Publicado: Jueves 4 Diciembre 2025 10:20 (hace 1 hora)|
Audiencias Miércoles 3 de Diciembre de 2025
'No somos nadie' firma su peor dato de la semana bajando a un 1,5%, aunque se mantiene como lo más visto en Ten. Por su parte, el espacio que lidera la jornada es 'La que se avecina' con 300.000 espectadores en FDF y dos capítulos de 'Forever' en Atreseries destacan con sus buenos resultados.
Ranking programas TDT Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:15
22:55
300.000
2,3%
Forever
21:52
22:40
293.000
2,3%
Forever
22:40
23:26
281.000
2,4%
Cuando me enamoro
19:59
21:30
269.000
2,4%
Cine western Raza de violencia
18:39
20:23
268.000
3,1%
Fútbol: Copa del Rey Torrent - R. Betis
21:00
22:48
267.000
2,1%
Emanet
15:00
16:33
261.000
2,9%
Los Simpson
14:35
15:02
256.000
2,9%
Los Simpson
15:02
15:28
256.000
2,8%
Amor sin límite
21:31
23:00
246.000
1,9%
Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Demasiado fuerte para morir
15:42
16:40
203.000
2,3%
Distrito 8
20:20
26:20
183.000
2,1%
C. S. I. Suave, suave
18:37
19:22
171.000
2,1%
C. S. I. Los sonidos del silencio
19:22
20:20
170.000
1,9%
C. S. I. Transferencia de 35.000 dólares
17:38
18:37
164.000
2,2%
Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un santo bilingüe, un topo ...
21:15
22:55
300.000
2,3%
Cine Uncharted
22:55
25:02
233.000
3,0%
La que se avecina Una tanqueta, una eminencia ...
19:20
21:15
186.000
1,9%
La que se avecina Una vedete molesta, un león ...
15:38
17:32
177.000
2,1%
La que se avecina Un espetero-hostelero, una ...
17:32
19:20
138.000
1,8%
Ranking Nova (2,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
19:59
21:30
269.000
2,4%
Emanet
15:00
16:33
261.000
2,9%
Amor sin límite
21:31
23:00
246.000
1,9%
Sortilegio
16:33
18:28
237.000
3,1%
Vino el amor
18:28
19:59
213.000
2,6%
Ranking Atreseries (1,9%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:52
22:40
293.000
2,3%
Forever
22:40
23:26
281.000
2,4%
Forever
23:26
24:26
245.000
3,2%
Forever
20:58
21:52
234.000
1,9%
Hudson y Rex
18:26
19:12
161.000
2,1%
Ranking DMAX (1,8%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
195.000
1,5%
Extraterrestres: Ellos están entre nosotros La ...
23:28
24:19
174.000
2,2%
Joyas sobre ruedas
20:37
21:32
162.000
1,4%
Extraterrestres: Ellos estan entre nosotros ...
22:30
23:21
146.000
1,2%
La fiebre del oro
16:34
17:57
140.000
1,8%
Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Raza de violencia
18:39
20:23
268.000
3,1%
El cascabel
22:03
24:31
227.000
2,2%
Tu cine El marginado
20:23
22:03
209.000
1,8%
Sesión doble La carrera del oro
16:45
18:36
176.000
2,3%
Sesión doble El príncipe y el mendigo
14:45
16:45
123.000
1,4%
Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:02
15:28
256.000
2,8%
Los Simpson
14:35
15:02
256.000
2,9%
Los Simpson
15:28
15:52
242.000
2,6%
The Big Bang Theory
16:18
16:37
235.000
2,7%
The Big Bang Theory
16:37
17:00
235.000
2,9%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Alerta máxima 2
22:35
24:21
217.000
2,2%
Cine Alerta máxima
20:45
22:35
196.000
1,6%
Cine ¿Conoces a Joe Black?
