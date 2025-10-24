FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Futuro imperfecto' se recupera pero 'Supervivientes All Stars' sigue líder

AUDIENCIAS TDT 23 DE OCTUBRE

'No somos nadie' sube a un 1,8% y 'Emanet' repite como lo más visto en la sobremesa de Nova

El western de Trece supera los 280.000 espectadores al final de la tarde.

'No somos nadie' sube a un 1,8% y 'Emanet' repite como lo más visto en la sobremesa de Nova
©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Viernes 24 Octubre 2025 09:17 (hace 3 horas)

Audiencias Jueves 23 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    15,7%

  • logola1

    13,1%

  • logotelecinco

    9,8%

  • logolasexta

    6,1%

  • logocuatro

    5,7%

  • logola2

    3,6%

  • logonova

    2,4%

  • logoenergy

    2,3%

  • logofdf

    2,2%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logo13tv

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logomega-espana

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,4%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoboing

    0,8%

  • logodivinity

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' ha sido capaz de reponerse una décima en la jornada del jueves 23 de octubre con respecto a su anterior emisión al amasar un 1,8% de share con sus 133.000 televidentes. En términos generales, la cadena más vista entre las temáticas es Nova, que se hace con un 2,4% del pastel televisivo, entre otras cosas, por el gran rendimiento de 'Emanet', que vuelve a alzarse como lo más popular con 333.000 espectadores. Por su parte, Trece también consigue despuntar en el top 10 gracias a su western, 'Compañeros mortales', que atrae a 283.000 personas.

&#39;Emanet&#39; marca el techo de Nova
'Emanet' marca el techo de Nova

Ranking cadenas TDT Jueves, 23 de Octubre de 2025

Nova 2,4%

Energy 2,3%

FDF 2,2%

Atreseries 1,9%

TRECE 1,8%

DMAX 1,7%

Mega (España) 1,6%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,4%

DKiss 1,2%

Paramount Network 1,1%

Canal 24 Horas 1,0%

Ten 1,0%

Divinity 0,8%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:59
16:45
333.000
3,8%
TRECE
Cine western Compañeros mortales
18:47
20:50
283.000
3,6%
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
20:59
22:53
282.000
2,3%
Nova
Mar de amor
16:45
17:55
278.000
3,8%
Nova
Cuando me enamoro
19:25
21:29
277.000
3,0%
Nova
Amarte así, frijolito
17:56
19:25
268.000
3,9%
Atreseries
Forever
22:26
23:21
251.000
2,1%
TRECE
Tu cine Tambores fraternos
20:50
22:09
250.000
2,2%
Atreseries
Forever
21:45
22:26
250.000
2,0%
Nova
Amor sin límite
21:30
23:00
240.000
1,9%

Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:59
16:45
333.000
3,8%
Nova
Mar de amor
16:45
17:55
278.000
3,8%
Nova
Cuando me enamoro
19:25
21:29
277.000
3,0%
Nova
Amarte así, frijolito
17:56
19:25
268.000
3,9%
Nova
Amor sin límite
21:30
23:00
240.000
1,9%

Ranking Energy (2,3%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaraton
15:51
26:29
182.000
2,3%
Energy
NCIS: Los Ángeles Comprometida
14:52
15:51
129.000
1,5%
Energy
NCIS: Los Ángeles Restitución
13:52
14:52
105.000
1,5%
Energy
Hawai 5.0 Héroes y villanos
02:37
03:19
84.000
7,9%
Energy
Hawai 5.0 Capturas
03:19
03:58
75.000
10,1%

Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
20:59
22:53
282.000
2,3%
FDF
Cine Security
22:55
24:48
213.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una vagina sin vida, una ...
14:55
17:27
189.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
19:03
20:59
149.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un showroom, un gobierno en ...
17:27
19:03
138.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:26
23:21
251.000
2,1%
Atreseries
Forever
21:45
22:26
250.000
2,0%
Atreseries
Forever
23:21
24:28
232.000
2,9%
Atreseries
Forever
20:50
21:45
191.000
1,7%
Atreseries
Forever
24:28
25:08
173.000
3,5%

Ranking TRECE (1,8%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Compañeros mortales
18:47
20:50
283.000
3,6%
TRECE
Tu cine Tambores fraternos
20:50
22:09
250.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Los tigres de Mompracem
16:55
18:44
184.000
2,6%
TRECE
El cascabel
22:10
24:30
175.000
1,8%
TRECE
Sesión doble Objetivo: Patton
14:51
16:55
148.000
1,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
144.000
1,1%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
142.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:51
17:50
137.000
1,9%
DMAX
Adolf Hitler: Descifrando al dictador Los ...
22:32
23:24
134.000
1,1%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:27
21:30
128.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego: Torneo militar La espada de los ...
21:00
21:55
161.000
1,4%
Mega (España)
Mountain men Cambio de marea
14:33
15:27
158.000
1,9%
Mega (España)
Forjado a fuego El ram dao
21:55
22:43
155.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:24
17:22
154.000
2,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:22
18:14
137.000
2,0%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine The international: Dinero en la ...
15:35
17:55
159.000
2,0%
BEMADtv
Cine Gringo. Se busca vivo o muerto
20:51
22:46
158.000
1,3%
BEMADtv
Cine Papillon
17:55
20:51
117.000
1,6%
BEMADtv
Cine Instinto (1999)
22:46
25:06
115.000
1,4%
BEMADtv
Cine Operación U. N. C. L. E.
13:23
15:35
78.000
1,1%

Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:04
15:31
230.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:45
15:04
180.000
2,1%
Neox
Los Simpson
15:31
15:56
169.000
1,9%
Neox
Chicago P.D. Parentesco
22:20
23:12
162.000
1,3%
Neox
Los Simpson
14:18
14:45
155.000
2,1%

Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home town
22:07
23:05
127.000
1,0%
DKiss
Home town
21:07
22:07
126.000
1,1%
DKiss
Home town
20:08
21:06
92.000
1,0%
DKiss
El asesino de al lado Desaparecida
16:32
17:30
82.000
1,1%
DKiss
Kilos mortales: México
23:05
24:05
82.000
0,9%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La lealtad
19:53
22:00
119.000
1,2%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Barbitúricos
17:53
19:53
116.000
1,7%
Paramount Network
Cine El extranjero (2014)
22:01
23:57
108.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Ralph, el ...
16:55
17:53
103.000
1,4%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Las brujas de East ...
15:56
16:55
91.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:21
24:31
166.000
2,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Candido Conde - ...
22:04
23:21
140.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
90.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:35
25:00
69.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:36
59.000
0,5%

Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
133.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
108.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
21:04
22:00
73.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
11:24
12:25
53.000
2,1%
Ten
Caso cerrado
13:28
14:30
53.000
0,9%

Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:26
18:21
85.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
21:59
23:00
81.000
0,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:15
16:22
73.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio
18:21
19:09
71.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:59
21:59
70.000
0,6%

Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:18
20:49
122.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:00
15:22
87.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Bucle héroes
21:57
22:18
54.000
0,4%
Boing
Game shakers
23:15
23:36
27.000
0,3%
Boing
Game shakers
22:50
23:11
20.000
0,2%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
23:01
24:05
84.000
0,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Madre no hay mas que ...
24:05
25:11
63.000
1,2%
Clan TVE
La noche clan
21:10
23:00
54.000
0,4%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Una larga espera
25:11
26:18
47.000
1,6%
Clan TVE
Ana y los 7 Imposibol
02:30
03:18
36.000
3,3%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Bombardero
21:38
23:18
113.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Blue Line
23:18
24:29
88.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Promesa sagrada
15:33
17:23
60.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:27
19:23
36.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:33
36.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: UEFA nations league femenino (d) ...
20:33
22:09
62.000
0,6%
Teledeporte
Clasicos populares
17:29
17:57
34.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio champions: Tiempo extra
19:15
19:56
32.000
0,4%
Teledeporte
Ciclismo en pista: Campeonato del mundo
22:24
26:11
32.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio champions
17:58
19:15
31.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine The defender (el protector)
22:01
23:35
94.000
0,8%
Squirrel
Cine Bajo cualquier bandera
18:26
20:08
92.000
1,3%
Squirrel
Cine El demonio bajo la piel
20:09
22:00
78.000
0,7%
Squirrel
Cine Brandon Lee, la leyenda continua
23:35
25:08
73.000
1,1%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Mi familia y otros ...
14:24
15:24
61.000
0,7%
Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas