"La teniente O'Neil" en Neox y "Como Dios" en BeMad se reparten la noche en las TDT

El ranking de programas TDT del sábado deja un Top 5 muy repartido entre cadenas, aunque con cierto protagonismo del cine. El primer puesto es para Neox, que lidera gracias a la emisión de "La teniente O'Neil", que alcanza 244.000 espectadores y un 2,9% de cuota. Muy cerca se sitúa BeMad en segunda posición con "Como Dios" (239.000 y 2,8%), confirmando el buen rendimiento del contenedor cinematográfico en el canal.
El tercer puesto vuelve a ser para Neox, que cuela un episodio de 'Los Simpson' (236.000 y 2,8%), demostrando la solidez de la serie animada incluso en fin de semana. En cuarta posición aparece TRECE, que logra el mejor share del Top 5 con "Enfrentados" (3,2% y 225.000), mientras que la misma cadena repite en quinto lugar con "Squanto, el último gran guerrero" (224.000 y 2,7%).
En cuanto al acumulado diario de cadenas, FDF y Energy lideran con un 2,1%, pese a no colarse en el Top 10 de lo más visto. Muy cerca se sitúa TRECE en tercera posición con un 2,0%, seguida de BeMad, que alcanza el cuarto puesto con un 1,9%. Cierran el top 5 Neox y Atreseries, que comparten la quinta plaza con un 1,8%.
Ranking cadenas TDT Sábado, 18 de Abril de 2026
Ranking programas TDT Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La teniente O'Neil
15:24
17:52
244.000
2,9%
Cine Como Dios
15:49
17:19
239.000
2,8%
Los Simpson
14:57
15:24
236.000
2,8%
Cine Enfrentados
18:30
20:27
225.000
3,2%
Cine Squanto, el último gran guerrero
16:38
18:30
224.000
2,7%
Cine Tango y Cash
22:01
23:43
214.000
1,8%
CSI: Nueva York ¿quién es?
20:29
21:26
213.000
2,4%
CSI: Nueva York Impulso homicida
24:14
24:58
203.000
2,9%
CSI: Nueva York Brooklyn hasta la muerte
21:26
22:22
202.000
1,8%
Cine Sister Act 2: de vuelta al convento
13:57
15:49
191.000
2,5%
Ranking FDF (2,1%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
17:48
19:15
191.000
2,6%
La que se avecina Una piña,una gogo cuarentona ...
15:41
17:48
182.000
2,1%
La que se avecina Un hombre salvaje,una vieja ...
13:45
15:41
173.000
2,4%
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
19:15
21:06
166.000
2,2%
La que se avecina Una fuga playera,un santuario ...
21:06
22:55
134.000
1,2%
Ranking Energy (2,1%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York ¿quién es?
20:29
21:26
213.000
2,4%
CSI: Nueva York Impulso homicida
24:14
24:58
203.000
2,9%
CSI: Nueva York Brooklyn hasta la muerte
21:26
22:22
202.000
1,8%
CSI: Nueva York Encrucijada
17:49
18:46
171.000
2,2%
CSI: Nueva York El efecto domino
22:22
23:10
166.000
1,4%
Ranking TRECE (2,0%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Enfrentados
18:30
20:27
225.000
3,2%
Cine Squanto, el último gran guerrero
16:38
18:30
224.000
2,7%
Cine Tango y Cash
22:01
23:43
214.000
1,8%
Cine Robin hood,el magnifico
14:44
16:38
169.000
2,0%
Cine Breakdown
23:43
25:14
162.000
2,1%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Como Dios
15:49
17:19
239.000
2,8%
Cine Sister Act 2: de vuelta al convento
13:57
15:49
191.000
2,5%
Cine Dos tontos muy tontos
17:19
19:13
156.000
2,0%
Cine Resacon en las vegas
22:45
24:40
130.000
1,2%
Cine El caballero negro(2001)
21:05
22:45
130.000
1,1%
Ranking Neox (1,8%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La teniente O'Neil
15:24
17:52
244.000
2,9%
Los Simpson
14:57
15:24
236.000
2,8%
Los Simpson
14:31
14:57
184.000
2,5%
Cine El beso del dragon
22:43
24:36
177.000
1,6%
Cine Uss indianapolis:hombres de valor
17:52
20:06
160.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico La Lézarde
22:50
23:50
170.000
1,4%
Crimen en el trópico Coeur Bouliki
21:47
22:50
168.000
1,4%
Crimen en el pacifico Angelo
23:50
24:52
166.000
2,0%
Crimen en el paraíso
09:53
21:47
122.000
1,9%
Crimen en el pacifico Angelo(2 parte)
24:52
25:53
104.000
2,3%
Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Resident
23:15
24:16
169.000
1,5%
The Resident
22:24
23:15
163.000
1,3%
La casa de mis sueños Mark y ashley
21:29
22:24
160.000
1,4%
La casa de mis sueños Gina
19:51
20:38
144.000
2,0%
La casa de mis sueños Laurel y craig
18:57
19:51
141.000
2,0%
Ranking DMAX (1,4%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¡me lo quedo!
