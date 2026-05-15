Por Diego López |

Diez nuevos países se clasificaron este jueves para la final del Festival de Eurovisión 2026, que por primera vez en 65 años no contará con la presencia de España entre sus participantes en la gran final de este sábado.

Ya sin la participación de Israel en esta semifinal estuvimos ante un espectáculo mucho más tranquilo que se saldó con la clasificación de Bulgaria, Ucrania, Noruega, Australia, Rumanía, Malta, Chipre, Albania, Dinamarca y Chequia. Durante la semifinal también actuaron tres de los países que ya están clasificados para la final del sábado: Francia y Reino Unido (por ser parte del big four) y Austria (por su victoria el año pasado y como organizador de este año).

Después de la semifinal, los clasificados sacaron las papeletas con la mitad en la que participarán este sábado y, esta madrugada, se ha hecho público el orden de actuación, que será el siguiente:

Running order de la Final de Eurovisión 2026

1. Dinamarca: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"

Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem" 2. Alemania: Sarah Engels - "Fire"

Sarah Engels - "Fire" 3. Israel: Noam Bettan - "Michelle"

Noam Bettan - "Michelle" 4. Bélgica: ESSYLA - "Dancing on the Ice"

ESSYLA - "Dancing on the Ice" 5. Albania: Alis - "Nân"

Alis - "Nân" 6. Grecia: Akylas - "Ferto"

Akylas - "Ferto" 7. Ucrania: LELÉKA - "Ridnym"

LELÉKA - "Ridnym" 8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

Delta Goodrem - "Eclipse" 9. Serbia: LAVINA - "Kraj Mene"

LAVINA - "Kraj Mene" 10. Malta: AIDAN - "Bella"

AIDAN - "Bella" 11. Chequia: Daniel Zizka - "CROSSROADS"

Daniel Zizka - "CROSSROADS" 12. Bulgaria: DARA - "Bangaranga"

DARA - "Bangaranga" 13. Croacia: LELEK - "Andromeda"

LELEK - "Andromeda" 14. Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"

LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei" 15. Francia: Monroe - "Regarde !"

Monroe - "Regarde !" 16. Moldavia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Satoshi - "Viva, Moldova!" 17. Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin" 18. Polonia: ALICJA - "Pray"

ALICJA - "Pray" 19. Lituania: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"

Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más" 20. Suecia: FELICIA - "My System"

FELICIA - "My System" 21. Chipre: Antigoni - "JALLA"

Antigoni - "JALLA" 22. Italia: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"

Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì" 23. Noruega: JONAS LOVV - "YA YA YA"

JONAS LOVV - "YA YA YA" 24. Rumanía: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" 25. Austria: COSMÓ - "Tanzschein"

Como vemos, la organización quiere quitarse pronto el trago de la participación dey, como viene sucediendo durante los últimos años, lo hará con un estruendo de abucheos de acompañamiento.

Australia se dispara, pero Finlandia sigue siendo favorita

En lo que sí ha supuesto un cambio la segunda semifinal es entre los favoritos de los eurofans y casas de apuestas. La cantante australiana Delta Goodrem ha ascendido varios puestos hasta alcanzar la segunda plaza de los favoritos para ganar. Todo tras una espectacular actuación en la semifinal que ha sorprendido a muchos televidentes.

El empuje de Goodrem no ha sido suficiente para destronar a los favoritos para hacerse con la victoria en Viena, el dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen. A esta hora, Israel está en el cuarto puesto de las casas de apuestas, superada también por Grecia, tercera tras Finlandia y Australia.