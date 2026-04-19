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Audiencias 'Barrio Esperanza' lidera en su estreno dejando a 'Supervivientes' con un 11,6%

AUDIENCIAS SÁBADO 18 DE ABRIL

Los penalties de la Copa del Rey arrasan en La 1 con más de 5 millones de espectadores (45,5%)

Antes, el partido y la prórroga lograron un 37,3% y un 39,6%. La 1 se lleva el día con un 19,4%.

Los penalties de la Copa del Rey arrasan en La 1 con más de 5 millones de espectadores (45,5%)
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 19 Abril 2026 12:40 | Última actualización: Lunes 20 Abril 2026 16:57 (hace 4 horas)

Audiencias Sábado 18 de Abril de 2026

  • logola1

    19,4%

  • logoantena3

    10,4%

  • logotelecinco

    6,2%

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    5,8%

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    5,0%

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    2,1%

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Como era previsible, la final de la Copa del Rey celebrada este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad arrasó en audiencias en La 1. El encuentro, además, se prolongó con prórroga y tanda de penaltis, lo que impulsó aún más sus datos.

En concreto, los 90 minutos reglamentarios reunieron a cerca de 4,3 millones de espectadores, con un 37,3% de cuota de pantalla. La prórroga, que se extendió durante 40 minutos, elevó la cifra hasta los 4,7 millones y un 39,6% de share.

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El punto álgido de la noche llegó con la tanda de penaltis y la posterior celebración de la Real Sociedad como campeona, que congregaron a 5,2 millones de espectadores y un destacado 45,5% de cuota, cerrando una emisión con cifras sobresalientes.

Poco pudo hacer la competencia ante este evento en la cadena pública. Por un lado, Antena 3 decidió emitir una reposición de 'Atrapa un millón' que se saldó con un 6,1% y 728.000 espectadores, mientras que Telecinco hizo lo propio con 'Got Talent España' registrando un 6,3% y 569.000 televidentes.

Prime time

  • Grandes datos para la final de la Copa del Rey (37,3%, 39,6% y 45,5%)
  • 'Atrapa un millón' y 'Got Talent' logran un 6,1% y un 6,3% con reposiciones
  • "Los amos de Brooklyn" no consigue pasar del 4,3% en Cuatro
  • Discreto 4,8% para 'laSexta Xplica' frente al fútbol
La 1

Fútbol: Copa del Rey 4.286.000 37,3%

Prorroga fútbol: Copa del Rey 4.705.000 39,6%

Penaltis fútbol: Copa del Rey 5.204.000 45,5%

Post fútbol: Copa del Rey 2.565.000 29,6%

La 2

La vuelta al mundo en 80 likes 259.000 2,2%

Version española presentacion 184.000 1,7%

Versión española 226.000 1,9%

Version española coloquio 106.000 1,2%

Antena 3

Antena 3 presenta 560.000 4,8%

Atrapa un millón728.000 6,1%

Cuatro

First Dates306.000 2,9%

First Dates616.000 5,1%

El blockbuster 377.000 4,3%

Telecinco

Got talent España: very best569.000 6,3%

laSexta

Sabado clave353.000 3,2%

laSexta Xplica448.000 4,8%

Late night

  • "Ángeles y Demonios" consigue aprovechar el arrastre del fútbol con un 13,6%
  • 'Atrapa un millón' mejora en late night (7%)
  • El 'Cine Cuatro' en late night pierde 1,6 puntos con respecto al pasado sábado
  • 'Equipo de investigación' cae cerca de 2 puntos en una semana
La 1

Superestrellas: Tom Hanks 556.000 13,6%

La 2

La noche temática 46.000 1,1%

Dezo Hoffmann, el fotógrafo de los Beatles45.000 1,0%

Retratando a Lee Miller49.000 2,0%

Antena 3

Atrapa un millón399.000 7,0%

Sportium Game Show100.000 4,1%

Cuatro

Cine Cuatro 150.000 4,9%

Telecinco

Gran Madrid Show127.000 4,8%

laSexta

Equipo de investigación 174.000 6,3%

Sobremesa y tarde

  • "La fuga de Elizabeth Thomas" destaca en la tarde de Antena 3 con un 13,6%
  • El fútbol femenino no interesa en la tarde de La 1 (9%)
  • "Independence Day" en Cuatro supera a 'Fiesta' (8,2% vs 7,6%)
  • 'La Roca' sube dos décimas en laSexta
La 1

