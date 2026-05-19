'La promesa' destapa por sorpresa el verdadero origen de Vera ante toda la familia

Por Fidel Conejero |

La tensión sigue creciendo en 'La promesa' con un nuevo episodio cargado de giros inesperados y secretos que empiezan a salir a la luz. Después de la grave caída de Adriano (Ibrahim Al Shami J.) por las escaleras del palacio, la preocupación se instala entre los habitantes de La Promesa.

Tras el accidente, Martina (Amparo Piñero) y Curro (Xavi Lock) auxilian rápidamente al joven mientras avisan de urgencia al doctor Peribáñez, que acude al palacio para examinarlo. El estado de Adriano genera gran inquietud y todos esperan conocer cuál será finalmente el diagnóstico del médico.

Mientras tanto, Leocadia (Isabel Serrano) continúa moviendo piezas en la sombra y decide ponerse en contacto con Lisandro, que todavía desconoce cómo avanza la resolución del asunto relacionado con la restitución del título de Curro. Sin embargo, Lorenzo (Guillermo Serrano) no termina de confiar en la versión de la señora de Figueroa y empieza a sospechar de sus verdaderas intenciones.

Manuel y Julieta hablan con Simona en 'La promesa'

Cristóbal culpa a Pía de la caída de Adriano

Por otro lado, Vera (Ángela Echaniz) comienza a detectar contradicciones en los relatos de su padre sobre su madre. Las dudas sobre su familia llevan a la joven a plantearse regresar junto a ellos pese a la desconfianza que sigue sintiendo.

En la zona de servicio, el ambiente continúa siendo cada vez más complicado para Pía (María Castro). Tras la caída de Adriano, Cristóbal (Fernando Coronado) la acusa injustamente de haber provocado el accidente por no limpiar correctamente la escalera, aumentando todavía más la presión sobre ella.

Además, Estefanía (Luna Gallego) mantiene su mentira sobre el embarazo y continúa fingiendo síntomas delante de sus compañeras. Sin embargo, María Fernández (Sara Becker) empieza a sospechar seriamente que algo no encaja en su comportamiento.

La trama económica también sigue complicándose. Ciro (Juan Perales) insinúa a Julieta (Vera Asunción) que debería pedir más dinero a sus padres para afrontar la situación que atraviesan, aunque ella se niega rotundamente a ayudarle. La tensión termina explotando también con Manuel (Arturo García Sancho), al que reprocha haberle ocultado la confirmación de la estafa del duque de Carril (Jesús Cabrero).

Mientras tanto, Santos (Manu Imízcoz) comunica a su padre Ricardo (Carlos de Austria) que finalmente se ha confesado con Samuel (Daniel Schröder) y reconoce sentirse mucho más aliviado después de liberar el peso de sus remordimientos sobre su posible culpabilidad en la muerte de su madre.

Pero el gran giro del capítulo llegará en los últimos momentos, cuando Alonso (Manuel Regueiro) sorprende a toda la familia al revelar la verdadera identidad de Vera. El personaje desvela que la joven es en realidad Mercedes, la hija de los duques de Carril, una confesión que amenaza con cambiar por completo el rumbo de varias tramas dentro del palacio.