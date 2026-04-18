FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Tu cara me suena' sigue sin competencia y 'The Equalizer 3' en Cuatro supera a '¡De Viernes!'

AUDIENCIAS TDT 17 DE ABRIL

'El Sótano club' anota mínimo (0,4%) en su primer día sin Alba Carrillo

Las telenovelas de Nova lideran una jornada más, acopañadas en el top 5 por 'Los Simpson' de Neox y el 'Cine Western' de TRECE con "Río Rojo".

Por RedacciónPublicado: Sábado 18 Abril 2026 09:49 (hace 12 horas) | Última actualización: Sábado 18 Abril 2026 10:32 (hace 11 horas)

Audiencias Viernes 17 de Abril de 2026

  • logoantena3

    15,5%

  • logola1

    10,7%

  • logotelecinco

    9,3%

  • logocuatro

    6,5%

  • logolasexta

    6,0%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,2%

  • logoenergy

    2,1%

  • logonova

    2,0%

  • logoneox

    1,7%

  • logo13tv

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logodivinity

    1,1%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoten

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Tal y como se anunció antes de su estreno, Carlos Peguer asumió en solitario la presentación de la edición del viernes de 'El Sótano Club'. Sin embargo, la entrega no logró conectar con la audiencia y se quedó en un 0,4% de cuota y 30.000 espectadores, quedando además fuera del Top 5 de Ten.

En cuanto a los espacios que sí lograron situarse entre lo más visto de la TDT, destacan, como es habitual, las telenovelas de Nova 'Leyla' (2,5%) y 'Emanet' (2,8%). Les siguen dos episodios de 'Los Simpson' en Neox, ambos con un 2,6%, y la película "Río Rojo", emitida en el contenedor 'Cine Western' de TRECE, que alcanzó un 3,2% reuniendo a 233.000 espectadores.

Vídeos FormulaTV

En el ranking diario por cadenas, las reposiciones de 'La que se avecina' mantienen su estabilidad y permiten a FDF liderar con un 2,2% de cuota. Muy cerca se sitúan Energy (2,1%) y Nova (2%). Por detrás, empatadas con un 1,7%, se encuentran Neox, TRECE y Atreseries, seguidas de DMAX (1,6%) y BeMad (1,5%).

Ranking cadenas TDT Viernes, 17 de Abril de 2026

FDF 2,2%

Energy 2,1%

Nova 2,0%

Neox 1,7%

TRECE 1,7%

Atreseries 1,7%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

DKiss 1,3%

Divinity 1,1%

Squirrel 1,1%

Mega (España) 1,0%

Boing 0,9%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,6%

Ten 0,6%

Ranking programas TDT Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:49
23:00
262.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
247.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:11
15:36
237.000
2,6%
TRECE
Cine western Rio rojo
18:45
21:30
233.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:36
16:02
228.000
2,6%
Energy
CSI: Miami Hundirse o nadar
21:18
22:13
227.000
2,3%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:39
224.000
3,0%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:14
21:49
220.000
2,6%
Energy
CSI: Miami Fiesta de divorcio
22:13
23:01
218.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
14:42
16:48
206.000
2,4%

Ranking FDF (2,2%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
14:42
16:48
206.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un deposito bancario,un ...
16:48
18:52
183.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe,un topo ...
22:20
24:01
155.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano,un ...
20:26
22:20
150.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un micromachista,un condenado ...
24:01
25:53
136.000
2,5%

Ranking Energy (2,1%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Hundirse o nadar
21:18
22:13
227.000
2,3%
Energy
CSI: Miami Fiesta de divorcio
22:13
23:01
218.000
2,0%
Energy
CSI: Miami Presunto culpable
20:17
21:18
190.000
2,4%
Energy
Alert:unidad de personas desaparecidas
23:01
23:59
173.000
1,8%
Energy
This is miami:c.s.i.:miami
15:45
23:01
166.000
2,1%

Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:49
23:00
262.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
247.000
2,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:14
21:49
220.000
2,6%
Nova
Cuando seas mia
16:30
18:43
195.000
2,7%
Nova
Marina
18:43
20:14
186.000
2,8%

Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:11
15:36
237.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:36
16:02
228.000
2,6%
Neox
Los Simpson
16:02
16:28
190.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:51
15:11
162.000
1,9%
Neox
The Big Bang Theory
20:16
20:35
156.000
2,1%

