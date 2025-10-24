'Futuro imperfecto' (13,1%) recupera y vuelve al millón, pero 'Supervivientes All Stars' (18,9%) sigue líder

Por Redacción | |

'Futuro imperfecto', el programa de Andreu Buenafuente en La 1, ha mejorado +1,2 puntos en una semana, volviendo así a superar el millón de espectadores al promediar un 13,1% con 1.077.000. Sin embargo, esta subida por parte del formato de la cadena pública no le es suficiente para ganar a 'Supervivientes All Stars', que también mejora en share subiendo a un 18,9%, pero se mantiene en sus espectadores con 1.049.000.

Pasando al resto de ofertas del prime time, Antena 3 y su 'La encrucijada' sigue en su línea con un 9,6% y 645.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja detrás de Telecinco y La 1. En Cuatro, 'Horizonte' pierde -1,5 puntos, bajando a un 7,8% con 482.000 espectadores, mientras que el cine de laSexta sigue estable en su 4,5% con 'El contable'.

En el access prime time, tras el empate en la franja de coincidencia del 22 de octubre, 'El hormiguero' toma ventaja con un 20,1% y 2,4 millones de espectadores gracias a la visita de Isabel Preysler, mientras que 'La revuelta' firma un 13,5% con más de 1,6 millones que conectaron para ver a Can Yaman.

La 1

La Revuelta Can Yaman - Barbara Lennie 1.655.000 13,5% Futuro imperfecto Altos vuelos 1.077.000 13,1%

La 2

Cifras y letras571.000 5,0% Cifras y letras818.000 6,6% El cine de la 2: Película Las dos caras de la justicia 162.000 1,5%

Antena 3

El Hormiguero Isabel Preysler 2.416.000 20,1% La encrucijada645.000 9,6%

Cuatro

First Dates799.000 6,7% First Dates720.000 5,9% Horizonte482.000 7,8%

Telecinco

Supervivientes All Stars express1.200.000 10,1% Supervivientes All Stars1.049.000 18,9%

laSexta

laSexta clave454.000 4,2% El intermedio750.000 6,0% El taquillazo El contable 307.000 4,5%

La 1

Futuro imperfecto Caidas y piscinazos 287.000 6,4% Futuro imperfecto CongreS.O.S 116.000 5,2%

La 2

Cine Ángeles y demonios (angels and demons) 71.000 1,6% Conciertos Radio 3 Celia Becks 26.000 1,6%

Antena 3

La encrucijada462.000 12,1% La encrucijada103.000 5,1%

Cuatro

El desmarque: Madrugada116.000 6,4%

Telecinco

Gran Madrid show137.000 7,9%

laSexta

Cine Ciega obsesión 53.000 2,3%

La 1

Directo al grano919.000 11,8% Valle Salvaje894.000 13,1% La promesa958.000 13,9% Malas lenguas976.000 12,3% Aquí la tierra1.236.000 12,8%

La 2

Saber y ganar590.000 6,8% Grandes documentales321.000 4,3% Incluye: - Pantanal. El milagro natural de Brasil326.000 4,2% - Territorio salvaje El territorio del lobo ibérico 335.000 4,8% Malas lenguas523.000 7,6% Incluye: - Entrevista Pablo Bustinduy 552.000 8,0% Mi casa flotante153.000 1,9% Grandes diseños Norte de Cotswolds 243.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.309.000 15,8% Y ahora, Sonsoles790.000 11,2% Pasapalabra1.957.000 21,2%

Cuatro

Todo es mentira482.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe317.000 4,5%

Telecinco

El tiempo justo645.000 8,6% El diario de Jorge587.000 8,4% Agárrate al sillón722.000 7,7%

laSexta

Zapeando496.000 6,2% Más vale tarde358.000 5,1%

La 1

La hora de La 1365.000 19,6% Incluye: - Entrevista Yolanda Díaz 392.000 20,6% Mañaneros 360510.000 17,2% Mañaneros 360833.000 10,8%

La 2

Zoom tendencias16.000 1,9% Zoom tendencias21.000 1,7% En las profundidades del océano La procreación 26.000 1,5% Saber vivir27.000 1,4% Aquí hay trabajo16.000 0,8% La aventura del saber13.000 0,6% Expedición culinaria: Alimentos del mar Pescado a la brasa 30.000 1,3% Culturas 219.000 0,8% El western de La 2 Gentleman Jo 75.000 2,3% El cazador stars86.000 1,4% Saber y ganar220.000 2,5%

Antena 3

Espejo público305.000 12,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Caldo de berzas 872.000 18,7% La ruleta de la suerte1.573.000 22,5%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,3% ¡Toma salami! Los flores 11.000 0,9% Alerta cobra El equipo (2 parte) 17.000 1,0% Alerta cobra El día del eclipse 48.000 2,6% Alerta cobra Sin rastro 70.000 3,3% En boca de todos219.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica148.000 8,8% El programa de AR305.000 12,5% Vamos a ver551.000 8,9%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler7.000 1,1% Aruser@s el humorning179.000 13,0% Aruser@s294.000 14,1% Al rojo vivo294.000 8,5%

Antena 3 sostiene un día más los datos por encima del 20% en sus informativos, tanto en la sobremesa como en el prime time con un 23,1% y un 20,2%, respectivamente. La segunda opción en ambos casos es La 1, que firma un 15,3% al mediodía y un 13,2% en la noche. Por su parte, Telecinco sigue floja en el ámbito informativo y se conforma con un 8,6% y un 6,9%.

La 1

Telediario matinal127.000 17,1% Telediario 11.366.000 15,3% Telediario 21.478.000 13,2%

Antena 3

Noticias de la mañana164.000 14,5% Antena 3 Noticias 12.058.000 23,1% Antena 3 Noticias 22.264.000 20,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1463.000 6,7% El Desmarque Cuatro 1395.000 4,6% Noticias Cuatro 2404.000 4,7%

Telecinco

El matinal26.000 4,0% El matinal98.000 8,6% Informativos Telecinco 15:00765.000 8,6% Informativos Telecinco 21:00792.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h585.000 7,6% laSexta Noticias: Jugones505.000 5,6% laSexta Noticias 20h584.000 6,7%

