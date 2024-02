Beatriz Archidona defiende '¡De viernes!': "No tiene nada malo lo antiguo, la televisión son ciclos"

Por Fernando S. Palenzuela |

Beatriz Archidona se pone al frente de '¡De viernes!' para traer de nuevo al prime time de Telecinco el corazón, aunque desde un punto más clásico al que habíamos visto en los últimos años en esta misma franja. Junto a Santi Acosta, acoge a multitud de rostros conocidos que se atreven a contar sus historias, algunos de ellos sin haberse sentado nunca en un plató de televisión.

La presentadora nos cuenta, pues en cuestión de muy poco tiempo ha pasado de reportera y colaboradora a ser presentadora suplente y ahora a recibir un prime time. Además, también responde al peso que supone regresar a la franja de máxima audiencia de los viernes después de ' Sálvame deluxe ' y a las acusaciones de Baldomero Toscano, exdirectivo de Mediaset,

'¡De viernes!' llegó con la misión de devolver el corazón a la noche de los viernes. ¿Cómo asumiste tú este reto?

Con muchas ganas. Es un formato clásico de Mediaset, de Telecinco y también de nuestra televisión. Ya tocaba que volviera este tipo de formato, un corazón tranquilo, donde se charle, se escuchen las historias, donde estén las preguntas que hay que hacer, aunque gusten unas más que otras, pero es un formato que era necesario y asumí el reto con muchas ganas. Recuerdo cuando era más jovencita que yo veía este tipo de programas. Estaba a lo mejor en casa un viernes o un sábado y en el sofá escuchabas que había entrevistas y charlas. Era un formato que ya tocaba que volviera.

¿Cómo es crear tándem con Santi Acosta?

Santi es maravilloso. No habíamos coincidido nunca, no nos conocíamos. Cuando nos comunicaron que empezaba el formato, el primer contacto fue una llamada suya. Me llamó un sábado y ya empezamos a hablar, y luego en las promos, pero no habíamos coincidido nunca. Hemos encajado muy bien y estamos mano a mano trabajando muy a gusto. De vez en cuando nos reímos porque Santi es muy irónico, parece serio, pero Santi es tremendo. Disfrutamos mucho. Hemos hecho muy buen equipo y hemos encajado muy bien y cada uno sabe cuál es su rol, su fuerte y con eso jugamos, incluso en directo. Como sabemos qué es lo que mejor se le da a uno que a otro o lo que nos gusta más, entre nosotros nos repartimos eso porque hemos encajado estupendamente. Santi es maravilloso.

Debe ser una gran manera de aprender porque Santi tiene mucha trayectoria en este mundo.

Claro, en este formato. Yo lo recuerdo perfectamente en los programas que ha hecho y es su formato por excelencia. Yo también vengo de otro magacín matinal o de la tarde, que es diferente al prime time, entonces siempre es bueno tener a los mejores con uno para aprender. De hecho, siempre me he rodeado con los mejores: con Ana Rosa, con Santi... Más no puedo pedir.

Uno de los alicientes que tiene '¡De viernes!' son los entrevistados, con invitados que no se habían sentado antes en un plató o que llevaban mucho sin hacerlo. ¿Qué tiene el programa para convencerlos?

Nuestro objetivo es que a todo el mundo que venga le apetezca sentarse. Yo hago entrevistas y preguntas, no juzgo al entrevistado. Se sientan, cuentan su historia y hay preguntas que hay que hacer aunque sean más incómodas porque todos en esta vida tenemos momentos más difíciles, más duros, más complicados, algún frente abierto... Pero al final si preguntas con respeto, escuchas lo que te dicen y repreguntas... Lara Dibildos dijo que qué gusto volver a casa porque fue su casa y ha vuelto, que llevaba tiempo sin venir. La clave de '¡De viernes!' es que no se juzga al entrevistado, se escucha su historia y pasamos buenos momentos, también nos divertimos. A mí me encanta que a la gente le apetezca venir y ese es el objetivo. Seguimos con invitados muy ambiciosos, no vamos a parar.

