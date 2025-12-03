'No somos nadie' alcanza un 1,9% en Ten y 'Emanet' rebasa los 300.000 espectadores en Nova

Por Redacción |

'No somos nadie' avanza con buen paso en la primera semana de diciembre. En la emisión del martes 2 ha conseguido elevarse dos décimas a un 1,9% al conectar con una media de 159.000 espectadores en Ten, donde es el contenido más popular una vez más. Por encima se encuentra Nova con 'Emanet', que se trata de la emisión más vista de todo el día en este ámbito con 323.000 televidentes, aunque eso no impide que FDF se erija como el canal a batir con un share diario del 2,4%.

'Emanet' es lo más visto de la jornada entre las temáticas