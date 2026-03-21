'El desafío' (14,1%) vuelve a elevarse antes de su final ante '¡De viernes!' (12,3%)

Audiencias Viernes 20 de Marzo de 2026
13,8%
11,0%
10,4%
6,8%
6,0%
3,0%
2,1%
2,1%
2,1%
2,0%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
'El desafío' ha vuelto a superarse con la segunda semifinal de su sexta edición. La gala, que ha servido para rematar la lista de famosos que competirán en la gran final, ha experimentado una subida de una semana a otra al amasar un 14,1% de cuota de pantalla con 1,24 millones de espectadores de media.
Por su parte, '¡De viernes!' no pierde fuelle y, pese a que una vez más no consigue alcanzar la primera posición, atrae a más fieles y alcanza un 12,3% de share. El programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta llega a esa cifra con una masa de 977.000 televidentes.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
'Trivial Pursuit' cae con las tres emisiones ofrecidas en prime time, siendo su pico el 7,2% rubricado por la primera, que rebasa los 800.000 espectadores. Mientras tanto, 'Equipo de investigación' crece a un 7,2% con su reportaje sobre la pirotecnia y Cuatro se sitúa en un 7,9% con su oferta de cine, 'Guardianes de la Galaxia', que engancha a 740.000 personas.
Alejandra Rubio en '¡De viernes!'
Prime time
- 'El desafío' sube +0,9 puntos a un 14,1%
- -1,7 puntos para la primera entrega de 'Trivial Pursuit' (7,2%)
- '¡De viernes!' (12,3%) remonta +0,6 puntos
Trivial Pursuit811.000 7,2%
Trivial Pursuit737.000 6,8%
Trivial Pursuit580.000 6,4%
Cifras y letras406.000 3,7%
Plano general 298.000 2,7%
Historia de nuestro cine: Presentación 260.000 2,8%
Historia de nuestro cine: Película 298.000 3,0%
El desafío: Calentando motores1.132.000 10,1%
El desafío1.240.000 14,1%
First Dates825.000 7,5%
El Blockbuster 740.000 7,9%
¡De viernes!977.000 12,3%
laSexta columna 807.000 7,2%
Equipo de investigación 771.000 7,2%
Equipo de investigación 455.000 6,1%
'Trivial Pursuit' sigue sin despegar en La 1
Late night
- 'Trivial Pursuit' (6,7%, 7,1% y 6,3%) mejora en el late con +0,2 y +0,5 puntos con sus dos últimos programas
- La reposición de 'El desafío' (5,8%) cede -0,2 puntos
- 'Equipo de investigación' baja con sus dos reposiciones (-0,3 puntos y -1 punto)
Trivial Pursuit467.000 6,7%
Trivial Pursuit320.000 7,1%
Trivial Pursuit182.000 6,3%
Historia de nuestro cine: Coloquio 134.000 2,0%
Cine 45.000 1,1%
Las noches del monumental 10.000 0,4%
El desafío180.000 5,8%
Cine Cuatro 188.000 5,0%
Sportium game show49.000 2,4%
Gran Madrid show145.000 6,6%
Equipo de investigación 219.000 5,6%
Equipo de investigación 155.000 6,5%
'La promesa' repite como el gran estandarte de la tarde de La 1
Sobremesa y tarde
- +0,6 puntos para 'La promesa' (13,1%)
- 'Pasapalabra' suma +0,4 puntos con su 18,8%
- '¡Allá tú!' se ubica en el doble dígito con un 10%
Directo al grano894.000 10,8%
Valle Salvaje829.000 11,6%
La promesa988.000 13,1%
Malas lenguas914.000 10,9%
Aquí la Tierra1.159.000 12,2%
Saber y ganar545.000 6,0%
Grandes documentales315.000 3,9%
Islandia, el despertar de la vida339.000 4,1%
Depredadores letales 264.000 3,6%
Malas lenguas496.000 6,8%
Sukha140.000 1,6%
Limpia y ordena149.000 1,5%
Sueños de libertad1.238.000 14,2%
Y ahora, Sonsoles761.000 10,1%
Pasapalabra1.755.000 18,8%
Todo es mentira499.000 6,2%
Lo sabe, no lo sabe431.000 5,7%
El tiempo justo749.000 9,4%
El diario de Jorge738.000 9,7%
¡Allá tú!920.000 10,0%
Zapeando497.000 5,8%
Más vale tarde437.000 5,9%
laSexta clave489.000 4,6%
'La ruleta de la suerte' no tiene rival en la mañana
Mañana
- Caída de -4,4 puntos para 'La hora de La 1' (16,2%)
- 'La ruleta de la suerte' anota un sobresaliente 21,3% (+0,2 puntos)
- -0,8 puntos para 'Al rojo vivo' (8,3%)
La hora de La 1328.000 16,2%
Mañaneros 360515.000 15,7%
Comparecencia presidente del Gobierno 725.000 15,6%
Mañaneros 360959.000 11,9%
España sin asfalto 28.000 2,5%
Mares en movimiento 17.000 1,1%
Ríos 22.000 1,1%
Aquí hay trabajo20.000 0,9%
Universo UNED25.000 1,0%
Crecemos juntas: La serie33.000 1,3%
El escarabajo verde 48.000 1,9%
¡Qué animal! 51.000 1,8%
El western de La 2 106.000 3,0%
El cazador94.000 1,6%
El cazador158.000 1,8%
Espejo público322.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 777.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.553.000 21,3%
Love shopping TV5.000 0,5%
¡Toma salami! 10.000 0,8%
Alerta cobra 12.000 0,8%
Alerta cobra 38.000 1,9%
Alerta cobra 67.000 2,9%
En boca de todos235.000 7,1%
La mirada crítica175.000 10,1%
El programa de Ana Rosa328.000 13,3%
Vamos a ver416.000 11,2%
El precio justo680.000 9,8%
Aruser@s el humorning212.000 14,7%
Aruser@s329.000 14,2%
Al rojo vivo320.000 8,3%
Comparecencia presidente del Gobierno 370.000 7,8%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de toda la jornada con sus 2,263 millones de espectadores, que se traducen en un 24% de cuota de pantalla con el que supera a 'Telediario 1' (15,1%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,6%). Por la noche, el telediario de Antena 3 firma un 18,1% frente a la oferta de la pública (12,1%) y del dial azul de Mediaset (9,4%).
Informativo territorial 1798.000 12,9%
Telediario 11.428.000 15,1%
Informativo territorial 21.121.000 12,5%
Telediario 21.288.000 12,1%
Noticias de la mañana237.000 13,9%
Antena 3 noticias 12.263.000 24,0%
Antena 3 noticias 21.941.000 18,1%
Noticias Cuatro 1499.000 7,1%
El desmarque Cuatro 1340.000 3,7%
Noticias Cuatro 2499.000 5,6%
El matinal121.000 9,9%
Informativos Telecinco 15:00904.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:001.003.000 9,4%
laSexta noticias 14h792.000 9,6%
laSexta noticias: Jugones486.000 5,1%
laSexta noticias 20h598.000 6,7%