'Bailando con las estrellas' sufre el abandono de Matías Roure y repesca a Manu Tenorio

Por Julia Almazán Romero |

La séptima gala de 'Bailando con las estrellas' ha sido una montaña rusa de emociones. La noche comenzaba con la ausencia de Matías Roure. El barman de 'First Dates', visiblemente afectado, anunciaba su marcha definitiva del programa tras una lesión lumbar que le impide continuar. "El sábado empecé a notar mucho dolor en la espalda baja, en la lumbar, fui al fisioterapeuta pero la cosa no mejoró. Me sabe muy mal no poder seguir", confesaba entre lágrimas.

El argentino, que se había convertido en uno de los concursantes favoritos del público por su conexión con su maestra, Sara Orriols, protagonizó una despedida cargada de emoción: "Yo con ella he sentido como si fuéramos dos cuerpos con un solo corazón. Me hiciste volver a ese niño que fui. Hemos disfrutado cada ensayo, cada abrazo, cada sonrisa, cada gala. Yo no quería que esto se acabara, Sara". Su compañera no pudo contener las lágrimas al recordarle: "Matías está supertriste, la última vez que nos vimos lloramos los dos. Es triste, pero cuando suceden cosas que no puedes controlar no te queda más opción que aceptarlo".

Manu Tenorio junto a María Monedero en la repesca de 'Bailando con las estrellas'

La gala, marcada por la emoción de su adiós, también trajo una de las noches más esperadas de la edición: la repesca. Bárbara Rey, Iago García, Manu Tenorio, Sara Escudero, Pepe Navarro y Aless Gibaja regresaron a la pista con la esperanza de recuperar su plaza en el programa. Tras las actuaciones y los votos del público, Manu Tenorio lograba ser el primero en regresar oficialmente al concurso. "Sin Gemma esto no habría sido posible, ella es la que me ha empujado cada semana a no rendirme", agradecía el cantante, visiblemente emocionado.

Sara Escudero junto a Rubén Rodríguez en 'Bailando con las estrellas'

Una gala con grandes momentos

Sin embargo, no fue el único que volvió a tener una oportunidad. El programa anunció que serían dos los concursantes que se repescarían. Con Manu Tenorio ya en la lista de nuevo,, que se medirán en la próxima gala en 'El último baile' para decidir quién será la siguiente en reincorporarse a la competición.

Más allá de las despedidas y las segundas oportunidades, la noche también tuvo momentos de pura magia en la pista. Anabel Pantoja se consagró con una de sus actuaciones más aplaudidas hasta el momento, derrochando energía, ritmo y complicidad con su maestro, Álvaro Cuenca. Su coreografía, cargada de fuerza y emoción, fue celebrada por el jurado, que reconoció el evidente progreso de la colaboradora gala tras gala. "Te he visto que lo disfrutabas, que estabas segura, incluso, te he visto cómoda en los zapatos", le dijo Blanca Li.