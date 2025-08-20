FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 19 DE AGOSTO

'Emanet' (4,1%) se corona como líder y 'Los Simpson' cuela cuatro entregas entre lo más visto de TDT

FDF y Energy, canales temáticos de Mediaset España, se llevan el liderazgo de la jornada del martes con un 2,9% de media.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 20 Agosto 2025 09:36 (hace 4 horas)

Audiencias Martes 19 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,1%

  • logola1

    10,1%

  • logotelecinco

    7,7%

  • logolasexta

    5,4%

  • logocuatro

    4,9%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,9%

  • logoenergy

    2,9%

  • logoneox

    2,4%

  • logonova

    2,4%

  • logoatreseries

    2,4%

  • logobemadtv

    2,3%

  • logo13tv

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logomega-espana

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,4%

  • logodivinity

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoten

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoclan

    1,0%

  • logoboing

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

FDF y Energy comparten la corona del liderazgo durante el martes 19 de agosto de 2025 al promediar un 2,9%, seguidos del empate de Neox, Nova y Atreseries con un 2,4% de media. 'Emanet' vuelve a conseguir el primer puesto del ranking de los espacios más vistos en TDT con un 4,1% de cuota de pantalla y 344.000 espectadores, siendo el gran éxito del canal temático de Atresmedia.

Mientras que la serie 'Los Simpson' cuela hasta cuatro entregas en este top, firmando un 3,6% de share y 302.000 espectadores con el episodio más seguido. Por otro lado, 'Bright Minds' continúa aportando buenos resultados a Atreseries, con un 3,6% y 2,9% con sus dos emisiones más destacadas.

&#39;Los Simpson&#39; siguen siendo un éxito en TDT con cuatro entregas entre lo más visto del martes

Ranking cadenas TDT Martes, 19 de Agosto de 2025

FDF 2,9%

Energy 2,9%

Neox 2,4%

Nova 2,4%

Atreseries 2,4%

BEMADtv 2,3%

TRECE 1,9%

DMAX 1,7%

Mega (España) 1,6%

Paramount Network 1,4%

Divinity 1,3%

DKiss 1,3%

Ten 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Clan TVE 1,0%

Boing 1,0%

Real Madrid TV 0,9%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
344.000
4,1%
Neox
Los Simpson
15:33
15:57
302.000
3,6%
Atreseries
Bright Minds Nativos
23:07
24:05
273.000
3,6%
Atreseries
Bright Minds Memento mori
22:05
23:07
262.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:10
15:33
258.000
3,0%
FDF
Cine El hobbit: la desolación de Smaug
22:55
25:41
250.000
4,4%
Neox
Los Simpson
15:57
16:22
244.000
3,0%
Nova
Mar de amor
16:31
18:00
244.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby, un filet muñon ...
21:00
22:55
242.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:49
15:10
241.000
2,9%

Ranking FDF (2,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine El hobbit: la desolación de Smaug
22:55
25:41
250.000
4,4%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby, un filet muñon ...
21:00
22:55
242.000
2,8%
FDF
La que se avecina Una esquela, una inseminacion ...
15:50
17:16
211.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una limpieza de karma, una ...
17:16
19:07
161.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una maldicion gitana, un ...
25:41
26:29
145.000
7,0%

Ranking Energy (2,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:13
25:48
205.000
3,0%
Energy
C. S. I. La ley de la gravedad
16:05
16:57
181.000
2,3%
Energy
Hawai 5.0 Radiantes lucen las flores donde fluye ...
15:17
16:05
174.000
2,1%
Energy
C. S. I. Peces gordos
19:34
20:13
170.000
2,7%
Energy
C. S. I. Ojos vacios
18:42
19:34
167.000
2,5%

Ranking Neox (2,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:33
15:57
302.000
3,6%
Neox
Los Simpson
15:10
15:33
258.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:57
16:22
244.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:49
15:10
241.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:26
14:49
241.000
3,2%

Ranking Nova (2,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
344.000
4,1%
Nova
Mar de amor
16:31
18:00
244.000
3,3%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:00
19:24
238.000
3,5%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:12
215.000
2,5%
Nova
Por ella... Soy eva
19:24
20:55
178.000
2,7%

Ranking Atreseries (2,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Nativos
23:07
24:05
273.000
3,6%
Atreseries
Bright Minds Memento mori
22:05
23:07
262.000
2,9%
Atreseries
Bright Minds La paradoja de Fermi
24:05
24:59
201.000
3,9%
Atreseries
Bright Minds Plan global
21:01
22:05
185.000
2,2%
Atreseries
El mentalista El maletin plateado
18:28
19:21
174.000
2,6%

