'Sueños de libertad': Nieves confiesa a Pablo la verdad sobre la muerte de Alberto

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' cierra la semana en Antena 3 con un episodio marcado por las confesiones, las decisiones difíciles y nuevas tensiones personales dentro de la colonia. La serie diaria afronta una entrega especialmente intensa en la que varios personajes tendrán que enfrentarse a las consecuencias de los secretos que han intentado ocultar durante semanas.

Uno de los momentos más impactantes del capítulo llegará alrededor de Nieves (Itziar Atienza) y Pablo (Fernando Andina). Después de las sospechas y de la presión ejercida por Don Agustín (Daniel Albaladejo) en los últimos días, Nieves decide contarle finalmente a Pablo toda la verdad sobre la muerte de Alberto (Alfonso Lara). La confesión promete provocar un importante terremoto en la pareja y cambiar por completo la relación ya deteriorada anteriormente entre ambos en uno de los momentos más delicados para la familia.

Mientras tanto, Miguel (Marco H. Medina) protagoniza otra de las conversaciones importantes del episodio cuando diagnostica a Manuela, que llevaba tiempo preocupada por los cambios físicos y emocionales que estaba experimentando. La noticia obligará al personaje a afrontar una nueva etapa en su vida.

Por otro lado, la situación alrededor decontinúa complicándose. Después de los rumores y los, Salva toma una complicadacon la intención de, consciente de que toda laque rodea su pasado está empezando a afectar directamente a la joven.

Fina en una escena de 'Sueños de libertad'

Fina debe decidir entre su pasado en Argentina y su vida junto a Marta

Fina (Alba Brunet) vuelve a situarse en el centro de una de las tramas más importantes de la serie. Después de sincerarse con Digna (Ana Fernández) sobre su situación y sobre la vida que dejó atrás durante su huida, la joven se enfrenta a una decisión que podría cambiar su futuro sentimental. El personaje tendrá que aclarar definitivamente qué camino quiere tomar y junto a quién desea quedarse.

Mientras tanto, Gabriel (Oriol Tarrasón) sigue intentando controlar la complicada situación en Perfumerías De la Reina. Después de que Claudia (Isabel Moreno) hablase más de la cuenta con la prensa, el personaje reprende duramente a la joven, provocando un momento de enorme tensión dentro de la fábrica.

Además, Valentina (Ana Carlota Fernández) protagoniza un incómodo encontronazo con Begoña (Natalia Sánchez) en la tienda. La situación genera un nuevo momento de tensión entre ambas justo cuando la relación entre varios vecinos de la colonia atraviesa uno de sus peores momentos.