Como ya es habitual con la llegada de la primavera, Televisión Española y Shine Iberia estrenaron en abril la novena edición de 'MasterChef'. Las expectativas estaban por las nubes tras los enormes datos de la temporada anterior, conseguidos en parte por las polémicas que fueron surgiendo. Esta temporada ha querido mantenerse más al margen de eso, pero aun así ha contado con ciertos perfiles que han atrapado a los espectadores desde el primer día, como son los casos de Ofelia y Fran entre muchos otros.

Arnau, Jose, Ofelia, Pepe, María y Meri, en 'MasterChef 9'

Desde su estreno el 13 de abril hasta su final el 13 de julio, la novena edición de 'MasterChef' firmado una media del 15,3% de cuota de pantalla. A lo largo de sus trece entregas, los datos han sido algo irregulares debidos a la fuerte competencia, cerrando la edición con una media de 1.626.000 espectadores con cada uno de sus capítulos.

Marca mínimo justo en su semifinal

Rozando los dos millones de espectadores, la edición consigue una gran subida en su final registrando un 22,2% de cuota de pantalla. Como cada año, el duelo decisivo tras conocer a los cuatro finalistas despierta mayor expectación entre el público, por lo que la noche del 13 de julio firmó su máximo de temporada.

Mientras que en ediciones anteriores se observa cómo los datos crecen en la recta final, la semifinal de 'MasterChef' firma el mínimo de la novena edición. Hay una clara explicación, y es que ese mismo día se jugaba la semifinal de la UEFA Euro 2020 entre Italia-España, congregando a más de 13 millones de espectadores y llegando al 72,8% con los penalties.

Audiencias de 'MasterChef 9' en La 1 Número de entrega Fecha Espectadores Share 1 13/04/2021 1.567.000 15% 2 20/04/2021 1.668.000 15% 3 27/04/2021 1.670.000 15,1% 4 11/05/2021 1.447.000 13% 5 18/05/2021 1.603.000 14,8% 6 25/05/2021 1.599.000 15,9 7 01/06/2021 1.675.000 14,1% 8 08/06/2021 1.613.000 15,3% 9 15/06/2021 1.591.000 15,1% 10 22/06/2021 1.682.000 15,9% 11 29/06/2021 1.687.000 16,3% 12 06/07/2021 1.338.000 11% 13 13/07/2021 1.997.000 22,2% Media Abril - Julio 1.626.000 15,3%

'Mujer' se impone y la Eurocopa arrasa

Cuando se estrenó la novena edición de 'MasterChef', en la noche de los martes ya estaba muy asentada la serie 'Mujer (Kadin)'. Para ponerlo más complicado, también llegaba el mismo día 'Supervivientes: Tierra de nadie' a Cuatro, mientras que Telecinco ofrecía 'Love is in the air' y laSexta apostaba por el cine. Las semanas iban transcurriendo siendo la serie turca de Antena 3 lo más visto de la noche, al mismo tiempo que el reality de Mediaset y el talent de La 1 luchaban por imponerse el uno al otro con el share.

Solo en una ocasión, 'MasterChef' logró liderar en cuota de pantalla, pero nunca fue lo más visto. Además, las cosas se pudieron más difíciles con la llegada de la Eurocopa a Telecinco, incluyendo la semifinal de España-Italia que dejó sin opciones al talent de La 1. Aun así, el programa de cocinas quedaba por encima del cine de laSexta y del recién estrenado 'Todo es verdad' en Cuatro.

La edición menos vista de todas

Con su media de 1.626.000 espectadores, la novena edición de 'MasterChef' se convierte en la menos vista de todas las de anónimos. Eso sí, se queda cerca de la 7ª (1.847.000), pero se distancia mucho de la 8ª (2.932.000). Respecto a la cuota de pantalla, no es la edición que firma el menor dato (15,3%), pues supera por poco al 15% de la séptima , pero se queda muy alejada de la octava, que firmó récord con un 23,1%.