AUDIENCIAS JUEVES 23 DE OCTUBRE

'Futuro imperfecto' (13,1%) recupera y vuelve al millón, pero 'Supervivientes All Stars' (18,9%) sigue líder

En la franja de coincidencia, Telecinco acogía a casi 1,3 millones de espectadores, mientras que La 1 reunía a 1.077.000 espectadores.

Por RedacciónPublicado: Viernes 24 Octubre 2025 09:00 (hace 3 horas) | Última actualización: Viernes 24 Octubre 2025 10:30 (hace 2 horas)

Audiencias Jueves 23 de Octubre de 2025

'Futuro imperfecto', el programa de Andreu Buenafuente en La 1, ha mejorado +1,2 puntos en una semana, volviendo así a superar el millón de espectadores al promediar un 13,1% con 1.077.000. Sin embargo, esta subida por parte del formato de la cadena pública no le es suficiente para ganar a 'Supervivientes All Stars', que también mejora en share subiendo a un 18,9%, pero se mantiene en sus espectadores con 1.049.000.

Pasando al resto de ofertas del prime time, Antena 3 y su 'La encrucijada' sigue en su línea con un 9,6% y 645.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja detrás de Telecinco y La 1. En Cuatro, 'Horizonte' pierde -1,5 puntos, bajando a un 7,8% con 482.000 espectadores, mientras que el cine de laSexta sigue estable en su 4,5% con 'El contable'.

En el access prime time, tras el empate en la franja de coincidencia del 22 de octubre, 'El hormiguero' toma ventaja con un 20,1% y 2,4 millones de espectadores gracias a la visita de Isabel Preysler, mientras que 'La revuelta' firma un 13,5% con más de 1,6 millones que conectaron para ver a Can Yaman.

Laura Madrueño, presentadora de 'Supervivientes All Stars'

Prime time

  • +1,8 puntos para 'La revuelta', que firma un 13,5% con 1,6 millones de espectadores
  • 'El hormiguero' también crece +2,5 en una semana y alcanza el 20,1%
  • Bajada de -1,5 puntos para 'Horizonte', que se queda en un 7,8%
  • 'Supervivientes All Stars' lidera su franja con un 18,9%
  • 'El intermedio' cede ligeramente -0,6 puntos y anota un 6% redondo
La 1

La Revuelta 1.655.000 13,5%

Futuro imperfecto 1.077.000 13,1%

La 2

Cifras y letras571.000 5,0%

Cifras y letras818.000 6,6%

El cine de la 2: Película 162.000 1,5%

Antena 3

El Hormiguero 2.416.000 20,1%

La encrucijada645.000 9,6%

Cuatro

First Dates799.000 6,7%

First Dates720.000 5,9%

Horizonte482.000 7,8%

Telecinco

Supervivientes All Stars express1.200.000 10,1%

Supervivientes All Stars1.049.000 18,9%

laSexta

laSexta clave454.000 4,2%

El intermedio750.000 6,0%

El taquillazo 307.000 4,5%

Paula Prendes es Patricia Reyes en 'La encrucijada'

Late night

  • La reposición de 'Futuro imperfecto' (6,4%) funciona +1 punto mejor que el jueves pasado
  • El segundo episodio de 'La encrucijada' se mantiene en un 12,1%
  • -0,9 puntos para el cine de laSexta con 'Ciega obsesión' (2,3%)
La 1

Futuro imperfecto 287.000 6,4%

Futuro imperfecto 116.000 5,2%

La 2

Cine 71.000 1,6%

Conciertos Radio 3 26.000 1,6%

Antena 3

La encrucijada462.000 12,1%

La encrucijada103.000 5,1%

Cuatro

El desmarque: Madrugada116.000 6,4%

Telecinco

Gran Madrid show137.000 7,9%

laSexta

Cine 53.000 2,3%

Miren Arrieta es Mercedes en 'Valle Salvaje'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano919.000 11,8%

Valle Salvaje894.000 13,1%

La promesa958.000 13,9%

Malas lenguas976.000 12,3%

Aquí la tierra1.236.000 12,8%

La 2

Saber y ganar590.000 6,8%

Grandes documentales321.000 4,3%

Incluye:

- Pantanal. El milagro natural de Brasil326.000 4,2%

- Territorio salvaje 335.000 4,8%

Malas lenguas523.000 7,6%

Incluye:

- Entrevista 552.000 8,0%

Mi casa flotante153.000 1,9%

Grandes diseños 243.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.309.000 15,8%

Y ahora, Sonsoles790.000 11,2%

Pasapalabra1.957.000 21,2%

Cuatro

Todo es mentira482.000 6,3%

Lo sabe, no lo sabe317.000 4,5%

Telecinco

El tiempo justo645.000 8,6%

El diario de Jorge587.000 8,4%

Agárrate al sillón722.000 7,7%

laSexta

Zapeando496.000 6,2%

Más vale tarde358.000 5,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1365.000 19,6%

Incluye:

- Entrevista 392.000 20,6%

Mañaneros 360510.000 17,2%

Mañaneros 360833.000 10,8%

La 2

Zoom tendencias16.000 1,9%

Zoom tendencias21.000 1,7%

En las profundidades del océano 26.000 1,5%

Saber vivir27.000 1,4%

Aquí hay trabajo16.000 0,8%

La aventura del saber13.000 0,6%

Expedición culinaria: Alimentos del mar 30.000 1,3%

Culturas 219.000 0,8%

El western de La 2 75.000 2,3%

El cazador stars86.000 1,4%

Saber y ganar220.000 2,5%

Antena 3

Espejo público305.000 12,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 872.000 18,7%

La ruleta de la suerte1.573.000 22,5%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,3%

¡Toma salami! 11.000 0,9%

Alerta cobra 17.000 1,0%

Alerta cobra 48.000 2,6%

Alerta cobra 70.000 3,3%

En boca de todos219.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica148.000 8,8%

El programa de AR305.000 12,5%

Vamos a ver551.000 8,9%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler7.000 1,1%

Aruser@s el humorning179.000 13,0%

Aruser@s294.000 14,1%

Al rojo vivo294.000 8,5%

Adela González y Javier Ruiz, en 'Mañaneros 360'

Informativos

Antena 3 sostiene un día más los datos por encima del 20% en sus informativos, tanto en la sobremesa como en el prime time con un 23,1% y un 20,2%, respectivamente. La segunda opción en ambos casos es La 1, que firma un 15,3% al mediodía y un 13,2% en la noche. Por su parte, Telecinco sigue floja en el ámbito informativo y se conforma con un 8,6% y un 6,9%.

La 1

Telediario matinal127.000 17,1%

Telediario 11.366.000 15,3%

Telediario 21.478.000 13,2%

Antena 3

Noticias de la mañana164.000 14,5%

Antena 3 Noticias 12.058.000 23,1%

Antena 3 Noticias 22.264.000 20,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1463.000 6,7%

El Desmarque Cuatro 1395.000 4,6%

Noticias Cuatro 2404.000 4,7%

Telecinco

El matinal26.000 4,0%

El matinal98.000 8,6%

Informativos Telecinco 15:00765.000 8,6%

Informativos Telecinco 21:00792.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h585.000 7,6%

laSexta Noticias: Jugones505.000 5,6%

laSexta Noticias 20h584.000 6,7%

