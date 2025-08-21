FormulaTV
Audiencias 'Me he hecho viral' lidera en Antena 3 y '¿Algo que declarar?' gana al cine de Telecinco

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

'Me he hecho viral' (10,4%) lidera en Antena 3 y '¿Algo que declarar?' (8,3%) gana al cine de Telecinco (6,7%)

'Imperio' pierde medio punto y se queda en un pobre 2,7% en laSexta.

'Me he hecho viral' (10,4%) lidera en Antena 3 y '¿Algo que declarar?' (8,3%) gana al cine de Telecinco (6,7%)
Por RedacciónPublicado: Jueves 21 Agosto 2025 09:00 (hace 1 hora) | Última actualización: Jueves 21 Agosto 2025 09:24 (hace 55 minutos)

Audiencias Miércoles 20 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,1%

  • logola1

    10,2%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logolasexta

    5,1%

  • logocuatro

    4,9%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    3,1%

  • logoenergy

    3,0%

  • logonova

    2,5%

  • logoneox

    2,3%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logo13tv

    2,0%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logoparamount-network

    1,5%

  • logodkiss

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Un miércoles más, el cine de Antena 3 consigue imponerse al resto de ofertas, liderando en esta ocasión con la película 'Me he hecho viral'. Este film protagonizado por Blanca Suárez cosechó un 10,4%, cediendo nueve décimas respecto al cine de dicha cadena la semana anterior.

En Televisión Española, el dating show '¿Algo que declarar?' crece tras su mínimo histórico. Mejora 8 décimas, lo que le lleva a apuntar un 8,3% y quedarse como segunda opción de la noche. De este modo, también supera al cine de Telecinco, que con 'Secuestro en directo' firma un 6,7%, perdiendo -2 puntos su 'Cine 5 estrellas'.

'Viajeros Cuatro' cedió en sus tres entregas. En las dos del access apuntó un 3,1% y un 4,5%, siendo este segundo dato el que repitió en el prime time visitando Tarragona. Por último, laSexta vio cómo 'Imperio' caía a un 2,7% tras perder medio punto respecto a la semana anterior.

Pablo Chiapella, entre dos participantes de '¿Algo que declarar?'

Pablo Chiapella, entre dos participantes de '¿Algo que declarar?'

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 793.000 9,0%

Viaje al centro de la tele 935.000 10,9%

¿Algo que declarar?406.000 8,3%

La 2

Cifras y letras306.000 4,0%

Cifras y letras496.000 5,9%

Documaster258.000 3,2%

Incluye:

- SAC: En la mente criminal291.000 3,3%

- SAC: En la mente criminal253.000 3,0%

- SAC: En la mente criminal 225.000 3,3%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos 776.000 8,8%

El peliculón 621.000 10,4%

Cuatro

Viajeros Cuatro 252.000 3,1%

Viajeros Cuatro 399.000 4,5%

Viajeros Cuatro 293.000 4,5%

Telecinco

First Dates916.000 10,5%

Cine 5 estrellas 361.000 6,7%

laSexta

El intermedio: The very best344.000 3,9%

Imperio148.000 2,7%

Fotograma del capítulo 3 de 'Imperio'

Fotograma del capítulo 3 de 'Imperio'

Late night

La 1

¿Algo que declarar?196.000 9,7%

La 2

Ciencia forense 145.000 3,0%

Festivales de verano 31.000 1,1%

Reduce tu huella 17.000 0,9%

Antena 3

Cine 173.000 6,9%

Cuatro

Viajeros Cuatro 124.000 3,6%

El desmarque: Madrugada42.000 2,2%

Telecinco

El rey del mando 147.000 5,7%

Gran Madrid show63.000 3,3%

laSexta

Imperio50.000 2,4%

Gabriel, al teléfono, en 'Sueños de libertad'

Gabriel, al teléfono, en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas665.000 8,7%

Valle Salvaje686.000 9,9%

La promesa802.000 12,4%

Malas lenguas397.000 6,5%

Aquí la tierra533.000 7,9%

La 2

Saber y ganar438.000 5,3%

Grandes documentales204.000 2,9%

Incluye:

- Planeta en peligro II288.000 3,8%

- Cazadores de África 226.000 3,2%

- Los paísajes más bellos del mundo 162.000 2,4%

- Carreteras extremas 153.000 2,4%

Malas lenguas253.000 4,1%

Malas lenguas 2: Al cuadrado440.000 6,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.081.000 13,7%

Yas verano645.000 9,8%

Pasapalabra1.402.000 21,1%

Cuatro

El tiempo164.000 1,9%

Todo es mentira: Summer TEM476.000 6,3%

Lo sabe, no lo sabe322.000 5,1%

Telecinco

Tardear610.000 8,3%

El diario de verano521.000 8,4%

Agárrate al sillón488.000 7,3%

laSexta

Zapeando391.000 5,0%

Más vale tarde de verano374.000 5,7%

Silvia Intxaurrondo arrasa cada mañana en 'La hora de La 1'

Silvia Intxaurrondo arrasa cada mañana en 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

Diario América 24h53.000 11,7%

La hora de La 1315.000 18,6%

Mañaneros 360359.000 12,0%

Mañaneros 360652.000 8,8%

La 2

De parque en parque 13.000 2,7%

Flash moda3.000 0,4%

Los supervivientes definitivos de la naturaleza 9.000 1,1%

Un país para leerlo 11.000 0,9%

Reduce tu huella 36.000 2,1%

Carreteras extremas 31.000 1,5%

Carreteras extremas 41.000 1,8%

El western de La 2 72.000 2,9%

El cazador79.000 2,1%

El cazador128.000 2,0%

Saber y ganar167.000 2,0%

Antena 3

Espejo publico verano296.000 12,3%

Incluye:

- Entrevista 284.000 13,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 878.000 18,5%

La ruleta de la suerte1.569.000 23,1%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,5%

Love shopping tv1.000 0,3%

¡Toma salami! 13.000 1,8%

Alerta cobra 22.000 2,1%

Alerta cobra 47.000 2,9%

Alerta cobra 59.000 3,0%

En boca de todos201.000 6,7%

Incluye:

- Entrevista 178.000 6,7%

Telecinco

Agárrate al sillón7.000 1,6%

La mirada crítica212.000 11,6%

Vamos a ver verano319.000 11,7%

Vamos a ver más verano565.000 9,1%

laSexta

Equipo de investigación 15.000 2,5%

Equipo de investigación 34.000 3,3%

Aruser@s fresh196.000 10,3%

Al rojo vivo268.000 7,9%

Incluye:

- Entrevista 295.000 7,0%

Informativos

La 1

Telediario matinal118.000 16,6%

Telediario 11.052.000 12,3%

Telediario 2854.000 11,0%

Antena 3

Noticias de la mañana118.000 16,6%

Antena 3 Noticias 11.907.000 22,3%

Antena 3 Noticias 21.426.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1407.000 6,0%

El Desmarque Cuatro 1331.000 3,9%

Noticias Cuatro 2314.000 5,0%

Telecinco

El matinal50.000 8,5%

El matinal98.000 12,3%

El matinal109.000 9,3%

Informativos Telecinco 15:00854.000 10,0%

Informativos Telecinco 21:00660.000 8,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h527.000 7,2%

laSexta Noticias: Jugones503.000 5,8%

laSexta Noticias 20h366.000 5,8%

laSexta Noticias: Especial259.000 3,5%

