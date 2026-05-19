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AUDIENCIAS TDT 18 DE MAYO

Nova copa 7 puestos del top 10 de las temáticas TDT, pero FDF se impone en el día

'Leyla', 'Emanet', 'Cuidado con el ángel', 'Cuando seas mía', 'Marina' y 'Perdona nuestros pecados' logran entrar al top 10. El resto de ofertas destacadas son 'La que se avecina' y el cine de TRECE.

Nova copa 7 puestos del top 10 de las temáticas TDT, pero FDF se impone en el día
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Martes 19 Mayo 2026 10:44

Audiencias Lunes 18 de Mayo de 2026

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Jornada agridulce para Nova. Aunque la cadena consigue colocar siete de las diez emisiones más vistas de las temáticas TDT gracias al tirón de sus telenovelas, no logra hacerse con el liderazgo entre cadenas, que termina en manos de FDF con un 2,3% de cuota de pantalla. Nova se queda así en segunda posición empatada con Energy, ambas con un 2,2%.

En lo más alto del ranking de emisiones aparece 'Leyla', que se convierte en la oferta de las TDT más vista del día tras reunir a 282.000 espectadores y firmar un 2,3% de share. Muy cerca queda 'Emanet', que no consigue el liderazgo por apenas mil espectadores y anota un destacado 3% de cuota de pantalla.

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La tercera posición es para 'Cuidado con el ángel', que alcanza un 3,4% y congrega a 266.000 televidentes. Justo por detrás se sitúa 'Cuando seas mía', que firma un 3,7% de share y reúne a 265.000 espectadores.

El dominio de Nova continúa con 'Marina', que consigue colocar sus dos capítulos diarios en quinta y sexta posición. La ficción registra primero 260.000 espectadores y un 3,5% de cuota, mientras que su segunda entrega alcanza 251.000 seguidores y mejora hasta el 3,6% de share.

En cuanto al ranking de cadenas temáticas TDT, FDF lidera la jornada con un 2,3% de cuota de pantalla. Por detrás empatan Energy y Nova con un 2,2%, mientras que TRECE ocupa la cuarta posición con un 1,8%. El top 5 lo completa DMax, que firma un 1,6% de share.

Ranking cadenas TDT Lunes, 18 de Mayo de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,2%

Nova 2,2%

TRECE 1,8%

DMAX 1,6%

Neox 1,5%

Mega (España) 1,5%

Atreseries 1,5%

BEMADtv 1,5%

DKiss 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

Squirrel 1,1%

Divinity 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,5%

Clan TVE 0,4%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:50
23:07
282.000
2,3%
Nova
Emanet
15:00
16:30
281.000
3,0%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
18:00
266.000
3,4%
Nova
Cuando seas mia
18:00
18:48
265.000
3,7%
Nova
Marina
19:43
20:14
260.000
3,5%
Nova
Marina
18:48
19:43
251.000
3,6%
FDF
La que se avecina Un show-room,un gobierno en ...
21:03
22:55
249.000
2,1%
TRECE
Tu cine La verdadera historia de jesse ...
20:18
22:03
243.000
2,3%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:14
21:48
242.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
15:34
17:09
237.000
2,7%

Ranking FDF (2,3%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un show-room,un gobierno en ...
21:03
22:55
249.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
15:34
17:09
237.000
2,7%
FDF
Cine Prince of persia:las arenas del ...
22:55
25:12
211.000
2,8%
FDF
La que se avecina Una diva,un faisan y un piso ...
13:24
15:34
153.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una vagina sin vida,una ...
19:00
21:03
129.000
1,6%

Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales:evolution Solo empezando
22:05
23:10
199.000
1,6%
Energy
Mentes criminales:evolution Sicarius
23:10
24:30
193.000
2,4%
Energy
Mentes criminales Y al final...
21:09
22:05
175.000
1,5%
Energy
CSI: Miami Impetuosos
17:37
18:32
173.000
2,4%
Energy
Distrito 8
20:15
26:30
171.000
2,1%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:50
23:07
282.000
2,3%
Nova
Emanet
15:00
16:30
281.000
3,0%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
18:00
266.000
3,4%
Nova
Cuando seas mia
18:00
18:48
265.000
3,7%
Nova
Marina
19:43
20:14
260.000
3,5%

Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine La verdadera historia de jesse ...
20:18
22:03
243.000
2,3%
TRECE
Cine western Pluma blanca
18:13
20:17
235.000
3,3%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:31
20:40
207.000
2,4%
TRECE
Sesion doble Cabo blanco
16:27
18:10
198.000
2,5%
TRECE
El cascabel
22:03
24:33
156.000
1,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:24
16:12
160.000
1,7%
DMAX
Leonardo da vinci:el ultimo hereje
23:33
24:23
148.000
1,9%
DMAX
Ecos de la historia El codigo da vinci:la verdad ...
22:28
23:27
140.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:12
17:04
138.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
17:04
17:58
136.000
1,8%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:49
16:17
237.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:23
15:49
212.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
18:46
19:03
194.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
19:54
20:12
185.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
19:28
19:54
185.000
2,6%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
164.000
4,1%
Mega (España)
Vida bajo cero:canada Cerrar el trato
15:32
16:38
131.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego El estoque isabelino
21:57
22:45
126.000
1,0%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
125.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero:canada Sin agua,un infierno
16:38
17:29
122.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Testigo
23:00
24:05
193.000
2,1%
Atreseries
Bright minds La habitacion abierta
21:52
23:00
168.000
1,4%
Atreseries
Los misterios de murdoch El regreso de ...
16:30
17:12
168.000
2,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch Las aventuras filmadas ...
15:27
16:30
161.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch en el siglo ...
17:12
18:08
128.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Infiltrados en clase
22:03
24:05
191.000
1,8%
BEMADtv
Cine Como dios
15:27
17:09
166.000
1,9%
BEMADtv
Cine Little nicky
17:09
18:41
134.000
1,8%
BEMADtv
Cine Un pequeño cambio
20:22
22:03
132.000
1,3%
BEMADtv
Cine La cazarrecompensas
18:41
20:22
91.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reformas en boise
14:52
15:40
126.000
1,3%
DKiss
Mi extraña adiccion
22:05
23:02
115.000
0,9%
DKiss
Reformas en boise
13:59
14:52
108.000
1,4%
DKiss
Reformas en boise
13:12
13:59
105.000
2,2%
DKiss
La noche que no termino
15:40
16:34
104.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:09
24:35
227.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Jeronimo andreu
22:05
23:09
164.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
115.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
102.000
0,8%
Canal 24 Horas
D.reg(diario 24 horas)
14:00
14:55
72.000
0,9%

Ranking Squirrel (1,1%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Elephant white
22:03
23:30
159.000
1,4%
Squirrel
Cine Operacion seawolf
20:39
22:03
124.000
1,1%
Squirrel
Cine Shorta.el peso de la ley
23:30
25:10
100.000
1,6%
Squirrel
Cine Cruzando la gran barrera
17:34
19:11
97.000
1,4%
Squirrel
Cine El especialista
19:11
20:39
76.000
1,0%

Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Supervivientes:diario
21:02
21:42
116.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Los bebés y los tontos
18:31
19:15
113.000
1,6%
Divinity
Chicago Fire Despedirse de ella
17:38
18:31
109.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire Jura de bandera
19:15
20:09
95.000
1,3%
Divinity
Emergency lovers
15:47
21:02
93.000
1,2%

Ranking Ten (1,0%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:42
15:45
155.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
19:58
20:57
84.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:59
19:58
71.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
13:23
14:31
68.000
1,2%
Ten
El sotano club
15:45
18:59
63.000
0,8%

Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:27
08:36
164.000
8,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:06
08:13
164.000
9,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:36
08:46
156.000
8,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:59
08:06
139.000
8,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:49
20:59
133.000
1,4%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fifa 26
23:05
23:40
97.000
1,0%
Teledeporte
Fifa world cup 26:preview series
23:41
24:05
74.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol:liga española resumen Jornada
20:59
22:59
56.000
0,5%
Teledeporte
Estadio 2
14:24
15:01
53.000
0,6%
Teledeporte
Conexion vintage
24:05
25:44
43.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,4%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:26
20:36
74.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:15
20:26
68.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
18:03
18:10
59.000
0,8%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:49
22:00
56.000
0,5%
Clan TVE
Bluey
08:31
08:38
54.000
2,9%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Navy seals comando especial
21:38
23:33
88.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine A ambos lados de la ley
23:33
25:11
64.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Sanson contra el corsario negro
15:33
17:08
51.000
0,6%
Real Madrid TV
Baloncesto:liga u 22(d) R.madrid-barcelona
17:34
19:20
26.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
17:08
19:24
25.000
0,4%

Ranking Veo7 (0,0%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Retroceder ...
21:03
21:55
176.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Injerencia ...
21:55
22:44
157.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias ...
19:27
20:12
132.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
20:12
21:03
121.000
1,4%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:35
19:27
116.000
1,7%
Ver todos los comentarios

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