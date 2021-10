'Paramparça' (2,8%) triunfa en prime time y lleva a Nova (3%) a su mejor marca del curso

La jornada del jueves encumbró a Nova hasta el 3%, anotando su mejor marca en lo que llevamos de temporada. El canal femenino de Atresmedia vio como el prime time estuvo controlado por 'Paramparça: vidas cruzadas' (2,8%), aunque viendo que, tiempo después, 'NCIS: Los Ángeles' (2,8%) se apuntaba el mismo resultado desde las pantallas de Energy. En competencia más directa, la ficción turca se colocó por delante del capítulo policiaco (2,3%).

Escena de 'Paramparça: vidas cruzadas'

Durante la tarde, hubo una serie que destacó incluso por delante del western de Trece (4,7%), hablando en términos de espectadores: 'El cuerpo del deseo' (4,5% y 4,2%) triunfó. No obstante, digno de mención es el estupendo 4,8% que se apuntó 'Love is in the air' en Divinity. Las aventuras de Eda y Serkan siguen interesando y mucho a los televidentes españoles.