'No somos nadie' ha sido capaz de reponerse una décima en la jornada del jueves 23 de octubre con respecto a su anterior emisión al amasar un 1,8% de share con sus 133.000 televidentes. En términos generales, la cadena más vista entre las temáticas es Nova, que se hace con un 2,4% del pastel televisivo, entre otras cosas, por el gran rendimiento de 'Emanet', que vuelve a alzarse como lo más popular con 333.000 espectadores. Por su parte, Trece también consigue despuntar en el top 10 gracias a su western, 'Compañeros mortales', que atrae a 283.000 personas.
Ranking cadenas TDT Jueves, 23 de Octubre de 2025
2,4%
2,3%
2,2%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,6%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:59
16:45
333.000
3,8%
Cine western Compañeros mortales
18:47
20:50
283.000
3,6%
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
20:59
22:53
282.000
2,3%
Mar de amor
16:45
17:55
278.000
3,8%
Cuando me enamoro
19:25
21:29
277.000
3,0%
Amarte así, frijolito
17:56
19:25
268.000
3,9%
Forever
22:26
23:21
251.000
2,1%
Tu cine Tambores fraternos
20:50
22:09
250.000
2,2%
Forever
21:45
22:26
250.000
2,0%
Amor sin límite
21:30
23:00
240.000
1,9%
Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:59
16:45
333.000
3,8%
Mar de amor
16:45
17:55
278.000
3,8%
Cuando me enamoro
19:25
21:29
277.000
3,0%
Amarte así, frijolito
17:56
19:25
268.000
3,9%
Amor sin límite
21:30
23:00
240.000
1,9%
Ranking Energy (2,3%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Welcome to Las Vegas: Supermaraton
15:51
26:29
182.000
2,3%
NCIS: Los Ángeles Comprometida
14:52
15:51
129.000
1,5%
NCIS: Los Ángeles Restitución
13:52
14:52
105.000
1,5%
Hawai 5.0 Héroes y villanos
02:37
03:19
84.000
7,9%
Hawai 5.0 Capturas
03:19
03:58
75.000
10,1%
Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
20:59
22:53
282.000
2,3%
Cine Security
22:55
24:48
213.000
2,6%
La que se avecina Una vagina sin vida, una ...
14:55
17:27
189.000
2,3%
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
19:03
20:59
149.000
1,8%
La que se avecina Un showroom, un gobierno en ...
17:27
19:03
138.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
22:26
23:21
251.000
2,1%
Forever
21:45
22:26
250.000
2,0%
Forever
23:21
24:28
232.000
2,9%
Forever
20:50
21:45
191.000
1,7%
Forever
24:28
25:08
173.000
3,5%
Ranking TRECE (1,8%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Compañeros mortales
18:47
20:50
283.000
3,6%
Tu cine Tambores fraternos
20:50
22:09
250.000
2,2%
Sesión doble Los tigres de Mompracem
16:55
18:44
184.000
2,6%
El cascabel
22:10
24:30
175.000
1,8%
Sesión doble Objetivo: Patton
14:51
16:55
148.000
1,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
144.000
1,1%
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
142.000
1,2%
La fiebre del oro
16:51
17:50
137.000
1,9%
Adolf Hitler: Descifrando al dictador Los ...
22:32
23:24
134.000
1,1%
Joyas sobre ruedas
20:27
21:30
128.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego: Torneo militar La espada de los ...
21:00
21:55
161.000
1,4%
Mountain men Cambio de marea
14:33
15:27
158.000
1,9%
Forjado a fuego El ram dao
21:55
22:43
155.000
1,2%
Vida bajo cero
16:24
17:22
154.000
2,0%
Vida bajo cero
17:22
18:14
137.000
2,0%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The international: Dinero en la ...
15:35
17:55
159.000
2,0%
Cine Gringo. Se busca vivo o muerto
20:51
22:46
158.000
1,3%
Cine Papillon
17:55
20:51
117.000
1,6%
Cine Instinto (1999)
22:46
25:06
115.000
1,4%
Cine Operación U. N. C. L. E.
13:23
15:35
78.000
1,1%
Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:04
15:31
230.000
2,6%
Los Simpson
14:45
15:04
180.000
2,1%
Los Simpson
15:31
15:56
169.000
1,9%
Chicago P.D. Parentesco
22:20
23:12
162.000
1,3%
Los Simpson
14:18
14:45
155.000
2,1%
Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
22:07
23:05
127.000
1,0%
Home town
21:07
22:07
126.000
1,1%
Home town
20:08
21:06
92.000
1,0%
El asesino de al lado Desaparecida
16:32
17:30
82.000
1,1%
Kilos mortales: México
23:05
24:05
82.000
0,9%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer La lealtad
19:53
22:00
119.000
1,2%
Los asesinatos de Midsomer Barbitúricos
17:53
19:53
116.000
1,7%
Cine El extranjero (2014)
22:01
23:57
108.000
1,0%
Los misterios de Murdoch Ralph, el ...
16:55
17:53
103.000
1,4%
Los misterios de Murdoch Las brujas de East ...
15:56
16:55
91.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:21
24:31
166.000
2,1%
La noche en 24h: Portada Candido Conde - ...
22:04
23:21
140.000
1,2%
Informativo 24h
21:43
22:04
90.000
0,7%
Informativo 24h
24:35
25:00
69.000
1,4%
Telediario 2
21:00
21:36
59.000
0,5%
Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
133.000
1,8%
Caso cerrado
14:30
15:45
108.000
1,3%
Caso cerrado
21:04
22:00
73.000
0,6%
Caso cerrado
11:24
12:25
53.000
2,1%
Caso cerrado
13:28
14:30
53.000
0,9%
Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
17:26
18:21
85.000
1,2%
Tu casa a juicio
21:59
23:00
81.000
0,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:15
16:22
73.000
0,8%
Tu casa a juicio
18:21
19:09
71.000
1,1%
Tu casa a juicio
20:59
21:59
70.000
0,6%
Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:18
20:49
122.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
15:00
15:22
87.000
1,0%
Los Thunderman Bucle héroes
21:57
22:18
54.000
0,4%
Game shakers
23:15
23:36
27.000
0,3%
Game shakers
22:50
23:11
20.000
0,2%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
23:01
24:05
84.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Madre no hay mas que ...
24:05
25:11
63.000
1,2%
La noche clan
21:10
23:00
54.000
0,4%
Cuéntame cómo pasó Una larga espera
25:11
26:18
47.000
1,6%
Ana y los 7 Imposibol
02:30
03:18
36.000
3,3%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Bombardero
21:38
23:18
113.000
0,9%
Cine Blue Line
23:18
24:29
88.000
1,1%
Cine Promesa sagrada
15:33
17:23
60.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
17:27
19:23
36.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:33
36.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: UEFA nations league femenino (d) ...
20:33
22:09
62.000
0,6%
Clasicos populares
17:29
17:57
34.000
0,5%
Estudio estadio champions: Tiempo extra
19:15
19:56
32.000
0,4%
Ciclismo en pista: Campeonato del mundo
22:24
26:11
32.000
0,5%
Estudio estadio champions
17:58
19:15
31.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 23 de Octubre de 2025