Audiencias Sábado 18 de Abril de 2026
19,4%
10,4%
6,2%
5,8%
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2,4%
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Como era previsible, la final de la Copa del Rey celebrada este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad arrasó en audiencias en La 1. El encuentro, además, se prolongó con prórroga y tanda de penaltis, lo que impulsó aún más sus datos.
En concreto, los 90 minutos reglamentarios reunieron a cerca de 4,3 millones de espectadores, con un 37,3% de cuota de pantalla. La prórroga, que se extendió durante 40 minutos, elevó la cifra hasta los 4,7 millones y un 39,6% de share.
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El punto álgido de la noche llegó con la tanda de penaltis y la posterior celebración de la Real Sociedad como campeona, que congregaron a 5,2 millones de espectadores y un destacado 45,5% de cuota, cerrando una emisión con cifras sobresalientes.
Poco pudo hacer la competencia ante este evento en la cadena pública. Por un lado, Antena 3 decidió emitir una reposición de 'Atrapa un millón' que se saldó con un 6,1% y 728.000 espectadores, mientras que Telecinco hizo lo propio con 'Got Talent España' registrando un 6,3% y 569.000 televidentes.
Prime time
- Grandes datos para la final de la Copa del Rey (37,3%, 39,6% y 45,5%)
- 'Atrapa un millón' y 'Got Talent' logran un 6,1% y un 6,3% con reposiciones
- "Los amos de Brooklyn" no consigue pasar del 4,3% en Cuatro
- Discreto 4,8% para 'laSexta Xplica' frente al fútbol
Fútbol: Copa del Rey 4.286.000 37,3%
Prorroga fútbol: Copa del Rey 4.705.000 39,6%
Penaltis fútbol: Copa del Rey 5.204.000 45,5%
Post fútbol: Copa del Rey 2.565.000 29,6%
La vuelta al mundo en 80 likes 259.000 2,2%
Version española presentacion 184.000 1,7%
Versión española 226.000 1,9%
Version española coloquio 106.000 1,2%
Antena 3 presenta 560.000 4,8%
Atrapa un millón728.000 6,1%
First Dates306.000 2,9%
First Dates616.000 5,1%
El blockbuster 377.000 4,3%
Got talent España: very best569.000 6,3%
Sabado clave353.000 3,2%
laSexta Xplica448.000 4,8%
Late night
- "Ángeles y Demonios" consigue aprovechar el arrastre del fútbol con un 13,6%
- 'Atrapa un millón' mejora en late night (7%)
- El 'Cine Cuatro' en late night pierde 1,6 puntos con respecto al pasado sábado
- 'Equipo de investigación' cae cerca de 2 puntos en una semana
Superestrellas: Tom Hanks 556.000 13,6%
La noche temática 46.000 1,1%
Dezo Hoffmann, el fotógrafo de los Beatles45.000 1,0%
Retratando a Lee Miller49.000 2,0%
Atrapa un millón399.000 7,0%
Sportium Game Show100.000 4,1%
Cine Cuatro 150.000 4,9%
Gran Madrid Show127.000 4,8%
Equipo de investigación 174.000 6,3%
Sobremesa y tarde
- "La fuga de Elizabeth Thomas" destaca en la tarde de Antena 3 con un 13,6%
- El fútbol femenino no interesa en la tarde de La 1 (9%)
- "Independence Day" en Cuatro supera a 'Fiesta' (8,2% vs 7,6%)
- 'La Roca' sube dos décimas en laSexta
Fútbol: Clasificación Mundial femenino 768.000 9,0%
Sesión de tarde 572.000 7,8%
Aquí la Tierra679.000 9,8%
Previo fútbol: Copa del Rey 1.366.000 17,4%
Saber y ganar: Fin de semana439.000 5,1%
Grandes documentales295.000 3,6%
Bandidos enmascarados283.000 3,3%
