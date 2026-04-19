Por Redacción | |

Como era previsible, la final de la Copa del Rey celebrada este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad arrasó en audiencias en La 1. El encuentro, además, se prolongó con prórroga y tanda de penaltis, lo que impulsó aún más sus datos.

En concreto, los 90 minutos reglamentarios reunieron a cerca de 4,3 millones de espectadores, con un 37,3% de cuota de pantalla. La prórroga, que se extendió durante 40 minutos, elevó la cifra hasta los 4,7 millones y un 39,6% de share.

El punto álgido de la noche llegó con la tanda de penaltis y la posterior celebración de la Real Sociedad como campeona, que congregaron a 5,2 millones de espectadores y un destacado 45,5% de cuota, cerrando una emisión con cifras sobresalientes.

Poco pudo hacer la competencia ante este evento en la cadena pública. Por un lado, Antena 3 decidió emitir una reposición de 'Atrapa un millón' que se saldó con un 6,1% y 728.000 espectadores, mientras que Telecinco hizo lo propio con 'Got Talent España' registrando un 6,3% y 569.000 televidentes.

Prime time

Grandes datos para la final de la Copa del Rey (37,3%, 39,6% y 45,5%)

'Atrapa un millón' y 'Got Talent' logran un 6,1% y un 6,3% con reposiciones

"Los amos de Brooklyn" no consigue pasar del 4,3% en Cuatro

Discreto 4,8% para 'laSexta Xplica' frente al fútbol

La 1

Fútbol: Copa del Rey At. Madrid - R. Sociedad 4.286.000 37,3% Prorroga fútbol: Copa del Rey At. Madrid -R. Sociedad 4.705.000 39,6% Penaltis fútbol: Copa del Rey At. Madrid -R. Sociedad 5.204.000 45,5% Post fútbol: Copa del Rey At. Madrid -R. Sociedad 2.565.000 29,6%

La 2

La vuelta al mundo en 80 likes Praga, republica checa 259.000 2,2% Version española presentacion Mamifera 184.000 1,7% Versión española Mamifera 226.000 1,9% Version española coloquio Mamifera 106.000 1,2%

Antena 3

Antena 3 presenta Atrapa un millón 560.000 4,8% Atrapa un millón728.000 6,1%

Cuatro

First Dates306.000 2,9% First Dates616.000 5,1% El blockbuster Los amos de Brooklyn 377.000 4,3%

Telecinco

Got talent España: very best569.000 6,3%

laSexta

Sabado clave353.000 3,2% laSexta Xplica448.000 4,8%

Late night

"Ángeles y Demonios" consigue aprovechar el arrastre del fútbol con un 13,6%

'Atrapa un millón' mejora en late night (7%)

El 'Cine Cuatro' en late night pierde 1,6 puntos con respecto al pasado sábado

'Equipo de investigación' cae cerca de 2 puntos en una semana

La 1

Superestrellas: Tom Hanks Ángeles y Demonios 556.000 13,6%

La 2

La noche temática Dezo Hoffmann y Lee Miller. Detrás de la cámara 46.000 1,1% Dezo Hoffmann, el fotógrafo de los Beatles45.000 1,0% Retratando a Lee Miller49.000 2,0%

Antena 3

Atrapa un millón399.000 7,0% Sportium Game Show100.000 4,1%

Cuatro

Cine Cuatro Con su propia justicia 150.000 4,9%

Telecinco

Gran Madrid Show127.000 4,8%

laSexta

Equipo de investigación El crimen del bodeguero 174.000 6,3%

Sobremesa y tarde

"La fuga de Elizabeth Thomas" destaca en la tarde de Antena 3 con un 13,6%

El fútbol femenino no interesa en la tarde de La 1 (9%)

"Independence Day" en Cuatro supera a 'Fiesta' (8,2% vs 7,6%)

'La Roca' sube dos décimas en laSexta

La 1

Fútbol: Clasificación Mundial femenino España-Ucrania 768.000 9,0% Sesión de tarde Jumanji 572.000 7,8% Aquí la Tierra679.000 9,8% Previo fútbol: Copa del Rey At. Madrid-R. Sociedad 1.366.000 17,4%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana439.000 5,1% Grandes documentales295.000 3,6% Bandidos enmascarados283.000 3,3% Espacios naturales espectaculares De las catedrales a Garajonay 302.000 3,6% Fauna letal Tenerife 305.000 3,9% Atención obras184.000 2,6% Días de cine165.000 2,4% Maravillas de Europa El Louvre, la fuerza de los siglos 158.000 2,2% La vuelta al mundo en 80 likes Miami, Estados Unidos 230.000 2,4%

Antena 3

Multicine La fuga de Elizabeth Thomas 1.159.000 13,6% Multicine 2 Casas de cristal 890.000 12,1% Multicine 3 Testigo silencioso (2019) 727.000 9,9%

Cuatro

Home cinema Independence Day 687.000 8,2% Home cinema 2 Hombres de negro 2 412.000 5,8%

Telecinco

Fiesta592.000 7,6%

laSexta

La Roca362.000 4,6%

Mañana

'La ruleta de la Suerte' sigue intratable en la mañana (19,4%)

'D Corazón' cae siete décimas (9,3%)

'Viajeros Cuatro' (6,8%) funciona mejor que 'Visto lo visto' (6%) en Telecinco

Aceptables registros para 'Equipo de investigación' en laSexta (6,2%, 5,4% y 6,2%)

La 1

Audiencia abierta252.000 10,4% Viaje al centro de la tele Especial Raphael 200.000 8,2% Viaje al centro de la tele 60 y pop 234.000 9,3% Viaje al centro de la tele Al son del verano 309.000 10,6% D Corazón507.000 9,3%

La 2

Cine Pendaripen 21.000 3,2% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025-2026 24.000 2,0% Concierto homenaje al pueblo de La Palma36.000 2,0% Objetivo igualdad44.000 2,1% En lengua de signos38.000 1,7% Agrosfera64.000 2,6% ¡Qué animal! Amor de padres 46.000 1,9% Arqueomanía El nacimiento del Neolítico (2ª parte) 29.000 1,1% Arqueomanía Los libros plúmbeos del Sacromonte 43.000 1,7% Hundidos Participation 65.000 2,3% Página 2 Especial Día del Libro 59.000 1,7% Tendido cero129.000 2,7% Viajar en tren Países Bajos: Zutphen-Winterswijk 107.000 1,6% Saber y ganar: Fin de semana148.000 1,8%

Antena 3

Los más...72.000 5,1% Tu cara me suena296.000 11,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Gratinado de alubias con conejo 351.000 10,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Langostinos a la americana con arroz 500.000 11,7% La ruleta de la suerte1.278.000 19,4%

Cuatro

¡Toma salami! Santi Millán 30.000 4,2% Volando voy Los Mallos de Riglos 75.000 6,2% Volando voy Las Médulas 203.000 9,6% Volando voy El delta del Ebro 272.000 11,1% Viajeros Cuatro Costa Brava 163.000 6,1% Viajeros Cuatro Marsella y Mónaco 257.000 6,8%

Telecinco

Miramúsica5.000 0,7% Enphorma10.000 1,4% Love shopping TV9.000 0,9% Got Talent España: momentazos88.000 4,9% Más que coches79.000 3,3% El precio justo ¡A repostar! 93.000 3,6% El precio justo ¡A repostar! 227.000 6,3% Visto lo visto392.000 6,0%

laSexta

Equipo de investigación El imperio del salmón 46.000 5,6% Aruser@s weekend178.000 8,9% Equipo de investigación Burguermanía 155.000 6,2% Equipo de investigación Huevos de oro 151.000 5,4% Equipo de investigación ¿Qué pollo estamos comiendo? 242.000 6,2%

Informativos

'Antena 3 Noticias Fin de Semana' mantiene su hegemonía en la sobremesa con un rotundo 21,5% de cuota. A considerable distancia se sitúa el 'Telediario 1', que firma un 13,1% y 1.320.000 espectadores, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' queda rezagado con un discreto 7,2% (737.000 seguidores).

La franja nocturna estuvo marcada por el fútbol, que alteró el tablero informativo a partir de las 21:00h. Con la segunda edición del 'Telediario' fuera de la parrilla por el encuentro, el resto de ofertas se vio lastrado: Antena 3 bajó hasta el 8,4% y Telecinco se quedó en un 5,5%. La cara de la moneda fue para 'laSexta Noticias 20h', que al esquivar el partido, logró destacar con un sólido 7,4%.

La 1

Fin de semana 24h227.000 17,9% Telediario fin de semana 11.140.000 13,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.821.000 21,5% Antena 3 noticias 2 fin de semana849.000 8,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1534.000 8,4% El desmarque Cuatro 1465.000 5,5% Noticias Cuatro 2420.000 5,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00614.000 7,2% Informativos Telecinco 21:00557.000 5,5%

laSexta

laSexta noticias 14h480.000 7,6% laSexta deportes 1340.000 4,1% laSexta noticias 20h542.000 7,4% laSexta deportes 2269.000 2,8%

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