FormulaTV
Conectar
Audiencias La final de 'The Floor' sube y 'Supervivientes' y 'En tierra lejana' se mantienen fuertes

AUDIENCIAS MARTES 24 DE MARZO

La final de 'The Floor' (12,5%) sube y 'Supervivientes' (14,8%) y 'En tierra lejana' (12%) se mantienen fuertes

Mientras que 'El hormiguero' apunta un 13,2% en Antena 3, 'La revuelta' firma un 11,1% en La 1.

La final de 'The Floor' (12,5%) sube y 'Supervivientes' (14,8%) y 'En tierra lejana' (12%) se mantienen fuertes
Por RedacciónPublicado: Miércoles 25 Marzo 2026 09:00 (hace 6 horas) | Última actualización: Miércoles 25 Marzo 2026 09:39 (hace 5 horas)

Audiencias Martes 24 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    13,6%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    10,4%

  • logolasexta

    6,7%

  • logocuatro

    6,4%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logoneox

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoten

    1,0%

  • logodivinity

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoclan

    0,8%

  • logoboing

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

La 1 nos ha ofrecido una edición de 'The Floor' de infarto y su final ha estado a la altura, dándonos sorpresas hasta el último momento y proclamando a Geraldine como ganadora haciéndose con 100.000 euros. Pues son 941.000 los espectadores que no se lo quisieron perder, apuntando un 12,5% en su final y creciendo +0,8 puntos respecto a la entrega anterior. Además, estos datos se convierten en los segundos mejores de la temporada.

Por su parte, 'Supervivientes: Tierra de nadie' celebró una nueva gala con la que mantuvo su fortaleza, pues apuntó un gran 14,8%, cediendo únicamente dos décimas, y reuniendo a 868.000 espectadores. También baja ligeramente 'En tierra lejana' en Antena 3, pero sigue triunfando con un buen 12% (-0,3) y 884.000 espectadores.

Los concursantes de &#39;Supervivientes&#39; de Playa Victoria&#39; disfrutando de la primera comida grupal

Los concursantes de 'Supervivientes' de Playa Victoria' disfrutando de la primera comida grupal

Vídeos FormulaTV

En el access, 'El hormiguero' apunta un 13,2% y consigue superar a 'La revuelta' que firma un 11,1%. En Telecinco, 'First Dates' registra un 9,6%, sacando punto y medio de ventaja a 'Horizonte' (8,1%) que gana a 'El intermedio' (7,6%) en laSexta.

Prime time

  • 'The floor' despide su edición creciendo a un 12,5%
  • 'Supervivientes' sigue fuerte en Telecinco con un 14,8%
  • Gran 12% para 'En tierra lejana' en Antena 3
La 1

La revuelta 1.329.000 11,1%

The Floor 941.000 12,5%

La 2

Cifras y letras597.000 4,9%

Cifras y letras818.000 6,4%

Documaster285.000 2,7%

Rescate en las profundidades285.000 2,7%

Antena 3

El hormiguero 1.608.000 13,2%

En tierra lejana884.000 12,0%

Cuatro

First Dates660.000 5,5%

Horizonte988.000 8,1%

Código 10479.000 8,1%

Telecinco

First Dates1.171.000 9,6%

Supervivientes: Tierra de nadie868.000 14,8%

laSexta

laSexta clave570.000 5,0%

El intermedio934.000 7,6%

El taquillazo 265.000 3,5%

Alya se interpone entre Sadakat en este capítulo de &#39;En tierra lejana&#39;

Alya se interpone entre Sadakat en este capítulo de 'En tierra lejana'

Late night

  • 'En el punto de mira' marca un 7,4%, mejorando los datos de la semana anterior
  • La reposición de 'The Floor' también crece en esta franja
  • 7,7% para la repetición de 'En tierra lejana' (+1,3)
La 1

