España gana la Women's Nations League 2025 con un 20,9%, 'Late xou' lidera (11%) y 'LQSA' repite un 10,5%

Audiencias Martes 2 de Diciembre de 2025
Nuevo triunfo para la Selección española de fútbol femenino que arrasa en la final de la Women's Nations League 2025 ante Alemania y el partido apunta un 20,9% de cuota de pantalla en la tarde de La 1, contando con 1.930.000 espectadores.
Pese a perder -1,4 puntos, 'Late Xou con Marc Giró' lidera la noche con un 11%, con 'Renacer' (10,9%) pisándole los talones y 'La que se avecina' repitiendo el 10,5% de la semana anterior. En la franja de coincidencia de los tres espacios (23:20:25-0:53:36), que coincide con la emisión del formato de la 1, se mantienen ls cuotas de pantalla excepto la de la serie de Telecinco que cede a un 10,4%.
Bad Gyal visita 'Late Xou con Marc Giró'
En la franja del access, 'El hormiguero' lidera con un 13,9% con la visita de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez, seguido de 'La isla de las tentaciones', que con su 10,5%, le quita la segunda plaza a 'La revuelta' (9,8%). En las segundas cadenas, 'Código 10' (7,5%) crece 8 décimas y 'Batalla de restaurantes' (5,6%) crece firmando máximo de temporada.
Prime time
- 'Late xou' lidera con un 11%, pese a perder -1,4 puntos
- Mejora de 8 décimas para 'Código 10' (7,5%)
- Buen 10,9% para 'Renacer', aunque cede 8 décimas
- 'La que se avecina' se mantiene en un 10,5%
- 'Batalla' firma máximo de temporada con un 5,6%
La Revuelta 1.287.000 9,8%
Late Xou con Marc Giró809.000 11,0%
Cifras y letras492.000 3,9%
Cifras y letras693.000 5,1%
En primicia 169.000 1,3%
Generación Click 151.000 1,6%
El Hormiguero 1.850.000 13,9%
Renacer799.000 10,9%
First Dates644.000 5,0%
First Dates824.000 6,2%
Código 10443.000 7,5%
La isla de las tentaciones1.387.000 10,5%
La que se avecina 762.000 10,5%
El intermedio865.000 6,4%
Batalla de restaurantes474.000 5,6%
Amador, en el capítulo 'Setenta y cinco primaveras, un disconfort vaginal y el talento de Mister Rivas' de 'LQSA'
Late night
- La 1 mejora con las reposiciones de 'Late Xou' respecto a las de 'Comerse el mundo con Peña'
- 9,2% para la repetición de 'LQSA': pierde -2,1 puntos
- Bajada de 8 décimas para la repetición de 'Renacer'
Late Xou con Marc Giró260.000 8,3%
Late Xou con Marc Giró128.000 6,7%
Adolescentes 94.000 1,6%
Documentos tv 53.000 1,7%
Grantchester34.000 1,8%
Renacer171.000 6,3%
El desmarque: Madrugada66.000 3,4%
La que se avecina 243.000 9,2%
Batalla de restaurantes226.000 6,0%
Batalla de restaurantes109.000 5,5%
Gabriel, pensativo, en este capítulo de 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 20,9% para la final de la UEFA Nations League, qu sube en espectadores en el post
- 'Sueños de libertad' (13,5%) crece en espectadores: 1.210.000
- Pérdida de casi un punto para 'El tiempo justo' (8,9%)
Directo al grano902.000 10,4%
Valle Salvaje858.000 11,0%
Previo fútbol: UEFA Nations League femenino 894.000 11,2%
Fútbol: UEFA Nations League femenino 1.930.000 20,9%
Post fútbol: UEFA Nations League femenino 2.124.000 18,8%
Saber y ganar662.000 7,1%
Grandes documentales362.000 4,3%
Incluye:
- Pambara: Narrado por una suricata361.000 4,3%
Malas lenguas539.000 6,6%
La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke251.000 2,5%
Reformas extraordinarias de George Clarke252.000 2,2%
Sueños de libertad1.210.000 13,5%
Y ahora, Sonsoles859.000 10,1%
Pasapalabra2.133.000 18,9%
Todo es mentira569.000 6,7%
Lo sabe, no lo sabe413.000 4,6%
El tiempo justo741.000 8,9%
El diario de Jorge886.000 10,0%
Agárrate al sillón862.000 7,8%
Zapeando471.000 5,4%
Más vale tarde468.000 5,5%
laSexta clave504.000 4,1%
'La hora de La 1' dando paso a la entrevista a Pedro Sánchez
Mañana
- 25,1% para la entrevista a Pedro Sánchez en La 1
- 'Aruser@s' firma un 14,6%, mejorando una décima
- Dos décimas de mejora para 'La mirada crítica' y 'AR', pero 'Vamos a ver' pierde medio punto
- Ligera subida de una décima para '' (22,4%)
La hora de La 1425.000 21,3%
Incluye:
- Entrevista al President del Govern 524.000 25,1%
Mañaneros 360513.000 16,9%
Mañaneros 360928.000 11,5%
Pueblo de Dios 8.000 0,9%
Beatus ille 12.000 1,0%
Animales con cámaras 14.000 0,8%
Agrosfera25.000 1,2%
Aquí hay trabajo7.000 0,3%
La aventura del saber20.000 0,8%
Caravana educativa19.000 0,8%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 22.000 0,9%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 18.000 0,7%
El western de La 2 101.000 2,8%
El cazador115.000 1,7%
Saber y ganar270.000 2,9%
Espejo público274.000 10,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 794.000 17,2%
La ruleta de la suerte1.631.000 22,4%
Minutos musicales4.000 0,5%
¡Toma salami! 5.000 0,4%
Alerta cobra 15.000 0,9%
Alerta cobra 33.000 1,6%
Alerta cobra 60.000 2,6%
En boca de todos207.000 6,7%
La mirada crítica149.000 8,7%
El programa de AR330.000 12,9%
Vamos a ver617.000 9,5%
Aruser@s el humorning203.000 14,6%
Aruser@s332.000 14,6%
Al rojo vivo335.000 9,4%
Informativos
Con 2.393.000 espectadores, 'Antena 3 noticias 1' (25%) firma máximo de temporada mientras que en esa franja de la sobremesa, 'Telediario 1' apunta un 14,3% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 8,4%. Por la noche, se repite el orden con unas cuotas más bajas: 'Antena 3 noticias 2' (17,7%), 'Telediario 2' (12,1%) e 'Informativos Telecinco 21:00', que apunta un preocupante 6,8%.
Telediario matinal145.000 18,0%
Telediario 11.371.000 14,3%
Telediario 21.515.000 12,1%
Noticias de la mañana151.000 12,8%
Antena 3 Noticias 12.393.000 25,0%
Antena 3 Noticias 22.238.000 17,7%
Noticias Cuatro 1446.000 6,2%
El Desmarque Cuatro 1375.000 4,0%
Noticias Cuatro 2423.000 3,9%
El matinal55.000 7,2%
El matinal124.000 10,8%
Informativos Telecinco 15:00801.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00848.000 6,8%
laSexta Noticias 14h625.000 7,6%
laSexta Noticias: Jugones515.000 5,3%
laSexta Noticias 20h674.000 6,2%