Ranking TRECE (1,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Rio rojo
18:45
21:30
233.000
3,2%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:39
224.000
3,0%
TRECE
Sesion doble Los compañeros del diablo
16:51
18:42
200.000
2,8%
TRECE
Sesion doble Fuga suicida
14:53
16:51
160.000
1,9%
TRECE
Classics Viaje al centro de la tierra
22:07
24:23
130.000
1,3%

Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:54
26:00
166.000
2,1%
Atreseries
Rizzoli & Isles
15:00
15:54
128.000
1,4%
Atreseries
Hudson & Rex
16:48
17:34
120.000
1,6%
Atreseries
Hudson & Rex
15:54
16:48
114.000
1,3%
Atreseries
Hudson & Rex
17:34
18:24
108.000
1,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Lo increible con dan aykroyd Rituales ...
23:17
24:04
157.000
1,7%
DMAX
Curiosidades de la tierra
24:04
25:01
153.000
2,3%
DMAX
Curiosidades de la tierra
25:02
25:51
113.000
2,7%
DMAX
Tesoros perdidos de roma Las victimas olvidadas ...
19:45
20:35
107.000
1,5%
DMAX
Desaparecidos
25:53
26:30
106.000
4,2%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Traidor
15:30
17:46
152.000
1,9%
BEMADtv
Cine Perros de guerra
20:58
22:37
142.000
1,4%
BEMADtv
Cine Muere otra vez
17:46
19:19
128.000
1,9%
BEMADtv
Cine 9 dias
22:37
24:50
121.000
1,4%
BEMADtv
Cine Heroes del cielo
13:41
15:30
84.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:26
176.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:24
161.000
1,6%
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:26
22:57
159.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:00
127.000
1,3%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:35
21:43
121.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora lee:maestra de la piel
22:10
23:06
153.000
1,4%
DKiss
La doctora lee:maestra de la piel
23:06
24:00
148.000
1,6%
DKiss
La doctora lee
21:21
22:10
132.000
1,3%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
24:07
24:57
100.000
1,5%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:30
17:25
93.000
1,2%

Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:19
22:16
112.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:17
21:19
99.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
16:38
17:35
98.000
1,3%
Divinity
Vender para comprar
14:38
15:40
98.000
1,2%
Divinity
9-1-1
22:16
23:04
95.000
0,9%

Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine ¿quien soy?
20:21
22:04
137.000
1,6%
Squirrel
Cine Venganza(avengement)
22:04
23:33
129.000
1,2%
Squirrel
Cine Asalto al ultimo tren
18:30
20:21
84.000
1,3%
Squirrel
Cine Speed asesino
23:33
25:17
83.000
1,2%
Squirrel
Cine Sol rojo
16:40
18:30
66.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La ballesta de acero
22:31
23:21
113.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada de barbanegra
21:50
22:31
111.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:41
17:29
100.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:44
16:41
93.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
14:46
15:44
90.000
1,0%

Ranking Boing (0,9%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Tadeo jones 2:el secreto del rey ...
21:31
22:56
164.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:16
08:26
128.000
6,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:05
08:16
118.000
6,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:30
08:41
117.000
5,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:49
15:00
116.000
1,4%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
08:35
08:42
100.000
4,9%
Clan TVE
Cine Los milagros del cielo
22:31
24:10
83.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
08:28
08:35
81.000
4,1%
Clan TVE
Pokemon xyz
18:50
19:11
72.000
1,1%
Clan TVE
La noche clan
20:38
24:10
68.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tenis:atp 500 C.norrie-r.jodar:barcelona
17:52
19:01
113.000
1,7%
Teledeporte
Previo tenis:atp 500 ...
17:44
17:52
102.000
1,5%
Teledeporte
Tenis:atp 500 A.fils-l.musetti:barcelona
16:12
17:27
95.000
1,2%
Teledeporte
Atp 500
15:35
19:23
88.000
1,2%
Teledeporte
Tenis:atp 500 T.machac-a.rublev:barcelona
13:08
14:33
47.000
1,0%

Ranking Ten (0,6%) - Viernes, 17 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:40
15:45
81.000
0,9%
Ten
Asesinato en vacaciones Tragedia en ...
25:29
26:17
55.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
12:17
13:28
41.000
1,3%
Ten
Asesinato en vacaciones Terror en accion de ...
23:38
24:32
40.000
0,5%
Ten
Asesinato en vacaciones La ultima navidad
24:32
25:29
37.000
0,7%
Ver todos los comentarios (3)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas