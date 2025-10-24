'Futuro imperfecto' (13,1%) recupera y vuelve al millón, pero 'Supervivientes All Stars' (18,9%) sigue líder

Audiencias Jueves 23 de Octubre de 2025
'Futuro imperfecto', el programa de Andreu Buenafuente en La 1, ha mejorado +1,2 puntos en una semana, volviendo así a superar el millón de espectadores al promediar un 13,1% con 1.077.000. Sin embargo, esta subida por parte del formato de la cadena pública no le es suficiente para ganar a 'Supervivientes All Stars', que también mejora en share subiendo a un 18,9%, pero se mantiene en sus espectadores con 1.049.000.
Pasando al resto de ofertas del prime time, Antena 3 y su 'La encrucijada' sigue en su línea con un 9,6% y 645.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja detrás de Telecinco y La 1. En Cuatro, 'Horizonte' pierde -1,5 puntos, bajando a un 7,8% con 482.000 espectadores, mientras que el cine de laSexta sigue estable en su 4,5% con 'El contable'.
En el access prime time, tras el empate en la franja de coincidencia del 22 de octubre, 'El hormiguero' toma ventaja con un 20,1% y 2,4 millones de espectadores gracias a la visita de Isabel Preysler, mientras que 'La revuelta' firma un 13,5% con más de 1,6 millones que conectaron para ver a Can Yaman.
Laura Madrueño, presentadora de 'Supervivientes All Stars'
Prime time
- +1,8 puntos para 'La revuelta', que firma un 13,5% con 1,6 millones de espectadores
- 'El hormiguero' también crece +2,5 en una semana y alcanza el 20,1%
- Bajada de -1,5 puntos para 'Horizonte', que se queda en un 7,8%
- 'Supervivientes All Stars' lidera su franja con un 18,9%
- 'El intermedio' cede ligeramente -0,6 puntos y anota un 6% redondo
La Revuelta 1.655.000 13,5%
Futuro imperfecto 1.077.000 13,1%
Cifras y letras571.000 5,0%
Cifras y letras818.000 6,6%
El cine de la 2: Película 162.000 1,5%
El Hormiguero 2.416.000 20,1%
La encrucijada645.000 9,6%
First Dates799.000 6,7%
First Dates720.000 5,9%
Horizonte482.000 7,8%
Supervivientes All Stars express1.200.000 10,1%
Supervivientes All Stars1.049.000 18,9%
laSexta clave454.000 4,2%
El intermedio750.000 6,0%
El taquillazo 307.000 4,5%
Paula Prendes es Patricia Reyes en 'La encrucijada'
Late night
- La reposición de 'Futuro imperfecto' (6,4%) funciona +1 punto mejor que el jueves pasado
- El segundo episodio de 'La encrucijada' se mantiene en un 12,1%
- -0,9 puntos para el cine de laSexta con 'Ciega obsesión' (2,3%)
Futuro imperfecto 287.000 6,4%
Futuro imperfecto 116.000 5,2%
Cine 71.000 1,6%
Conciertos Radio 3 26.000 1,6%
La encrucijada462.000 12,1%
La encrucijada103.000 5,1%
El desmarque: Madrugada116.000 6,4%
Gran Madrid show137.000 7,9%
Cine 53.000 2,3%
Miren Arrieta es Mercedes en 'Valle Salvaje'
Sobremesa y tarde
- Récord histórico para 'Sueños de libertad' (15,8%), con 1,3 millones de espectadores
- 'Valle Salvaje' sigue en lo alto con un 13,1%
- Máximo para 'Malas lenguas' en La 2 con un 7,6%
Directo al grano919.000 11,8%
Valle Salvaje894.000 13,1%
La promesa958.000 13,9%
Malas lenguas976.000 12,3%
Aquí la tierra1.236.000 12,8%
Saber y ganar590.000 6,8%
Grandes documentales321.000 4,3%
Incluye:
- Pantanal. El milagro natural de Brasil326.000 4,2%
- Territorio salvaje 335.000 4,8%
Malas lenguas523.000 7,6%
Incluye:
- Entrevista 552.000 8,0%
Mi casa flotante153.000 1,9%
Grandes diseños 243.000 2,5%
Sueños de libertad1.309.000 15,8%
Y ahora, Sonsoles790.000 11,2%
Pasapalabra1.957.000 21,2%
Todo es mentira482.000 6,3%
Lo sabe, no lo sabe317.000 4,5%
El tiempo justo645.000 8,6%
El diario de Jorge587.000 8,4%
Agárrate al sillón722.000 7,7%
Zapeando496.000 6,2%
Más vale tarde358.000 5,1%
Mañana
- Buen 20,6% para la entrevista de Yolanda Díaz en 'La hora de La 1'
- +0,9 puntos para 'Saber y ganar', que firma un 2,5%
- 'La mirada crítica' baja -1,4 puntos y se queda en un 8,8%
La hora de La 1365.000 19,6%
Incluye:
- Entrevista 392.000 20,6%
Mañaneros 360510.000 17,2%
Mañaneros 360833.000 10,8%
Zoom tendencias16.000 1,9%
Zoom tendencias21.000 1,7%
En las profundidades del océano 26.000 1,5%
Saber vivir27.000 1,4%
Aquí hay trabajo16.000 0,8%
La aventura del saber13.000 0,6%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 30.000 1,3%
Culturas 219.000 0,8%
El western de La 2 75.000 2,3%
El cazador stars86.000 1,4%
Saber y ganar220.000 2,5%
Espejo público305.000 12,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 872.000 18,7%
La ruleta de la suerte1.573.000 22,5%
Love shopping tv3.000 0,3%
¡Toma salami! 11.000 0,9%
Alerta cobra 17.000 1,0%
Alerta cobra 48.000 2,6%
Alerta cobra 70.000 3,3%
En boca de todos219.000 7,3%
La mirada crítica148.000 8,8%
El programa de AR305.000 12,5%
Vamos a ver551.000 8,9%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler7.000 1,1%
Aruser@s el humorning179.000 13,0%
Aruser@s294.000 14,1%
Al rojo vivo294.000 8,5%
Adela González y Javier Ruiz, en 'Mañaneros 360'
Informativos
Antena 3 sostiene un día más los datos por encima del 20% en sus informativos, tanto en la sobremesa como en el prime time con un 23,1% y un 20,2%, respectivamente. La segunda opción en ambos casos es La 1, que firma un 15,3% al mediodía y un 13,2% en la noche. Por su parte, Telecinco sigue floja en el ámbito informativo y se conforma con un 8,6% y un 6,9%.
Telediario matinal127.000 17,1%
Telediario 11.366.000 15,3%
Telediario 21.478.000 13,2%
Noticias de la mañana164.000 14,5%
Antena 3 Noticias 12.058.000 23,1%
Antena 3 Noticias 22.264.000 20,2%
Noticias Cuatro 1463.000 6,7%
El Desmarque Cuatro 1395.000 4,6%
Noticias Cuatro 2404.000 4,7%
El matinal26.000 4,0%
El matinal98.000 8,6%
Informativos Telecinco 15:00765.000 8,6%
Informativos Telecinco 21:00792.000 6,9%
laSexta Noticias 14h585.000 7,6%
laSexta Noticias: Jugones505.000 5,6%
laSexta Noticias 20h584.000 6,7%