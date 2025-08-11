Por Fernando S. Palenzuela |

Rosa María Molló lleva tan solo un año siendo la Defensora de la Audiencia de RTVE, ya que. Sin embargo, la reestructuración de RNE le ha otorgado un nuevo puesto, por lo que la Oficina de la Defensora queda vacía. No obstante,

Beatriz Ariño es una de las profesionales con mayor trayectoria en la corporación, a la que lleva vinculada desde hace décadas, principalmente en los Servicios Informativos. A partir de mediados de agosto será la encargada de atender las quejas, reclamaciones y sugerencias de los espectadores de la pública y comunicarlas a través de 'RTVE responde'.

Rosa María Molló, actual Defensora de la Audiencia de RTVE

Después de licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Ariño ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el ente, donde ha ejercido diferentes puestos de trabajo. Ha sido redactora, editora y presentadora de programas como 'La 2 Noticias', 'Informe semanal' y 'Aquí hay trabajo'. También ha coordinado 'Los desayunos de TVE' y 'La hora de La 1', ha sido adjunta a la Dirección de los Centros Territoriales y ha sido editora del Canal 24 horas.

En suma, presentó durante seis años el informativo territorial de Madrid, lo que le ayudó a dar el salto a los telediarios como redactora de las áreas de Política y Cultura. Más tarde, trabajó como editora adjunta de información internacional y también como jefa del área de Sociedad.

Rosa María Molló junto a Sergio Calderón en una entrega de 'RTVE Responde'

"Mi intención es continuar el trabajo de mis predecesoras, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva", explica la profesional. "Es un reto ilusionante y complejo a la vez, por la velocidad a la que cambian los medios de comunicación y los intereses y exigencias de la audiencia. Pero me consta el compromiso del equipo de la Defensoría con el servicio público para seguir construyendo la RTVE de todos".

La despedida de Rosa María Molló

Rosa María Molló deja su puesto de Defensora de la Audiencia de RTVE para pasar a presentar el '24 horas' de RNE. "Mi mandato ha coincidido con un cambio de modelo en RTVE que ha generado mucha reacción, lo cual es bueno e indica que a la gente le interesa y le importa lo que hacemos", ha expresado la periodista.

Esta, además, enfatiza los cambios logrados en su año de trabajo: "Hemos más que duplicado las peticiones gestionadas desde la Defensoría. Hemos hecho un esfuerzo para explicar los cambios que se producen, con un estilo de comunicación más empático y directo. También hemos aumentando la transparencia en la información que nuestras audiencias solicitan. Me siento muy orgullosa de la conversación que hemos mantenido. Escuchar a la gente y que esta se involucre es bueno porque ayuda a mejorar la oferta y los estándares de calidad de la radiotelevisión pública, que es lo que la gente espera de nosotros".