'Emanet' (4,1%) se corona como líder y 'Los Simpson' cuela cuatro entregas entre lo más visto de TDT

FDF y Energy comparten la corona del liderazgo durante el martes 19 de agosto de 2025 al promediar un 2,9%, seguidos del empate de Neox, Nova y Atreseries con un 2,4% de media. 'Emanet' vuelve a conseguir el primer puesto del ranking de los espacios más vistos en TDT con un 4,1% de cuota de pantalla y 344.000 espectadores, siendo el gran éxito del canal temático de Atresmedia.
Mientras que la serie 'Los Simpson' cuela hasta cuatro entregas en este top, firmando un 3,6% de share y 302.000 espectadores con el episodio más seguido. Por otro lado, 'Bright Minds' continúa aportando buenos resultados a Atreseries, con un 3,6% y 2,9% con sus dos emisiones más destacadas.
'Los Simpson' siguen siendo un éxito en TDT con cuatro entregas entre lo más visto del martes
Ranking cadenas TDT Martes, 19 de Agosto de 2025
2,9%
2,9%
2,4%
2,4%
2,4%
2,3%
1,9%
1,7%
1,6%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
344.000
4,1%
Los Simpson
15:33
15:57
302.000
3,6%
Bright Minds Nativos
23:07
24:05
273.000
3,6%
Bright Minds Memento mori
22:05
23:07
262.000
2,9%
Los Simpson
15:10
15:33
258.000
3,0%
Cine El hobbit: la desolación de Smaug
22:55
25:41
250.000
4,4%
Los Simpson
15:57
16:22
244.000
3,0%
Mar de amor
16:31
18:00
244.000
3,3%
La que se avecina Una sugarbaby, un filet muñon ...
21:00
22:55
242.000
2,8%
Los Simpson
14:49
15:10
241.000
2,9%
Ranking FDF (2,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El hobbit: la desolación de Smaug
22:55
25:41
250.000
4,4%
La que se avecina Una sugarbaby, un filet muñon ...
21:00
22:55
242.000
2,8%
La que se avecina Una esquela, una inseminacion ...
15:50
17:16
211.000
2,7%
La que se avecina Una limpieza de karma, una ...
17:16
19:07
161.000
2,3%
La que se avecina Una maldicion gitana, un ...
25:41
26:29
145.000
7,0%
Ranking Energy (2,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:13
25:48
205.000
3,0%
C. S. I. La ley de la gravedad
16:05
16:57
181.000
2,3%
Hawai 5.0 Radiantes lucen las flores donde fluye ...
15:17
16:05
174.000
2,1%
C. S. I. Peces gordos
19:34
20:13
170.000
2,7%
C. S. I. Ojos vacios
18:42
19:34
167.000
2,5%
Ranking Neox (2,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:33
15:57
302.000
3,6%
Los Simpson
15:10
15:33
258.000
3,0%
Los Simpson
15:57
16:22
244.000
3,0%
Los Simpson
14:49
15:10
241.000
2,9%
Los Simpson
14:26
14:49
241.000
3,2%
Ranking Nova (2,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
344.000
4,1%
Mar de amor
16:31
18:00
244.000
3,3%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:24
238.000
3,5%
Triunfo del amor
20:55
23:12
215.000
2,5%
Por ella... Soy eva
19:24
20:55
178.000
2,7%
Ranking Atreseries (2,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Nativos
23:07
24:05
273.000
3,6%
Bright Minds Memento mori
22:05
23:07
262.000
2,9%
Bright Minds La paradoja de Fermi
24:05
24:59
201.000
3,9%
Bright Minds Plan global
21:01
22:05
185.000
2,2%
El mentalista El maletin plateado
18:28
19:21
174.000
2,6%
Ranking BEMADtv (2,3%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine ¿Conoces a Joe Black?
