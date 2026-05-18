'Sueños de libertad': Brossard pone en jaque el futuro de Perfumerías De la Reina

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' afronta un capítulo decisivo en Antena 3 este martes 19 de mayo con la llegada de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) a la fábrica, una visita que amenaza con alterar por completo la estabilidad de Perfumerías De la Reina. Después de semanas marcadas por la crisis provocada por el robo de los camiones y la creciente tensión entre los accionistas, la presencia del empresario francés mantiene en vilo a todos los trabajadores y directivos.

La llegada de Brossard genera una enorme inquietud dentro de la empresa. Los responsables de la fábrica son conscientes de que cualquier decisión podría afectar al futuro del negocio en uno de los momentos más delicados que recuerdan. De hecho, Brossard no tarda en comunicar su postura sobre el futuro de Perfumerías De la Reina, una determinación que podría tener importantes consecuencias para todos.

Mientras tanto, las sospechas alrededor del robo continúan creciendo pese a la reciente detención de Gorito (Fran Gala). Aunque el caso parecía encaminarse hacia su resolución, Salva (Carlos Troya) empieza a preguntarse si Álvaro (Javier Lara) pudo estar implicado en todo lo ocurrido. Las dudas sobre el personaje aumentan y amenazan con complicar todavía más su situación dentro de la empresa y también en el terreno personal.

Precisamenteatraviesa un momento especialmente complicado después de su ruptura con Xenia Tostado ). Lasigue muy presente y las últimas decisiones sentimentales continúan generando conflictos alrededor suyo.

En paralelo, Marta continúa muy afectada por todo lo ocurrido con Carmen (Candela Cruz). Después de descubrir la infidelidad de Tasio con Paula y la posterior marcha de Carmen, Marta (Marta Belmonte) culpa directamente a Tasio (José Milán) de la situación y no duda en recriminarle su comportamiento. El personaje tendrá que afrontar así las consecuencias de unos errores que han terminado por romper su matrimonio.

Don Damián y Fina se reencuentran en una escena de 'Sueños de libertad'

Don Damián y Fina se reencuentran

Por otro lado, el episodio también dejará un esperado reencuentro. Don Damián (Nancho Novo) vuelve a ver a Fina (Alba Brunet) después de todos los acontecimientos vividos durante las últimas semanas. La reaparición del personaje sigue generando numerosas emociones en su entorno pero también algunas incógnitas.

Además, Paula (Marina Orta) intenta pasar página tras el escándalo provocado por su relación con Tasio. La joven acude a una entrevista de trabajo con la intención de encontrar una nueva oportunidad y alejarse de la complicada situación que ha vivido recientemente.

Con la empresa pendiente de las decisiones de Brossard, nuevas sospechas alrededor del robo y tensiones personales cada vez más intensas, la serie diaria de Antena 3 vuelve a apostar por un episodio cargado de incertidumbre. El futuro de Perfumerías De la Reina y las dudas sobre Álvaro marcarán una entrega clave para el desarrollo de la serie.