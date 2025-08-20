'Renacer' (11,5%) recupera el liderazgo y 'Dog House' (8,5%) marca mínimo frente a Telecinco luchando con La 2

Por Redacción | |

A pesar de estar en plena temporada estival, más de 22,7 millones de espectadores conectaron en algún momento con la televisión, consiguiendo que más del 48% de la población se pusiese frente al televisor. Durante el prime time de la jornada del martes 19 de agosto, 'Renacer' fue la opción favorita de la audiencia con un 11,5% de cuota de pantalla y 1.593.000 espectadores en Antena 3, dejando a toda la competencia por debajo del dobledígito. Además, la serie turca marcó su mejor dato de los últimos tres meses.

Esta subida de la ficción turca provoca una caída de 1,6 puntos para 'Dog House' que, por primera vez, se conforma con el unidígito al anotar un 8,5% de cuota de pantalla y reunir a 595.000 espectadores en La 1. De este modo, el programa presentado por Chenoa pierde el liderazgo que venía encadenando en las últimas tres semanas.

'El conde de Montecristo' llega a su final en La 2 siendo su éxito veraniego

Aunque la peor parte se la lleva Telecinco con la serie 'Asesina a sueldo', que no consigue encontrar su lugar en el prime time. La miniserie británica firma un 5,5% de share (+0,3 puntos) y reúne a 313.000 espectadores, compitiendo en la misma liga de La 2, que marca un notable 5,4% de cuota y 458.000 espectadores con el desenlace de 'El conde de Montecristo'. La serie, protagonizada por Sam Claflin, ha sido un éxito para la pública con una media del 6% y más de 3,9 millones de espectadores únicos en total, siendo el mejor dato de una ficción en el prime time de La 2 en 19 años.

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele Historia de una canción (2ª parte) 710.000 7,7% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos ¡Toma versiones! 842.000 9,4% Dog house595.000 8,5%

La 2

Cifras y letras262.000 3,2% Cifras y letras439.000 4,9% El conde de Montecristo458.000 5,4% Tesoros de la tele Ahí te quiero ver 121.000 2,6%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos Dani Martín 879.000 9,8% Renacer769.000 11,5%

Cuatro

Viajeros Cuatro Taiwan 159.000 1,9% Viajeros Cuatro Vietnam 492.000 5,4% Código 10: Especial: La noche del crimen327.000 5,8%

Telecinco

First Dates802.000 9,1% Asesina a sueldo313.000 5,5%

laSexta

El intermedio: The very best319.000 3,5% El taquillazo Torrente 3: El protector 354.000 5,7%

Late night

La 1

Dog house265.000 8,6%

La 2

Festivales de verano Minyo Crusaders 30.000 1,4%

Antena 3

Renacer188.000 6,1% Sportium game show58.000 3,3%

Cuatro

El desmarque: Madrugada77.000 3,6%

Telecinco

El rey del mando Valientes y atrevidos 108.000 4,0% Gran Madrid show55.000 2,9%

laSexta

Cine Cuerpo de élite 156.000 6,3%

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas705.000 9,0% Valle Salvaje742.000 10,4% La promesa873.000 13,0% Malas lenguas385.000 6,0% Aquí la tierra514.000 7,1%

La 2

Saber y ganar450.000 5,5% Grandes documentales237.000 3,3% Incluye: - Mexico indomito252.000 3,2% - Cazadores de africa Los reyes de Nsefu 303.000 4,2% - Los paisajes mas bellos del mundo El río Mekong 240.000 3,5% - Carreteras extremas La carretera del océano Atlántico 166.000 2,5% Malas lenguas244.000 3,8% Malas lenguas 2: Al cuadrado324.000 4,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.133.000 14,1% YAS verano704.000 10,3% Pasapalabra1.368.000 19,6%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem438.000 5,7% Lo sabe, no lo sabe344.000 5,3%

Telecinco

Tardear592.000 7,8% El diario de verano529.000 8,2% Agarrate al sillón573.000 8,1%

laSexta

Zapeando434.000 5,5% Más vale tarde de verano373.000 5,5%

Mañana

La 1

La hora de La 1341.000 19,1% Mañaneros 360367.000 12,4% Incluye: - Comparecencia presidente del Gobierno Pedro Sánchez 486.000 12,5% Mañaneros 360717.000 9,5%

La 2

De parque en parque Parque nacional sierra de las nieves 12.000 2,4% Zoom tendencias10.000 1,5% Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores constructores 9.000 1,0% Escala humana Futurismos 12.000 0,9% Reduce tu huella Las vidas del manzanares 24.000 1,3% Los paísajes mas bellos del mundo Snowdonia 36.000 1,7% El western de La 2 La balada de cable hogue 72.000 3,0% El cazador60.000 1,6% El cazador98.000 1,5% Saber y ganar183.000 2,2%

Antena 3

Espejo publico verano287.000 11,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de pimientos rojos con ventresca de atun 762.000 16,4% La ruleta de la suerte1.560.000 22,3%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,4% Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Lo petaron 10.000 1,3% Alerta cobra Carrillon 22.000 1,9% Alerta cobra Dia de cobro 36.000 2,2% Alerta cobra Trucos 62.000 2,9% En boca de todos170.000 5,7%

Telecinco

Agarrate al sillon10.000 2,1% La mirada crítica190.000 9,9% Vamos a ver verano265.000 9,8% Vamos a ver más verano519.000 8,2%

laSexta

Equipo de investigación Se busca camarero 7.000 1,3% Equipo de investigación Bares (de siempre) en extincion 30.000 3,7% Equipo de investigación El chiringuito 75.000 6,0% Aruser@s fresh234.000 11,3% Al rojo vivo247.000 7,3% Incluye: - Entrevista Alfonso rueda 196.000 7,8% - Entrevista Jose manuel albares 277.000 6,6%

Informativos

Los servicios informativos de Antena 3 siguen triunfando con sus dos ediciones. 'Antena 3 noticias 1' firma un impresionante 23,4% de cuota de pantalla y reúne a 1.972.000 espectadores, mientras que 'Antena 3 noticias 2' registra un buen 16,5%. En la sobremesa, 'Telediario 1' (13,2%) se impone con gran ventaja sobre 'Informativos Telecinco 15:00' (9%), mientras que en la noche se acortan distancias pero sigue imponiéndose La 1 (8,9%) sobre Telecinco (8,4%).

La 1

Telediario matinal155.000 19,4% Telediario 11.116.000 13,2% Telediario 2735.000 8,9%

Antena 3

Noticias de la mañana125.000 16,2% Antena 3 Noticias 11.972.000 23,4% Antena 3 Noticias 21.346.000 16,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1457.000 6,6% El Desmarque Cuatro 1387.000 4,6% Noticias Cuatro 2308.000 4,6%

Telecinco

El matinal49.000 7,8% El matinal70.000 7,8% El matinal95.000 7,6% Informativos Telecinco 15:00764.000 9,0% Informativos Telecinco 21:00709.000 8,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h496.000 6,6% laSexta Noticias: Jugones421.000 5,0% laSexta Noticias 20h419.000 6,3% laSexta Noticias: Especial231.000 2,9%

