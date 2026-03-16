Audiencias Domingo 15 de Marzo de 2026
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Las elecciones de Castilla y León estuvieron presentes en parte de la parrilla del domingo. Televisión Española se volcó desde la tarde, mientras que laSexta ocupó todo su prime time en analizar los resultados y Antena 3 le dedicó un especial de media hora. De todos estos, el que mejor funcionó fue el de Antena 3, pues anotó un 10,4%. El especial de 'Al rojo vivo', por su parte, cosechó un 8% en el segmento de los resultados.
La 1 anotó un 8,2% en el especial dedicado a los resultados, pero bajó al 6,2% en el análisis posterior. En cuanto a share, el que mejor les funcionó fue el de los primeros resultados, donde reunieron a un 10,1%. Después de la cita electoral, 'Spotlight', en la pública, se conformó con un 7,2%, mientras que 'Una nueva vida' reunió a un 10,7% y subió +0,6 puntos.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Por otro lado, Telecinco no alteró su programación más allá de un avance informativo en medio de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Precisamente el reality show sufrió una caída de -2,3 puntos al marcar un 11,9%. 'Cuarto milenio' también empeora sus resultados con un 5,5% y una pérdida de -1,1 puntos.
Álex Ghita abandona 'Supervivientes 2026'
Prime time
- Los resultados de las elecciones de Castilla y León firman un 8,2% en La 1
- Antena 3 alcanza el 10,4% con su especial informativo
- Bajada de -2,3 puntos para 'Conexión Honduras' (11,9%)
- 5,5% firma 'Cuarto milenio' tras peder -1,1 puntos
- El especial de 'Al rojo vivo' reúne a un 8% en los resultados
15M Castilla y León decide: Resultados1.037.000 8,2%
15M Castilla y León decide: Análisis674.000 6,2%
Oscarizados 517.000 7,2%
Imprescindibles461.000 3,6%
Gemma Cuervo, sentires461.000 3,6%
Al cielo con ella460.000 4,1%
Zero dramas270.000 3,5%
Especial informativo 1.333.000 10,4%
Una nueva vida830.000 10,7%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21419.000 3,3%
Cuarto milenio562.000 5,5%
Supervivientes: Conexión Honduras921.000 11,9%
ARV: Elecciones Castilla y León: El año decisivo1.017.000 8,0%
ARV: Elecciones Castilla y León: El año decisivo: El análisis477.000 5,0%
Fotograma del episodio de 'Una nueva vida' del domingo 15 de marzo
Late night
- El cine de La 1 pincha con un 5%
- La reposición de 'Una nueva vida' (4,6%) baja -1 punto
- +0,2 puntos se alza 'Cuarto milenio' (6,2%)
- Las reposiciones de 'Equipo de investigación' caen a los infiernos
Oscarizados (Continuación) 517.000 7,2%
Oscarizados 2 131.000 5,0%
Pioneras 50.000 1,2%
Pioneras 30.000 1,3%
Una nueva vida (Continuación)830.000 10,7%
Una nueva vida114.000 4,6%
Cuarto milenio231.000 6,9%
Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)921.000 11,9%
Gran Madrid show150.000 8,0%
Equipo de investigación 180.000 3,0%
Equipo de investigación 52.000 1,7%
Equipo de investigación 43.000 2,4%
'El discurso del rey' alcanza un 9,6% en La 1
Sobremesa y tarde
- 'Multicine' (12,8%) crece +2 puntos en su primera sesión
- +0,5 puntos sube '¡Allá tú!' (8,5%)
- El especial de las elecciones 'Primeros datos' reúne a un 10,1%
- -1,2 puntos baja 'Home cinema' (7,2%)
- 5,2% para 'La Roca', que se alza +0,3 puntos
Oscarizados 899.000 9,6%
Oscarizados 2 567.000 6,4%
15M Castilla y León decide582.000 6,0%
Aquí la Tierra1.062.000 9,8%
15M Castilla y León decide: Primeros datos1.159.000 10,1%
Saber y ganar: Fin de semana388.000 4,1%
Grandes documentales234.000 2,5%
Zambia salvaje 232.000 2,5%
Mares en movimiento 233.000 2,5%
Tecnología animal 237.000 2,7%
Documentales de La 2214.000 2,5%
El sistema solar 214.000 2,5%
España sin asfalto 286.000 3,0%
Crecemos juntas: La serie257.000 2,5%
Ríos 339.000 2,8%
Multicine 1.206.000 12,8%
Multicine 2 1.001.000 11,4%
Multicine 3 785.000 7,6%
Home cinema 685.000 7,2%
Home cinema 2 483.000 5,4%
Fiesta737.000 8,1%
¡Allá tú!938.000 8,8%
La Roca474.000 5,2%
Carlos Sobera recibe un regalo de un concursante de 'El precio justo'
Mañana
- -1,3 puntos desciende 'D Corazón' (8,7%)
- 8,1% marca 'El precio justo', que mejora +0,9 puntos
- 'La ruleta de la suerte' anota un 17,2% (+2,5) con su reposición
Agrosfera105.000 13,3%
15M Castilla y León decide: Avance279.000 14,6%
Viaje al centro de la tele 311.000 9,1%
Lazos de sangre 288.000 7,3%
D Corazón552.000 8,7%
15M Castilla y León decide: Avance568.000 8,8%
El Sistema Solar 16.000 1,7%
Los conciertos de La 2 36.000 2,2%
Medina40.000 1,8%
Buenas noticias tv40.000 1,6%
Shalom43.000 1,6%
Últimas preguntas85.000 2,8%
El día del señor250.000 7,4%
Santa misa256.000 7,6%
Pueblo de Dios 112.000 3,3%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista98.000 2,6%
Un país para leerlo 81.000 2,0%
Flash moda79.000 1,7%
El escarabajo verde 69.000 1,3%
¡Qué animal! 101.000 1,5%
¡Qué animal! 146.000 1,9%
Saber y ganar: Fin de semana179.000 2,0%
Los más...48.000 2,5%
Los más tv48.000 2,5%
Centímetros cúbicos101.000 3,3%
Los más...110.000 3,3%
Los más tv111.000 3,3%
El 1%204.000 5,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 373.000 8,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 657.000 12,6%
La ruleta de la suerte1.263.000 17,2%
Love shopping tv6.000 0,9%
¡Toma salami! 31.000 3,9%
¡Toma salami! 79.000 7,4%
Volando voy 143.000 7,6%
Volando voy 263.000 8,3%
Viajeros Cuatro 325.000 9,0%
Viajeros Cuatro 393.000 8,2%
Enphorma2.000 0,3%
Love shopping tv10.000 0,8%
Got Talent España: Momentazos55.000 3,5%
Got Talent España225.000 7,5%
El precio justo325.000 7,5%
El precio justo562.000 8,1%
Equipo de investigación 37.000 3,8%
Aruser@s weekend189.000 8,0%
Equipo de investigación 193.000 5,7%
Equipo de investigación 189.000 4,9%
Equipo de investigación 283.000 5,8%
Informativos
'Antena 3 noticias 1 fin de semana' arrasa en la sobremesa y supera los 2 millones al alcanzar un 23%. 'Telediario fin de semana 1' queda a casi 10 puntos de distancia con un 13,8%. Por su parte, 'Informativos Telecinco 15:00' firma un 8,2%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' también lidera al conseguir un 13,6%. 'Telediario fin de semana 2' se apunta un 9,7%, 2 puntos por encima de 'Informativos Telecinco 21:00' (7,7%).
Fin de semana 24h67.000 10,7%
Fin de semana 24h194.000 14,4%
Fin de semana 24h281.000 9,9%
Telediario fin semana 11.283.000 13,8%
Telediario fin semana 21.200.000 9,7%
Antena 3 noticias 1 fin de semana2.126.000 23,0%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.721.000 13,6%
Noticias Cuatro 1640.000 8,9%
El desmarque Cuatro 1416.000 4,6%
Noticias Cuatro 2703.000 6,7%
Informativos Telecinco 15:00753.000 8,2%
Informativos Telecinco 21:00963.000 7,7%
laSexta noticias 14h548.000 7,7%
l'AmaSexta deportes 1351.000 3,9%
laSexta noticias 20h981.000 9,3%