164.000 1,9% Todo es mentira: Summer TEM476.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe322.000 5,1%

Telecinco

Tardear610.000 8,3% El diario de verano521.000 8,4% Agárrate al sillón488.000 7,3%

laSexta

Zapeando391.000 5,0% Más vale tarde de verano374.000 5,7%

Mañana

La 1

Diario América 24h53.000 11,7% La hora de La 1315.000 18,6% Mañaneros 360359.000 12,0% Mañaneros 360652.000 8,8%

La 2

De parque en parque Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido 13.000 2,7% Flash moda3.000 0,4% Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores artistas 9.000 1,1% Un país para leerlo Vigo 11.000 0,9% Reduce tu huella Cabarceno: El arca de Noé 36.000 2,1% Carreteras extremas La carretera r307 31.000 1,5% Carreteras extremas La r307 (2 parte) 41.000 1,8% El western de La 2 Los 100 rifles 72.000 2,9% El cazador79.000 2,1% El cazador128.000 2,0% Saber y ganar167.000 2,0%

Antena 3

Espejo publico verano296.000 12,3% Incluye: - Entrevista Fernando Grande - Marlaska 284.000 13,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Solomillo de cerdo con salsa de queso azul 878.000 18,5% La ruleta de la suerte1.569.000 23,1%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,5% Love shopping tv1.000 0,3% ¡Toma salami! La batalla de las estrellas 13.000 1,8% Alerta cobra La luchadora 22.000 2,1% Alerta cobra Botín de guerra 47.000 2,9% Alerta cobra El bando equivocado 59.000 3,0% En boca de todos201.000 6,7% Incluye: - Entrevista Alfonso Rueda 178.000 6,7%

Telecinco

Agárrate al sillón7.000 1,6% La mirada crítica212.000 11,6% Vamos a ver verano319.000 11,7% Vamos a ver más verano565.000 9,1%

laSexta

Equipo de investigación La isla del dinero 15.000 2,5% Equipo de investigación Benidorm, el plan del paraíso 34.000 3,3% Aruser@s fresh196.000 10,3% Al rojo vivo268.000 7,9% Incluye: - Entrevista Margarita Robles 295.000 7,0%

Informativos

La 1

Telediario matinal118.000 16,6% Telediario 11.052.000 12,3% Telediario 2854.000 11,0%

Antena 3

Noticias de la mañana118.000 16,6% Antena 3 Noticias 11.907.000 22,3% Antena 3 Noticias 21.426.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1407.000 6,0% El Desmarque Cuatro 1331.000 3,9% Noticias Cuatro 2314.000 5,0%

Telecinco

El matinal50.000 8,5% El matinal98.000 12,3% El matinal109.000 9,3% Informativos Telecinco 15:00854.000 10,0% Informativos Telecinco 21:00660.000 8,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h527.000 7,2% laSexta Noticias: Jugones503.000 5,8% laSexta Noticias 20h366.000 5,8% laSexta Noticias: Especial259.000 3,5%