15:33
19:04
149.000
1,8%
Cine El último patriota
19:04
20:45
109.000
1,2%
Cine No confíes en nadie
14:01
15:33
69.000
0,8%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
156.000
2,0%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
149.000
3,9%
Vida bajo cero
15:46
16:43
137.000
1,6%
Vida bajo cero
17:40
18:29
132.000
1,8%
Vida bajo cero
18:29
19:18
127.000
1,6%
Ranking Divinity (1,2%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:16
22:05
159.000
1,2%
Tu casa a juicio
20:19
21:16
145.000
1,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:45
16:43
128.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:43
17:40
128.000
1,7%
Tu casa a juicio
22:05
23:01
119.000
0,9%
Ranking DKiss (1,2%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
21:36
22:03
126.000
1,0%
Mi casa soñada
21:07
21:36
119.000
1,0%
Mi casa soñada
22:03
22:32
104.000
0,8%
Chicas malas y asesinas
15:43
16:38
103.000
1,2%
El asesino de al lado Frontier drive
17:33
18:29
99.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:33
215.000
2,6%
La noche en 24h: Portada Víctor manuel
22:02
23:07
176.000
1,4%
Informativo 24h
21:42
22:02
107.000
0,8%
Informativo 24h
24:37
25:00
89.000
2,0%
Telediario 2
20:58
21:36
84.000
0,7%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Copa del Rey Torrent - R. Betis
21:00
22:48
267.000
2,1%
Estudio estadio: Solo resúmenes
22:50
23:31
176.000
1,6%
Estudio estadio: Copa del Rey
23:31
24:30
122.000
1,6%
Baloncesto: Liga femenino Perfumerías Avenida - ...
19:22
20:46
82.000
0,9%
Fútbol: Copa del Rey (d) Ath. Bilbao - ...
16:37
18:11
40.000
0,5%
Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
118.000
1,5%
Caso cerrado
14:41
15:45
109.000
1,2%
Caso cerrado
13:38
14:41
76.000
1,2%
Caso cerrado
20:41
21:46
73.000
0,6%
Caso cerrado
21:46
22:44
71.000
0,5%
Ranking Paramount Network (0,8%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Murdoch ¿Por qué canta todo ...
16:15
17:13
106.000
1,3%
Hercules Poirot La aventura de Johnnie ...
15:12
16:15
106.000
1,2%
Cine con estrella Apolo 13
22:00
24:48
96.000
1,0%
Los misterios de Murdoch El humo se mete en los ...
17:13
18:09
76.000
1,0%
Los asesinatos de Midsomer La tierra ...
18:09
20:01
74.000
0,9%
Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
15:24
15:45
108.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:56
15:17
88.000
1,0%
Los Thunderman Pase lo que pase
21:45
22:06
68.000
0,5%
Doraemon, el gato cósmico
13:59
14:20
62.000
1,0%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:11
17:32
58.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto Ath. Bilbao - R. ...
18:55
20:52
126.000
1,4%
Hoy jugamos: El análisis Ath. Bilbao - R. ...
20:52
22:32
112.000
0,9%
Hoy jugamos: La cuenta atrás Ath. Bilbao - R. ...
18:09
18:53
73.000
1,0%
Cine Ases calientes 2: Baile de asesinos
22:32
23:54
50.000
0,5%
Cine La carrera de la muerte 2
23:54
25:37
48.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio de la escena ...
02:30
02:47
55.000
3,8%
Aprendemos en clan: Team total
20:45
21:37
47.000
0,4%
Cuéntame cómo pasó Si tú me dices ven
02:48
03:54
44.000
4,7%
El ministerio del Tiempo Como se reescribe el ...
25:13
26:22
41.000
1,7%
El ministerio del Tiempo Tiempo de gloria
24:05
25:13
41.000
0,8%
Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 3 de Diciembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los vengadores(1972)
18:32
20:25
72.000
0,8%
Cine Ataque fuerza z
16:55
18:32
70.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Crónicas de un ...
14:02
15:19
70.000
0,9%
Cine Venganza roja
22:02
23:36
63.000
0,5%
Cine Showdown in Manila
23:36
25:03
59.000
0,9%