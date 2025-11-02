Por Julia Almazán Romero |

'Bailando con las estrellas' vivió una octava gala marcada por la emoción y la ausencia de una de sus participantes más queridas. Bárbara Rey, que se encontraba en plena repesca junto a Sara Escudero, no pudo aparecer en el escenario debido a una lesión sufrida durante los ensayos de la semana.

La artista conectó en directo desde su casa, con la pierna en alto y visiblemente afectada, para explicar lo sucedido: "Anoche me dolía, pero pensé que se pasaría y no, ha ido a más. Mi hija ha estado viniendo a casa para ayudarme, pero no he mejorado. Tengo roto el corazón de ver a Abel llorar y pasarlo tan mal, es un ser de luz maravilloso", confesó emocionada.

Abel Gil y Bárbara Rey abandonan 'Bailando con las estrellas' en la gala 8

Jesús Vázquez aclaró al inicio del programa que la ausencia de Bárbara Rey respondía a "una razón de peso", y poco después fue la propia vedette quien desveló que padece un desgarro muscular que la obliga a guardar una semana de reposo absoluto. "Estoy mal psicológica y físicamente. Me dijeron que debía guardar reposo y tomar medicación, pero me duele muchísimo, incluso en la cama. No puedo apoyar el pie y tengo que moverme con muletas", relató.

Su pareja de baile,desde plató al escuchar sus palabras. La concursante, consciente de la dificultad de su situación, tomó entonces la decisión más dura: "Me sabe muy mal porque este programa es terapéutico y estaba disfrutando mucho, pero. No sería justo seguir si no estoy recuperada. Agradezco mucho la oportunidad, pero no puedo", comunicó entre lágrimas.

La marcha de Bárbara Rey dejó vía libre en la repesca a Sara Escudero, quien se reincorporó al programa sin necesidad de pasar por votaciones. La humorista regresa así con más fuerza que nunca tras haber quedado fuera semanas atrás, asegurando que afronta esta segunda oportunidad "con ilusión y muchas ganas de demostrar todo lo que ha aprendido".

Blanca Romero en la gala 8 de 'Bailando con las estrellas'

Una gala de emociones, polémicas y ritmo en el especial de Halloween

La octava gala de 'Bailando con las estrellas', dedicada a Halloween, estuvo cargada de emociones, sorpresas y actuaciones memorables. Manu Tenorio volvió con fuerza tras su repesca, mientras que Anabel Pantoja se convirtió en uno de los nombres más comentados de la noche por su interpretación de 'La familia Addams', que dividió al jurado. "Has progresado, pero aún tienes mucho qué hacer", valoró Blanca Li, mientras que Pelayo Díaz y Julia Gómez Cora calificaron su coreografía como "muy pobre".

Finalmente, tras casi cuatro horas de espectáculo, el jurado y el público decidieron que Sara Escudero y Blanca Romero se enfrenten en el próximo 'Último baile'. La primera promete darlo todo en su regreso, mientras que la actriz reconoció sentirse al límite: "Al principio no me lo esperaba, pero luego vi que se torcía la cosa. No sé si podré obedecer más, quiero el divorcio, no lo soporto más", dijo con humor.