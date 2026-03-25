La final de 'The Floor' (12,5%) sube y 'Supervivientes' (14,8%) y 'En tierra lejana' (12%) se mantienen fuertes

Por Redacción | |

La 1 nos ha ofrecido una edición de 'The Floor' de infarto y su final ha estado a la altura, dándonos sorpresas hasta el último momento y proclamando a Geraldine como ganadora haciéndose con 100.000 euros. Pues son 941.000 los espectadores que no se lo quisieron perder, apuntando un 12,5% en su final y creciendo +0,8 puntos respecto a la entrega anterior. Además, estos datos se convierten en los segundos mejores de la temporada.

Por su parte, 'Supervivientes: Tierra de nadie' celebró una nueva gala con la que mantuvo su fortaleza, pues apuntó un gran 14,8%, cediendo únicamente dos décimas, y reuniendo a 868.000 espectadores. También baja ligeramente 'En tierra lejana' en Antena 3, pero sigue triunfando con un buen 12% (-0,3) y 884.000 espectadores.

Los concursantes de 'Supervivientes' de Playa Victoria' disfrutando de la primera comida grupal

En el access, 'El hormiguero' apunta un 13,2% y consigue superar a 'La revuelta' que firma un 11,1%. En Telecinco, 'First Dates' registra un 9,6%, sacando punto y medio de ventaja a 'Horizonte' (8,1%) que gana a 'El intermedio' (7,6%) en laSexta.

Prime time

'The floor' despide su edición creciendo a un 12,5%

'Supervivientes' sigue fuerte en Telecinco con un 14,8%

Gran 12% para 'En tierra lejana' en Antena 3

La 1

La revuelta Malena & Carmen - Linaje 1.329.000 11,1% The Floor La gran final 941.000 12,5%

La 2

Cifras y letras597.000 4,9% Cifras y letras818.000 6,4% Documaster285.000 2,7% Rescate en las profundidades285.000 2,7%

Antena 3

El hormiguero Carmen Maura 1.608.000 13,2% En tierra lejana884.000 12,0%

Cuatro

First Dates660.000 5,5% Horizonte988.000 8,1% Código 10479.000 8,1%

Telecinco

First Dates1.171.000 9,6% Supervivientes: Tierra de nadie868.000 14,8%

laSexta

laSexta clave570.000 5,0% El intermedio934.000 7,6% El taquillazo Los mercenarios 2 265.000 3,5%

Alya se interpone entre Sadakat en este capítulo de 'En tierra lejana'

Late night

'En el punto de mira' marca un 7,4%, mejorando los datos de la semana anterior

La reposición de 'The Floor' también crece en esta franja

7,7% para la repetición de 'En tierra lejana' (+1,3)

La 1

The Floor215.000 6,4% La noche en 24h: portada Julián Casanova-Ángel Víctor Torres 90.000 5,1%

La 2

Apocalipsis: Hitler ataca el este 1941-1943 El espacio vital 134.000 2,2% Apocalipsis: Hitler ataca el este 1941-1943 La batalla decisiva 100.000 2,9% Conciertos radio 3 Amante Laffon 37.000 1,7%

Antena 3

En tierra lejana237.000 7,7% Sportium game show76.000 4,5%

Cuatro

En el punto de mira La fortuna de rato 142.000 7,4%

Telecinco

Gran Madrid show167.000 9,0%

laSexta

Cine Un día para morir 75.000 2,7%

Juanra Bonet con la concursante de 'Allá tú'

Sobremesa y tarde

'¡Allá tú!' crece (10,3%) y roza el millón de espectadores

Subida de 8 décimas para 'Pasapalabra' (18,3%)

Medio punto de mejora para 'Lo sabe, no lo sabe' y su 6,1%

La 1

Directo al grano768.000 9,7% Valle Salvaje778.000 11,5% La promesa936.000 13,5% Malas lenguas989.000 11,9% Aquí la Tierra1.329.000 13,2%

La 2

Saber y ganar506.000 5,7% Grandes documentales257.000 3,4% Lugares indómitos. La gran barrera de coral Verano 271.000 3,4% Depredadores letales Armas malignas 230.000 3,2% Malas lenguas493.000 7,2% Sukha161.000 1,9% Trivial Pursuit215.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.176.000 14,1% Y ahora, Sonsoles653.000 9,2% Pasapalabra1.787.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira542.000 7,0% Lo sabe no lo sabe435.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo705.000 9,2% El diario de Jorge682.000 9,6% ¡Allá tú!994.000 10,3%

laSexta

Zapeando502.000 6,2% Más vale tarde504.000 7,2%

La mesa de debate de 'El programa de Ana Rosa'

Mañana

Todos los formatos de Telecinco crecen considerablemente

'La ruleta de la suerte' no toca techo y anota un 21,9%

16,1% para la entrevista a Óscar López en 'Mañaneros 360'

La 1

La hora de La 1341.000 17,0% Mañaneros 360440.000 14,7% Entrevista Óscar López 565.000 16,1% Mañaneros 360933.000 11,6%

La 2

Pueblo de dios Córdoba, patrimonio agradecido 5.000 0,5% Arqueomanía Los etruscos 8.000 0,6% Persiguiendo la lluvia Sangre y polvo 22.000 1,2% Agrosfera29.000 1,5% Aquí hay trabajo33.000 1,6% La aventura del saber39.000 1,8% Baserri gourmet Palacio de Elorriaga 26.000 1,1% El western de La 2 Vinieron cuatro para matar a Sartana 73.000 2,4% El cazador79.000 1,4% El cazador222.000 2,5%

Antena 3

Espejo publico310.000 12,5% Entrevista Alberto Núñez Feijóo 342.000 15,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Mini cruasanes de salmón y queso 843.000 17,2% La ruleta de la suerte1.596.000 21,9%

Cuatro

¡Toma salami! Abracadabra 5.000 0,4% Alerta cobra Miedo 24.000 1,3% Alerta cobra Mil muertes 52.000 2,6% Alerta cobra Duelo en el bosque 56.000 2,6% En boca de todos239.000 7,9%

Telecinco

La mirada crítica192.000 10,1% El programa de AR297.000 13,4% Entrevista Juanma Moreno Bonilla 268.000 12,0% Vamos a ver366.000 11,1% El precio justo ¡A repostar! 676.000 10,1%

laSexta

Aruser@s el humorning192.000 12,5% Aruser@s302.000 14,2% Al rojo vivo319.000 8,9%

Informativos

Con un enorme 23,3%, 'Antena 3 noticias 1' triunfa en la franja de la sobremesa, sacando una importante ventaja a 'Telediario 1' (14,8%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,3%). Por la noche, se repite el orden con 'Antena 3 noticias 2' (18,3%) a la cabeza, aunque ya no saca tanta ventaja a 'Telediario 2' (14%) pero sí a 'Informativos Telecinco 21:00' (9,2%).

La 1

Informativo territorial 1791.000 12,8% Telediario 11.370.000 14,8% Informativo territorial 2963.000 10,9% Telediario 21.645.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana265.000 14,2% Antena 3 noticias 12.166.000 23,3% Antena 3 noticias 22.167.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1532.000 7,7% El desmarque Cuatro 1383.000 4,2% Noticias Cuatro 2485.000 5,3%

Telecinco

El matinal119.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00958.000 10,3% Informativos Telecinco 21:001.069.000 9,2%

laSexta

laSexta noticias 14h712.000 8,7% laSexta noticias: jugones507.000 5,4% laSexta noticias 20h755.000 8,2%

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