15:07
18:37
213.000
2,8%
Cine Beowulf, la leyenda
20:31
22:00
191.000
2,4%
Cine Submerged
22:00
23:41
159.000
1,8%
Cine Powder
18:37
20:31
142.000
2,2%
Cine El justiciero de la ciudad
23:41
25:19
131.000
2,5%
Ranking TRECE (1,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El Gran Cañón
18:50
20:18
229.000
3,5%
El cascabel
22:00
24:29
178.000
2,3%
Cine El sheriff de Oracle
20:43
22:00
178.000
2,2%
Sesión doble La esposa comprada
16:52
18:46
169.000
2,3%
Sesión doble Amanecer zulu
14:44
16:52
137.000
1,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
139.000
1,6%
Aventura en pelotas
15:11
16:07
137.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
129.000
1,4%
La fiebre del oro
16:07
17:58
124.000
1,6%
España al descubierto
22:30
23:20
118.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
165.000
4,6%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
133.000
2,0%
Forjado a fuego: Batir a los invencibles ...
22:51
23:44
106.000
1,3%
Forjado a fuego La pata
22:05
22:51
102.000
1,1%
Mountain men Sin salida
12:59
15:35
98.000
1,6%
Ranking Paramount Network (1,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Martes letal Renegados
22:02
23:55
169.000
2,0%
Los asesinatos de midsomer La mujer de ...
18:18
20:10
129.000
2,0%
Agatha christie poirot Asesinato en el campo de ...
16:12
18:18
112.000
1,5%
Los asesinatos de midsomer Los sonidos de la ...
20:10
22:02
111.000
1,4%
Martes letal Corrupcion en miami
23:55
26:16
84.000
2,2%
Ranking Divinity (1,3%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
15:53
16:49
126.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
14:57
15:53
109.000
1,3%
Elementary Pulsando la tecla adecuada
22:57
23:44
108.000
1,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:49
17:44
105.000
1,4%
Tu casa a juicio
19:34
20:17
94.000
1,5%
Ranking DKiss (1,3%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Maestros de la restauración
09:19
10:07
99.000
5,1%
Maestros de la restauración
08:32
09:19
92.000
6,5%
La reforma de tus sueños
21:17
22:11
85.000
1,0%
Maestros de la restauración
10:07
10:57
83.000
3,7%
Como( casi) me libro de la cárcel
16:25
17:21
76.000
1,0%
Ranking Ten (1,2%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
15:47
16:47
161.000
2,0%
Caso cerrado: Edición estelar
16:47
17:45
159.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
17:45
18:33
134.000
1,9%
Caso cerrado: Edición estelar
19:23
20:12
131.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
18:33
19:23
122.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
22:30
93.000
1,0%
Informativo 24h
22:30
23:00
92.000
1,0%
Telediario 2
21:00
21:45
85.000
1,0%
Informativo 24h
23:00
23:29
71.000
0,9%
Informativo 24h
23:29
23:59
70.000
1,0%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:39
23:52
94.000
1,2%
Cuéntame cómo pasó The days of the week
25:11
26:25
83.000
3,4%
Cuéntame cómo pasó No hago otra cosa que ...
02:30
02:49
76.000
5,1%
Cuéntame cómo pasó Silencio y plomo
23:53
25:11
68.000
1,3%
H2o Burbujas, trasiego y lios
22:16
22:39
51.000
0,6%
Ranking Boing (1,0%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Thunderman Rajando la nota
22:18
22:39
69.000
0,8%
Tiny toons: Looniversidad
18:19
18:40
65.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
09:31
09:52
58.000
2,9%
Doraemon, el gato cósmico
10:41
11:03
57.000
2,4%
Doraemon, el gato cósmico
09:54
10:15
54.000
2,6%
Ranking Real Madrid TV (0,9%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto R. Madrid - ...
20:49
23:00
136.000
1,6%
Hoy jugamos: La cuenta atrás R. Madrid - ...
20:00
20:46
114.000
1,7%
Hoy jugamos: El análisis R. Madrid - ...
23:00
24:06
94.000
1,3%
Hoy jugamos R. Madrid - Osasuna
18:00
19:57
57.000
0,9%
Cine Los heroes de telemark
15:41
18:00
56.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 19 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La vuelta(d) Luanco - Lagos de covadonga
15:57
17:48
71.000
0,9%
Fútbol: Liga española resumen Jornada
23:00
24:47
39.000
0,6%
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) R. Checa ...
17:50
19:32
30.000
0,4%
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) R. Checa ...
19:36
21:03
28.000
0,4%
Prorroga balonmano: Campeonato del mundo sub 19(d) ...
15:08
15:36
27.000
0,3%
