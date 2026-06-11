Por Diego López |

Si algo nos dejó claro el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' es lo turbulento y animado que es el vuelo de regreso de República Dominicana a España tras el final del reality: peleas, reconciliaciones, y hasta sexo en los lavabos del avión. Suponemos que las parejas irán pidiendo la vez para entrar el baño de la aeronave.

Sandra Barneda recibió en el programa de este miércoles a cinco de las parejas de esta edición: Mar y Christian, Luis y Julia, Bayan y Miguel, Jose y Nerea y Alba y David. El próximo lunes tendrá lugar otra entrega con el resto de concursantes.

Christian y Mar: ruptura exprés

Christian y Mar salieron de la hoguera final cada uno por su lado, y estuvieron separados lo que viene siendo la distancia desde donde se celebra la hoguera a la puerta de embarque del aeropuerto. En el avión, abrazos y besos, y luego habitación de hotel conjunta tras llegar a Mallorca.

"En el hotel surgieron todas las conversaciones: por qué ha pasado esto si nos queremos muchísimos", desvela Mar. "y le supo muy mal. Decidimos que era muy triste dejarlo y decidimos continuar", sentencia Mar.

Ainhoa se pasó a saludar a Christian y Mar en 'La isla de las tentaciones'

La pareja lo confirma: siguen juntos, aunque Mar reconoce que el programa le ha generado inseguridades. Para acabar con ellas, aparece en el reencuentro Ainhoa, que asegura que lo que tuvo con Christian en la isla "para mi fue una relación real" y desvela que Christian se quitó el micrófono. Christian lo niega.

Luis y Julia: terapia de pareja que parece no funcionar muy bien

Turno para Luis y Julia, segunda pareja de la noche que se somete al reencuentro junto a Barneda. Recordemos que, en esta ocasión, Luis y Julia abandonaron la isla juntos, y juntos siguen desde entonces, más o menos.

Los enamorados revelaron que llevan en terapia de pareja desde que volvieron a España. Y, a juzgar por el espectáculo que dieron, la terapia no parece estar funcionando demasiado bien. Nieves apareció en el reencuentro después de que Julia viese imágenes inéditas de los tonteos de Luis con ella.

Julia volvió al punto de partida, "decepcionada y descolocada" de nuevo con Luis, y ambos se marcharon del plató enfadados, discutiendo fuera y por el camino. Su psicólogo estaría dando saltos de alegría.

Bayan y Miguel: campanas de boda

Bayan y Miguel fueron de las pocas parejas que salieron juntas y enamoradas de 'La isla de las tentaciones' y eso se notó en el reencuentro: regresaron sonrientes y de la mano, demostrando que no había habido ningún tipo de problema durante todo este tiempo y que siguen juntos.

"La cosa está muy bien", aseguró Miguel nada más sentarse con Sandra Barneda. Ni la llegada de Claudia pudo amargar la relación de la pareja, que se unieron contra ella en una tensa discusión.

Miguel actualiza el estado de la pareja: "Me cambié de religión, me he hecho musulmán". Y Bayan da la sorpresa: "Me pidió matrimonio". Y dan los detalles: "Fue en París, me arrodillé con la torre Eiffel de fondo", explica Miguel. La boda será en septiembre de 2027.

Nerea y Jose duraron menos que en su paso por Netflix

Jose y Nerea: siguen juntos

Jose y Nerea, la pareja surgida de un reality de Netflix, fueron expulsados al poco tiempo de llegar al concurso por la audiencia de las sombras. La pareja regresó al reencuentro de los tres meses confirmando que continúan siendo pareja.

Fue un reencuentro breve ante lo breve que fue su paso por la isla. Ambos se arrepienten de su comportamiento en el programa y lamentan no haber podido "vivir la experiencia al 100%".

Alba y David: lo del avión no eran turbulencias

Alba y David fueron la última pareja de la noche en someterse al reencuentro de los tres meses. En su participación en 'La isla de las tentaciones' abandonaron por separado. Su separación duró lo mismo que la Christian y Mar, aunque en este caso fueron más lejos en el avión manteniendo relaciones en el baño, que es un vuelo muy largo.

Y desde entonces siguen juntos. "Estamos muy bien y nadie me ha tratado como él", asegura Alba que parece haber enterrado ya todo lo que pasó en la isla. Con Álex dejó de seguirle y ni se habían vuelto a ver hasta este reencuentro.

La relación parece fuerte, aunque la presencia de la tentadora favorita de David deja el desenlace en el aire. El próximo lunes, Telecinco ofrecerá la segunda parte del reencuentro.