FormulaTV
Conectar
Audiencias España gana la Women's Nations League 2025 con un 20,9%

AUDIENCIAS TDT 2 DE DICIEMBRE

'No somos nadie' alcanza un 1,9% en Ten y 'Emanet' rebasa los 300.000 espectadores en Nova

FDF se pone a la cabeza y cuela dos episodios de 'La que se avecina' en el top 10.

'No somos nadie' alcanza un 1,9% en Ten y 'Emanet' rebasa los 300.000 espectadores en Nova
©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Miércoles 3 Diciembre 2025 09:40 (hace 1 hora)

Audiencias Martes 2 de Diciembre de 2025

  • logola1

    13,7%

  • logoantena3

    13,6%

  • logotelecinco

    9,3%

  • logolasexta

    6,5%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,3%

  • logoenergy

    2,3%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logo13tv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,4%

  • logodivinity

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoparamount-network

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' avanza con buen paso en la primera semana de diciembre. En la emisión del martes 2 ha conseguido elevarse dos décimas a un 1,9% al conectar con una media de 159.000 espectadores en Ten, donde es el contenido más popular una vez más. Por encima se encuentra Nova con 'Emanet', que se trata de la emisión más vista de todo el día en este ámbito con 323.000 televidentes, aunque eso no impide que FDF se erija como el canal a batir con un share diario del 2,4%.

&#39;Emanet&#39; es lo más visto de la jornada entre las temáticas
'Emanet' es lo más visto de la jornada entre las temáticas

Ranking cadenas TDT Martes, 2 de Diciembre de 2025

FDF 2,4%

Energy 2,3%

Nova 2,3%

Atreseries 1,7%

TRECE 1,6%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,4%

Divinity 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

Ten 1,2%

Mega (España) 1,0%

DKiss 1,0%

Paramount Network 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
323.000
3,4%
Nova
Sortilegio
16:30
18:22
298.000
3,7%
FDF
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
21:19
22:55
295.000
2,2%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
283.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una tubería podrida, un ...
15:51
17:43
276.000
3,2%
Nova
Vino el amor
18:22
20:00
273.000
3,1%
Atreseries
Bright Minds El sacrificio del alfil
22:06
23:13
243.000
1,8%
BEMADtv
Cine Cleaner
21:00
22:29
230.000
1,7%
Energy
Distrito 8
20:18
26:04
229.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:24
15:50
228.000
2,4%

Ranking FDF (2,4%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
21:19
22:55
295.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una tubería podrida, un ...
15:51
17:43
276.000
3,2%
FDF
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
19:25
21:19
227.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un soltero, un yogur con fibra ...
14:10
15:51
217.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un cloroformazo, un bebé ...
17:43
19:25
188.000
2,3%

Ranking Energy (2,3%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:18
26:04
229.000
2,5%
Energy
C. S. I. 500 grados centigrados
16:40
17:36
197.000
2,4%
Energy
C. S. I. Boom
17:36
18:37
186.000
2,4%
Energy
C. S. I. Los asesinatos de la I-15
15:44
16:40
184.000
2,0%
Energy
C. S. I. Apuestas de mesa
19:20
20:18
174.000
1,8%

Ranking Nova (2,3%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
323.000
3,4%
Nova
Sortilegio
16:30
18:22
298.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
283.000
2,5%
Nova
Vino el amor
18:22
20:00
273.000
3,1%
Nova
Amor sin límite
21:30
23:14
217.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds El sacrificio del alfil
22:06
23:13
243.000
1,8%
Atreseries
Bright Minds Inmortal
20:59
22:06
215.000
1,7%
Atreseries
Bright Minds La viajera del tiempo
23:13
24:26
193.000
2,3%
Atreseries
Hudson y Rex
19:18
20:04
182.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
17:41
18:26
181.000
2,3%

Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
El cascabel
22:13
24:30
213.000
2,1%
TRECE
Cine western La ley de la horca
18:38
20:49
210.000
2,2%
TRECE
Tu cine Vayas con Dios gringo
20:49
22:13
178.000
1,4%
TRECE
Sesión doble Caza salvaje
14:47
16:35
174.000
1,9%
TRECE
Sesión doble Colmillo blanco (1973)
16:35
18:35
163.000
2,0%

Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:34
21:31
187.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
170.000
1,3%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:46
20:34
156.000
1,5%
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto Los secretos de ...
23:28
24:18
156.000
1,9%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:24
147.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Cleaner
21:00
22:29
230.000
1,7%
BEMADtv
Cine Waterworld
22:29
24:58
181.000
2,0%
BEMADtv
Cine Un golpe con estilo
19:27
21:00
177.000
1,7%
BEMADtv
Cine Mortal
17:50
19:27
125.000
1,5%
BEMADtv
Cine Un golpe sobrenatural
15:41
17:50
118.000
1,4%

Ranking Neox (1,4%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:24
15:50
228.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:50
16:17
208.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:32
14:57
199.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:57
15:24
191.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:50
18:15
191.000
2,5%

Ranking Divinity (1,3%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
22:06
23:00
148.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
21:16
22:06
146.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
18:44
19:27
118.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:49
17:45
117.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:51
16:49
115.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:35
222.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Cristina Monge - ...
22:03
23:07
157.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:03
90.000
0,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
85.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:39
25:00
80.000
1,6%

Ranking Ten (1,2%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
159.000
1,9%
Ten
Caso cerrado
14:40
15:45
130.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
20:42
21:47
101.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:42
88.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
13:37
14:40
81.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
129.000
3,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:37
16:39
123.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:39
17:29
112.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:29
18:23
104.000
1,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:43
24:00
87.000
1,1%

Ranking DKiss (1,0%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi casa soñada
21:18
21:46
127.000
1,0%
DKiss
Mi casa soñada
21:46
22:13
122.000
0,9%
DKiss
Mi casa soñada
22:13
22:42
117.000
0,9%
DKiss
Mi casa soñada
22:42
23:10
97.000
0,8%
DKiss
El museo del terror La silla de la bestia
24:03
24:55
84.000
1,4%

Ranking Paramount Network (0,9%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Martes letal Eliminators
22:00
23:55
120.000
1,0%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Asesinatos a ...
18:10
20:01
119.000
1,3%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Comprometida para el ...
17:15
18:10
108.000
1,4%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Sangre en la ...
20:01
22:00
100.000
0,8%
Paramount Network
Hercules Poirot Asesinato en las ...
15:15
16:18
84.000
0,9%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:20
15:41
123.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:52
15:13
104.000
1,1%
Boing
Los Thunderman La venganza de Smith
21:47
22:08
85.000
0,6%
Boing
Harry Potter: Los magos de la repostería
18:32
19:19
66.000
0,8%
Boing
Los Thunderman Todo por la zeta
22:14
22:35
64.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del ...
23:00
24:22
128.000
1,4%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la ...
24:22
25:39
91.000
2,1%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la ...
21:39
23:00
66.000
0,5%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la escena ...
25:39
26:29
53.000
2,5%
Clan TVE
La tarde clan
16:35
20:43
52.000
0,6%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
23:21
24:00
137.000
1,6%
Teledeporte
Uefa women's nations league
20:58
21:52
85.000
0,7%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo femenino España ...
15:30
17:04
82.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
21:53
23:21
69.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: UEFA nations league femenino (d) ...
24:00
25:35
59.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Halcones de la noche
22:59
24:37
100.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Caza en la noche
21:34
22:59
84.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El hombre del sur
16:33
18:22
62.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:29
44.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid: Entrenamiento
15:58
16:33
32.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 2 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Venganza ciega
22:01
23:33
102.000
0,8%
Squirrel
Cine El gran McLintock
18:12
20:30
92.000
1,0%
Squirrel
Cine Más allá de la ley (2019)
23:33
25:00
86.000
1,3%
Squirrel
Cine Código de defensa
20:30
22:01
76.000
0,6%
Squirrel
Cine Britannic
16:38
18:12
58.000
0,7%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas