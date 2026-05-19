Nova copa 7 puestos del top 10 de las temáticas TDT, pero FDF se impone en el día

Jornada agridulce para Nova. Aunque la cadena consigue colocar siete de las diez emisiones más vistas de las temáticas TDT gracias al tirón de sus telenovelas, no logra hacerse con el liderazgo entre cadenas, que termina en manos de FDF con un 2,3% de cuota de pantalla. Nova se queda así en segunda posición empatada con Energy, ambas con un 2,2%.
En lo más alto del ranking de emisiones aparece 'Leyla', que se convierte en la oferta de las TDT más vista del día tras reunir a 282.000 espectadores y firmar un 2,3% de share. Muy cerca queda 'Emanet', que no consigue el liderazgo por apenas mil espectadores y anota un destacado 3% de cuota de pantalla.
La tercera posición es para 'Cuidado con el ángel', que alcanza un 3,4% y congrega a 266.000 televidentes. Justo por detrás se sitúa 'Cuando seas mía', que firma un 3,7% de share y reúne a 265.000 espectadores.
El dominio de Nova continúa con 'Marina'
, que consigue colocar sus dos capítulos diarios en quinta y sexta posición. La ficción registra primero 260.000 espectadores y un 3,5% de cuota, mientras que su segunda entrega alcanza 251.000 seguidores y mejora hasta el 3,6% de share.
En cuanto al ranking de cadenas temáticas TDT, FDF lidera la jornada con un 2,3% de cuota de pantalla. Por detrás empatan Energy y Nova con un 2,2%, mientras que TRECE ocupa la cuarta posición con un 1,8%. El top 5 lo completa DMax, que firma un 1,6% de share.
Ranking cadenas TDT Lunes, 18 de Mayo de 2026
2,3%
2,2%
2,2%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
Ranking programas TDT Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:50
23:07
282.000
2,3%
Emanet
15:00
16:30
281.000
3,0%
Cuidado con el angel
16:30
18:00
266.000
3,4%
Cuando seas mia
18:00
18:48
265.000
3,7%
Marina
19:43
20:14
260.000
3,5%
Marina
18:48
19:43
251.000
3,6%
La que se avecina Un show-room,un gobierno en ...
21:03
22:55
249.000
2,1%
Tu cine La verdadera historia de jesse ...
20:18
22:03
243.000
2,3%
Perdona nuestros pecados
20:14
21:48
242.000
2,4%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
15:34
17:09
237.000
2,7%
Ranking FDF (2,3%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un show-room,un gobierno en ...
21:03
22:55
249.000
2,1%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
15:34
17:09
237.000
2,7%
Cine Prince of persia:las arenas del ...
22:55
25:12
211.000
2,8%
La que se avecina Una diva,un faisan y un piso ...
13:24
15:34
153.000
2,1%
La que se avecina Una vagina sin vida,una ...
19:00
21:03
129.000
1,6%
Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales:evolution Solo empezando
22:05
23:10
199.000
1,6%
Mentes criminales:evolution Sicarius
23:10
24:30
193.000
2,4%
Mentes criminales Y al final...
21:09
22:05
175.000
1,5%
CSI: Miami Impetuosos
17:37
18:32
173.000
2,4%
Distrito 8
20:15
26:30
171.000
2,1%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:50
23:07
282.000
2,3%
Emanet
15:00
16:30
281.000
3,0%
Cuidado con el angel
16:30
18:00
266.000
3,4%
Cuando seas mia
18:00
18:48
265.000
3,7%
Marina
19:43
20:14
260.000
3,5%
Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine La verdadera historia de jesse ...
20:18
22:03
243.000
2,3%
Cine western Pluma blanca
18:13
20:17
235.000
3,3%
Trece y cope es noticia
20:31
20:40
207.000
2,4%
Sesion doble Cabo blanco
16:27
18:10
198.000
2,5%
El cascabel
22:03
24:33
156.000
1,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:24
16:12
160.000
1,7%
Leonardo da vinci:el ultimo hereje
23:33
24:23
148.000
1,9%
Ecos de la historia El codigo da vinci:la verdad ...
