'No somos nadie' alcanza un 1,9% en Ten y 'Emanet' rebasa los 300.000 espectadores en Nova

'No somos nadie' avanza con buen paso en la primera semana de diciembre. En la emisión del martes 2 ha conseguido elevarse dos décimas a un 1,9% al conectar con una media de 159.000 espectadores en Ten, donde es el contenido más popular una vez más. Por encima se encuentra Nova con 'Emanet', que se trata de la emisión más vista de todo el día en este ámbito con 323.000 televidentes, aunque eso no impide que FDF se erija como el canal a batir con un share diario del 2,4%.
Ranking cadenas TDT Martes, 2 de Diciembre de 2025
2,4%
2,3%
2,3%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
323.000
3,4%
Sortilegio
16:30
18:22
298.000
3,7%
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
21:19
22:55
295.000
2,2%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
283.000
2,5%
La que se avecina Una tubería podrida, un ...
15:51
17:43
276.000
3,2%
Vino el amor
18:22
20:00
273.000
3,1%
Bright Minds El sacrificio del alfil
22:06
23:13
243.000
1,8%
Cine Cleaner
21:00
22:29
230.000
1,7%
Distrito 8
20:18
26:04
229.000
2,5%
Los Simpson
15:24
15:50
228.000
2,4%
Ranking FDF (2,4%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
21:19
22:55
295.000
2,2%
La que se avecina Una tubería podrida, un ...
15:51
17:43
276.000
3,2%
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
19:25
21:19
227.000
2,1%
La que se avecina Un soltero, un yogur con fibra ...
14:10
15:51
217.000
2,5%
La que se avecina Un cloroformazo, un bebé ...
17:43
19:25
188.000
2,3%
Ranking Energy (2,3%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:18
26:04
229.000
2,5%
C. S. I. 500 grados centigrados
16:40
17:36
197.000
2,4%
C. S. I. Boom
17:36
18:37
186.000
2,4%
C. S. I. Los asesinatos de la I-15
15:44
16:40
184.000
2,0%
C. S. I. Apuestas de mesa
19:20
20:18
174.000
1,8%
Ranking Nova (2,3%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
323.000
3,4%
Sortilegio
16:30
18:22
298.000
3,7%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
283.000
2,5%
Vino el amor
18:22
20:00
273.000
3,1%
Amor sin límite
21:30
23:14
217.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds El sacrificio del alfil
22:06
23:13
243.000
1,8%
Bright Minds Inmortal
20:59
22:06
215.000
1,7%
Bright Minds La viajera del tiempo
23:13
24:26
193.000
2,3%
Hudson y Rex
19:18
20:04
182.000
1,9%
Hudson y Rex
17:41
18:26
181.000
2,3%
Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El cascabel
22:13
24:30
213.000
2,1%
Cine western La ley de la horca
18:38
20:49
210.000
2,2%
Tu cine Vayas con Dios gringo
20:49
22:13
178.000
1,4%
Sesión doble Caza salvaje
14:47
16:35
174.000
1,9%
Sesión doble Colmillo blanco (1973)
16:35
18:35
163.000
2,0%
Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Joyas sobre ruedas
20:34
21:31
187.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
170.000
1,3%
Joyas sobre ruedas
19:46
20:34
156.000
1,5%
Tesoros perdidos de Egipto Los secretos de ...
23:28
24:18
156.000
1,9%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:24
147.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cleaner
21:00
22:29
230.000
1,7%
Cine Waterworld
22:29
24:58
181.000
2,0%
Cine Un golpe con estilo
19:27
21:00
177.000
1,7%
Cine Mortal
17:50
19:27
125.000
1,5%
Cine Un golpe sobrenatural
15:41
17:50
118.000
1,4%
Ranking Neox (1,4%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:24
15:50
228.000
2,4%
Los Simpson
15:50
16:17
208.000
2,2%
Los Simpson
14:32
14:57
199.000
2,3%
Los Simpson
14:57
15:24
191.000
2,0%
The Big Bang Theory
17:50
18:15
191.000
2,5%
Ranking Divinity (1,3%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
22:06
23:00
148.000
1,1%
Tu casa a juicio
21:16
22:06
146.000
1,1%
Tu casa a juicio
18:44
19:27
118.000
1,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:49
17:45
117.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:51
16:49
115.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:35
222.000
2,7%
La noche en 24h: Portada Cristina Monge - ...
22:03
23:07
157.000
1,2%
Informativo 24h
21:43
22:03
90.000
0,7%
Telediario 1
14:57
15:36
85.000
0,9%
Informativo 24h
24:39
25:00
80.000
1,6%
Ranking Ten (1,2%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
159.000
1,9%
Caso cerrado
14:40
15:45
130.000
1,4%
Caso cerrado
20:42
21:47
101.000
0,8%
Caso cerrado
19:45
20:42
88.000
0,8%
Caso cerrado
13:37
14:40
81.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
129.000
3,2%
Vida bajo cero
15:37
16:39
123.000
1,3%
Vida bajo cero
16:39
17:29
112.000
1,3%
Vida bajo cero
17:29
18:23
104.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:43
24:00
87.000
1,1%
Ranking DKiss (1,0%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
21:18
21:46
127.000
1,0%
Mi casa soñada
21:46
22:13
122.000
0,9%
Mi casa soñada
22:13
22:42
117.000
0,9%
Mi casa soñada
22:42
23:10
97.000
0,8%
El museo del terror La silla de la bestia
24:03
24:55
84.000
1,4%
Ranking Paramount Network (0,9%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Martes letal Eliminators
22:00
23:55
120.000
1,0%
Los asesinatos de Midsomer Asesinatos a ...
18:10
20:01
119.000
1,3%
Los misterios de Murdoch Comprometida para el ...
17:15
18:10
108.000
1,4%
Los asesinatos de Midsomer Sangre en la ...
20:01
22:00
100.000
0,8%
Hercules Poirot Asesinato en las ...
15:15
16:18
84.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
15:20
15:41
123.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
14:52
15:13
104.000
1,1%
Los Thunderman La venganza de Smith
21:47
22:08
85.000
0,6%
Harry Potter: Los magos de la repostería
18:32
19:19
66.000
0,8%
Los Thunderman Todo por la zeta
22:14
22:35
64.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del ...
23:00
24:22
128.000
1,4%
Los misterios de Laura El misterio de la ...
24:22
25:39
91.000
2,1%
Los misterios de Laura El misterio de la ...
21:39
23:00
66.000
0,5%
Los misterios de Laura El misterio de la escena ...
25:39
26:29
53.000
2,5%
La tarde clan
16:35
20:43
52.000
0,6%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resumenes
23:21
24:00
137.000
1,6%
Uefa women's nations league
20:58
21:52
85.000
0,7%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino España ...
15:30
17:04
82.000
0,9%
Estudio estadio: La previa
21:53
23:21
69.000
0,5%
Fútbol: UEFA nations league femenino (d) ...
24:00
25:35
59.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Halcones de la noche
22:59
24:37
100.000
1,2%
Cine Caza en la noche
21:34
22:59
84.000
0,6%
Cine El hombre del sur
16:33
18:22
62.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:36
21:29
44.000
0,4%
Ciudad Real Madrid: Entrenamiento
15:58
16:33
32.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025