Espacios naturales espectaculares 302.000 3,6%
Fauna letal 305.000 3,9%
Atención obras184.000 2,6%
Días de cine165.000 2,4%
Maravillas de Europa 158.000 2,2%
La vuelta al mundo en 80 likes 230.000 2,4%
Multicine 1.159.000 13,6%
Multicine 2 890.000 12,1%
Multicine 3 727.000 9,9%
Home cinema 687.000 8,2%
Home cinema 2 412.000 5,8%
Fiesta592.000 7,6%
La Roca362.000 4,6%
Mañana
- 'La ruleta de la Suerte' sigue intratable en la mañana (19,4%)
- 'D Corazón' cae siete décimas (9,3%)
- 'Viajeros Cuatro' (6,8%) funciona mejor que 'Visto lo visto' (6%) en Telecinco
- Aceptables registros para 'Equipo de investigación' en laSexta (6,2%, 5,4% y 6,2%)
Audiencia abierta252.000 10,4%
Viaje al centro de la tele 200.000 8,2%
Viaje al centro de la tele 234.000 9,3%
Viaje al centro de la tele 309.000 10,6%
D Corazón507.000 9,3%
Cine 21.000 3,2%
Los conciertos de La 2 24.000 2,0%
Concierto homenaje al pueblo de La Palma36.000 2,0%
Objetivo igualdad44.000 2,1%
En lengua de signos38.000 1,7%
Agrosfera64.000 2,6%
¡Qué animal! 46.000 1,9%
Arqueomanía 29.000 1,1%
Arqueomanía 43.000 1,7%
Hundidos 65.000 2,3%
Página 2 59.000 1,7%
Tendido cero129.000 2,7%
Viajar en tren 107.000 1,6%
Saber y ganar: Fin de semana148.000 1,8%
Los más...72.000 5,1%
Tu cara me suena296.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 351.000 10,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 500.000 11,7%
La ruleta de la suerte1.278.000 19,4%
¡Toma salami! 30.000 4,2%
Volando voy 75.000 6,2%
Volando voy 203.000 9,6%
Volando voy 272.000 11,1%
Viajeros Cuatro 163.000 6,1%
Viajeros Cuatro 257.000 6,8%
Miramúsica5.000 0,7%
Enphorma10.000 1,4%
Love shopping TV9.000 0,9%
Got Talent España: momentazos88.000 4,9%
Más que coches79.000 3,3%
El precio justo 93.000 3,6%
El precio justo 227.000 6,3%
Visto lo visto392.000 6,0%
Equipo de investigación 46.000 5,6%
Aruser@s weekend178.000 8,9%
Equipo de investigación 155.000 6,2%
Equipo de investigación 151.000 5,4%
Equipo de investigación 242.000 6,2%
Informativos
'Antena 3 Noticias Fin de Semana' mantiene su hegemonía en la sobremesa con un rotundo 21,5% de cuota. A considerable distancia se sitúa el 'Telediario 1', que firma un 13,1% y 1.320.000 espectadores, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' queda rezagado con un discreto 7,2% (737.000 seguidores).
La franja nocturna estuvo marcada por el fútbol, que alteró el tablero informativo a partir de las 21:00h. Con la segunda edición del 'Telediario' fuera de la parrilla por el encuentro, el resto de ofertas se vio lastrado: Antena 3 bajó hasta el 8,4% y Telecinco se quedó en un 5,5%. La cara de la moneda fue para 'laSexta Noticias 20h', que al esquivar el partido, logró destacar con un sólido 7,4%.
Fin de semana 24h227.000 17,9%
Telediario fin de semana 11.140.000 13,4%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.821.000 21,5%
Antena 3 noticias 2 fin de semana849.000 8,4%
Noticias Cuatro 1534.000 8,4%
El desmarque Cuatro 1465.000 5,5%
Noticias Cuatro 2420.000 5,8%
Informativos Telecinco 15:00614.000 7,2%
Informativos Telecinco 21:00557.000 5,5%
laSexta noticias 14h480.000 7,6%
laSexta deportes 1340.000 4,1%
laSexta noticias 20h542.000 7,4%
laSexta deportes 2269.000 2,8%