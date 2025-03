Por Redacción |

Energy se convierte en la cadena líder de la jornada al promediar un 2,4%. Aunque coloca dos episodios de 'CSI: Las Vegas' en el ranking, las primeras posiciones son para Nova, con cuatro emisiones en la parte alta de la tabla. 'Mi secreto eres tú' es la más vista con un 3,2% y 361.000 espectadores. El resto de espacios del top se encuentra bastante repartido, con el cine de Trece (2,9%) y Be Mad (3%), 'La que se avecina' (1,9%) y 'The Mysteries of Laura' (1,8%). Por otra parte, 'Ni que fuéramos Shhh' anunció el final de sus emisiones manteniéndose en un 2,1% y 175.000 espectadores.

'Mi secreto eres tú'