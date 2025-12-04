'El 1%' (11,8%) recorta distancias con 'Hasta el fin del mundo' (12,7%) y 'El precio de' flojea con un 8,9%

Por Redacción | |

'Hasta el fin del mundo' logra, una semana más, ser el espacio líder de la noche del miércoles. No obstante, en esta ocasión sufre un bajón, pues ve reducido su dato en -0,9 puntos hasta quedarse en un 12,7%. Aunque logra mantener su liderazgo ante 'El 1%' (11,8%), el concurso presentado por Arturo Valls se eleva +0,3 puntos en 7 días.

Telecinco aprovechó la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I para relanzar 'El precio de...' con una entrega dedicada al emérito. No obstante, pinchó con un 8,9%, un dato que no se aleja en exceso del 8,7% que cosechó 'La Agencia' con su penúltimo capítulo. Por otro lado, 'Cazadores de imágenes' se aleja del máximo de la semana pasada con un 5,1%, por lo que cae -1,7 puntos. 'Callejeros', en cambio, levanta el paupérrimo dato del miércoles anterior con un 6%, de modo que crece +2,4 puntos.

En la franja del access prime time, 'El hormiguero' se lleva la palma con un 15,4% subiendo +0,6 puntos. 'La revuelta' se queda con un 10,9% con el que baja -1,4 puntos. En cuanto a 'La isla de las tentaciones', se mantiene en el dato de hace 7 días con un 11,5%. Si comparamos los datos en estricta coincidencia, Antena 3 firma un 15,4%, Telecinco marca un 11,6% y La 1 anota un 11,1%.

Arturo Valls presenta 'El 1%'

Prime time

Liderazgo de 'Hasta el fin del mundo', que baja -0,9 puntos a un 12,7%

'El 1%' asciende +0,3 puntos a un 11,8%

+0,5 puntos crece 'First Dates' (5,6%)

'El intermedio' anota un 6,9% y se alza +0,2 puntos

Estupendo 7% de 'Cifras y letras', que crece +1,5 puntos

La 1

La Revuelta Pedro Ruiz - Zetak 1.382.000 10,9% Hasta el fin del mundo809.000 12,7%

La 2

Cifras y letras681.000 5,4% Cifras y letras912.000 7,0% Documenta RTVE Carbón 223.000 1,8% Imma Tataranni La doble vida de míster E. 74.000 0,9%

Antena 3

El Hormiguero Santiago Segura y Ernesto Sevilla 1.948.000 15,4% El 1%848.000 11,8%

Cuatro

First Dates722.000 5,7% First Dates694.000 5,6% Callejeros Duermo en la calle 427.000 6,0%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.451.000 11,5% El precio de... La corona 501.000 8,9%

laSexta

laSexta clave589.000 4,9% El intermedio879.000 6,9% Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz Patricia Conde 457.000 5,1%

Miguel Ángel Revilla en una conexión con 'El precio de...'

Late night

'Exceso de equipaje' mejora +1 punto y logra un 10%

Descenso de -0,4 puntos para la reposición de 'El 1%' (8,1%)

La reposición de 'Callejeros' se mantiene con un 4%

3,5% anota 'Cazadores de imágenes' con su reposición, que cede -0,5 puntos

La 1

Hasta el fin del mundo (Continuación)809.000 12,7% Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo344.000 13,5% Exceso de equipaje Rocío Carrasco - Anabel Dueñas 185.000 10,0%

La 2

Imma Tataranni La doble vida de míster E. (2ª parte) 54.000 1,2% Imma Tataranni Ángel o diablo 45.000 1,8% Imma Tataranni Ángel o diablo (2ª parte) 51.000 3,0%

Antena 3

El 1%231.000 8,1% Sportium game show95.000 5,7%

Cuatro

Callejeros Sin dormir 118.000 4,0% El desmarque: Madrugada44.000 2,6%

Telecinco

El precio de... (Continuación) La corona 501.000 8,9% Gran Madrid show68.000 3,8%

laSexta

Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz Miguel Ángel Muñoz 172.000 3,5% Cuerpo de élite41.000 1,7%

'Agárrate al sillón' firma mínimo histórico

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano903.000 11,0% Valle Salvaje866.000 11,5% La promesa956.000 11,7% Malas lenguas1.029.000 11,0% Aquí la Tierra1.289.000 12,0%

La 2

Saber y ganar667.000 7,4% Grandes documentales331.000 4,2% Incluye: - Mares supremos Océanos 346.000 4,3% - Salvajes307.000 4,1% Malas lenguas520.000 6,6% La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke183.000 1,9% Reformas extraordinarias de George Clarke235.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.146.000 13,3% Y ahora, Sonsoles747.000 9,3% Pasapalabra1.986.000 18,6%

Cuatro

Todo es mentira503.000 6,2% Lo sabe, no lo sabe436.000 5,2%

Telecinco

El tiempo justo739.000 9,3% El diario de Jorge693.000 8,4% Agarrate al sillón659.000 6,3%

laSexta

Zapeando430.000 5,1% Más vale tarde448.000 5,6%

Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1383.000 18,9% Mañaneros 360495.000 16,7% Mañaneros 360934.000 11,5%

La 2

Zoom net6.000 0,7% De seda y hierro Tus huellas son mis pasos 13.000 1,3% Flash moda13.000 0,9% La senda salvaje de los vikingos24.000 1,2% Pagina2 Antonio Orozco 23.000 1,1% Aquí hay trabajo20.000 0,9% La aventura del saber27.000 1,2% Caravana educativa13.000 0,6% Zoom tendencias11.000 0,5% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Newmarket a Walsingham 29.000 1,2% El western de La 2 La ley del talión 115.000 3,5% El cazador111.000 1,7% Saber y ganar209.000 2,3%

Antena 3

Espejo público282.000 11,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Potaje de alubias blancas con cuello de cordero 825.000 17,3% La ruleta de la suerte1.667.000 22,9%

Cuatro

Minutos musicales11.000 1,4% Love shopping tv9.000 1,0% ¡Toma salami! Vampiros 7.000 0,5% Alerta cobra Los muertos no vuelven 15.000 0,8% Alerta cobra La última carrera 35.000 1,7% Alerta cobra Jugar con fuego 79.000 3,5% En boca de todos209.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica199.000 10,6% El programa de AR309.000 12,5% Vamos a ver550.000 8,5%

laSexta

Aruser@s el humorning194.000 13,0% Aruser@s294.000 13,3% Al rojo vivo286.000 8,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa y alcanza un 23,1%. 'Telediario 1' firma un 15,4%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se conforma con un 6,1%. En la noche, 'Antena 3 noticias 2' también brilla al destacar con un 19,2%. 'Telediario 2' registra un 13,4% e 'Informativos Telecinco 21:00' se hunde con un 6,1%.

La 1

Telediario matinal113.000 14,1% Telediario 11.435.000 15,4% Telediario 21.647.000 13,4%

Antena 3

Noticias de la mañana157.000 12,6% Antena 3 Noticias 12.145.000 23,1% Antena 3 Noticias 22.370.000 19,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1477.000 6,6% El Desmarque Cuatro 1340.000 3,7% Noticias Cuatro 2417.000 4,2%

Telecinco

El matinal44.000 6,0% El matinal108.000 9,0% Informativos Telecinco 15:00882.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00743.000 6,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h597.000 7,2% laSexta Noticias: Jugones517.000 5,5% laSexta Noticias 20h688.000 6,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas