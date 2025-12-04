'El 1%' (11,8%) recorta distancias con 'Hasta el fin del mundo' (12,7%) y 'El precio de' flojea con un 8,9%

Audiencias Miércoles 3 de Diciembre de 2025
13,8%
12,6%
9,0%
6,1%
5,3%
3,6%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,0%
'Hasta el fin del mundo' logra, una semana más, ser el espacio líder de la noche del miércoles. No obstante, en esta ocasión sufre un bajón, pues ve reducido su dato en -0,9 puntos hasta quedarse en un 12,7%. Aunque logra mantener su liderazgo ante 'El 1%' (11,8%), el concurso presentado por Arturo Valls se eleva +0,3 puntos en 7 días.
Telecinco aprovechó la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I para relanzar 'El precio de...' con una entrega dedicada al emérito. No obstante, pinchó con un 8,9%, un dato que no se aleja en exceso del 8,7% que cosechó 'La Agencia' con su penúltimo capítulo. Por otro lado, 'Cazadores de imágenes' se aleja del máximo de la semana pasada con un 5,1%, por lo que cae -1,7 puntos. 'Callejeros', en cambio, levanta el paupérrimo dato del miércoles anterior con un 6%, de modo que crece +2,4 puntos.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
En la franja del access prime time, 'El hormiguero' se lleva la palma con un 15,4% subiendo +0,6 puntos. 'La revuelta' se queda con un 10,9% con el que baja -1,4 puntos. En cuanto a 'La isla de las tentaciones', se mantiene en el dato de hace 7 días con un 11,5%. Si comparamos los datos en estricta coincidencia, Antena 3 firma un 15,4%, Telecinco marca un 11,6% y La 1 anota un 11,1%.
Arturo Valls presenta 'El 1%'
Prime time
- Liderazgo de 'Hasta el fin del mundo', que baja -0,9 puntos a un 12,7%
- 'El 1%' asciende +0,3 puntos a un 11,8%
- +0,5 puntos crece 'First Dates' (5,6%)
- 'El intermedio' anota un 6,9% y se alza +0,2 puntos
- Estupendo 7% de 'Cifras y letras', que crece +1,5 puntos
La Revuelta 1.382.000 10,9%
Hasta el fin del mundo809.000 12,7%
Cifras y letras681.000 5,4%
Cifras y letras912.000 7,0%
Documenta RTVE 223.000 1,8%
Imma Tataranni 74.000 0,9%
El Hormiguero 1.948.000 15,4%
El 1%848.000 11,8%
First Dates722.000 5,7%
First Dates694.000 5,6%
Callejeros 427.000 6,0%
La isla de las tentaciones1.451.000 11,5%
El precio de... 501.000 8,9%
laSexta clave589.000 4,9%
El intermedio879.000 6,9%
Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz 457.000 5,1%
Miguel Ángel Revilla en una conexión con 'El precio de...'
Late night
- 'Exceso de equipaje' mejora +1 punto y logra un 10%
- Descenso de -0,4 puntos para la reposición de 'El 1%' (8,1%)
- La reposición de 'Callejeros' se mantiene con un 4%
- 3,5% anota 'Cazadores de imágenes' con su reposición, que cede -0,5 puntos
Hasta el fin del mundo (Continuación)809.000 12,7%
Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo344.000 13,5%
Exceso de equipaje 185.000 10,0%
Imma Tataranni 54.000 1,2%
Imma Tataranni 45.000 1,8%
Imma Tataranni 51.000 3,0%
El 1%231.000 8,1%
Sportium game show95.000 5,7%
Callejeros 118.000 4,0%
El desmarque: Madrugada44.000 2,6%
El precio de... (Continuación) 501.000 8,9%
Gran Madrid show68.000 3,8%
Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz 172.000 3,5%
Cuerpo de élite41.000 1,7%
'Agárrate al sillón' firma mínimo histórico
Sobremesa y tarde
- Mínimo de 'Agárrate al sillón' con un 6,3% (-1,7)
- 'Aquí la Tierra' es lo más fuerte con un 12%, pero baja -2 puntos
- 'Y ahora, Sonsoles' repite el 9,3% de hace 7 días
- -1 punto baja 'Todo es mentira', que alcanza un 6,2%
- 5,6% cosecha 'Más vale tarde' al ceder -0,6 puntos
Directo al grano903.000 11,0%
Valle Salvaje866.000 11,5%
La promesa956.000 11,7%
Malas lenguas1.029.000 11,0%
Aquí la Tierra1.289.000 12,0%
Saber y ganar667.000 7,4%
Grandes documentales331.000 4,2%
Incluye:
- Mares supremos 346.000 4,3%
- Salvajes307.000 4,1%
Malas lenguas520.000 6,6%
La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke183.000 1,9%
Reformas extraordinarias de George Clarke235.000 2,1%
Sueños de libertad1.146.000 13,3%
Y ahora, Sonsoles747.000 9,3%
Pasapalabra1.986.000 18,6%
Todo es mentira503.000 6,2%
Lo sabe, no lo sabe436.000 5,2%
El tiempo justo739.000 9,3%
El diario de Jorge693.000 8,4%
Agarrate al sillón659.000 6,3%
Zapeando430.000 5,1%
Más vale tarde448.000 5,6%
Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'
Mañana
- Bajada de -1,8 puntos para 'Vamos a ver', que se conforma con un 8,5%
- 'En boca de todos' registra un idéntico 7% al de la semana pasada
- 'La hora de La 1' sube +0,2 puntos a un 18,9%
- 8,2% cosecha 'Al rojo vivo', que baja -0,6 puntos
- 'Espejo público' reúne a un 11,4% tras subir +0,6 puntos
La hora de La 1383.000 18,9%
Mañaneros 360495.000 16,7%
Mañaneros 360934.000 11,5%
Zoom net6.000 0,7%
De seda y hierro 13.000 1,3%
Flash moda13.000 0,9%
La senda salvaje de los vikingos24.000 1,2%
Pagina2 23.000 1,1%
Aquí hay trabajo20.000 0,9%
La aventura del saber27.000 1,2%
Caravana educativa13.000 0,6%
Zoom tendencias11.000 0,5%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 29.000 1,2%
El western de La 2 115.000 3,5%
El cazador111.000 1,7%
Saber y ganar209.000 2,3%
Espejo público282.000 11,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 825.000 17,3%
La ruleta de la suerte1.667.000 22,9%
Minutos musicales11.000 1,4%
Love shopping tv9.000 1,0%
¡Toma salami! 7.000 0,5%
Alerta cobra 15.000 0,8%
Alerta cobra 35.000 1,7%
Alerta cobra 79.000 3,5%
En boca de todos209.000 7,0%
La mirada crítica199.000 10,6%
El programa de AR309.000 12,5%
Vamos a ver550.000 8,5%
Aruser@s el humorning194.000 13,0%
Aruser@s294.000 13,3%
Al rojo vivo286.000 8,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa y alcanza un 23,1%. 'Telediario 1' firma un 15,4%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se conforma con un 6,1%. En la noche, 'Antena 3 noticias 2' también brilla al destacar con un 19,2%. 'Telediario 2' registra un 13,4% e 'Informativos Telecinco 21:00' se hunde con un 6,1%.
Telediario matinal113.000 14,1%
Telediario 11.435.000 15,4%
Telediario 21.647.000 13,4%
Noticias de la mañana157.000 12,6%
Antena 3 Noticias 12.145.000 23,1%
Antena 3 Noticias 22.370.000 19,2%
Noticias Cuatro 1477.000 6,6%
El Desmarque Cuatro 1340.000 3,7%
Noticias Cuatro 2417.000 4,2%
El matinal44.000 6,0%
El matinal108.000 9,0%
Informativos Telecinco 15:00882.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00743.000 6,1%
laSexta Noticias 14h597.000 7,2%
laSexta Noticias: Jugones517.000 5,5%
laSexta Noticias 20h688.000 6,8%