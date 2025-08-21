'Me he hecho viral' (10,4%) lidera en Antena 3 y '¿Algo que declarar?' (8,3%) gana al cine de Telecinco (6,7%)

Audiencias Miércoles 20 de Agosto de 2025
13,1%
10,2%
8,5%
5,1%
4,9%
3,3%
3,1%
3,0%
2,5%
2,3%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,5%
0,0%
Un miércoles más, el cine de Antena 3 consigue imponerse al resto de ofertas, liderando en esta ocasión con la película 'Me he hecho viral'. Este film protagonizado por Blanca Suárez cosechó un 10,4%, cediendo nueve décimas respecto al cine de dicha cadena la semana anterior.
En Televisión Española, el dating show '¿Algo que declarar?' crece tras su mínimo histórico. Mejora 8 décimas, lo que le lleva a apuntar un 8,3% y quedarse como segunda opción de la noche. De este modo, también supera al cine de Telecinco, que con 'Secuestro en directo' firma un 6,7%, perdiendo -2 puntos su 'Cine 5 estrellas'.
'Viajeros Cuatro' cedió en sus tres entregas. En las dos del access apuntó un 3,1% y un 4,5%, siendo este segundo dato el que repitió en el prime time visitando Tarragona. Por último, laSexta vio cómo 'Imperio' caía a un 2,7% tras perder medio punto respecto a la semana anterior.
Pablo Chiapella, entre dos participantes de '¿Algo que declarar?'
Prime time
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 793.000 9,0%
Viaje al centro de la tele 935.000 10,9%
¿Algo que declarar?406.000 8,3%
Cifras y letras306.000 4,0%
Cifras y letras496.000 5,9%
Documaster258.000 3,2%
Incluye:
- SAC: En la mente criminal291.000 3,3%
- SAC: En la mente criminal253.000 3,0%
- SAC: En la mente criminal 225.000 3,3%
El Hormiguero 19 años juntos 776.000 8,8%
El peliculón 621.000 10,4%
Viajeros Cuatro 252.000 3,1%
Viajeros Cuatro 399.000 4,5%
Viajeros Cuatro 293.000 4,5%
First Dates916.000 10,5%
Cine 5 estrellas 361.000 6,7%
El intermedio: The very best344.000 3,9%
Imperio148.000 2,7%
Fotograma del capítulo 3 de 'Imperio'
Late night
¿Algo que declarar?196.000 9,7%
Ciencia forense 145.000 3,0%
Festivales de verano 31.000 1,1%
Reduce tu huella 17.000 0,9%
Cine 173.000 6,9%
Viajeros Cuatro 124.000 3,6%
El desmarque: Madrugada42.000 2,2%
El rey del mando 147.000 5,7%
Gran Madrid show63.000 3,3%
Imperio50.000 2,4%
Gabriel, al teléfono, en 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
Malas lenguas665.000 8,7%
Valle Salvaje686.000 9,9%
La promesa802.000 12,4%
Malas lenguas397.000 6,5%
Aquí la tierra533.000 7,9%
Saber y ganar438.000 5,3%
Grandes documentales204.000 2,9%
Incluye:
- Planeta en peligro II288.000 3,8%
- Cazadores de África 226.000 3,2%
- Los paísajes más bellos del mundo 162.000 2,4%
- Carreteras extremas 153.000 2,4%
Malas lenguas253.000 4,1%
Malas lenguas 2: Al cuadrado440.000 6,5%
Sueños de libertad1.081.000 13,7%
Yas verano645.000 9,8%
Pasapalabra1.402.000 21,1%
El tiempo164.000 1,9%
Todo es mentira: Summer TEM476.000 6,3%
Lo sabe, no lo sabe322.000 5,1%
Tardear610.000 8,3%
El diario de verano521.000 8,4%
Agárrate al sillón488.000 7,3%
Zapeando391.000 5,0%
Más vale tarde de verano374.000 5,7%
Silvia Intxaurrondo arrasa cada mañana en 'La hora de La 1'
Mañana
Diario América 24h53.000 11,7%
La hora de La 1315.000 18,6%
Mañaneros 360359.000 12,0%
Mañaneros 360652.000 8,8%
De parque en parque 13.000 2,7%
Flash moda3.000 0,4%
Los supervivientes definitivos de la naturaleza 9.000 1,1%
Un país para leerlo 11.000 0,9%
Reduce tu huella 36.000 2,1%
Carreteras extremas 31.000 1,5%
Carreteras extremas 41.000 1,8%
El western de La 2 72.000 2,9%
El cazador79.000 2,1%
El cazador128.000 2,0%
Saber y ganar167.000 2,0%
Espejo publico verano296.000 12,3%
Incluye:
- Entrevista 284.000 13,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 878.000 18,5%
La ruleta de la suerte1.569.000 23,1%
Minutos musicales2.000 0,5%
Love shopping tv1.000 0,3%
¡Toma salami! 13.000 1,8%
Alerta cobra 22.000 2,1%
Alerta cobra 47.000 2,9%
Alerta cobra 59.000 3,0%
En boca de todos201.000 6,7%
Incluye:
- Entrevista 178.000 6,7%
Agárrate al sillón7.000 1,6%
La mirada crítica212.000 11,6%
Vamos a ver verano319.000 11,7%
Vamos a ver más verano565.000 9,1%
Equipo de investigación 15.000 2,5%
Equipo de investigación 34.000 3,3%
Aruser@s fresh196.000 10,3%
Al rojo vivo268.000 7,9%
Incluye:
- Entrevista 295.000 7,0%
Informativos
Telediario matinal118.000 16,6%
Telediario 11.052.000 12,3%
Telediario 2854.000 11,0%
Noticias de la mañana118.000 16,6%
Antena 3 Noticias 11.907.000 22,3%
Antena 3 Noticias 21.426.000 18,4%
Noticias Cuatro 1407.000 6,0%
El Desmarque Cuatro 1331.000 3,9%
Noticias Cuatro 2314.000 5,0%
El matinal50.000 8,5%
El matinal98.000 12,3%
El matinal109.000 9,3%
Informativos Telecinco 15:00854.000 10,0%
Informativos Telecinco 21:00660.000 8,3%
laSexta Noticias 14h527.000 7,2%
laSexta Noticias: Jugones503.000 5,8%
laSexta Noticias 20h366.000 5,8%
laSexta Noticias: Especial259.000 3,5%