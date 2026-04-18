'El Sótano club' anota mínimo (0,4%) en su primer día sin Alba Carrillo

Tal y como se anunció antes de su estreno, Carlos Peguer asumió en solitario la presentación de la edición del viernes de 'El Sótano Club'. Sin embargo, la entrega no logró conectar con la audiencia y se quedó en un 0,4% de cuota y 30.000 espectadores, quedando además fuera del Top 5 de Ten.
En cuanto a los espacios que sí lograron situarse entre lo más visto de la TDT, destacan, como es habitual, las telenovelas de Nova 'Leyla' (2,5%) y 'Emanet' (2,8%). Les siguen dos episodios de 'Los Simpson' en Neox, ambos con un 2,6%, y la película "Río Rojo", emitida en el contenedor 'Cine Western' de TRECE, que alcanzó un 3,2% reuniendo a 233.000 espectadores.
En el ranking diario por cadenas, las reposiciones de 'La que se avecina' mantienen su estabilidad y permiten a FDF liderar con un 2,2% de cuota. Muy cerca se sitúan Energy (2,1%) y Nova (2%). Por detrás, empatadas con un 1,7%, se encuentran Neox, TRECE y Atreseries, seguidas de DMAX (1,6%) y BeMad (1,5%).
Ranking cadenas TDT Viernes, 17 de Abril de 2026
Ranking programas TDT Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:49
23:00
262.000
2,5%
Emanet
15:00
16:30
247.000
2,8%
Los Simpson
15:11
15:36
237.000
2,6%
Cine western Rio rojo
18:45
21:30
233.000
3,2%
Los Simpson
15:36
16:02
228.000
2,6%
CSI: Miami Hundirse o nadar
21:18
22:13
227.000
2,3%
Trece y cope es noticia
20:30
20:39
224.000
3,0%
Perdona nuestros pecados
20:14
21:49
220.000
2,6%
CSI: Miami Fiesta de divorcio
22:13
23:01
218.000
2,0%
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
14:42
16:48
206.000
2,4%
Ranking FDF (2,2%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
14:42
16:48
206.000
2,4%
La que se avecina Un deposito bancario,un ...
16:48
18:52
183.000
2,6%
La que se avecina Un santo bilingüe,un topo ...
22:20
24:01
155.000
1,6%
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano,un ...
20:26
22:20
150.000
1,6%
La que se avecina Un micromachista,un condenado ...
24:01
25:53
136.000
2,5%
Ranking Energy (2,1%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Hundirse o nadar
21:18
22:13
227.000
2,3%
CSI: Miami Fiesta de divorcio
22:13
23:01
218.000
2,0%
CSI: Miami Presunto culpable
20:17
21:18
190.000
2,4%
Alert:unidad de personas desaparecidas
23:01
23:59
173.000
1,8%
This is miami:c.s.i.:miami
15:45
23:01
166.000
2,1%
Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:49
23:00
262.000
2,5%
Emanet
15:00
16:30
247.000
2,8%
Perdona nuestros pecados
20:14
21:49
220.000
2,6%
Cuando seas mia
16:30
18:43
195.000
2,7%
Marina
18:43
20:14
186.000
2,8%
Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:11
15:36
237.000
2,6%
Los Simpson
15:36
16:02
228.000
2,6%
Los Simpson
16:02
16:28
190.000
2,2%
Los Simpson
14:51
15:11
162.000
1,9%
The Big Bang Theory
20:16
20:35
156.000
2,1%
Ranking TRECE (1,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Rio rojo
18:45
21:30
233.000
3,2%
Trece y cope es noticia
20:30
20:39
224.000
3,0%
Sesion doble Los compañeros del diablo
16:51
18:42
200.000
2,8%
Sesion doble Fuga suicida
14:53
16:51
160.000
1,9%
Classics Viaje al centro de la tierra
22:07
24:23
130.000
1,3%
Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:54
26:00
166.000
2,1%
Rizzoli & Isles
15:00
15:54
128.000
1,4%
Hudson & Rex
16:48
17:34
120.000
1,6%
Hudson & Rex
15:54
16:48
114.000
1,3%
Hudson & Rex
17:34
18:24
108.000
1,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Lo increible con dan aykroyd Rituales ...
