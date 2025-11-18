Por Redacción |

'MasterChef Celebrity' ha concluido su 10ª edición proclamando ganadora a Mariló Montero tras su duelo con Miguel Torres. Han sido doce entregas, contando con la final, que el 17 de noviembre pusieron el broche de oro a una temporada que ha dado a conocer las habilidades en la cocina de una nueva promoción de famosos.

Con 'La revuelta' como telonera, el talent culinario ha arrancado pasadas las 23h (en ocasiones, cerca de las 23:30). Teniendo en cuenta que la duración de cada capítulo ronda las tres horas, esto ha hecho que finalicen más tarde de las dos de la madrugada. Obviamente, esto beneficia al share, el cual sube al haber una menor oferta interesante, pero sacrifica el número espectadores, pues cada vez hay menos dispuestos a quedarse hasta esas horas de la madrugada un lunes. Con todo ello, promedia esta temporada un 14,2% y cuenta con 759.000 espectadores.

Mínimos y máximo

El mínimo de temporada se encuentra en tres entregas diferentes. Por un lado, si lo valoramos respecto a la cuota de pantalla, la quinta gala y la décima (con las expulsiones de Jorge Luengo y Masi Rodríguez, y con la de Valeria Ros, respectivamente) firmaron la cuota más baja con un 13,2%. Si nos fijamos en el número de espectadores, la cifra más baja la anota el noveno capítulo, con la eliminación de la Mala Rodríguez, con 630.000 espectadores.

Todos los concursantes de la 10ª edición de 'MasterChef Celebrity'

Audiencias de 'MasterChef Celebrity 10', Telecinco Nº de programa Fecha Espectadores Share Programa 1 01/09/2025 958.000 16,4% Programa 2 08/09/2025 864.000 15,3% Programa 3 15/09/2025 696.000 13,5% Programa 4 22/09/2025 718.000 13,7% Programa 5 29/09/2025 747.000 13,2% Programa 6 06/10/2025 741.000 14,4% Programa 7 13/10/2025 794.000 13,8% Programa 8 20/10/2025 704.000 13,1% Programa 9 27/10/2025 630.000 13,3% Programa 10 03/11/2025 694.000 13,2% Programa 11 10/11/2025 705.000 14,5% Programa 12 17/11/2025 856.000 15,7% Media Septiembre - Noviembre 759.000 14,2%

La edición menos vista

El máximo de la edición lo firmó con su estreno,los que no quisieron perderse la entrada en cocinas de la nueva promoción de cocineros VIP. Para el segundo ya registró una notable bajada que se agrandó aún más para el tercero, aunque a partir de entonces ya se estabilizaron los datos con ligeras subidas y bajadas.

Gracias a la duración, consigue superar en una décima la media de la temporada anterior (14,1%), aunque el número de espectadores sí que baja (-122.000) en comparación al año pasado, siendo ahora la menos vista. Fue en aquella de 2024 la primera vez que bajó del millón de espectadores, con una caída que ahora se hace mayor. Lejos ha quedado la media del 23,7% de la primera edición en 2016 con 3.282.000 espectadores de media.

Las cocinas de 'MasterChef Celebrity' con algunos concursantes de la 10ª edición

Competencia

Respecto a la competencia, 'MasterChef Celebrity' se ha tenido que enfrentar a 'Renacer' en Antena 3, la cual ha contado con mayor número de espectadores en seis de los doce duelos. Respecto a Telecinco, el talent ganaba frente al cine y a 'El precio de...', pero ya no tuvo nada que hacer con la llegada de 'La isla de las tentaciones' en noviembre, donde el formato de La 1 caía incluso a ser la tercera opción de espectadores.

Con las otras cadenas no ha visto peligro 'MasterChef', pues laSexta ha optado por cine todas las noches exceptuando un especial sobre Gaza de 'El objetivo', y Cuatro tuvo los lunes 'Territorio Pampliega' y después también cine. Cabe señalar que, aunque no es cadena generalista, se ha estado emitiendo el mismo día de 'Operación Triunfo' y ambos formatos pueden compartir tipo de público.