22:28
23:27
140.000
1,2%
La fiebre del oro
16:12
17:04
138.000
1,6%
La fiebre del oro
17:04
17:58
136.000
1,8%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:49
16:17
237.000
2,6%
Los Simpson
15:23
15:49
212.000
2,2%
The Big Bang Theory
18:46
19:03
194.000
2,8%
The Big Bang Theory
19:54
20:12
185.000
2,5%
The Big Bang Theory
19:28
19:54
185.000
2,6%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
164.000
4,1%
Vida bajo cero:canada Cerrar el trato
15:32
16:38
131.000
1,4%
Forjado a fuego El estoque isabelino
21:57
22:45
126.000
1,0%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
125.000
1,6%
Vida bajo cero:canada Sin agua,un infierno
16:38
17:29
122.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Testigo
23:00
24:05
193.000
2,1%
Bright minds La habitacion abierta
21:52
23:00
168.000
1,4%
Los misterios de murdoch El regreso de ...
16:30
17:12
168.000
2,0%
Los misterios de murdoch Las aventuras filmadas ...
15:27
16:30
161.000
1,8%
Los misterios de murdoch Murdoch en el siglo ...
17:12
18:08
128.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Infiltrados en clase
22:03
24:05
191.000
1,8%
Cine Como dios
15:27
17:09
166.000
1,9%
Cine Little nicky
17:09
18:41
134.000
1,8%
Cine Un pequeño cambio
20:22
22:03
132.000
1,3%
Cine La cazarrecompensas
18:41
20:22
91.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reformas en boise
14:52
15:40
126.000
1,3%
Mi extraña adiccion
22:05
23:02
115.000
0,9%
Reformas en boise
13:59
14:52
108.000
1,4%
Reformas en boise
13:12
13:59
105.000
2,2%
La noche que no termino
15:40
16:34
104.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
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Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:09
24:35
227.000
2,8%
La noche en 24h:portada Jeronimo andreu
22:05
23:09
164.000
1,3%
Telediario 2
20:58
21:37
115.000
1,1%
Informativo 24h
21:43
22:05
102.000
0,8%
D.reg(diario 24 horas)
14:00
14:55
72.000
0,9%
Ranking Squirrel (1,1%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Elephant white
22:03
23:30
159.000
1,4%
Cine Operacion seawolf
20:39
22:03
124.000
1,1%
Cine Shorta.el peso de la ley
23:30
25:10
100.000
1,6%
Cine Cruzando la gran barrera
17:34
19:11
97.000
1,4%
Cine El especialista
19:11
20:39
76.000
1,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Supervivientes:diario
21:02
21:42
116.000
1,1%
Chicago Fire Los bebés y los tontos
18:31
19:15
113.000
1,6%
Chicago Fire Despedirse de ella
17:38
18:31
109.000
1,5%
Chicago Fire Jura de bandera
19:15
20:09
95.000
1,3%
Emergency lovers
15:47
21:02
93.000
1,2%
Ranking Ten (1,0%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:42
15:45
155.000
1,7%
Caso cerrado
19:58
20:57
84.000
1,0%
Caso cerrado
18:59
19:58
71.000
1,0%
Caso cerrado
13:23
14:31
68.000
1,2%
El sotano club
15:45
18:59
63.000
0,8%
Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:27
08:36
164.000
8,9%
Doraemon,el gato cosmico
08:06
08:13
164.000
9,8%
Doraemon,el gato cosmico
08:36
08:46
156.000
8,3%
Doraemon,el gato cosmico
07:59
08:06
139.000
8,7%
Doraemon,el gato cosmico
20:49
20:59
133.000
1,4%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fifa 26
23:05
23:40
97.000
1,0%
Fifa world cup 26:preview series
23:41
24:05
74.000
0,9%
Fútbol:liga española resumen Jornada
20:59
22:59
56.000
0,5%
Estadio 2
14:24
15:01
53.000
0,6%
Conexion vintage
24:05
25:44
43.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
20:26
20:36
74.000
0,9%
Una casa de locos
20:15
20:26
68.000
0,8%
Bluey
18:03
18:10
59.000
0,8%
Los green en la gran ciudad
21:49
22:00
56.000
0,5%
Bluey
08:31
08:38
54.000
2,9%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Navy seals comando especial
21:38
23:33
88.000
0,8%
Cine A ambos lados de la ley
23:33
25:11
64.000
1,0%
Cine Sanson contra el corsario negro
15:33
17:08
51.000
0,6%
Baloncesto:liga u 22(d) R.madrid-barcelona
17:34
19:20
26.000
0,4%
Ciudad real madrid
17:08
19:24
25.000
0,4%
Ranking Veo7 (0,0%) - Lunes, 18 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Retroceder ...
21:03
21:55
176.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias Injerencia ...
21:55
22:44
157.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias ...
19:27
20:12
132.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias
20:12
21:03
121.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:35
19:27
116.000
1,7%