23:17
24:04
157.000
1,7%
Curiosidades de la tierra
24:04
25:01
153.000
2,3%
Curiosidades de la tierra
25:02
25:51
113.000
2,7%
Tesoros perdidos de roma Las victimas olvidadas ...
19:45
20:35
107.000
1,5%
Desaparecidos
25:53
26:30
106.000
4,2%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Traidor
15:30
17:46
152.000
1,9%
Cine Perros de guerra
20:58
22:37
142.000
1,4%
Cine Muere otra vez
17:46
19:19
128.000
1,9%
Cine 9 dias
22:37
24:50
121.000
1,4%
Cine Heroes del cielo
13:41
15:30
84.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
22:26
176.000
1,7%
Informativo 24h
23:00
23:24
161.000
1,6%
Europa 2026
22:26
22:57
159.000
1,5%
Informativo 24h
21:43
22:00
127.000
1,3%
Deportes 2
21:35
21:43
121.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora lee:maestra de la piel
22:10
23:06
153.000
1,4%
La doctora lee:maestra de la piel
23:06
24:00
148.000
1,6%
La doctora lee
21:21
22:10
132.000
1,3%
Dra.emma:clinica dermatologica
24:07
24:57
100.000
1,5%
Viviendo con un asesino
16:30
17:25
93.000
1,2%
Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:19
22:16
112.000
1,1%
Tu casa a juicio
20:17
21:19
99.000
1,2%
Tu casa a juicio:vancouver
16:38
17:35
98.000
1,3%
Vender para comprar
14:38
15:40
98.000
1,2%
9-1-1
22:16
23:04
95.000
0,9%
Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine ¿quien soy?
20:21
22:04
137.000
1,6%
Cine Venganza(avengement)
22:04
23:33
129.000
1,2%
Cine Asalto al ultimo tren
18:30
20:21
84.000
1,3%
Cine Speed asesino
23:33
25:17
83.000
1,2%
Cine Sol rojo
16:40
18:30
66.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La ballesta de acero
22:31
23:21
113.000
1,1%
Forjado a fuego La espada de barbanegra
21:50
22:31
111.000
1,1%
Vida bajo cero
16:41
17:29
100.000
1,3%
Vida bajo cero
15:44
16:41
93.000
1,1%
Vida bajo cero
14:46
15:44
90.000
1,0%
Ranking Boing (0,9%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Tadeo jones 2:el secreto del rey ...
21:31
22:56
164.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
08:16
08:26
128.000
6,8%
Doraemon,el gato cosmico
08:05
08:16
118.000
6,8%
Doraemon,el gato cosmico
08:30
08:41
117.000
5,8%
Doraemon,el gato cosmico
14:49
15:00
116.000
1,4%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
08:35
08:42
100.000
4,9%
Cine Los milagros del cielo
22:31
24:10
83.000
0,9%
Bluey
08:28
08:35
81.000
4,1%
Pokemon xyz
18:50
19:11
72.000
1,1%
La noche clan
20:38
24:10
68.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tenis:atp 500 C.norrie-r.jodar:barcelona
17:52
19:01
113.000
1,7%
Previo tenis:atp 500 ...
17:44
17:52
102.000
1,5%
Tenis:atp 500 A.fils-l.musetti:barcelona
16:12
17:27
95.000
1,2%
Atp 500
15:35
19:23
88.000
1,2%
Tenis:atp 500 T.machac-a.rublev:barcelona
13:08
14:33
47.000
1,0%
Ranking Ten (0,6%) - Viernes, 17 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:40
15:45
81.000
0,9%
Asesinato en vacaciones Tragedia en ...
25:29
26:17
55.000
1,8%
Caso cerrado
12:17
13:28
41.000
1,3%
Asesinato en vacaciones Terror en accion de ...
23:38
24:32
40.000
0,5%
Asesinato en vacaciones La ultima navidad
24:32
25:29
37.000
0,7%