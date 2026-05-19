Nova copa 7 puestos del top 10 de las temáticas TDT, pero FDF se impone en el día

Por Redacción |

Jornada agridulce para Nova. Aunque la cadena consigue colocar siete de las diez emisiones más vistas de las temáticas TDT gracias al tirón de sus telenovelas, no logra hacerse con el liderazgo entre cadenas, que termina en manos de FDF con un 2,3% de cuota de pantalla. Nova se queda así en segunda posición empatada con Energy, ambas con un 2,2%.

En lo más alto del ranking de emisiones aparece 'Leyla', que se convierte en la oferta de las TDT más vista del día tras reunir a 282.000 espectadores y firmar un 2,3% de share. Muy cerca queda 'Emanet', que no consigue el liderazgo por apenas mil espectadores y anota un destacado 3% de cuota de pantalla.

La tercera posición es para 'Cuidado con el ángel', que alcanza un 3,4% y congrega a 266.000 televidentes. Justo por detrás se sitúa 'Cuando seas mía', que firma un 3,7% de share y reúne a 265.000 espectadores.

El dominio de Nova continúa con, que consigue colocar sus dos capítulos diarios en quinta y sexta posición. La ficción registra primero 260.000 espectadores y un 3,5% de cuota, mientras que su segunda entrega alcanza 251.000 seguidores y mejora hasta el 3,6% de share.

En cuanto al ranking de cadenas temáticas TDT, FDF lidera la jornada con un 2,3% de cuota de pantalla. Por detrás empatan Energy y Nova con un 2,2%, mientras que TRECE ocupa la cuarta posición con un 1,8%. El top 5 lo completa DMax, que firma un 1,6% de share.