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AUDIENCIAS DOMINGO 15 DE MARZO

Las elecciones de Castilla y León destacan en Antena 3 (10,4%) y 'Supervivientes' baja a un 11,9%

Los resultados electorales registran un 8,2% en La 1 y un 8% en laSexta.

Las elecciones de Castilla y León destacan en Antena 3 (10,4%) y 'Supervivientes' baja a un 11,9%
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Marzo 2026 09:00 (hace 16 horas) | Última actualización: Lunes 16 Marzo 2026 11:05 (hace 13 horas)

Audiencias Domingo 15 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    10,9%

  • logotelecinco

    8,5%

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    8,5%

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Las elecciones de Castilla y León estuvieron presentes en parte de la parrilla del domingo. Televisión Española se volcó desde la tarde, mientras que laSexta ocupó todo su prime time en analizar los resultados y Antena 3 le dedicó un especial de media hora. De todos estos, el que mejor funcionó fue el de Antena 3, pues anotó un 10,4%. El especial de 'Al rojo vivo', por su parte, cosechó un 8% en el segmento de los resultados.

La 1 anotó un 8,2% en el especial dedicado a los resultados, pero bajó al 6,2% en el análisis posterior. En cuanto a share, el que mejor les funcionó fue el de los primeros resultados, donde reunieron a un 10,1%. Después de la cita electoral, 'Spotlight', en la pública, se conformó con un 7,2%, mientras que 'Una nueva vida' reunió a un 10,7% y subió +0,6 puntos.

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Por otro lado, Telecinco no alteró su programación más allá de un avance informativo en medio de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Precisamente el reality show sufrió una caída de -2,3 puntos al marcar un 11,9%. 'Cuarto milenio' también empeora sus resultados con un 5,5% y una pérdida de -1,1 puntos.

Álex Ghita abandona &#39;Supervivientes 2026&#39;

Álex Ghita abandona 'Supervivientes 2026'

Prime time

  • Los resultados de las elecciones de Castilla y León firman un 8,2% en La 1
  • Antena 3 alcanza el 10,4% con su especial informativo
  • Bajada de -2,3 puntos para 'Conexión Honduras' (11,9%)
  • 5,5% firma 'Cuarto milenio' tras peder -1,1 puntos
  • El especial de 'Al rojo vivo' reúne a un 8% en los resultados
La 1

15M Castilla y León decide: Resultados1.037.000 8,2%

15M Castilla y León decide: Análisis674.000 6,2%

Oscarizados 517.000 7,2%

La 2

Imprescindibles461.000 3,6%

Gemma Cuervo, sentires461.000 3,6%

Al cielo con ella460.000 4,1%

Zero dramas270.000 3,5%

Antena 3

Especial informativo 1.333.000 10,4%

Una nueva vida830.000 10,7%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21419.000 3,3%

Cuarto milenio562.000 5,5%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras921.000 11,9%

laSexta

ARV: Elecciones Castilla y León: El año decisivo1.017.000 8,0%

ARV: Elecciones Castilla y León: El año decisivo: El análisis477.000 5,0%

Fotograma del episodio de &#39;Una nueva vida&#39; del domingo 15 de marzo

Fotograma del episodio de 'Una nueva vida' del domingo 15 de marzo

Late night

  • El cine de La 1 pincha con un 5%
  • La reposición de 'Una nueva vida' (4,6%) baja -1 punto
  • +0,2 puntos se alza 'Cuarto milenio' (6,2%)
  • Las reposiciones de 'Equipo de investigación' caen a los infiernos
La 1

Oscarizados (Continuación) 517.000 7,2%

Oscarizados 2 131.000 5,0%

La 2

Pioneras 50.000 1,2%

Pioneras 30.000 1,3%

Antena 3

Una nueva vida (Continuación)830.000 10,7%

Una nueva vida114.000 4,6%

Cuatro

Cuarto milenio231.000 6,9%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)921.000 11,9%

Gran Madrid show150.000 8,0%

laSexta

Equipo de investigación 180.000 3,0%

Equipo de investigación 52.000 1,7%

Equipo de investigación 43.000 2,4%

&#39;El discurso del rey&#39; alcanza un 9,6% en La 1

'El discurso del rey' alcanza un 9,6% en La 1

Sobremesa y tarde

  • 'Multicine' (12,8%) crece +2 puntos en su primera sesión
  • +0,5 puntos sube '¡Allá tú!' (8,5%)
  • El especial de las elecciones 'Primeros datos' reúne a un 10,1%
  • -1,2 puntos baja 'Home cinema' (7,2%)
  • 5,2% para 'La Roca', que se alza +0,3 puntos
La 1

Oscarizados 899.000 9,6%

Oscarizados 2 567.000 6,4%

15M Castilla y León decide582.000 6,0%

Aquí la Tierra1.062.000 9,8%

15M Castilla y León decide: Primeros datos1.159.000 10,1%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana388.000 4,1%

Grandes documentales234.000 2,5%

Zambia salvaje 232.000 2,5%

Mares en movimiento 233.000 2,5%

Tecnología animal 237.000 2,7%

Documentales de La 2214.000 2,5%

El sistema solar 214.000 2,5%

España sin asfalto 286.000 3,0%

Crecemos juntas: La serie257.000 2,5%

Ríos 339.000 2,8%

Antena 3

Multicine 1.206.000 12,8%

Multicine 2 1.001.000 11,4%

Multicine 3 785.000 7,6%

Cuatro

Home cinema 685.000 7,2%

Home cinema 2 483.000 5,4%

Telecinco

Fiesta737.000 8,1%

¡Allá tú!938.000 8,8%

laSexta

La Roca474.000 5,2%

Carlos Sobera recibe un regalo de un concursante de &#39;El precio justo&#39;

Carlos Sobera recibe un regalo de un concursante de 'El precio justo'

Mañana

La 1

Agrosfera105.000 13,3%

15M Castilla y León decide: Avance279.000 14,6%

Viaje al centro de la tele 311.000 9,1%

Lazos de sangre 288.000 7,3%

D Corazón552.000 8,7%

15M Castilla y León decide: Avance568.000 8,8%

La 2

El Sistema Solar 16.000 1,7%

Los conciertos de La 2 36.000 2,2%

Medina40.000 1,8%

Buenas noticias tv40.000 1,6%

Shalom43.000 1,6%

Últimas preguntas85.000 2,8%

El día del señor250.000 7,4%

Santa misa256.000 7,6%

Pueblo de Dios 112.000 3,3%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista98.000 2,6%

Un país para leerlo 81.000 2,0%

Flash moda79.000 1,7%

El escarabajo verde 69.000 1,3%

¡Qué animal! 101.000 1,5%

¡Qué animal! 146.000 1,9%

Saber y ganar: Fin de semana179.000 2,0%

Antena 3

Los más...48.000 2,5%

Los más tv48.000 2,5%

Centímetros cúbicos101.000 3,3%

Los más...110.000 3,3%

Los más tv111.000 3,3%

El 1%204.000 5,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 373.000 8,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 657.000 12,6%

La ruleta de la suerte1.263.000 17,2%

Cuatro

Love shopping tv6.000 0,9%

¡Toma salami! 31.000 3,9%

¡Toma salami! 79.000 7,4%

Volando voy 143.000 7,6%

Volando voy 263.000 8,3%

Viajeros Cuatro 325.000 9,0%

Viajeros Cuatro 393.000 8,2%

Telecinco

Enphorma2.000 0,3%

Love shopping tv10.000 0,8%

Got Talent España: Momentazos55.000 3,5%

Got Talent España225.000 7,5%

El precio justo325.000 7,5%

El precio justo562.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación 37.000 3,8%

Aruser@s weekend189.000 8,0%

Equipo de investigación 193.000 5,7%

Equipo de investigación 189.000 4,9%

Equipo de investigación 283.000 5,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' arrasa en la sobremesa y supera los 2 millones al alcanzar un 23%. 'Telediario fin de semana 1' queda a casi 10 puntos de distancia con un 13,8%. Por su parte, 'Informativos Telecinco 15:00' firma un 8,2%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' también lidera al conseguir un 13,6%. 'Telediario fin de semana 2' se apunta un 9,7%, 2 puntos por encima de 'Informativos Telecinco 21:00' (7,7%).

La 1

Fin de semana 24h67.000 10,7%

Fin de semana 24h194.000 14,4%

Fin de semana 24h281.000 9,9%

Telediario fin semana 11.283.000 13,8%

Telediario fin semana 21.200.000 9,7%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.126.000 23,0%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.721.000 13,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1640.000 8,9%

El desmarque Cuatro 1416.000 4,6%

Noticias Cuatro 2703.000 6,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00753.000 8,2%

Informativos Telecinco 21:00963.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h548.000 7,7%

l'AmaSexta deportes 1351.000 3,9%

laSexta noticias 20h981.000 9,3%

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