Ranking BEMADtv (2,3%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine ¿Conoces a Joe Black?
15:07
18:37
213.000
2,8%
BEMADtv
Cine Beowulf, la leyenda
20:31
22:00
191.000
2,4%
BEMADtv
Cine Submerged
22:00
23:41
159.000
1,8%
BEMADtv
Cine Powder
18:37
20:31
142.000
2,2%
BEMADtv
Cine El justiciero de la ciudad
23:41
25:19
131.000
2,5%

Ranking TRECE (1,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El Gran Cañón
18:50
20:18
229.000
3,5%
TRECE
El cascabel
22:00
24:29
178.000
2,3%
TRECE
Cine El sheriff de Oracle
20:43
22:00
178.000
2,2%
TRECE
Sesión doble La esposa comprada
16:52
18:46
169.000
2,3%
TRECE
Sesión doble Amanecer zulu
14:44
16:52
137.000
1,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
139.000
1,6%
DMAX
Aventura en pelotas
15:11
16:07
137.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
129.000
1,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:07
17:58
124.000
1,6%
DMAX
España al descubierto
22:30
23:20
118.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,6%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
165.000
4,6%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
133.000
2,0%
Mega (España)
Forjado a fuego: Batir a los invencibles ...
22:51
23:44
106.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego La pata
22:05
22:51
102.000
1,1%
Mega (España)
Mountain men Sin salida
12:59
15:35
98.000
1,6%

Ranking Paramount Network (1,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Martes letal Renegados
22:02
23:55
169.000
2,0%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer La mujer de ...
18:18
20:10
129.000
2,0%
Paramount Network
Agatha christie poirot Asesinato en el campo de ...
16:12
18:18
112.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Los sonidos de la ...
20:10
22:02
111.000
1,4%
Paramount Network
Martes letal Corrupcion en miami
23:55
26:16
84.000
2,2%

Ranking Divinity (1,3%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:53
16:49
126.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
14:57
15:53
109.000
1,3%
Divinity
Elementary Pulsando la tecla adecuada
22:57
23:44
108.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:49
17:44
105.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
19:34
20:17
94.000
1,5%

Ranking DKiss (1,3%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Maestros de la restauración
09:19
10:07
99.000
5,1%
DKiss
Maestros de la restauración
08:32
09:19
92.000
6,5%
DKiss
La reforma de tus sueños
21:17
22:11
85.000
1,0%
DKiss
Maestros de la restauración
10:07
10:57
83.000
3,7%
DKiss
Como( casi) me libro de la cárcel
16:25
17:21
76.000
1,0%

Ranking Ten (1,2%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:47
16:47
161.000
2,0%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:47
17:45
159.000
2,1%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:45
18:33
134.000
1,9%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:23
20:12
131.000
2,1%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:33
19:23
122.000
1,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:30
93.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
23:00
92.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:45
85.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:29
71.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:29
23:59
70.000
1,0%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:39
23:52
94.000
1,2%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó The days of the week
25:11
26:25
83.000
3,4%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó No hago otra cosa que ...
02:30
02:49
76.000
5,1%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Silencio y plomo
23:53
25:11
68.000
1,3%
Clan TVE
H2o Burbujas, trasiego y lios
22:16
22:39
51.000
0,6%

Ranking Boing (1,0%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Los Thunderman Rajando la nota
22:18
22:39
69.000
0,8%
Boing
Tiny toons: Looniversidad
18:19
18:40
65.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:31
09:52
58.000
2,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:41
11:03
57.000
2,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:54
10:15
54.000
2,6%

Ranking Real Madrid TV (0,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: Minuto a minuto R. Madrid - ...
20:49
23:00
136.000
1,6%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: La cuenta atrás R. Madrid - ...
20:00
20:46
114.000
1,7%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis R. Madrid - ...
23:00
24:06
94.000
1,3%
Real Madrid TV
Hoy jugamos R. Madrid - Osasuna
18:00
19:57
57.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Los heroes de telemark
15:41
18:00
56.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
La vuelta(d) Luanco - Lagos de covadonga
15:57
17:48
71.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
23:00
24:47
39.000
0,6%
Teledeporte
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) R. Checa ...
17:50
19:32
30.000
0,4%
Teledeporte
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) R. Checa ...
19:36
21:03
28.000
0,4%
Teledeporte
Prorroga balonmano: Campeonato del mundo sub 19(d) ...
15:08
15:36
27.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 19 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Juego de dragones
22:00
23:32
87.000
1,0%
Squirrel
Cine El jinete solitario(2008)
20:38
21:59
67.000
0,8%
Squirrel
Cine Bajo cualquier bandera
17:17
19:04
64.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó La ultima batalla del ...
13:21
14:44
56.000
1,0%
Squirrel
Cine El largo camino de la venganza
19:04
20:38
53.000
0,8%
