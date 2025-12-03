España gana la Women's Nations League 2025 con un 20,9%, 'Late xou' lidera (11%) y 'LQSA' repite un 10,5%

Por Redacción | |

Nuevo triunfo para la Selección española de fútbol femenino que arrasa en la final de la Women's Nations League 2025 ante Alemania y el partido apunta un 20,9% de cuota de pantalla en la tarde de La 1, contando con 1.930.000 espectadores.

Pese a perder -1,4 puntos, 'Late Xou con Marc Giró' lidera la noche con un 11%, con 'Renacer' (10,9%) pisándole los talones y 'La que se avecina' repitiendo el 10,5% de la semana anterior. En la franja de coincidencia de los tres espacios (23:20:25-0:53:36), que coincide con la emisión del formato de la 1, se mantienen ls cuotas de pantalla excepto la de la serie de Telecinco que cede a un 10,4%.

Bad Gyal visita 'Late Xou con Marc Giró'

En la franja del access, 'El hormiguero' lidera con un 13,9% con la visita de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez, seguido de 'La isla de las tentaciones', que con su 10,5%, le quita la segunda plaza a 'La revuelta' (9,8%). En las segundas cadenas, 'Código 10' (7,5%) crece 8 décimas y 'Batalla de restaurantes' (5,6%) crece firmando máximo de temporada.

Prime time

'Late xou' lidera con un 11%, pese a perder -1,4 puntos

Mejora de 8 décimas para 'Código 10' (7,5%)

Buen 10,9% para 'Renacer', aunque cede 8 décimas

'La que se avecina' se mantiene en un 10,5%

'Batalla' firma máximo de temporada con un 5,6%

La 1

La Revuelta Boris Becker - María León - Eduardo Casanova 1.287.000 9,8% Late Xou con Marc Giró809.000 11,0%

La 2

Cifras y letras492.000 3,9% Cifras y letras693.000 5,1% En primicia Paloma del rio 169.000 1,3% Generación Click Generación fármacos 151.000 1,6%

Antena 3

El Hormiguero Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez 1.850.000 13,9% Renacer799.000 10,9%

Cuatro

First Dates644.000 5,0% First Dates824.000 6,2% Código 10443.000 7,5%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.387.000 10,5% La que se avecina Un cuchifritín, un contraste dulce-salado y el cuento de nunca cascar 762.000 10,5%

laSexta

El intermedio865.000 6,4% Batalla de restaurantes474.000 5,6%

Amador, en el capítulo 'Setenta y cinco primaveras, un disconfort vaginal y el talento de Mister Rivas' de 'LQSA'

Late night

La 1 mejora con las reposiciones de 'Late Xou' respecto a las de 'Comerse el mundo con Peña'

9,2% para la repetición de 'LQSA': pierde -2,1 puntos

Bajada de 8 décimas para la repetición de 'Renacer'

La 1

Late Xou con Marc Giró260.000 8,3% Late Xou con Marc Giró128.000 6,7%

La 2

Adolescentes Detrás del feed 94.000 1,6% Documentos tv Cicatrices del crecimiento 53.000 1,7% Grantchester34.000 1,8%

Antena 3

Renacer171.000 6,3%

Cuatro

El desmarque: Madrugada66.000 3,4%

Telecinco

La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un disconfort vaginal y el talento de Mister Rivas 243.000 9,2%

laSexta

Batalla de restaurantes226.000 6,0% Batalla de restaurantes109.000 5,5%

Gabriel, pensativo, en este capítulo de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

20,9% para la final de la UEFA Nations League, qu sube en espectadores en el post

'Sueños de libertad' (13,5%) crece en espectadores: 1.210.000

Pérdida de casi un punto para 'El tiempo justo' (8,9%)

La 1

Directo al grano902.000 10,4% Valle Salvaje858.000 11,0% Previo fútbol: UEFA Nations League femenino España - Alemania 894.000 11,2% Fútbol: UEFA Nations League femenino España - Alemania 1.930.000 20,9% Post fútbol: UEFA Nations League femenino España - Alemania 2.124.000 18,8%

La 2

Saber y ganar662.000 7,1% Grandes documentales362.000 4,3% Incluye: - Pambara: Narrado por una suricata361.000 4,3% Malas lenguas539.000 6,6% La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke251.000 2,5% Reformas extraordinarias de George Clarke252.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.210.000 13,5% Y ahora, Sonsoles859.000 10,1% Pasapalabra2.133.000 18,9%

Cuatro

Todo es mentira569.000 6,7% Lo sabe, no lo sabe413.000 4,6%

Telecinco

El tiempo justo741.000 8,9% El diario de Jorge886.000 10,0% Agárrate al sillón862.000 7,8%

laSexta

Zapeando471.000 5,4% Más vale tarde468.000 5,5% laSexta clave504.000 4,1%

'La hora de La 1' dando paso a la entrevista a Pedro Sánchez

Mañana

25,1% para la entrevista a Pedro Sánchez en La 1

'Aruser@s' firma un 14,6%, mejorando una décima

Dos décimas de mejora para 'La mirada crítica' y 'AR', pero 'Vamos a ver' pierde medio punto

Ligera subida de una décima para '' (22,4%)

La 1

La hora de La 1425.000 21,3% Incluye: - Entrevista al President del Govern Pedro Sánchez 524.000 25,1% Mañaneros 360513.000 16,9% Mañaneros 360928.000 11,5%

La 2

Pueblo de Dios Monasterio de Sobrado: Historias de salvación 8.000 0,9% Beatus ille Portomarin 12.000 1,0% Animales con cámaras Australia 14.000 0,8% Agrosfera25.000 1,2% Aquí hay trabajo7.000 0,3% La aventura del saber20.000 0,8% Caravana educativa19.000 0,8% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Farnborough a Winchester 22.000 0,9% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Sawbridgeworth a Cambridge 18.000 0,7% El western de La 2 El hombre de la diligencia 101.000 2,8% El cazador115.000 1,7% Saber y ganar270.000 2,9%

Antena 3

Espejo público274.000 10,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crema de cebolla caramelizada 794.000 17,2% La ruleta de la suerte1.631.000 22,4%

Cuatro

Minutos musicales4.000 0,5% ¡Toma salami! Bellezas en la nieve 5.000 0,4% Alerta cobra 1983 15.000 0,9% Alerta cobra El protector 33.000 1,6% Alerta cobra Por su cuenta y riesgo 60.000 2,6% En boca de todos207.000 6,7%

Telecinco

La mirada crítica149.000 8,7% El programa de AR330.000 12,9% Vamos a ver617.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning203.000 14,6% Aruser@s332.000 14,6% Al rojo vivo335.000 9,4%

Informativos

Con 2.393.000 espectadores, 'Antena 3 noticias 1' (25%) firma máximo de temporada mientras que en esa franja de la sobremesa, 'Telediario 1' apunta un 14,3% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 8,4%. Por la noche, se repite el orden con unas cuotas más bajas: 'Antena 3 noticias 2' (17,7%), 'Telediario 2' (12,1%) e 'Informativos Telecinco 21:00', que apunta un preocupante 6,8%.

La 1

Telediario matinal145.000 18,0% Telediario 11.371.000 14,3% Telediario 21.515.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana151.000 12,8% Antena 3 Noticias 12.393.000 25,0% Antena 3 Noticias 22.238.000 17,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1446.000 6,2% El Desmarque Cuatro 1375.000 4,0% Noticias Cuatro 2423.000 3,9%

Telecinco

El matinal55.000 7,2% El matinal124.000 10,8% Informativos Telecinco 15:00801.000 8,4% Informativos Telecinco 21:00848.000 6,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h625.000 7,6% laSexta Noticias: Jugones515.000 5,3% laSexta Noticias 20h674.000 6,2%

