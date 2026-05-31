'Sueños de libertad': Pablo rompe con Nieves y Marta descubre la mentira de Fina

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, arranca el mes de junio con un episodio cargado de consecuencias, revelaciones inesperadas y nuevas crisis sentimentales. Después de los acontecimientos de los últimos días, varias relaciones clave de la colonia atraviesan su momento más delicado, mientras algunos secretos empiezan finalmente a salir a la luz.

Uno de los momentos más importantes del capítulo llegará alrededor de Pablo (Fernando Andina) y Nieves (Itziar Atienza). Después de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido con Alberto (Alfonso Lara), Pablo toma una decisión definitiva sobre su matrimonio. La confesión de Nieves ha dejado una profunda herida entre ambos y todo apunta a que la situación ha llegado a un punto de difícil retorno.

Mientras tanto, Andrés (Dani Tatay) y Tasio (José Milán) reciben una noticia inesperada relacionada con la investigación del robo de los camiones. La Guardia Civil les comunica un importante avance en el caso, una novedad que podría cambiar la percepción que muchos habitantes de la colonia tienen sobre todo lo ocurrido durante las últimas semanas.

Por otro lado,continúa recuperando el. Sin embargo, el acercamiento entre ambos también traerá consigo algunas revelaciones dolorosas.y que le obliga a enfrentarse a una realidad que desconocía.

Nieves y Begoña en una escena de 'Sueños de libertad'

La relación entre Marta y Fina vuelve a tambalearse

Después de su reconciliación y de las dificultades superadas tras la desaparición de Fina (Alba Brunet), la pareja vuelve a atravesar un momento complicado. Una llamada de Blanca que esta vez coge Marta (Marta Belmonte) termina provocando un nuevo conflicto entre ella y Fina, cuando sale a la luz una información que la joven había decidido ocultar.

La situación amenaza con romper la confianza que ambas intentaban reconstruir desde el regreso de Fina y vuelve a sembrar dudas sobre el futuro de su relación. Lo que parecía una nueva oportunidad para empezar de cero podría convertirse ahora en una nueva fuente de tensión entre ellas.

Además, el episodio también dejará momentos más amables en la colonia. Después de conocer el diagnóstico de Manuela (Pepa Aniorte), Digna (Ana Fernández) tiene un bonito gesto con ella, intentando ayudarla a afrontar una etapa complicada de su vida y demostrando una vez más la estrecha relación que mantienen ambas.