Fútbol: Clasificación Mundial femenino 768.000 9,0%

Sesión de tarde 572.000 7,8%

Aquí la Tierra679.000 9,8%

Previo fútbol: Copa del Rey 1.366.000 17,4%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana439.000 5,1%

Grandes documentales295.000 3,6%

Bandidos enmascarados283.000 3,3%

Espacios naturales espectaculares 302.000 3,6%

Fauna letal 305.000 3,9%

Atención obras184.000 2,6%

Días de cine165.000 2,4%

Maravillas de Europa 158.000 2,2%

La vuelta al mundo en 80 likes 230.000 2,4%

Antena 3

Multicine 1.159.000 13,6%

Multicine 2 890.000 12,1%

Multicine 3 727.000 9,9%

Cuatro

Home cinema 687.000 8,2%

Home cinema 2 412.000 5,8%

Telecinco

Fiesta592.000 7,6%

laSexta

La Roca362.000 4,6%

Mañana

  • 'La ruleta de la Suerte' sigue intratable en la mañana (19,4%)
  • 'D Corazón' cae siete décimas (9,3%)
  • 'Viajeros Cuatro' (6,8%) funciona mejor que 'Visto lo visto' (6%) en Telecinco
  • Aceptables registros para 'Equipo de investigación' en laSexta (6,2%, 5,4% y 6,2%)
La 1

Audiencia abierta252.000 10,4%

Viaje al centro de la tele 200.000 8,2%

Viaje al centro de la tele 234.000 9,3%

Viaje al centro de la tele 309.000 10,6%

D Corazón507.000 9,3%

La 2

Cine 21.000 3,2%

Los conciertos de La 2 24.000 2,0%

Concierto homenaje al pueblo de La Palma36.000 2,0%

Objetivo igualdad44.000 2,1%

En lengua de signos38.000 1,7%

Agrosfera64.000 2,6%

¡Qué animal! 46.000 1,9%

Arqueomanía 29.000 1,1%

Arqueomanía 43.000 1,7%

Hundidos 65.000 2,3%

Página 2 59.000 1,7%

Tendido cero129.000 2,7%

Viajar en tren 107.000 1,6%

Saber y ganar: Fin de semana148.000 1,8%

Antena 3

Los más...72.000 5,1%

Tu cara me suena296.000 11,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 351.000 10,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 500.000 11,7%

La ruleta de la suerte1.278.000 19,4%

Cuatro

¡Toma salami! 30.000 4,2%

Volando voy 75.000 6,2%

Volando voy 203.000 9,6%

Volando voy 272.000 11,1%

Viajeros Cuatro 163.000 6,1%

Viajeros Cuatro 257.000 6,8%

Telecinco

Miramúsica5.000 0,7%

Enphorma10.000 1,4%

Love shopping TV9.000 0,9%

Got Talent España: momentazos88.000 4,9%

Más que coches79.000 3,3%

El precio justo 93.000 3,6%

El precio justo 227.000 6,3%

Visto lo visto392.000 6,0%

laSexta

Equipo de investigación 46.000 5,6%

Aruser@s weekend178.000 8,9%

Equipo de investigación 155.000 6,2%

Equipo de investigación 151.000 5,4%

Equipo de investigación 242.000 6,2%

Informativos

'Antena 3 Noticias Fin de Semana' mantiene su hegemonía en la sobremesa con un rotundo 21,5% de cuota. A considerable distancia se sitúa el 'Telediario 1', que firma un 13,1% y 1.320.000 espectadores, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' queda rezagado con un discreto 7,2% (737.000 seguidores).

La franja nocturna estuvo marcada por el fútbol, que alteró el tablero informativo a partir de las 21:00h. Con la segunda edición del 'Telediario' fuera de la parrilla por el encuentro, el resto de ofertas se vio lastrado: Antena 3 bajó hasta el 8,4% y Telecinco se quedó en un 5,5%. La cara de la moneda fue para 'laSexta Noticias 20h', que al esquivar el partido, logró destacar con un sólido 7,4%.

La 1

Fin de semana 24h227.000 17,9%

Telediario fin de semana 11.140.000 13,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.821.000 21,5%

Antena 3 noticias 2 fin de semana849.000 8,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1534.000 8,4%

El desmarque Cuatro 1465.000 5,5%

Noticias Cuatro 2420.000 5,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00614.000 7,2%

Informativos Telecinco 21:00557.000 5,5%

laSexta

laSexta noticias 14h480.000 7,6%

laSexta deportes 1340.000 4,1%

laSexta noticias 20h542.000 7,4%

laSexta deportes 2269.000 2,8%

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