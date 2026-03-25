La final de 'The Floor' (12,5%) sube y 'Supervivientes' (14,8%) y 'En tierra lejana' (12%) se mantienen fuertes

Audiencias Martes 24 de Marzo de 2026
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La 1 nos ha ofrecido una edición de 'The Floor' de infarto y su final ha estado a la altura, dándonos sorpresas hasta el último momento y proclamando a Geraldine como ganadora haciéndose con 100.000 euros. Pues son 941.000 los espectadores que no se lo quisieron perder, apuntando un 12,5% en su final y creciendo +0,8 puntos respecto a la entrega anterior. Además, estos datos se convierten en los segundos mejores de la temporada.
Por su parte, 'Supervivientes: Tierra de nadie' celebró una nueva gala con la que mantuvo su fortaleza, pues apuntó un gran 14,8%, cediendo únicamente dos décimas, y reuniendo a 868.000 espectadores. También baja ligeramente 'En tierra lejana' en Antena 3, pero sigue triunfando con un buen 12% (-0,3) y 884.000 espectadores.
Los concursantes de 'Supervivientes' de Playa Victoria' disfrutando de la primera comida grupal
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En el access, 'El hormiguero' apunta un 13,2% y consigue superar a 'La revuelta' que firma un 11,1%. En Telecinco, 'First Dates' registra un 9,6%, sacando punto y medio de ventaja a 'Horizonte' (8,1%) que gana a 'El intermedio' (7,6%) en laSexta.
Prime time
- 'The floor' despide su edición creciendo a un 12,5%
- 'Supervivientes' sigue fuerte en Telecinco con un 14,8%
- Gran 12% para 'En tierra lejana' en Antena 3
La revuelta 1.329.000 11,1%
The Floor 941.000 12,5%
Cifras y letras597.000 4,9%
Cifras y letras818.000 6,4%
Documaster285.000 2,7%
Rescate en las profundidades285.000 2,7%
El hormiguero 1.608.000 13,2%
En tierra lejana884.000 12,0%
First Dates660.000 5,5%
Horizonte988.000 8,1%
Código 10479.000 8,1%
First Dates1.171.000 9,6%
Supervivientes: Tierra de nadie868.000 14,8%
laSexta clave570.000 5,0%
El intermedio934.000 7,6%
El taquillazo 265.000 3,5%
Alya se interpone entre Sadakat en este capítulo de 'En tierra lejana'
Late night
- 'En el punto de mira' marca un 7,4%, mejorando los datos de la semana anterior
- La reposición de 'The Floor' también crece en esta franja
- 7,7% para la repetición de 'En tierra lejana' (+1,3)
The Floor215.000 6,4%
La noche en 24h: portada 90.000 5,1%
Apocalipsis: Hitler ataca el este 1941-1943 134.000 2,2%
Apocalipsis: Hitler ataca el este 1941-1943 100.000 2,9%
Conciertos radio 3 37.000 1,7%
En tierra lejana237.000 7,7%
Sportium game show76.000 4,5%
En el punto de mira 142.000 7,4%
Gran Madrid show167.000 9,0%
Cine 75.000 2,7%
Juanra Bonet con la concursante de 'Allá tú'
Sobremesa y tarde
- '¡Allá tú!' crece (10,3%) y roza el millón de espectadores
- Subida de 8 décimas para 'Pasapalabra' (18,3%)
- Medio punto de mejora para 'Lo sabe, no lo sabe' y su 6,1%
Directo al grano768.000 9,7%
Valle Salvaje778.000 11,5%
La promesa936.000 13,5%
Malas lenguas989.000 11,9%
Aquí la Tierra1.329.000 13,2%
Saber y ganar506.000 5,7%
Grandes documentales257.000 3,4%
Lugares indómitos. La gran barrera de coral 271.000 3,4%
Depredadores letales 230.000 3,2%
Malas lenguas493.000 7,2%
Sukha161.000 1,9%
Trivial Pursuit215.000 2,0%
Sueños de libertad1.176.000 14,1%
Y ahora, Sonsoles653.000 9,2%
Pasapalabra1.787.000 18,3%
Todo es mentira542.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe435.000 6,1%
El tiempo justo705.000 9,2%
El diario de Jorge682.000 9,6%
¡Allá tú!994.000 10,3%
Zapeando502.000 6,2%
Más vale tarde504.000 7,2%
La mesa de debate de 'El programa de Ana Rosa'
Mañana
- Todos los formatos de Telecinco crecen considerablemente
- 'La ruleta de la suerte' no toca techo y anota un 21,9%
- 16,1% para la entrevista a Óscar López en 'Mañaneros 360'
La hora de La 1341.000 17,0%
Mañaneros 360440.000 14,7%
Entrevista 565.000 16,1%
Mañaneros 360933.000 11,6%
Pueblo de dios 5.000 0,5%
Arqueomanía 8.000 0,6%
Persiguiendo la lluvia 22.000 1,2%
Agrosfera29.000 1,5%
Aquí hay trabajo33.000 1,6%
La aventura del saber39.000 1,8%
Baserri gourmet 26.000 1,1%
El western de La 2 73.000 2,4%
El cazador79.000 1,4%
El cazador222.000 2,5%
Espejo publico310.000 12,5%
Entrevista 342.000 15,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 843.000 17,2%
La ruleta de la suerte1.596.000 21,9%
¡Toma salami! 5.000 0,4%
Alerta cobra 24.000 1,3%
Alerta cobra 52.000 2,6%
Alerta cobra 56.000 2,6%
En boca de todos239.000 7,9%
La mirada crítica192.000 10,1%
El programa de AR297.000 13,4%
Entrevista 268.000 12,0%
Vamos a ver366.000 11,1%
El precio justo 676.000 10,1%
Aruser@s el humorning192.000 12,5%
Aruser@s302.000 14,2%
Al rojo vivo319.000 8,9%
Informativos
Con un enorme 23,3%, 'Antena 3 noticias 1' triunfa en la franja de la sobremesa, sacando una importante ventaja a 'Telediario 1' (14,8%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,3%). Por la noche, se repite el orden con 'Antena 3 noticias 2' (18,3%) a la cabeza, aunque ya no saca tanta ventaja a 'Telediario 2' (14%) pero sí a 'Informativos Telecinco 21:00' (9,2%).
Informativo territorial 1791.000 12,8%
Telediario 11.370.000 14,8%
Informativo territorial 2963.000 10,9%
Telediario 21.645.000 14,0%
Noticias de la mañana265.000 14,2%
Antena 3 noticias 12.166.000 23,3%
Antena 3 noticias 22.167.000 18,3%
Noticias Cuatro 1532.000 7,7%
El desmarque Cuatro 1383.000 4,2%
Noticias Cuatro 2485.000 5,3%
El matinal119.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:00958.000 10,3%
Informativos Telecinco 21:001.069.000 9,2%
laSexta noticias 14h712.000 8,7%
laSexta noticias: jugones507.000 5,4%
laSexta noticias 20h755.000 8,2%