'Sueños de libertad': un impulso de Beatriz provoca una tragedia y Juanito desaparece

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' afronta uno de sus capítulos más impactantes con una entrega marcada por la tragedia, el miedo y las consecuencias de los últimos acontecimientos en la colonia. La serie diaria de Antena 3 da un giro radical a varias de sus principales tramas este jueves 28 de mayo mientras el robo de las joyas y la huida de Álvaro (Javier Lara) termina descontrolándose de la peor manera posible.

Uno de los momentos clave del episodio llegará al poco de empezar. Después de los planes que Álvaro y Beatriz (Xenia Tostado) habían trazado para abandonar la colonia tras el robo de las joyas, y tras conocer que Álvaro ha traído a Juanito con él, un impulso inesperado de Beatriz desencadena un desenlace fatal. La situación se descontrola por completo en una escena cargada de tensión que promete cambiar para siempre el rumbo de la historia.

En la casa las consecuencias no tardan en llegar. Begoña (Natalia Sánchez) se despierta y descubre que Juanito ha desaparecido, desatando uno de los peores temores en la madre del bebé. La desaparición del niño provoca momentos de enorme tensión mientras crece la preocupación por su paradero.

Mientras tanto,protagoniza otra de las escenas más importantes del episodio. Después de semanas mostrándose distante y reservada desde su regreso,. La conversación promete marcar un antes y un después en la relación entre ambas y explicar parte del extrañoqueha mantenido durante las últimas semanas.

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La situación de Salva estalla definitivamente en la cantina

Por otro lado, el ambiente sigue deteriorándose alrededor de Salva (Carlos Troya). Los rumores y acusaciones que lo relacionan con el robo de los camiones continúan creciendo tras darse a conocer su pasado entre rejas y la situación termina explotando en la cantina. Un enfrentamiento entre varios trabajadores deriva en una escena de gran violencia que amenaza con traer graves consecuencias para algunos personajes.

Además, Claudia (Isabel Moreno) protagoniza otro momento incómodo cuando comete un desliz delante de un periodista, unas palabras que seguro provocarán el enfado de Gabriel (Oriol Tarrasón) en plena crisis dentro de Perfumerías De la Reina.

En paralelo, Pablo (Fernando Andina) vuelve a salir en defensa de Nieves (Itziar Atienza) frente a las acusaciones de Don Agustín (Daniel Albaladejo) relacionadas con la muerte de Alberto (Alfonso Lara). La tensión entre el sacerdote y la familia continúa aumentando mientras las sospechas sobre Nieves siguen creciendo.

Por último, Tasio (José Milán) regresa de Dos Hermanas después de intentar arreglar su situación con Carmen (Candela Cruz). Sin embargo, la gran incógnita será descubrir si vuelve acompañado o no, dejando en el aire el futuro de su matrimonio.