'Hermanos' (14,2%) se crece, pero no hunde a 'El pueblo' (8,4%) y 'Bake Off' (10,5%)

Por Redacción |

La semana ha arrancado sin grandes novedades en lo que respecta al prime time. Una vez más, 'Hermanos' se ha alzado como la opción dominante, llegando incluso a crecer +0,4 puntos para subrayar su posición de liderazgo. La serie turca ofrecida por Antena 3 ha atraído así a una masa de 1,263 millones de espectadores, lo cual supone una mejora de 80.000 televidentes en una semana.

Sin embargo, ese ascenso no ha ido de la mano de un descenso de la competencia más directa, ya que Telecinco ha crecido y La 1 se ha mantenido. En primer lugar, la cadena azul de Mediaset ha rascado +0,6 puntos con la cuarta temporada de 'El pueblo' (8,4%). Por su parte, el canal de RTVE ha repetido el 10,5% que ya amasó 'Bake Off: Famosos al horno' la semana anterior. Por último, 'Planeta Calleja' (7%) ha caído en Cuatro y 'El taquillazo' no ha pasado de un 4,3% en laSexta.

'Planeta Calleja'

Prime time

'4 estrellas' se estabiliza en un 7% tras bajar tan solo -0,1 puntos

El cine de laSexta se deja -0,5 puntos para anotar un 4,3%

'¡Allá tú!' (7,2%) mejora +0,6 puntos en una semana

'First Dates' alcanza un 9,6% y supera los 1,2 millones de espectadores

'El hormiguero' (13,7%) se desploma -2,6 puntos

La 1

4 estrellas941.000 7% Bake Off: Famosos al horno813.000 10,5%

La 2

Expedición culinaria: Alimentos de la tierra El nuevo verde 145.000 1,2% Expedición culinaria: Alimentos de la tierra Alimentos básicos 240.000 1,8% Cifras y letras427.000 3,2% Días de cine clásico: Presentación Un americano en París 257.000 2,1% Incluye: - Días de cine clásico: Película Un americano en París 257.000 2,1%

Antena 3

El hormiguero Coque Malla 1.850.000 13,7% Hermanos ¡Estoy cansado de perderme buscándote! 1.263.000 14,2%

Cuatro

First Dates895.000 6,8% First Dates1.284.000 9,6% Planeta Calleja Álvaro Rico 653.000 7%

Telecinco

¡Allá tú!972.000 7,2% El pueblo866.000 8,4%

laSexta

El intermedio1.111.000 8,2% El taquillazo Grandma 423.000 4,3%

Late night

La reposición de 'Hermanos' sube +0,8 puntos hasta un 6,8%

El episodio repetido de 'Planeta Calleja' (4,9%) también pierde -1 punto entero

'El pueblo' asciende +1,2 puntos en su emisión más nocturna

La 1

Comerse el mundo con Peña Berlín 261.000 10,5%

La 2

Late xou con Marc Giró108.000 1,5% Apocalipsis de la antigüedad El misterio de los pueblos del mar 36.000 0,9% Conciertos Radio 3 The Death of Robert 9.000 0,4%

Antena 3

Hermanos240.000 6,8%

Cuatro

Planeta Calleja Omar Montes 217.000 4,9% El desmarque: Madrugada65.000 2,9%

Telecinco

El pueblo388.000 7,6% Casino gran Madrid online show104.000 4,4%

laSexta

Vamos a publicidad141.000 2,5% Cine Apariencias engañosas 99.000 3,2%

Sobremesa y tarde

'La promesa' (11,5%) pierde -0,8 puntos y se aleja un poco más del millón de espectadores

'Amar es para siempre' (10,7%) se deja -1 punto en la primera tarde de la semana

'Zapeando' sube +1 punto hasta un 7,3%

La 1

La moderna747.000 8,1% La promesa968.000 11,5% El cazador726.000 8,7% El cazador1.057.000 10,6% Aquí la Tierra1.357.000 11,6%

La 2

Saber y ganar706.000 7% Grandes documentales325.000 3,6% Incluye: - Félidos salvajes de Tailandia377.000 4,1% - Félidos salvajes de Tailandia340.000 3,7% - Lazos de familia Enamorados 274.000 3,2% Documenta2182.000 2,2% Incluye: - Fabergé, los objetos de deseo182.000 2,2% - Fabergé, los objetos de deseo171.000 2,1% Se ha escrito un crimen Asesinato en Milán 128.000 1,4% Se ha escrito un crimen Secretos de familia 132.000 1,3%

