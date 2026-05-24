Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, arranca este lunes 25 de mayo una nueva semana marcada por las tensiones sentimentales, las sospechas dentro de la colonia y nuevas decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios personajes. Mientras Fina (Alba Brunet) sigue mostrándose distante con Marta (Marta Belmonte), la situación alrededor de Álvaro (Javier Lara) y del robo de los camiones continúa complicándose.

Uno de los momentos más destacados del episodio llegará con Beatriz y Álvaro. Después de semanas marcadas por los conflictos y las sospechas alrededor del robo de los camiones, Beatriz (Xenia Tostado) le hace una inesperada propuesta a Álvaro, un movimiento que podría alterar todavía más la delicada situación que atraviesan ambos.

Precisamente las dudas alrededor del robo continúan muy presentes en la colonia. Tras el enfrentamiento vivido recientemente en la cantina, los rumores empiezan a extenderse y Pablo (Fernando Andina) descubre que algunos relacionan a Salva (Carlos Troya) con el caso. La situación preocupa especialmente a Mabel y al propio Salva, que empiezan a notar las consecuencias de las acusaciones lanzadas públicamente contra él.

Además, laempieza a convertirse en un problema serio para la. El ambiente dey las habladurías dentro de la colonia, aumentando todavía más la presión sobre Salva y Mabel ( Dèlia Brufau ).

Andrés y Valentina en una escena de 'Sueños de libertad'

Fina sigue ocultando algo a Marta y Nieves cambia sus planes

Mientras tanto, la relación entre Marta y Fina continúa atravesando un momento delicado. Después de su inesperado regreso, Fina sigue mostrándose esquiva y evita contarle a Marta los verdaderos motivos de su comportamiento. Sus silencios y su actitud continúan despertando incógnitas sobre todo lo ocurrido durante su desaparición.

Por otro lado, Tasio (José Milán) intenta recomponerse tras la marcha de Carmen (Candela Cruz). Su todavía esposo, muy afectado por todo lo sucedido, toma una importante decisión relacionada con su mujer, decidido a intentar arreglar una situación que parece cada vez más complicada.

Además, Nieves (Itziar Atienza) protagonizará otro de los giros importantes del capítulo. Después de haber preparado su salida rumbo a Tarragona y tras las amenazas cada vez más claras recibidas por parte del Don Agustín (Daniel Albaladejo) con llegar hasta el fondo de la investigación sobre la muerte de Alberto (Alfonso Lara), la mujer toma una decisión definitiva sobre su futuro, alterando los planes que había comunicado a su familia en los últimos días.