Belén Esteban, al equipo de 'Tentáculos': "Pronto nos volveremos a juntar todos"

Tras el final de ' La familia de la tele ', gran parte del equipo del programa cancelado en Televisión Española se ha tomado un descanso, como es el caso de Belén Esteban . Sin embargo: la primera en el directo de YoSoyPlex y la segunda en el programa ' Tentáculos '.

Su primera llamada en el directo del youtuber sirvió para que Esteban conociese, aunque fuera por teléfono, al zamorano y la segunda al formato presentado por Carlota Corredera fue para contar su intervención en el vídeo del famoso influencer de viajes y de cómo habló sobre Aitana, supuesta novia de Plex, con él. "Me parto todas las tardes la cara por ella y no me apoya ni Dios aquí", le contaba Corredera a Belén Esteban, en relación a su postura sobre la cantante.

Belén Esteban habla por teléfono con Carlota Corredera en 'Ni que fuéramos Tentáculos'

"Yo si estuviera ahí contigo, sí", contestaba Belén Esteban, dejando claro que ella en el plató de 'Tentáculos' también sacaría la cara por Aitana, como ya hacía en 'Ni que fuéramos Shhh'. "¿Y por qué no te vienes?", se lanzaba a preguntarle Corredera, a lo que Esteban se quedaba totalmente callada y sin saber qué decir. "Que es broma, que sé que estás de vacaciones", le salvaba la presentadora.

"Hubo fiesta posfinal de 'La familia' ¿verdad?", aprovechaba para preguntarle también Corredera, haciendo alusión a la voz ronca de Esteban. "Sí, y mañana tengo fiesta con vosotros que hemos hecho una quedada", anunciaba la tertuliana. "Os quiero mucho a todos, que nos ha dado la vida un momento de separarnos, pero pronto nos volveremos a juntar todos", añadía Belén Esteban, haciendo saltar todas las alarmas de los seguidores de 'Tentáculos', que se tomaron esta frase como la posibilidad de que Esteban regrese a Ten. "Ah mira, pues esto es una exclusiva que nos estás dando", reaccionaba Carlota Corredera. "Esto es un hasta luego, ¡os quiero!", zanjaba Belén Esteban, sin dar más detalles.

Aitor Albizua, Inés Hernand. María Eizaguirre y Belén Esteban tras el final de 'La familia de la tele'

Ni rastro de María Patiño

La fiesta de despedida de 'La familia de la tele' de la que hablaban Belén Esteban y Carlota Corredera ha dejado decenas de instantáneas de parte del equipo del programa en redes sociales. Belén Esteban ha publicado varias fotos del final del programa, pero en ninguna de ellas aparece María Patiño, ni siquiera en una foto de familia donde se podía ver a toda la redacción, colaboradores y presentadores. De hecho, Patiño había protagonizado un tenso momento justo en el fin del show, huyendo del sarcófago y negándose a hablar con Aitor Albizua e Inés Hernand.