Antena 3

Amar es para siempre1.036.000 10,7% Pecado original1.027.000 11,9% Y ahora, Sonsoles1.158.000 13,3% Pasapalabra2.219.000 19,5%

Cuatro

Todo es mentira582.000 6,1% Cuatro al día348.000 4%

Telecinco

Así es la vida988.000 10,1% TardeAR966.000 11,3% Reacción en cadena1.287.000 11,5%

laSexta

Zapeando699.000 7,3% Más vale tarde634.000 7,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1177.000 8,6% Incluye: - Entrevista Carlos Cuerpo 158.000 8,2% Mañaneros305.000 8,6% Ahora o nunca563.000 6,6%

La 2

That's English0.000 0% Inglés en TVE1.000 0,2% La 2 express4.000 0,3% Página26.000 0,4% Grandes diseños de Suecia Norra Lagno 29.000 1,7% El escarabajo verde La lógica del caracol 30.000 1,6% Aquí hay trabajo13.000 0,6% La aventura del saber13.000 0,5% Documenta233.000 1,1% Incluye: - Agatha Christie: La reina del misterio Destino desconocido 33.000 1,1% Culturas 241.000 1,3% El Pacífico más salvaje Arrecifes de barrera 69.000 1,9% Mañanas de cine Yo soy vuestro verdugo 194.000 2,9% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Jordania 247.000 2,4%

Antena 3

Espejo público367.000 12,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de patata y pimientos con vinagreta picante 854.000 17,1% La ruleta de la suerte1.690.000 21,8%

Cuatro

Mejor llama a Kiko1.000 0,1% Alerta Cobra Noche fatídica 9.000 0,6% Alerta Cobra Fiesta familiar 32.000 1,7% Alerta Cobra El legado 86.000 3,5% Alerta Cobra El legado (2 parte) 113.000 4,1% En boca de todos197.000 5,1%

Telecinco

Reacción en cadena10.000 1,6% La mirada crítica290.000 13% Vamos a ver538.000 16,6% Vamos a ver más886.000 12,4%

laSexta

Remescar, cosmética al instante1.000 0,1% Aruser@s el humorning189.000 13,9% Aruser@s399.000 16,8% Al rojo vivo463.000 10,7%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' despunta como la emisión más vista de toda la jornada con 2,277 millones de espectadores y un 17,4% de share, aplacando a Telecinco (11,3%) y La 1 (9,5%). En el horario previo, el informativo de la cadena principal de Atresmedia anota otro colosal 22,3%, con 2,265 millones de televidentes, mientras que Telecinco (12,4%) lidera una vez más frente al ente público (11,5%).

La 1

Telediario matinal125.000 14,7% Informativo territorial 1506.000 7,6% Telediario 11.175.000 11,5% Informativo territorial 21.101.000 10,8% Informativo 24h13.000 0,1% Telediario 21.256.000 9,5%

Antena 3

Noticias de la mañana179.000 15,5% Antena 3 noticias 12.265.000 22,3% Antena 3 noticias 22.277.000 17,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1485.000 6,3% El desmarque Cuatro 1363.000 3,8% Noticias Cuatro 2548.000 5,1%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal56.000 6,7% Informativos Telecinco Matinal92.000 7,6% Informativos Telecinco Matinal127.000 7,5% Informativos Telecinco 15:001.262.000 12,4% Informativos Telecinco 21:001.474.000 11,3%

laSexta

laSexta noticias 14h852.000 9,1% laSexta noticias: Jugones763.000 7,4% laSexta noticias 20h712.000 6,6% laSexta clave616.000 4,8%

Cadenas:

Por segundo día consecutivo, Antena 3 lidera en la televisión española. En esta ocasión, sube a un 14,3% que le permite distanciarse tanto de Telecinco (10,2%) como de La 1 (9,5%). Después aparecen laSexta (7,1%) y Cuatro (5,7%), mientras que La 1 baja a un 2,4% y en TDT destacan Energy (2,8%), Nova (2,5%), FDF (2,4%) y Mega (2%).