Supongo que el hecho de que los famosos vean esa comodidad en las entrevistas ayudará a que se animen a ir.

Claro, pero ya no solo por el entrevistado. A nivel profesional, yo no me quiero sentir incómoda en un plató. No quiero crear un ambiente que no sea cómodo porque cuando tú invitas a alguien a tu casa lo que buscas es que esté a gusto y se lo pase bien, que se ría, que charlemos, que se abran... En un ambiente más cómodo, más te cuenta la gente, y al final es una estrategia inteligente. Lo que se pretende es que se cree un clima a gusto para que la gente venga a contar historias. Tenemos un poco de todo: historias más amables, amor, entramados familiares..., pero todos están viniendo a contarlo al programa y yo creo que es porque se sientes cómodos, a gusto y como en casa. La clave es escuchar.

La entrevista de Ángel Cristo generó contenido ya no solo dentro del universo Mediaset, sino también en otros medios como Antena 3. ¿Cómo vives que un contenido que sale de tu programa se expanda fuera?

Ya no solo en otras cadenas, sino también en revistas. Lo de Ángel Cristo fue brutal, con respuestas en otras cadenas, réplicas en todos lados, en radio también se comentaba... Es brutal ver el programa del viernes y luego el efecto que tiene en las revistas de los miércoles. Al final un buen contenido, una buena historia y contada bien, a la gente le interesa y lo quieren leer, escuchar y oír en otros medios. Se genera esto también por recordar historias y el corazón de toda la vida, familiar, que ha estado en la prensa toda la vida. Volver a estas historias a la gente le gusta y lleva a que otras cadenas y otros medios vayan un poco al compás de lo que vamos marcando nosotros y eso para mí es un orgullo.

Baldomero Toscano, exdirectivo de Mediaset, aseguró que '¡De viernes!' es un programa antiguo, de los 90. ¿Qué opinas de estas declaraciones?

Cada uno es libre de comentar lo que quiera. Tampoco creo que tengan nada malo las cosas antiguas, la televisión tiene ciclos y hay formatos que llevan muchos años en parrilla, que puedes decir que qué antiguo es este concurso, y a la gente le gusta. La televisión la ve todo tipo de público: gente más joven, gente más mayor... Nosotros podemos dar un toque del corazón de hace años, dándole la actualidad del momento con otro ritmo, otros colaboradores, otros presentadores... Si conseguimos aunar todo esto, me parece que el objetivo es ideal. ¿Que es antiguo? Yo soy de esa generación y es un formato que me gusta, así que igual la antigua soy yo.

Toscano también lo comparó con 'Sálvame deluxe'. Viendo cómo ha sido en este año el devenir de la cadena, ¿pesa llegar después de un formato tan icónico como este?

'Sálvame' ha estado muchísimos años. A mí no me da pudor hablar de 'Sálvame' porque fue un formato que gustó muchísimo a la gente y que estuvo muchos años e hicieron muchas cosas bien, aunque seguro que también hicieron muchas cosas mal, pero es otra época, otra etapa. Antes de 'Sálvame' también había otros formatos, entonces cuando cambiaron ese formato y llegó 'Sálvame' seguro que había mucha gente que decía que prefería otro. Luego lo vieron un ratito y se quedaron porque les gustó. La televisión es como la vida misma, son épocas, etapas, ciclos que se abren y se cierran y desde luego 'Sálvame' es un formato brutal que estuvo muchos años. ¿Volver después de 'Sálvame'? Hay gente que veía el programa que ve este ahora porque es corazón contado y hecho de otra manera y con otras caras. Al final, lo importante no somos nosotros, son los invitados, la gente, las historias que nos cuentan. A lo mejor no hay tanto escándalo, pero lo importante es escuchar y que vengan, que se sienten y cuenten su historia. Para el resto, nosotros estamos ahí para acompañar esa historia, para marcar los tiempos, para preguntas, pero el protagonista es el invitado.

Eso se ha visto en que ha habido invitados muy potentes que han sido los que han llamado la atención de la audiencia.

Fran Rivera también, que llevaba muchísimos años sin venir; Álvaro Escassi con María José Suárez, que llevaban tiempo sin sentarse en un plató de televisión y dieron una entrevista muy bonita; el hijo de Mar Flores; Joana Sanz, que no había dado ninguna entrevista televisiva... Se mezclan las historias con la actualidad y están bien contadas y para mí eso es lo importante. Mi trabajo bien hecho es que toda esta gente venga al programa.

Hace unas semanas, María Patiño dijo que la habían llamado de '¡De viernes!' para participar en un homenaje. ¿Hay posibilidad de ver a colaboradores de 'Sálvame' por el programa?

Eso no depende de mí, no tengo ni idea. A María Patiño le tengo muchísimo cariño, pero eso no depende de mí, no sabría contestarte porque de verdad que no tengo ni idea.

En unos pocos años, has pasado de reportera y colaboradora a ser presentadora suplente y ahora presentadora de prime time. ¿Da vértigo este salto en tan poco tiempo?

Ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo a tener vértigo ni nada. Todavía estoy asimilando. En Telemadrid sí que hace años presenté, pero es verdad que en este último verano he vivido un sprint muy rápido con 'Ya es mediodía', 'El programa de Ana Rosa', 'TardeAR' y de repente el prime time. Aún estoy asimilando todo. Es un trabajo de muchos años, lo que pasa es que es verdad que lo que más luce y más destacan de ti es cuando te ponen a presentar, pero para mí todo el trabajo de reportera en la calle y viajando, con temas muy duros, ha sido la verdadera escuela y lo que me ha hecho estar hoy aquí. Cuando has pasado por todas las fases: redactora, haciendo vídeos, en la calle, reportera, sustituyendo... Cuando conoces cómo funciona un programa entero, eso te ayuda muchísimo en el directo y lo noto muchísimo y lo agradezco por todas las fases que he pasado, que han sido algunas muy duras, para el aprendizaje que tengo hoy aquí. Es el resultado de muchos años, pero es verdad que lo que más se suele mirar y llama la atención es cuando estás presentando, pero vamos, son muchos años de trabajo. La última etapa ha sido rápida y solo puedo estar agradecida.

Incluso se ha dicho que podías ser la nueva Ana Rosa Quintana.

Bueno, eso son los titulares, que sabemos cómo nos gusta a nosotros titular. Ojalá. No sé dónde hay que firmar porque para mí Ana Rosa ha sido mi madrina televisiva, le tengo que agradecer muchísimo. Cuando empecé a bajar a plató, la observaba mucho porque en esta profesión hay que observar para aprender. Yo me fijaba en su naturalidad, en su cercanía... No hay que saberlo todo en esta profesión tampoco, el preguntar, porque hay que hacer las preguntas que a la gente le interesa hacer, las que la gente que está en su casa tiene dudas. Eso Ana Rosa es verdad que lo tiene y he aprendido de ella muchísimo. Ojalá, yo firmaría, ojalá, sería un sueño.

Hablando de sueños, ¿qué te queda por cumplir en Mediaset?

Ahora mismo sería tan egoísta... Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No puedo pedir nada más. Lo paso superbien por las tardes en 'TardeAR' y los viernes los disfruto muchísimo. Ahora mismo no podría, que me quede como estoy. A seguir teniendo invitados, ese sería un sueño para mí, que sigan viniendo muchos invitados como los que estamos teniendo en '¡De viernes!' y que sea un programa de mucho tiempo porque es un formato que a la gente le gusta y un clásico de España.

¿Cuál sería entonces tu entrevistado soñado?

Me encantaría decírtelo, pero como soy muy supersticiosa, si lo cuento, se puede gafar. Si lo conseguimos, te diré que era este, te prometo que te lo digo, pero para eso soy muy de no gafar las cosas.