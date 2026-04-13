El reparto del reboot de 'Baywatch' al completo: así son los nuevos vigilantes de la playa

Por Redacción |

Las ganas de volver a la playa están muy presentes. Fox ya ha puesto en marcha la producción al completo de 'Baywatch', la serie secuela del clásico 'Los Vigilantes de la Playa' que marcó la década de los noventa. Su plan es estrenar su primera temporada entre 2026 y 2027, que se compondrá por un total de 12 episodios y que se podrá ver en la propia Fox.

Para hacer este proyecto realidad ha hecho falta contar con nombres reconocibles que nos den buen juego. Fox no se ha cortado en sus fichajes. Ahora que comienza el rodaje en California es buen momento para repasar las caras responsables que nos harán vivir la nostalgia que evoca la serie original e imaginar el drama que despertará en las largas vigías en la playa.

El primer nombre que debemos tener presente es el de Matt Nix, quien guiará la serie como showrunner y productor ejecutivo. Le conoceréis por haberse hecho cargo de series recientes como 'Burn Notice' o 'Mentiras arriesgadas'. Como productores también se suman McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz.

Stephen Amell interpretará a Hobie Buchannon

Stephen Amell

Hassie Harrison interpretará a Nat

Hassie Harrison

La serie tendrá como protagonista a ni más ni menos que, conocido por sus papeles protagonistas en ' Arrow ' y ' Suits LA '. Fue el primer nombre confirmado para la serie en su momento y no sin razón: su papel será el de, hijo de Mitch Buchannon, interpretado por el mítico David Husselhof en la serie original. Stephen Amell sustituye así a Jeremy Jackson , que no participará en esta continuación de la serie. Por el momento no sabemos si Husselhof aparecerá en algún punto como cameo o se mantendrá al margen del reboot.

Le acompañarán una serie de talentos con nombres remarcables también. Hassie Harrison, de 'Yellowstone', será Nat la mano derecha de Hobie en su trabajo por mantener la playa segura. Su pasado como nadadora olímpica le da la suficiente energía para seguirle el ritmo a su jefe.

Jessica Belkin interpretará a Charlie Vale, hija de Hobie Buchannon

Jessica Belkin

Jessica Belkin, protagonista de la por estrenar 'Elle', seguirá la línea genealógica con su papel de Charlie Vale, hija de Hobie Buchannon. Charlie vuelve a la vida de su padre con el sueño de convertirse en vigilante como él.

Shay Mitchell interpretará a Trina

Shay Mitchell

Shay Mitchell, una de las protagonistas de la también mítica 'Pequeñas mentirosas', hará del papel de Trina, abogada y vigilante a la par para añadir otra perspectiva al trabajo.

David Chokachi regresa como Cody Madison

David Chokachi

En el lado masculino del reparto contamos con sorpresas de todo tipo. La mayor de ellas será la presencia de David Chokachi, actor de la original 'Vigilantes de la Playa' con el papel de Cody Madison. Más de veinte años después regresa para enseñar a los chicos cómo se hacen las cosas en California.

Noah Beck interpretará Luke

Noah Beck

Noah Beck influencer y protagonista de la película "Amor fuera de tiempo", hará del papel de Luke, el novato más reciente en el equipo. Su admiración por Hobie parece ser su punto débil.

Thadeus Lagrone interpretará a Brad

Thaddeus Lagrone

Thaddeus Lagrone, de 'The Land', también tendrá mucho que aprender de sus mayores como Brad, un exmilitar miembro de la Marina que necesita adaptarse a su nuevo trabajo y el mundo real por su padre.

Livvy Dunne interpretará a Grace

Livvy Dunne

Livvy Dunne interpretará a Grace, una entusiasta y joven vigilante con ganas de unirse al cuerpo. Para la actriz será su debut profesional en pantalla, habiendo trabajado en el pasado como gimnasta.

Brooks Nader interpretará a Selene

Brooks Nader

Brooks Nader hará de Selene, una salvaguarda con conflictos pendientes con Hobie y una rivalidad que se hará palpable cuando entre en contacto con su hija. Nader ha sido hasta ahora parte de varios reality shows norteamericanos como 'Love Thy Nader'.

Luke Eisner es Koya

Luke Eisner

Luke Eisner hará de Koya, un personaje recurrente y mejor amigo de Luke. Hizo su debut como actor en las películas de Netflix 'Tall Girl'.

Nadia Grey es Lisa

Nadia Gray

Nadia Gray, conocida por haber aparecido en 'Days of our Lives', hará de Lisa, una compañera de equipo de los vigilantes.

Charlie McElveen es Ethan

Charlie McElveen

Charlie McElveen, quien ya apareció en 'Pequeñas mentirosas: Pecado original' y 'Clipped', hará de Ethan, un viejo amigo de la universidad de Trina.

Ashley Moore es Jasmine

Ashley Moore

Ashley Moore, de la serie adaptación de Amazon Prime 'Sé lo que hicisteis el último verano', tomará el papel de Jasmine, una joven con fama de chica mala en la playa.

Kylar Miranda es Diego

Kylar Miranda

Kylar Miranda, conocido por 'Mayans MC', hará de Diego, capitán de otro equipo de vigilantes de la playa en Los Angeles.

Para algunos de ellos este será su debut televisivo, por lo que no sabremos qué esperar hasta que les veamos en acción cuando la serie se estrene en los próximos meses.