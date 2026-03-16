Por Redacción | |

Las elecciones de Castilla y León estuvieron presentes en parte de la parrilla del domingo. Televisión Española se volcó desde la tarde, mientras que laSexta ocupó todo su prime time en analizar los resultados y Antena 3 le dedicó un especial de media hora. De todos estos, el que mejor funcionó fue el de Antena 3, pues anotó un 10,4%. El especial de 'Al rojo vivo', por su parte, cosechó un 8% en el segmento de los resultados.

La 1 anotó un 8,2% en el especial dedicado a los resultados, pero bajó al 6,2% en el análisis posterior. En cuanto a share, el que mejor les funcionó fue el de los primeros resultados, donde reunieron a un 10,1%. Después de la cita electoral, 'Spotlight', en la pública, se conformó con un 7,2%, mientras que 'Una nueva vida' reunió a un 10,7% y subió +0,6 puntos.

Por otro lado, Telecinco no alteró su programación más allá de un avance informativo en medio de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Precisamente el reality show sufrió una caída de -2,3 puntos al marcar un 11,9%. 'Cuarto milenio' también empeora sus resultados con un 5,5% y una pérdida de -1,1 puntos.

Álex Ghita abandona 'Supervivientes 2026'

Prime time

Los resultados de las elecciones de Castilla y León firman un 8,2% en La 1

Antena 3 alcanza el 10,4% con su especial informativo

Bajada de -2,3 puntos para 'Conexión Honduras' (11,9%)

5,5% firma 'Cuarto milenio' tras peder -1,1 puntos

El especial de 'Al rojo vivo' reúne a un 8% en los resultados

La 1

15M Castilla y León decide: Resultados1.037.000 8,2% 15M Castilla y León decide: Análisis674.000 6,2% Oscarizados Spotlight 517.000 7,2%

La 2

Imprescindibles461.000 3,6% Gemma Cuervo, sentires461.000 3,6% Al cielo con ella460.000 4,1% Zero dramas270.000 3,5%

Antena 3

Especial informativo Elecciones Castilla y León 1.333.000 10,4% Una nueva vida830.000 10,7%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21419.000 3,3% Cuarto milenio562.000 5,5%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras921.000 11,9%

laSexta

ARV: Elecciones Castilla y León: El año decisivo1.017.000 8,0% ARV: Elecciones Castilla y León: El año decisivo: El análisis477.000 5,0%

Fotograma del episodio de 'Una nueva vida' del domingo 15 de marzo

Late night

El cine de La 1 pincha con un 5%

La reposición de 'Una nueva vida' (4,6%) baja -1 punto

+0,2 puntos se alza 'Cuarto milenio' (6,2%)

Las reposiciones de 'Equipo de investigación' caen a los infiernos

La 1

Oscarizados (Continuación) Spotlight 517.000 7,2% Oscarizados 2 El silencio de los corderos 131.000 5,0%

La 2

Pioneras Creadoras 50.000 1,2% Pioneras Inconformistas 30.000 1,3%

Antena 3

Una nueva vida (Continuación)830.000 10,7% Una nueva vida114.000 4,6%

Cuatro

Cuarto milenio231.000 6,9%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)921.000 11,9% Gran Madrid show150.000 8,0%

laSexta

Equipo de investigación ¿Qué pasó con Caroline? 180.000 3,0% Equipo de investigación Desapariciones inquietantes 52.000 1,7% Equipo de investigación La desaparición inquietante de Antonio 43.000 2,4%

'El discurso del rey' alcanza un 9,6% en La 1

Sobremesa y tarde

'Multicine' (12,8%) crece +2 puntos en su primera sesión

+0,5 puntos sube '¡Allá tú!' (8,5%)

El especial de las elecciones 'Primeros datos' reúne a un 10,1%

-1,2 puntos baja 'Home cinema' (7,2%)

5,2% para 'La Roca', que se alza +0,3 puntos

La 1

Oscarizados El discurso del rey 899.000 9,6% Oscarizados 2 Emma (2020) 567.000 6,4% 15M Castilla y León decide582.000 6,0% Aquí la Tierra1.062.000 9,8% 15M Castilla y León decide: Primeros datos1.159.000 10,1%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana388.000 4,1% Grandes documentales234.000 2,5% Zambia salvaje Paraísos de África 232.000 2,5% Mares en movimiento El desconocido Mar del Norte 233.000 2,5% Tecnología animal Delfines 237.000 2,7% Documentales de La 2214.000 2,5% El sistema solar Mundos extraños 214.000 2,5% España sin asfalto El bien de altura 286.000 3,0% Crecemos juntas: La serie257.000 2,5% Ríos Turia 339.000 2,8%

Antena 3

Multicine Viaje sin retorno 1.206.000 12,8% Multicine 2 Irresistible 1.001.000 11,4% Multicine 3 Esposa desconocida 785.000 7,6%

Cuatro

Home cinema La bestia (2022) 685.000 7,2% Home cinema 2 Tiburón 483.000 5,4%

Telecinco

Fiesta737.000 8,1% ¡Allá tú!938.000 8,8%

laSexta

La Roca474.000 5,2%

Carlos Sobera recibe un regalo de un concursante de 'El precio justo'

Mañana

La 1

Agrosfera105.000 13,3% 15M Castilla y León decide: Avance279.000 14,6% Viaje al centro de la tele Muy melódico 311.000 9,1% Lazos de sangre Guillén Cuervo 288.000 7,3% D Corazón552.000 8,7% 15M Castilla y León decide: Avance568.000 8,8%

La 2

El Sistema Solar Mundos helados 16.000 1,7% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025-2026 36.000 2,2% Medina40.000 1,8% Buenas noticias tv40.000 1,6% Shalom43.000 1,6% Últimas preguntas85.000 2,8% El día del señor250.000 7,4% Santa misa256.000 7,6% Pueblo de Dios Luanda, la revolución de la ternura 112.000 3,3% Un país en bicicleta, diario de una ciclista98.000 2,6% Un país para leerlo Alcázar de San Juan 81.000 2,0% Flash moda79.000 1,7% El escarabajo verde El mensajero invisible 69.000 1,3% ¡Qué animal! Animales del pasado 101.000 1,5% ¡Qué animal! Arquitectos 146.000 1,9% Saber y ganar: Fin de semana179.000 2,0%

Antena 3

Los más...48.000 2,5% Los más tv48.000 2,5% Centímetros cúbicos101.000 3,3% Los más...110.000 3,3% Los más tv111.000 3,3% El 1%204.000 5,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de escarola y cuscús con pavo 373.000 8,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Carbonada de cerdo 657.000 12,6% La ruleta de la suerte1.263.000 17,2%

Cuatro

Love shopping tv6.000 0,9% ¡Toma salami! Londres 31.000 3,9% ¡Toma salami! Roma 79.000 7,4% Volando voy Sierra de Francia, Salamanca 143.000 7,6% Volando voy Sierra de Mariola, Slicante 263.000 8,3% Viajeros Cuatro Valencia 325.000 9,0% Viajeros Cuatro Croacia 393.000 8,2%

Telecinco

Enphorma2.000 0,3% Love shopping tv10.000 0,8% Got Talent España: Momentazos55.000 3,5% Got Talent España225.000 7,5% El precio justo325.000 7,5% El precio justo562.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación Cazafugitivos 37.000 3,8% Aruser@s weekend189.000 8,0% Equipo de investigación Secuestros virtuales 193.000 5,7% Equipo de investigación Historia de un secuestro 189.000 4,9% Equipo de investigación El secuestro de un niño 283.000 5,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' arrasa en la sobremesa y supera los 2 millones al alcanzar un 23%. 'Telediario fin de semana 1' queda a casi 10 puntos de distancia con un 13,8%. Por su parte, 'Informativos Telecinco 15:00' firma un 8,2%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' también lidera al conseguir un 13,6%. 'Telediario fin de semana 2' se apunta un 9,7%, 2 puntos por encima de 'Informativos Telecinco 21:00' (7,7%).

La 1

Fin de semana 24h67.000 10,7% Fin de semana 24h194.000 14,4% Fin de semana 24h281.000 9,9% Telediario fin semana 11.283.000 13,8% Telediario fin semana 21.200.000 9,7%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.126.000 23,0% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.721.000 13,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1640.000 8,9% El desmarque Cuatro 1416.000 4,6% Noticias Cuatro 2703.000 6,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00753.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00963.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h548.000 7,7% l'AmaSexta deportes 1351.000 3,9% laSexta noticias 20h981.000 9,3%

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