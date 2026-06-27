El primer tramo del Uruguay - España arrasa de madrugada con un 58% y más de 3,5 millones

Audiencias Viernes 26 de Junio de 2026
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Prime time
La Revuelta: viernes 826.000 9,1%
Camino a NY798.000 12,5%
Trivial Pursuit348.000 4,2%
Cifras y letras490.000 5,4%
Plano general 190.000 2,0%
Historia de nuestro cine: presentación 172.000 2,3%
Historia de nuestro cine: película 197.000 2,6%
Tu cara me suena: calentando motores1.167.000 12,7%
Tu cara me suena1.149.000 15,9%
First Dates451.000 5,2%
El blockbuster 474.000 5,9%
¡De viernes!: express617.000 6,7%
¡De viernes!719.000 10,0%
laSexta columna 449.000 5,1%
Equipo de investigación 455.000 5,0%
Equipo de investigación 312.000 4,4%
Late night
FIFA World Cup 20262.983.000 50,5%
Fútbol: Copa Mundial 3.531.000 58,0%
Historia de nuestro cine: coloquio 86.000 1,5%
Fortunata y Jacinta95.000 1,7%
Tu cara me suena: concierto de Año Nuevo168.000 2,8%
Cine Cuatro 155.000 2,7%
Gran Madrid Show103.000 1,7%
Equipo de investigación 201.000 3,5%
Equipo de investigación 93.000 1,5%
Sobremesa y tarde
Teledeporte directo al mundial1.264.000 13,5%
Directo al grano909.000 10,7%
Valle Salvaje714.000 9,6%
La promesa954.000 13,4%
Malas lenguas737.000 11,1%
Aquí la Tierra835.000 11,7%
Saber y ganar638.000 6,9%
Grandes documentales299.000 3,7%
En la naturaleza: India 292.000 3,5%
Contra todo pronóstico313.000 4,0%
Malas lenguas543.000 7,5%
Sukha137.000 2,1%
Jeopardy127.000 1,8%
Sueños de libertad1.231.000 13,9%
Y ahora Sonsoles729.000 10,0%
Pasapalabra1.246.000 17,7%
Todo es mentira602.000 7,3%
Lo sabe, no lo sabe374.000 5,4%
Amor... ¡o lo que surja!514.000 5,9%
El tiempo justo591.000 7,7%
El diario de Jorge528.000 7,5%
¡Allá tú!637.000 9,1%
Zapeando444.000 5,1%
Más vale tarde437.000 6,1%
La Sexta clave349.000 4,5%
Mañana
La hora de La 1332.000 18,2%
Mañaneros 360447.000 14,6%
Mañaneros 360883.000 11,8%
Ruralitas12.000 1,4%
Atlántico norte: el océano oscuro 14.000 1,0%
De tapas por España 29.000 1,6%
Aquí hay trabajo40.000 1,9%
Universo UNED36.000 1,6%
Zoom tendencias25.000 1,1%
El viajero 43.000 1,8%
El escarabajo verde 59.000 2,4%
El western de La 2 89.000 2,7%
El cazador99.000 1,7%
El cazador248.000 2,9%
Espejo público280.000 11,1%
Cocina abierta de Joseba Arguiñano 696.000 14,4%
La ruleta de la suerte1.464.000 20,9%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 8.000 0,7%
Alerta Cobra 23.000 1,6%
Alerta Cobra 30.000 1,6%
Alerta Cobra 34.000 1,6%
En boca de todos229.000 7,4%
La mirada crítica137.000 9,0%
El programa de AR292.000 13,1%
Vamos a ver369.000 10,9%
El precio justo580.000 9,2%
Aruser@s el humorning155.000 12,7%
Aruser@s271.000 12,8%
Al rojo vivo235.000 6,4%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' vuelve a dominar la sobremesa del viernes con un 22,2%, prácticamente idéntico al 22,5% que registró hace siete días: la estabilidad del líder contrasta con los movimientos del resto. El gran protagonista de la jornada es La 1, cuyo 'Telediario 1' sube 1,5 puntos respecto al viernes anterior, pasando del 11,9% al 13,4%, el repunte más llamativo de la franja. En el lado contrario, 'Antena 3 noticias 2' cede 0,5 puntos en la tarde y 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede ligeramente hasta el 8,3% desde el 8,6% de la semana pasada.
En la noche, el balance semanal es más discreto pero no carece de interés. 'Telediario 2' anota un 14,2% y poco más de 1,1 millones. 'Informativos Telecinco 21:00' baja ligeramente, de 7,9% a 7,8%, mientras que 'laSexta noticias 20h' mejora tres décimas hasta el 7,0%, consolidando una tendencia al alza que ya apuntaba la semana anterior.
Informativo territorial 1774.000 12,8%
Telediario 11.203.000 13,4%
Telediario 21.141.000 14,2%
Noticias de la mañana213.000 14,3%
Antena 3 noticias 12.023.000 22,2%
Antena 3 noticias 21.360.000 17,1%
Noticias Cuatro 1582.000 8,8%
El desmarque Cuatro 1404.000 4,6%
Noticias Cuatro 2402.000 5,9%
El matinal93.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:00755.000 8,3%
Informativos Telecinco 21:00614.000 7,8%
laSexta noticias 14h607.000 7,7%
laSexta noticias: Jugones554.000 5,9%
laSexta noticias 20h479.000 7,0%
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