13:18
13:40
115.000
2,9%
Seprona en accion
20:32
21:01
114.000
1,4%
091 alerta policia
22:01
22:52
110.000
0,9%
Ingenieria abandonada:estados unidos
15:18
16:09
110.000
1,3%
Ingenieria abandonada:estados unidos
13:43
14:31
100.000
1,8%
Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:25
23:01
161.000
1,4%
La tormenta
20:17
21:25
139.000
1,6%
Secretos de familia
23:01
23:56
138.000
1,2%
Me atrevo a amarte
15:31
18:00
99.000
1,2%
La tormenta
18:00
18:16
97.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:38
23:59
163.000
1,4%
Batalla de restaurantes
21:10
22:38
134.000
1,2%
Especial final copa del rey:atletico-r.sociedad.el ...
24:00
26:30
101.000
1,9%
¿Quién da más? De duelo en arcadia
15:35
15:55
100.000
1,2%
Pesadilla en la cocina
19:55
21:08
82.000
1,1%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los pies me estan matando
22:20
23:13
148.000
1,2%
Los pies me estan matando
23:13
24:08
127.000
1,1%
Los pies me estan matando
21:27
22:20
117.000
1,0%
Si,quiero ese vestido
15:49
16:38
106.000
1,2%
Si,quiero ese vestido(benelux)
16:38
17:31
100.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
D.reg(fin de semana 24h)
10:00
14:25
103.000
3,2%
Teled. fin semana 1
14:57
15:40
102.000
1,2%
D.reg(audiencia abierta)
14:25
14:55
100.000
1,4%
Fin de semana 24h:en directo Iv reunion en ...
10:06
10:13
99.000
4,2%
Fin de semana 24h:en directo Maria corina ...
11:39
11:48
87.000
3,4%
Ranking Squirrel (1,0%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The outpost
15:47
17:40
100.000
1,2%
Cine Transpecos
22:01
23:22
93.000
0,8%
Cine Esencia de mujer
17:40
20:12
87.000
1,2%
Cine Hi-lo country
20:12
22:01
77.000
0,8%
La amenaza de casandra
12:36
14:11
73.000
1,8%
Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
10:02
10:12
103.000
4,4%
Looney tunes cartoons
17:25
17:32
101.000
1,2%
Cine Tom y jerry mision espia
15:19
16:35
101.000
1,2%
Looney tunes cartoons
16:40
16:45
98.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
21:18
21:29
97.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
10:12
10:19
123.000
5,1%
Cine Indiana jones y el dial del destino
15:05
17:22
95.000
1,1%
Bluey
10:27
10:34
89.000
3,5%
Bluey
10:19
10:26
89.000
3,6%
Bluey
10:34
10:41
79.000
3,1%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tenis:atp 500 R.jodar-a.fils:barcelona
16:10
18:02
159.000
1,9%
Tenis:atp 500 ...
13:41
15:39
145.000
2,1%
Post tenis:atp 500 ...
18:02
18:18
134.000
1,7%
Previo tenis:atp 500 ...
15:45
16:10
90.000
1,0%
Previo tenis:atp 500 ...
13:00
13:41
77.000
2,0%
Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 18 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:05
17:02
100.000
1,2%
Caso cerrado
15:08
16:05
82.000
1,0%
Caso cerrado
17:02
18:07
80.000
1,0%
Caso cerrado
18:59
19:58
72.000
1,0%
Caso cerrado
18:07
18:59
69.000
0,9%