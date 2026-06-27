El primer tramo del Uruguay - España arrasa de madrugada con un 58% y más de 3,5 millones

Por Redacción |

J Kbello y Nia en el undécima gala de 'Tu cara me suena 13'

Prime time

La 1

La Revuelta: viernes Kase.O 826.000 9,1% Camino a NY798.000 12,5%

La 2

Trivial Pursuit348.000 4,2% Cifras y letras490.000 5,4% Plano general Mariela Garriga 190.000 2,0% Historia de nuestro cine: presentación Habitación en Roma 172.000 2,3% Historia de nuestro cine: película Habitación en Roma 197.000 2,6%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.167.000 12,7% Tu cara me suena1.149.000 15,9%

Cuatro

First Dates451.000 5,2% El blockbuster Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge) 474.000 5,9%

Telecinco

¡De viernes!: express617.000 6,7% ¡De viernes!719.000 10,0%

laSexta

laSexta columna Ábalos y Koldo, palante. Aldama, patrás 449.000 5,1% Equipo de investigación Benidorm, el plan del paraíso 455.000 5,0% Equipo de investigación La isla del dinero 312.000 4,4%

Escena de la película "Llanura salvaje"

Late night

La 1

FIFA World Cup 20262.983.000 50,5% Fútbol: Copa Mundial Uruguay-España: previa 3.531.000 58,0%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio Habitación en Roma 86.000 1,5% Fortunata y Jacinta95.000 1,7%

Antena 3

Tu cara me suena: concierto de Año Nuevo168.000 2,8%

Cuatro

Cine Cuatro Llanura salvaje 155.000 2,7%

Telecinco

Gran Madrid Show103.000 1,7%

laSexta

Equipo de investigación Los reyes de la fiesta 201.000 3,5% Equipo de investigación Despedidas de solter@ 93.000 1,5%

María se pone de parte frente a Alonso en una escena de 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte directo al mundial1.264.000 13,5% Directo al grano909.000 10,7% Valle Salvaje714.000 9,6% La promesa954.000 13,4% Malas lenguas737.000 11,1% Aquí la Tierra835.000 11,7%

La 2

Saber y ganar638.000 6,9% Grandes documentales299.000 3,7% En la naturaleza: India Rajan: un mono en una misión 292.000 3,5% Contra todo pronóstico313.000 4,0% Malas lenguas543.000 7,5% Sukha137.000 2,1% Jeopardy127.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.231.000 13,9% Y ahora Sonsoles729.000 10,0% Pasapalabra1.246.000 17,7%

Cuatro

Todo es mentira602.000 7,3% Lo sabe, no lo sabe374.000 5,4%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!514.000 5,9% El tiempo justo591.000 7,7% El diario de Jorge528.000 7,5% ¡Allá tú!637.000 9,1%

laSexta

Zapeando444.000 5,1% Más vale tarde437.000 6,1% La Sexta clave349.000 4,5%

Mañana

La 1

La hora de La 1332.000 18,2% Mañaneros 360447.000 14,6% Mañaneros 360883.000 11,8%

La 2

Ruralitas12.000 1,4% Atlántico norte: el océano oscuro Explorando en la oscuridad 14.000 1,0% De tapas por España Logroño: ciudad noble y tierra de vinos 29.000 1,6% Aquí hay trabajo40.000 1,9% Universo UNED36.000 1,6% Zoom tendencias25.000 1,1% El viajero 48 horas en Dublín 43.000 1,8% El escarabajo verde Escuela de ibis 59.000 2,4% El western de La 2 Un hombre vino a matar 89.000 2,7% El cazador99.000 1,7% El cazador248.000 2,9%

Antena 3

Espejo público280.000 11,1% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Codornices con setas de primavera 696.000 14,4% La ruleta de la suerte1.464.000 20,9%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Divas 8.000 0,7% Alerta Cobra Espacio 23.000 1,6% Alerta Cobra Botín de guerra 30.000 1,6% Alerta Cobra El bando equivocado 34.000 1,6% En boca de todos229.000 7,4%

Telecinco

La mirada crítica137.000 9,0% El programa de AR292.000 13,1% Vamos a ver369.000 10,9% El precio justo580.000 9,2%

laSexta

Aruser@s el humorning155.000 12,7% Aruser@s271.000 12,8% Al rojo vivo235.000 6,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' vuelve a dominar la sobremesa del viernes con un 22,2%, prácticamente idéntico al 22,5% que registró hace siete días: la estabilidad del líder contrasta con los movimientos del resto. El gran protagonista de la jornada es La 1, cuyo 'Telediario 1' sube 1,5 puntos respecto al viernes anterior, pasando del 11,9% al 13,4%, el repunte más llamativo de la franja. En el lado contrario, 'Antena 3 noticias 2' cede 0,5 puntos en la tarde y 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede ligeramente hasta el 8,3% desde el 8,6% de la semana pasada.

En la noche, el balance semanal es más discreto pero no carece de interés. 'Telediario 2' anota un 14,2% y poco más de 1,1 millones. 'Informativos Telecinco 21:00' baja ligeramente, de 7,9% a 7,8%, mientras que 'laSexta noticias 20h' mejora tres décimas hasta el 7,0%, consolidando una tendencia al alza que ya apuntaba la semana anterior.

La 1

Informativo territorial 1774.000 12,8% Telediario 11.203.000 13,4% Telediario 21.141.000 14,2%

Antena 3

Noticias de la mañana213.000 14,3% Antena 3 noticias 12.023.000 22,2% Antena 3 noticias 21.360.000 17,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1582.000 8,8% El desmarque Cuatro 1404.000 4,6% Noticias Cuatro 2402.000 5,9%

Telecinco

El matinal93.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00755.000 8,3% Informativos Telecinco 21:00614.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h607.000 7,7% laSexta noticias: Jugones554.000 5,9% laSexta noticias 20h479.000 7,0%

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