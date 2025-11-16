'La ruleta' (11,8%) sube y lidera contra 'Bailando con las estrellas' (10,5%) y el documental de La 1 (10,3%)

Por Redacción | |

La noche del sábado 15 de noviembre de 2025 ha estado marcada por la subida de 'La ruleta de la suerte' en su versión de prime time. El concurso de Jorge Fernández ha mejorado +1 punto entero en una semana, firmando un 11,8% con más de 1,2 millones de espectadores, siendo así la emisión más vista de su historia en esta franja.

En Telecinco, su 'Bailando con las estrellas' cede ligeramente -0,4 puntos en una semana y registra un 10,5% con 828.000 espectadores, dominando su franja, que se extiende hasta casi las dos de la mañana. En La 1, el documental 'Voladura 76' sobre la elaboración del complot político que cambió el país por completo marca un 10,3% con 1.092.000 espectadores, siendo segunda opción de su franja por detrás de Antena 3.

Jorge González, semifinalista de 'Bailando con las estrellas'

El cine en Cuatro mejora notablemente respecto al sábado anterior, consiguiendo un 9,6% (+2,5 puntos) con 965.000 espectadores gracias a la película 'Predator: La presa'. A su vez, 'laSexta Xplica!' se mantiene en su línea y prácticamente clava los espectadores de hace siete días al reunir a 583.000 y marca un 7,1%.

En la mañana, el duelo de magacines lo gana 'D Corazón', que mejora y alcanza un 10,2% con 628.000 espectadores, mientras que '¡Vaya fama!' se conforma con un 6,7% con 421.000 espectadores. Ya en la tarde, el fútbol de la Selección Española consigue un gran 29,1% con 2,7 millones de espectadores en La 1. En Telecinco, 'Fiesta' registra un 9,3% con 860.000 espectadores y los tres multicines de Antena 3 anotan un 11,9%, un 7,9% y un 6,4%, respectivamente.

La Selección Española de fútbol gana a Georgia

Informativos

En el terreno informativo, La 1 ha sabido aprovechar el gran arrastre del fútbol en su emisión del prime time, con la que ha liderado su franja al marcar un 16,3% con más de 1,7 millones de espectadores. En este caso, Antena 3 ha conseguido un 21,5% en el mediodía y un 12,7% con 1.393.000 espectadores en la noche, siendo la segunda opción por detrás de La 1. Mientras tanto, Telecinco anotaba un 8,2% en la sobremesa y un 8,4% en el prime time.

Cadenas

La goleada de España a Georgia también ha ayudado a La 1 a liderar la jornada con un 14,2% de share promedio. Antena 3 se mantiene por encima del doble dígito con un 10,4%, mientras que Telecinco se queda dos puntos atrás con un 8,4%. Cuatro mejora y alcanza un 7,3% y laSexta promedia un 5,4%.