The Floor215.000 6,4%

La noche en 24h: portada 90.000 5,1%

La 2

Apocalipsis: Hitler ataca el este 1941-1943 134.000 2,2%

Apocalipsis: Hitler ataca el este 1941-1943 100.000 2,9%

Conciertos radio 3 37.000 1,7%

Antena 3

En tierra lejana237.000 7,7%

Sportium game show76.000 4,5%

Cuatro

En el punto de mira 142.000 7,4%

Telecinco

Gran Madrid show167.000 9,0%

laSexta

Cine 75.000 2,7%

Juanra Bonet con la concursante de &#39;Allá tú&#39;

Juanra Bonet con la concursante de 'Allá tú'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano768.000 9,7%

Valle Salvaje778.000 11,5%

La promesa936.000 13,5%

Malas lenguas989.000 11,9%

Aquí la Tierra1.329.000 13,2%

La 2

Saber y ganar506.000 5,7%

Grandes documentales257.000 3,4%

Lugares indómitos. La gran barrera de coral 271.000 3,4%

Depredadores letales 230.000 3,2%

Malas lenguas493.000 7,2%

Sukha161.000 1,9%

Trivial Pursuit215.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.176.000 14,1%

Y ahora, Sonsoles653.000 9,2%

Pasapalabra1.787.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira542.000 7,0%

Lo sabe no lo sabe435.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo705.000 9,2%

El diario de Jorge682.000 9,6%

¡Allá tú!994.000 10,3%

laSexta

Zapeando502.000 6,2%

Más vale tarde504.000 7,2%

La mesa de debate de &#39;El programa de Ana Rosa&#39;

La mesa de debate de 'El programa de Ana Rosa'

Mañana

La 1

La hora de La 1341.000 17,0%

Mañaneros 360440.000 14,7%

Entrevista 565.000 16,1%

Mañaneros 360933.000 11,6%

La 2

Pueblo de dios 5.000 0,5%

Arqueomanía 8.000 0,6%

Persiguiendo la lluvia 22.000 1,2%

Agrosfera29.000 1,5%

Aquí hay trabajo33.000 1,6%

La aventura del saber39.000 1,8%

Baserri gourmet 26.000 1,1%

El western de La 2 73.000 2,4%

El cazador79.000 1,4%

El cazador222.000 2,5%

Antena 3

Espejo publico310.000 12,5%

Entrevista 342.000 15,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 843.000 17,2%

La ruleta de la suerte1.596.000 21,9%

Cuatro

¡Toma salami! 5.000 0,4%

Alerta cobra 24.000 1,3%

Alerta cobra 52.000 2,6%

Alerta cobra 56.000 2,6%

En boca de todos239.000 7,9%

Telecinco

La mirada crítica192.000 10,1%

El programa de AR297.000 13,4%

Entrevista 268.000 12,0%

Vamos a ver366.000 11,1%

El precio justo 676.000 10,1%

laSexta

Aruser@s el humorning192.000 12,5%

Aruser@s302.000 14,2%

Al rojo vivo319.000 8,9%

Informativos

Con un enorme 23,3%, 'Antena 3 noticias 1' triunfa en la franja de la sobremesa, sacando una importante ventaja a 'Telediario 1' (14,8%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,3%). Por la noche, se repite el orden con 'Antena 3 noticias 2' (18,3%) a la cabeza, aunque ya no saca tanta ventaja a 'Telediario 2' (14%) pero sí a 'Informativos Telecinco 21:00' (9,2%).

La 1

Informativo territorial 1791.000 12,8%

Telediario 11.370.000 14,8%

Informativo territorial 2963.000 10,9%

Telediario 21.645.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana265.000 14,2%

Antena 3 noticias 12.166.000 23,3%

Antena 3 noticias 22.167.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1532.000 7,7%

El desmarque Cuatro 1383.000 4,2%

Noticias Cuatro 2485.000 5,3%

Telecinco

El matinal119.000 9,4%

Informativos Telecinco 15:00958.000 10,3%

Informativos Telecinco 21:001.069.000 9,2%

laSexta

laSexta noticias 14h712.000 8,7%

laSexta noticias: jugones507.000 5,4%

laSexta noticias 20h755.000 8,2%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (280)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas