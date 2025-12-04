FormulaTV
Audiencias 'El 1%' recorta distancias con 'Hasta el fin del mundo' y 'El precio de' flojea

AUDIENCIAS TDT 3 DE DICIEMBRE

'No somos nadie' baja a un 1,5% en Ten y 'La que se avecina' lidera el día con un 2,3% en FDF

Dos capítulos de 'Forever' destacan con sus emisiones en Atreseries.

'No somos nadie' baja a un 1,5% en Ten y 'La que se avecina' lidera el día con un 2,3% en FDF
Publicado: Jueves 4 Diciembre 2025 10:20

Audiencias Miércoles 3 de Diciembre de 2025

  • logoantena3

    13,8%

  • logola1

    12,6%

  • logotelecinco

    9,0%

  • logolasexta

    6,1%

  • logocuatro

    5,3%

  • logola2

    3,6%

  • logoenergy

    2,2%

  • logofdf

    2,1%

  • logonova

    2,0%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logo13tv

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodivinity

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoteledeporte

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoparamount-network

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' firma su peor dato de la semana bajando a un 1,5%, aunque se mantiene como lo más visto en Ten. Por su parte, el espacio que lidera la jornada es 'La que se avecina' con 300.000 espectadores en FDF y dos capítulos de 'Forever' en Atreseries destacan con sus buenos resultados.

El capítulo de &amp;#39;La que se avecina&amp;#39;, lo más visto del día en la TDT
El capítulo de 'La que se avecina', lo más visto del día en la TDT

Ranking cadenas TDT Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

Energy 2,2%

FDF 2,1%

Nova 2,0%

Atreseries 1,9%

DMAX 1,8%

TRECE 1,7%

Neox 1,6%

BEMADtv 1,6%

Mega (España) 1,4%

Divinity 1,2%

DKiss 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Teledeporte 1,0%

Ten 1,0%

Paramount Network 0,8%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Clan TVE 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:15
22:55
300.000
2,3%
Atreseries
Forever
21:52
22:40
293.000
2,3%
Atreseries
Forever
22:40
23:26
281.000
2,4%
Nova
Cuando me enamoro
19:59
21:30
269.000
2,4%
TRECE
Cine western Raza de violencia
18:39
20:23
268.000
3,1%
Teledeporte
Fútbol: Copa del Rey Torrent - R. Betis
21:00
22:48
267.000
2,1%
Nova
Emanet
15:00
16:33
261.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:35
15:02
256.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:02
15:28
256.000
2,8%
Nova
Amor sin límite
21:31
23:00
246.000
1,9%

Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Demasiado fuerte para morir
15:42
16:40
203.000
2,3%
Energy
Distrito 8
20:20
26:20
183.000
2,1%
Energy
C. S. I. Suave, suave
18:37
19:22
171.000
2,1%
Energy
C. S. I. Los sonidos del silencio
19:22
20:20
170.000
1,9%
Energy
C. S. I. Transferencia de 35.000 dólares
17:38
18:37
164.000
2,2%

Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:15
22:55
300.000
2,3%
FDF
Cine Uncharted
22:55
25:02
233.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una tanqueta, una eminencia ...
19:20
21:15
186.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una vedete molesta, un león ...
15:38
17:32
177.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un espetero-hostelero, una ...
17:32
19:20
138.000
1,8%

Ranking Nova (2,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
19:59
21:30
269.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:33
261.000
2,9%
Nova
Amor sin límite
21:31
23:00
246.000
1,9%
Nova
Sortilegio
16:33
18:28
237.000
3,1%
Nova
Vino el amor
18:28
19:59
213.000
2,6%

Ranking Atreseries (1,9%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:52
22:40
293.000
2,3%
Atreseries
Forever
22:40
23:26
281.000
2,4%
Atreseries
Forever
23:26
24:26
245.000
3,2%
Atreseries
Forever
20:58
21:52
234.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
18:26
19:12
161.000
2,1%

Ranking DMAX (1,8%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
195.000
1,5%
DMAX
Extraterrestres: Ellos están entre nosotros La ...
23:28
24:19
174.000
2,2%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:37
21:32
162.000
1,4%
DMAX
Extraterrestres: Ellos estan entre nosotros ...
22:30
23:21
146.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:34
17:57
140.000
1,8%

Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Raza de violencia
18:39
20:23
268.000
3,1%
TRECE
El cascabel
22:03
24:31
227.000
2,2%
TRECE
Tu cine El marginado
20:23
22:03
209.000
1,8%
TRECE
Sesión doble La carrera del oro
16:45
18:36
176.000
2,3%
TRECE
Sesión doble El príncipe y el mendigo
14:45
16:45
123.000
1,4%

Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:02
15:28
256.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:35
15:02
256.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:28
15:52
242.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
16:18
16:37
235.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
16:37
17:00
235.000
2,9%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Alerta máxima 2
22:35
24:21
217.000
2,2%
BEMADtv
Cine Alerta máxima
20:45
22:35
196.000
1,6%
BEMADtv
Cine ¿Conoces a Joe Black?
15:33
19:04
149.000
1,8%
BEMADtv
Cine El último patriota
19:04
20:45
109.000
1,2%
BEMADtv
Cine No confíes en nadie
14:01
15:33
69.000
0,8%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
156.000
2,0%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
149.000
3,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:46
16:43
137.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:40
18:29
132.000
1,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:29
19:18
127.000
1,6%

Ranking Divinity (1,2%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:16
22:05
159.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
20:19
21:16
145.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:45
16:43
128.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:43
17:40
128.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
22:05
23:01
119.000
0,9%

Ranking DKiss (1,2%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi casa soñada
21:36
22:03
126.000
1,0%
DKiss
Mi casa soñada
21:07
21:36
119.000
1,0%
DKiss
Mi casa soñada
22:03
22:32
104.000
0,8%
DKiss
Chicas malas y asesinas
15:43
16:38
103.000
1,2%
DKiss
El asesino de al lado Frontier drive
17:33
18:29
99.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:33
215.000
2,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Víctor manuel
22:02
23:07
176.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:42
22:02
107.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:37
25:00
89.000
2,0%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
84.000
0,7%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Copa del Rey Torrent - R. Betis
21:00
22:48
267.000
2,1%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resúmenes
22:50
23:31
176.000
1,6%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
23:31
24:30
122.000
1,6%
Teledeporte
Baloncesto: Liga femenino Perfumerías Avenida - ...
19:22
20:46
82.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol: Copa del Rey (d) Ath. Bilbao - ...
16:37
18:11
40.000
0,5%

Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
118.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
14:41
15:45
109.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
13:38
14:41
76.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
20:41
21:46
73.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
21:46
22:44
71.000
0,5%

Ranking Paramount Network (0,8%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los misterios de Murdoch ¿Por qué canta todo ...
16:15
17:13
106.000
1,3%
Paramount Network
Hercules Poirot La aventura de Johnnie ...
15:12
16:15
106.000
1,2%
Paramount Network
Cine con estrella Apolo 13
22:00
24:48
96.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch El humo se mete en los ...
17:13
18:09
76.000
1,0%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La tierra ...
18:09
20:01
74.000
0,9%

Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:24
15:45
108.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:56
15:17
88.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Pase lo que pase
21:45
22:06
68.000
0,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
13:59
14:20
62.000
1,0%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:11
17:32
58.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: Minuto a minuto Ath. Bilbao - R. ...
18:55
20:52
126.000
1,4%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis Ath. Bilbao - R. ...
20:52
22:32
112.000
0,9%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: La cuenta atrás Ath. Bilbao - R. ...
18:09
18:53
73.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Ases calientes 2: Baile de asesinos
22:32
23:54
50.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine La carrera de la muerte 2
23:54
25:37
48.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la escena ...
02:30
02:47
55.000
3,8%
Clan TVE
Aprendemos en clan: Team total
20:45
21:37
47.000
0,4%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Si tú me dices ven
02:48
03:54
44.000
4,7%
Clan TVE
El ministerio del Tiempo Como se reescribe el ...
25:13
26:22
41.000
1,7%
Clan TVE
El ministerio del Tiempo Tiempo de gloria
24:05
25:13
41.000
0,8%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Los vengadores(1972)
18:32
20:25
72.000
0,8%
Squirrel
Cine Ataque fuerza z
16:55
18:32
70.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Crónicas de un ...
14:02
15:19
70.000
0,9%
Squirrel
Cine Venganza roja
22:02
23:36
63.000
0,5%
Squirrel
Cine Showdown in Manila
23:36
25:03
59.000
0,9%
