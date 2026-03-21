'El desafío' (14,1%) vuelve a elevarse antes de su final ante '¡De viernes!' (12,3%)

Por Redacción | |

'El desafío' ha vuelto a superarse con la segunda semifinal de su sexta edición. La gala, que ha servido para rematar la lista de famosos que competirán en la gran final, ha experimentado una subida de una semana a otra al amasar un 14,1% de cuota de pantalla con 1,24 millones de espectadores de media.

Por su parte, '¡De viernes!' no pierde fuelle y, pese a que una vez más no consigue alcanzar la primera posición, atrae a más fieles y alcanza un 12,3% de share. El programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta llega a esa cifra con una masa de 977.000 televidentes.

'Trivial Pursuit' cae con las tres emisiones ofrecidas en prime time, siendo su pico el 7,2% rubricado por la primera, que rebasa los 800.000 espectadores. Mientras tanto, 'Equipo de investigación' crece a un 7,2% con su reportaje sobre la pirotecnia y Cuatro se sitúa en un 7,9% con su oferta de cine, 'Guardianes de la Galaxia', que engancha a 740.000 personas.

Alejandra Rubio en '¡De viernes!'

Prime time

'El desafío' sube +0,9 puntos a un 14,1%

-1,7 puntos para la primera entrega de 'Trivial Pursuit' (7,2%)

'¡De viernes!' (12,3%) remonta +0,6 puntos

La 1

Trivial Pursuit811.000 7,2% Trivial Pursuit737.000 6,8% Trivial Pursuit580.000 6,4%

La 2

Cifras y letras406.000 3,7% Plano general Mario Sandoval 298.000 2,7% Historia de nuestro cine: Presentación La tía Tula 260.000 2,8% Historia de nuestro cine: Película La tía Tula 298.000 3,0%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.132.000 10,1% El desafío1.240.000 14,1%

Cuatro

First Dates825.000 7,5% El Blockbuster Guardianes de la Galaxia 740.000 7,9%

Telecinco

¡De viernes!977.000 12,3%

laSexta

laSexta columna Guerra: El juguete de Trump, ¿hasta que se rompa? 807.000 7,2% Equipo de investigación Jugando con fuego 771.000 7,2% Equipo de investigación La casa de los gemelos: El negocio 455.000 6,1%

'Trivial Pursuit' sigue sin despegar en La 1

Late night

'Trivial Pursuit' (6,7%, 7,1% y 6,3%) mejora en el late con +0,2 y +0,5 puntos con sus dos últimos programas

La reposición de 'El desafío' (5,8%) cede -0,2 puntos

'Equipo de investigación' baja con sus dos reposiciones (-0,3 puntos y -1 punto)

La 1

Trivial Pursuit467.000 6,7% Trivial Pursuit320.000 7,1% Trivial Pursuit182.000 6,3%

La 2

Historia de nuestro cine: Coloquio La tía Tula 134.000 2,0% Cine Posición avanzada 45.000 1,1% Las noches del monumental Madrid cámara in love 10.000 0,4%

Antena 3

El desafío180.000 5,8%

Cuatro

Cine Cuatro Legión 188.000 5,0% Sportium game show49.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid show145.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación La caída del gurú de las hipotecas 219.000 5,6% Equipo de investigación El niño que puso en jaque al país 155.000 6,5%

'La promesa' repite como el gran estandarte de la tarde de La 1

Sobremesa y tarde

+0,6 puntos para 'La promesa' (13,1%)

'Pasapalabra' suma +0,4 puntos con su 18,8%

'¡Allá tú!' se ubica en el doble dígito con un 10%

La 1

Directo al grano894.000 10,8% Valle Salvaje829.000 11,6% La promesa988.000 13,1% Malas lenguas914.000 10,9% Aquí la Tierra1.159.000 12,2%

La 2

Saber y ganar545.000 6,0% Grandes documentales315.000 3,9% Islandia, el despertar de la vida339.000 4,1% Depredadores letales Poder depredador 264.000 3,6% Malas lenguas496.000 6,8% Sukha140.000 1,6% Limpia y ordena149.000 1,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.238.000 14,2% Y ahora, Sonsoles761.000 10,1% Pasapalabra1.755.000 18,8%

Cuatro

Todo es mentira499.000 6,2% Lo sabe, no lo sabe431.000 5,7%

Telecinco

El tiempo justo749.000 9,4% El diario de Jorge738.000 9,7% ¡Allá tú!920.000 10,0%

laSexta

Zapeando497.000 5,8% Más vale tarde437.000 5,9% laSexta clave489.000 4,6%

'La ruleta de la suerte' no tiene rival en la mañana

Mañana

La 1

La hora de La 1328.000 16,2% Mañaneros 360515.000 15,7% Comparecencia presidente del Gobierno Pedro Sánchez 725.000 15,6% Mañaneros 360959.000 11,9%

La 2

España sin asfalto El bien de altura 28.000 2,5% Mares en movimiento Los mundos ocultos del Báltico 17.000 1,1% Ríos Turia 22.000 1,1% Aquí hay trabajo20.000 0,9% Universo UNED25.000 1,0% Crecemos juntas: La serie33.000 1,3% El escarabajo verde El mensajero invisible 48.000 1,9% ¡Qué animal! Venenosos 51.000 1,8% El western de La 2 Flechas sangrientas 106.000 3,0% El cazador94.000 1,6% El cazador158.000 1,8%

Antena 3

Espejo público322.000 11,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Popietas de gallo con jamón 777.000 16,0% La ruleta de la suerte1.553.000 21,3%

Cuatro

Love shopping TV5.000 0,5% ¡Toma salami! Valencialicastellón 10.000 0,8% Alerta cobra El protector 12.000 0,8% Alerta cobra Vendetta 38.000 1,9% Alerta cobra Vendetta (2ª parte) 67.000 2,9% En boca de todos235.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica175.000 10,1% El programa de Ana Rosa328.000 13,3% Vamos a ver416.000 11,2% El precio justo680.000 9,8%

laSexta

Aruser@s el humorning212.000 14,7% Aruser@s329.000 14,2% Al rojo vivo320.000 8,3% Comparecencia presidente del Gobierno Pedro Sánchez 370.000 7,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de toda la jornada con sus 2,263 millones de espectadores, que se traducen en un 24% de cuota de pantalla con el que supera a 'Telediario 1' (15,1%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,6%). Por la noche, el telediario de Antena 3 firma un 18,1% frente a la oferta de la pública (12,1%) y del dial azul de Mediaset (9,4%).

La 1

Informativo territorial 1798.000 12,9% Telediario 11.428.000 15,1% Informativo territorial 21.121.000 12,5% Telediario 21.288.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana237.000 13,9% Antena 3 noticias 12.263.000 24,0% Antena 3 noticias 21.941.000 18,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1499.000 7,1% El desmarque Cuatro 1340.000 3,7% Noticias Cuatro 2499.000 5,6%

Telecinco

El matinal121.000 9,9% Informativos Telecinco 15:00904.000 9,6% Informativos Telecinco 21:001.003.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h792.000 9,6% laSexta noticias: Jugones486.000 5,1% laSexta noticias 20h598.000 6,7%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas